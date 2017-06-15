ديكورات لطاولة الطعام تناسب كل الأذواق

في بعض الأحيان الأشياء البسيطة هي الأفضل، تنطبق هذه القاعدة دائمًا على ديكورات المطبخ ولكن يمكن أيضًا تطبيقها على ديكور طاولة الطعام.

الطاولات الأنيقة والفاخرة والحديثة والكلاسيكية والاحتفالية هي ما تظهر دائمًا على الساحة معظم الوقت وبالنسبة لغالبيتنا نراها مبالغة بعيدة عن البساطة التي نبحث عنها، عندما تدعو الأصدقاء والعائلة إلى وجبة طعام لذيذة وبسيطة يجب أن تحرص على عدم المبالغة في تزيين الطاولة وجعلها بسيطة وريفية قدر الإمكان، الديكورات الطبيعية والريفية باستخدام وسائل بسيطة مثل المناديل والمفارش المصنوعة من الكتان مع أكواب ملونة وزهور ريفية وعناصر موسمية من الفواكه والنباتات كالصنوبر هي الاختيار المثالي.

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