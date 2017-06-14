7 نصائح لتنظيف الحمام في المنزل بسهولة

قيل قديماً أن نظافة المنزل تظهر من نظافة الحمام، فكل ما كان الحمام نظيفاً ولامعاً كل ما شعرت أن منزلك بالكامل نظيف، لذلك سنقدم لك اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال نصائح بسيطة وسهلة لتحافظ على نظافة حمامك بأستمرار، لأننا حريصين دوماً على تقديم كل ما تحتاجه في منزلك.
قبل البدء في عملية التنظيف داخل الحمام أحرص على وضع أغراضك في دولاب داخل الحمام، ولا تدع أي اغراض متناثرة في الخارج كفرش الأسنان والشامبوهات ومساحيق التجميل وادوات الحلاقة وغيرها، ليبدو الحمام مرتباً ومنظم .
لتنظيف الحوض أخلط كلاً من ملح الليمون مع كربونات الصودا والصابون وقم برشه على الحوض ، واستخدم أسفنجة تنظيف لتنظيفه من الترسبات والأتربة، ثم بعد ذلك قم بشطفه بالماء.أما لتلميع الحنفيات يمكنك استخدام الخل والماء على قطعة من القماش وتلميع الحنفية بها لتبدو أكثر بريقاً.
تتراكم الأوساخ وتترسب في البالوعات مع استخدام الحمام، لذلك تحتاج البالوعات دائماً إلى تنظيف دوري باستمرار، وتنظيف البالوعات يحتاج منك فقط كوب من البيكربونات الصوديوم وكوب من الخل وسكبهم في البالوعات وتركها من 5 إلى 10 دقائق ثم سكب الماء االساخن بداخلها بعد ذلك.
لتنظيف المرحاض نفسه تحتاج إلى كوب من صودا الغسيل و نصف كوب من ماء الأكسجين ونصف من كوب من الخل الأبيض، قم بخلط كل المكونات معاً وسكبها في المرحاض واترك الخليط في المرحاض لمدة ساعتين، ثم قم بتفريغ ماء المرحاض بالكامل وشطفه، واسكب منظف للمرحاض داخل الحواف المحيطة بالحمام واستخدم الفرشاة لتوزيع المنظف وتنظيف الحمام وبعد ذلك أفرغ الماء من المرحاض مرة أخرى.
نأتي لخطوة تنظيف الدش والتي تحتاج منك فك قطعة الدش باستخدام مفك، ووضعها في كيس بلاستيك وخل أبيض وتركه في الخل لمدة ساعتين وبعد ذلك يشطف بالماء، ولتلميع المفصلات والأماكن الصعبة استعن بفرشاة اسنان قديمة مع الخل لتنظيفها.أما لتنظيف كابينة الحمام الزجاجية استعن بأسفنجة أو قطعة قماش قطنية ومنظف للزجاج ثم تجفيفها.
واخيراً لتنظيف المرايات وجعلها براقة ولامعة، استعن بالكحول والخل الأبيض فهما من الحلول السحرية لتلميع المرايات وجعلها براقة لامعة، قم بوضع الخل والكحول الأبيض مع الماء المقطر على قطعة قماش ومررها على المرآة.
لمسات بسيطة ولكنها تجعل حمامك ومنزلك نظيفاً ومتجدداً دائماً لا تهملها.
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