قبل وبعد: كيف تؤثر التغييرات البسيطة على تصميم المنزل

هذا الكتاب اخترناه خصيصًا لكي نوضح لكم كيف يمكن للتغييرات البسيطة التي يضعها الخبراء في ديكور الغرف المختلفة أن تصنع فارقًا جوهريًا في الشكل النهائي للتصميم وجلب الروح الإيجابية من جديد لمنزلك دون الحاجة لبذل مجهود كبير في تغيير هيكله!
حلول بسيطة وغير مكلّفة وعصرية تجدونها في التغيرات الحادثة في التصميم الداخلي لهذه الشقة فتابعونا في الصور القادمة..
إذا كنت تمتلك شقة بحالة جيدة في الأرضيات كهذه الشقة فلا داعي أبدًا لتغييرها، فقط بلمسات بسيطة تستطيع تغيير الشكل القديم للغرفة وتحويلها لغرفة عصرية دون الحاجة لإجراء تغييرات جوهرية في هيكل المنزل.
هذه المساحة تبدو كبيرة دون وجود قطع الأثاث ولكنها ليست بهذا الحجم الكبير، ترى ماذا سيكون شكل غرفة المعيشة بعد وضع الأثاث الجديد؟
ما رأيكم الآن؟ الأثاث الأبيض أضاف سحرًا وجاذبية لهذه الغرفة التي كانت قاتمة قبل إضافته، أريكة وكرسي وطاولة باللون الأبيض، مع لمسة من اللون الأخضر في الوسادات والأزهار على الطاولة والنباتات على النافذة أعطت الغرفة حيوية كانت مسلوبة منها سابقًا.
أما المدخل فحافظ على أناقته مع إعادة طلاء الجدران بالكامل باللون الأبيض المشرّق بدلًا من اللون السابق الذي حلّ به الاصفرار مع مرور الزمن.
قطع الأثاث الموجودة في غرفة المعيشة قبل التجديد كانت قديمة وعفا عليها الزمن ولا بد الآن من إضافة لمسة جديدة من الأثاث على هذه الغرفة!
لم يتنازل المصمم عن الخشب الطبيعي في قطع الأثاث للحفاظ على نفس الروح القديمة في المنزل ولكنه مع ذلك استخدم ديكورات مميزة على الأثاث الخشبي أضاف له حيوية وعصرية.
اللوحة الموجودة لهذا الغزال لا يمكن إغفال دورها الأساسي في التأثير على ديكور الغرفة مع انتشار اللون الأبيض على جميع الجدران.
واضح أنّ المطبخ في حالة جيدة للغاية، الأثاث جيد والرخامة ممتازة وبه تهوية ومساحة تخزين كافية، ولكنه قاتم بعض الشيء ما رأيكم بلمسة صغيرة تغيّر من شكله تمامًا؟!
نعم! لم يفعل المصمم شيء سوى استبدال الطاولة الخشبية السابقة بواحدة جديدة وعصرية باللون الأبيض مع تصميم مربع وكراسي أنيقة، هذه الطاولة حوَلت شكل المطبخ للأفضل بالتأكيد!
الغرفة الموجودة أمامكم تصلح أن تكون غرفة للاطفال أو غرفة نوم إضافية ولكنها بمساحة صغيرة بعض الشيء، فماذا سيفعل الخبراء بها؟
ما هذا الجمال!
أصبح لدى سكّان المنزل الآن غرفة إضافية بها إمكانيات كثيرة، مكتب صغير وأريكة متحرّكة يمكن فردها لتصبح سرير عند النوم، مع أرفف لوضع الكتب والديكورات المختلفة، هذه الغرفة رائعة للشباب.
في الجانب الآخر كانت الغرفة تحتوي على دولاب للملابس ومجموعة من الأرفف على الجدار الجانبي فهل هناك حاجة لهذه الأرفف؟
الدولاب لم يحتاج إلى التغيير فتصميمه جيد ومتناسق مع الروح العصرية للغرفة، ولكنالمصمم أزال هذه الأرفف لتوسعة المساحة على الجدار وأضاف لوحة فنية بدلًا منها تعبّر عن شخصية من بالغرفة، بالطبع لا ننسى أن التجديدات شملت إعادة طلاء الجدران باللون الأبيض المشرّق.
على الرغم من التأثيث الجيد للغرفة إلا أن تصميمها والأثاث الموجود بها كئيب بعض الشيء!
بعد طلاء الغرفة بالأبيض وإزالة الدولاب الكبير على الجانبين أصبحت هذه الغرفة مثالية للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء بعد يوم طويل من التعب.
ماذا سيفعل الخبراء بهذا الدولاب الكبير؟!
أعاد الخبراء تصميم الدولاب وتجميعه بشكل مختلف مع تغيير اللون الأزرق إلى الأبيض، وبذلك أصبح مزيج الأبيض والخشب مثالي في هذه الغرفة، تغيير مكان الدولاب أضاف إلى مساحة الغرفة وراحة الموجودين بها وأثّر إيجابيًا على التصميم.
هذا الحمام يبدو في حالة جيدة وتصميمه لا يحتاج إلى إضافات كبيرة، فالزجاج الموجود بالأعلى أصبح صيحة عصرية من جديد، ولكن هناك تغيير واحد من شأنه تغيير هذا الحمام للأفضل..
إعادة طلاء الخزانة باللون الأبيض بعد أن كانت سابقًا بالبني أضاف للحمام ضوء وحيوية واتساعًا.
التغييرات التي حدثت في هذه الشقة رائعة ومذهلة ويمكنكم الإطلاع على هذا الكتاب لمشاهدة تغيير آخر: إعادة تجديد شقة تقليدية إلى شقة مميزة