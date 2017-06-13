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قبل وبعد: كيف تؤثر التغييرات البسيطة على تصميم المنزل

Eman Rifaat Eman Rifaat
HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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هذا الكتاب اخترناه خصيصًا لكي نوضح لكم كيف يمكن للتغييرات البسيطة التي يضعها الخبراء في ديكور الغرف المختلفة أن تصنع فارقًا جوهريًا في الشكل النهائي للتصميم وجلب الروح الإيجابية من جديد لمنزلك دون الحاجة لبذل مجهود كبير في تغيير هيكله! 

حلول بسيطة وغير مكلّفة وعصرية تجدونها في التغيرات الحادثة في التصميم الداخلي لهذه الشقة فتابعونا في الصور القادمة..

قبل: المدخل وغرفة المعيشة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

إذا كنت تمتلك شقة بحالة جيدة في الأرضيات كهذه الشقة فلا داعي أبدًا لتغييرها، فقط بلمسات بسيطة تستطيع تغيير الشكل القديم للغرفة وتحويلها لغرفة عصرية دون الحاجة لإجراء تغييرات جوهرية في هيكل المنزل. 

هذه المساحة تبدو كبيرة دون وجود قطع الأثاث ولكنها ليست بهذا الحجم الكبير، ترى ماذا سيكون شكل غرفة المعيشة بعد وضع الأثاث الجديد؟ 

بعد: غرفة ساحرة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

ما رأيكم الآن؟ الأثاث الأبيض أضاف سحرًا وجاذبية لهذه الغرفة التي كانت قاتمة قبل إضافته، أريكة وكرسي وطاولة باللون الأبيض، مع لمسة من اللون الأخضر في الوسادات والأزهار على الطاولة والنباتات على النافذة أعطت الغرفة حيوية كانت مسلوبة منها سابقًا. 

أما المدخل فحافظ على أناقته مع إعادة طلاء الجدران بالكامل باللون الأبيض المشرّق بدلًا من اللون السابق الذي حلّ به الاصفرار مع مرور الزمن.

قبل: أثاث قديم

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

قطع الأثاث الموجودة في غرفة المعيشة قبل التجديد كانت قديمة وعفا عليها الزمن ولا بد الآن من إضافة لمسة جديدة من الأثاث على هذه الغرفة! 

بعد: لمسات عصرية

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

لم يتنازل المصمم عن الخشب الطبيعي في قطع الأثاث للحفاظ على نفس الروح القديمة في المنزل ولكنه مع ذلك استخدم ديكورات مميزة على الأثاث الخشبي أضاف له حيوية وعصرية. 

اللوحة الموجودة لهذا الغزال لا يمكن إغفال دورها الأساسي في التأثير على ديكور الغرفة مع انتشار اللون الأبيض على جميع الجدران. 

قبل: مطبخ جيد

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

واضح أنّ المطبخ في حالة جيدة للغاية، الأثاث جيد والرخامة ممتازة وبه تهوية ومساحة تخزين كافية، ولكنه قاتم بعض الشيء ما رأيكم بلمسة صغيرة تغيّر من شكله تمامًا؟! 

بعد: استبدال الطاولة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

نعم! لم يفعل المصمم شيء سوى استبدال الطاولة الخشبية السابقة بواحدة جديدة وعصرية باللون الأبيض مع تصميم مربع وكراسي أنيقة، هذه الطاولة حوَلت شكل المطبخ للأفضل بالتأكيد! 

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قبل: مساحة صغيرة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

الغرفة الموجودة أمامكم تصلح أن تكون غرفة للاطفال أو غرفة نوم إضافية ولكنها بمساحة صغيرة بعض الشيء، فماذا سيفعل الخبراء بها؟ 

بعد: حلول عصرية

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

ما هذا الجمال! 

أصبح لدى سكّان المنزل الآن غرفة إضافية بها إمكانيات كثيرة، مكتب صغير وأريكة متحرّكة يمكن فردها لتصبح سرير عند النوم، مع أرفف لوضع الكتب والديكورات المختلفة، هذه الغرفة رائعة للشباب. 

قبل: هل هناك حاجة للأرفف؟

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

في الجانب الآخر كانت الغرفة تحتوي على دولاب للملابس ومجموعة من الأرفف على الجدار الجانبي فهل هناك حاجة لهذه الأرفف؟ 

بعد: تغييرات مميزة لتوفير المساحة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

الدولاب لم يحتاج إلى التغيير فتصميمه جيد ومتناسق مع الروح العصرية للغرفة، ولكنالمصمم أزال هذه الأرفف لتوسعة المساحة على الجدار وأضاف لوحة فنية بدلًا منها تعبّر عن شخصية من بالغرفة، بالطبع لا ننسى أن التجديدات شملت إعادة طلاء الجدران باللون الأبيض المشرّق. 

قبل: غرفة النوم

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

على الرغم من التأثيث الجيد للغرفة إلا أن تصميمها والأثاث الموجود بها كئيب بعض الشيء! 

بعد: المكان الأمثل للاسترخاء

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

بعد طلاء الغرفة بالأبيض وإزالة الدولاب الكبير على الجانبين أصبحت هذه الغرفة مثالية للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء بعد يوم طويل من التعب.

قبل: خزانة ملابس كئيبة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

ماذا سيفعل الخبراء بهذا الدولاب الكبير؟! 

بعد: الألوان تغيّر كل شيء!

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

أعاد الخبراء تصميم الدولاب وتجميعه بشكل مختلف مع تغيير اللون الأزرق إلى الأبيض، وبذلك أصبح مزيج الأبيض والخشب مثالي في هذه الغرفة، تغيير مكان الدولاب أضاف إلى مساحة الغرفة وراحة الموجودين بها وأثّر إيجابيًا على التصميم. 

قبل: الحمام في حالة جيدة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

هذا الحمام يبدو في حالة جيدة وتصميمه لا يحتاج إلى إضافات كبيرة، فالزجاج الموجود بالأعلى أصبح صيحة عصرية من جديد، ولكن هناك تغيير واحد من شأنه تغيير هذا الحمام للأفضل..

بعد: أصبح أكثر إشراقًا وصحة

HOME STAGING MIESZKANIA 58M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

إعادة طلاء الخزانة باللون الأبيض بعد أن كانت سابقًا بالبني أضاف للحمام ضوء وحيوية واتساعًا. 

التغييرات التي حدثت في هذه الشقة رائعة ومذهلة ويمكنكم الإطلاع على هذا الكتاب لمشاهدة تغيير آخر: إعادة تجديد شقة تقليدية إلى شقة مميزة

20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب
هل أعجبتكم التجديدات في هذه الشقة؟. 

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