تصميم مطابخ تحمل ستايل ألماني

في المنازل والشقق الحديثة المطبخ لا يقتصر على مساحة مفتوحة مع غرفة السفرة ولكن أيضًا يكون مفتوحًا على غرفة المعيشة، ومع هذا لا يزال العديد منا يفضّل النسخة الكلاسيكية من المطابخ ذات الجدران المنفصلة عن باقي المساحات والغرف الأخرى، مهما كانت الطريقة التي تفضلها لكن الجميع يشترك في أهمية تصميم مطبخ متناغم ومنسجم مع أثاث مريح وتجهيزات تشمل جميع الأجهزة والأدوات اللازمة له، واختيارنا في هذا الكتاب لمجموعة من المطابخ المختلفة التي يقدمها لنا مصممين ألمان بشخصية وديكورات وطريقة ألمانية في التصميم..
نهار وليل
لجعل مساحة المطبخ واسعة قدر الإمكان (على الأقل أمام العين)، لا تستخدم الخزائن العلوية في تصميمه واستبدلها برفوف أفقية، بالإضافة إلى اختيار عناصر أثاث خالية من الديكورات المعقدة والأحجام الكبيرة، واجهات بسيطة وناعمة مع وجود نافذة للحصول على مطبخ مشرق.
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الألمان يحبون الراحة والطبيعة، هذه الصفات إلى جانب اختيار النمط الاسكندنافي تخلق تأثير لطيف وساحر.
اللون الأبيض مثالي للاستخدام في المطابخ الصغيرة والكبيرة، فهو لديه القدرة على إزالة الحدود وجعل الغرفة واسعة أمام العين مع المساعدة في زيادة إضاءة المطبخ بشكل جيد، وبالإضافة إلى ذلك استخدام الأسطح الخشبية على المطبخ الأبيض يترك تأثيرًا رائعًا.
المطابخ المصممة على شكل حرف U مريحة للغاية لاستيعاب الجميع بحيث يكون كل شيء في متناول يديك،لا تظهر مقدمة المطبخ في هذه الصورة ولكنها متمثلة في الثلاجة والموقد، وبذلك عندما يفتح باب المطبخ لا تشعر بالضيق أو الازدحام مع الأشياء والأغراض المختلفة الموجودة بداخله وتظل الحركة جيدة في هذه المنطقة المفتوحة في الوسط.
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هنا نرى المطبخ ومنطقة تناول الطعام في مساحة مفتوحة ومتناغمة، المساحتين تنسجمان معًا في أناقة وسلاسة مما يسمح لمن بالغرفة الاستمتاع بهذه الميزة والتواصل بشكل جيد وعملي، أما بالنسبة للون المستخدم على الجدران فهو غير عادي وترك تأثيرًا رائعًا جعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل.
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استخدام اللون الأسود في تغطية سطح المطبخ اختيار عصري وأنيق ومتناغم بطريقة مثالية مع الأبيض في الأثاث، في هذا المشروع استخدم الخبراء وحدات إضاءة ممتدة على طول سقف المطبخ وهي صيحة عصرية في عالم تصميم الإضاءات.
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إذا كنت ترغب في تصميم مينيمال فهذا المطبخ من المؤكد أنه سيحظى على إعجابك، الغرفة بالكامل يغطيها طبقة لامعة حذّابة تعطي التصميم الداخلي صورة أنيقة ونظافة وانتعاش لا حدود لهما.
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