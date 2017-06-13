قبل وبعد: كيف تؤثر التغييرات البسيطة على تصميم المنزل

هذا الكتاب اخترناه خصيصًا لكي نوضح لكم كيف يمكن للتغييرات البسيطة التي يضعها الخبراء في ديكور الغرف المختلفة أن تصنع فارقًا جوهريًا في الشكل النهائي للتصميم وجلب الروح الإيجابية من جديد لمنزلك دون الحاجة لبذل مجهود كبير في تغيير هيكله!

حلول بسيطة وغير مكلّفة وعصرية تجدونها في التغيرات الحادثة في التصميم الداخلي لهذه الشقة فتابعونا في الصور القادمة..