ديكورات لطاولة الطعام تناسب كل الأذواق

سواء كان ديكور كلاسيكي أو مودرن أو احتفالي أو فاخر، عندما يأتي الضيوف لا بد من من وضع لمسة خاصة جدًا على طاولة الطعام، وتعتمد هذه اللمسة على المناسبة والموسم والذوق الشخصي لك، وهناك العديد من الاختيارات التي لا حصر لها لتزيين طاولة الطعام، في هذا الكتاب قمنا بتجميع بعض الأمثلة المختلفة والنصائح المفيدة للحصول على ديكور جذّاب لطاولة الطعام الخاصة بك.
ليس مفروضًا عليك دائمًا امتلاك طاولة فخمة مع مفارش فاخرة وثقيلة ومزهريات متعددة ومناديل مرتبة بشكل متقن ومهيب، الطاولات المزينة بطريقة مينيمال يمكن أيضًا أن تبدو أنيقة للغاية وخاصةً إذا استخدمت في تصميمها اللون الأبيض كما ترى في هذه الصورة، يقتصر الديكور المينيمال على ما هو ضروري فقط وباقة من الزهور المبهجة بلون حي مع الخلفية البيضاء كانت كافية لتحقيق ذلك.
يتم الاختصار والتقليل في ديكور الطاولات الكلاسيكية واستخدام الأشياء الضرورية دون نسيان شيء، لا يوجد مفرش هنا على هذه الطاولة لخلق تباين بين لونها الداكن والديكور الفاتح في الأطباق البيضاء والزجاجية، شكّل هذا المزيج نغمات ساحرة على التصميم، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الجميلة كالأزهار الزرقاء التي خففت من الكلاسيكية الموجودة في الأسود والأبيض وصنعت ديكورًا أنيقًا على هذه الطاولة، ورغم حجمها الكبير لا تزال الازهار تشكّل لمسة رقيقة وسط الطاولة.
الطاولات في حفلات الزفاف الراقية تكون خالية من الألوان في كثير من الأحيان، وهذا لا يجب أن يكون هو الشائع لأنه حتى مع استخدام اللهجات والألوان المختلفة يمكن صنع ديكور راقي على الطاولة، الكؤوس والأطباق الملونة بالإضافة إلى باقة ملونة من الزهور والمناديل الأنيقة وحتى مفارش الطاولة يمكن أن تكون ملونة تجلب الحياة والمرح والفرحة إلى طاولة الطعام، ومع هذا يجب الحرص على عدم المبالغة في استخدام الألوان واختيار شكل متناسق منها كما يوجد في هذا المثال.
الديكور الأسود الذي يشبه السبورة منتشر في طاولات الطعام، ولكن يمكنك أيضًا استخدام ديكورات بلون مختلف وراقي مثل الرمادي! هذه الطاولة أحادية اللون عصرية وأنيقة تبدو كاللوحة المتناسقة مع الأطباق وأدوات المائدة والمناديل والشوك والسكاكين، في النهاية نحن ننظر إلى طاولة موحدة وأنيقة وبسيطة.
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في المناسبات الخاصة يجب الحصول على طاولة طعام بديكور أنيق واحتفالي، بشكل عام يمكن صنع هذه الأجواء من خلال اختيار الأطباق والسكاكين والمناديل وجميع العناصر الأخرى مطابقة لنفس اللون المستخدم، هنا مثلًا الأبيض الكريمي متألق بأناقته ونقائه، وأظهر لنا لوحة احتفالية راقية على هذه الطاولة الخاصة، المواد المستخدمة من المناديل والسكاكين والأواني الفخارية وكذلك الأزهار جميعها ذات جودة وخامات فاخرة لذلك كان لها دور مهم في ظهور الديكور بهذا الشكل الرائع.
إذا كنت ممن يشعرون بالملل من الديكورات الكلاسيكية والأنيقة يمكنك وضع لمسات مثيرة وتفاصيل غير متوقعة على الطاولة، مثلًا هنا الكؤوس اتخذت ألوان مختلفة كقوس قزح، والاطباق مرسوم عليها أنماط مختلفة بالأسود، لا توجد مفارش فاخرة أو باقة زهور باهظة الثمن، في النهاية يجب أن تزين الطاولة التي تستقبل عليها ضيوفك بشخصيتك وذوقك الخاص وستكون جميلة بالتأكيد!
في بعض الأحيان الأشياء البسيطة هي الأفضل، تنطبق هذه القاعدة دائمًا على ديكورات المطبخ ولكن يمكن أيضًا تطبيقها على ديكور طاولة الطعام.
الطاولات الأنيقة والفاخرة والحديثة والكلاسيكية والاحتفالية هي ما تظهر دائمًا على الساحة معظم الوقت وبالنسبة لغالبيتنا نراها مبالغة بعيدة عن البساطة التي نبحث عنها، عندما تدعو الأصدقاء والعائلة إلى وجبة طعام لذيذة وبسيطة يجب أن تحرص على عدم المبالغة في تزيين الطاولة وجعلها بسيطة وريفية قدر الإمكان، الديكورات الطبيعية والريفية باستخدام وسائل بسيطة مثل المناديل والمفارش المصنوعة من الكتان مع أكواب ملونة وزهور ريفية وعناصر موسمية من الفواكه والنباتات كالصنوبر هي الاختيار المثالي.
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