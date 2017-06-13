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تصميم مطابخ تحمل ستايل ألماني

Eman Rifaat Eman Rifaat
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
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في المنازل والشقق الحديثة المطبخ لا يقتصر على مساحة مفتوحة مع غرفة السفرة ولكن أيضًا يكون مفتوحًا على غرفة المعيشة، ومع هذا لا يزال العديد منا يفضّل النسخة الكلاسيكية من المطابخ ذات الجدران المنفصلة عن باقي المساحات والغرف الأخرى، مهما كانت الطريقة التي تفضلها لكن الجميع يشترك في أهمية تصميم مطبخ متناغم ومنسجم مع أثاث مريح وتجهيزات تشمل جميع الأجهزة والأدوات اللازمة له، واختيارنا في هذا الكتاب لمجموعة من المطابخ المختلفة التي يقدمها لنا مصممين ألمان بشخصية وديكورات وطريقة ألمانية في التصميم..

نهار وليل

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

لجعل مساحة المطبخ واسعة قدر الإمكان (على الأقل أمام العين)، لا تستخدم الخزائن العلوية في تصميمه واستبدلها برفوف أفقية، بالإضافة إلى اختيار عناصر أثاث خالية من الديكورات المعقدة والأحجام الكبيرة، واجهات بسيطة وناعمة مع وجود نافذة للحصول على مطبخ مشرق.

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من برلين

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

الألمان يحبون الراحة والطبيعة، هذه الصفات إلى جانب اختيار النمط الاسكندنافي تخلق تأثير لطيف وساحر. 

اللون الأبيض مثالي للاستخدام في المطابخ الصغيرة والكبيرة، فهو لديه القدرة على إزالة الحدود وجعل الغرفة واسعة أمام العين مع المساعدة في زيادة إضاءة المطبخ بشكل جيد، وبالإضافة إلى ذلك استخدام الأسطح الخشبية على المطبخ الأبيض يترك تأثيرًا رائعًا.

على شكل حرف U

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

المطابخ المصممة على شكل حرف U مريحة للغاية لاستيعاب الجميع بحيث يكون كل شيء في  متناول يديك،لا تظهر مقدمة المطبخ في هذه الصورة ولكنها متمثلة في الثلاجة والموقد، وبذلك عندما يفتح باب المطبخ لا تشعر بالضيق أو الازدحام مع الأشياء والأغراض المختلفة الموجودة بداخله وتظل الحركة جيدة في هذه المنطقة المفتوحة في الوسط.

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التعبير بالألوان

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

هنا نرى المطبخ ومنطقة تناول الطعام في مساحة مفتوحة ومتناغمة، المساحتين تنسجمان معًا في أناقة وسلاسة مما يسمح لمن بالغرفة الاستمتاع بهذه الميزة والتواصل بشكل جيد وعملي، أما بالنسبة للون المستخدم على الجدران فهو غير عادي وترك تأثيرًا رائعًا جعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه بالفعل. 

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أسطح مثالية

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

استخدام اللون الأسود في تغطية سطح المطبخ اختيار عصري وأنيق ومتناغم بطريقة مثالية مع الأبيض في الأثاث، في هذا المشروع استخدم الخبراء وحدات إضاءة ممتدة على طول سقف المطبخ وهي صيحة عصرية في عالم تصميم الإضاءات.

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بارد ومنعش

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في تصميم مينيمال فهذا المطبخ من المؤكد أنه سيحظى على إعجابك، الغرفة بالكامل يغطيها طبقة لامعة حذّابة تعطي التصميم الداخلي صورة أنيقة ونظافة وانتعاش لا حدود لهما. 

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قبل وبعد: كيف تؤثر التغييرات البسيطة على تصميم المنزل
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