الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح لتنظيف الحمام في المنزل بسهولة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
Loading admin actions …

قيل قديماً أن نظافة المنزل تظهر من نظافة الحمام، فكل ما كان الحمام نظيفاً ولامعاً كل ما شعرت أن منزلك بالكامل نظيف، لذلك سنقدم لك اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال نصائح بسيطة وسهلة لتحافظ على نظافة حمامك بأستمرار، لأننا حريصين دوماً على تقديم كل ما تحتاجه في منزلك.

1- تخزين أغراضك في دولاب خاص

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

قبل البدء في عملية التنظيف داخل الحمام أحرص على وضع أغراضك في دولاب داخل الحمام، ولا تدع أي اغراض متناثرة في الخارج كفرش الأسنان والشامبوهات ومساحيق التجميل وادوات الحلاقة وغيرها، ليبدو الحمام مرتباً ومنظم . 

2- تنظيف الحوض

Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
Raycross Interiors

Mr & Mrs G, Woking

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

لتنظيف الحوض أخلط كلاً من ملح الليمون مع كربونات الصودا والصابون وقم برشه على الحوض ، واستخدم أسفنجة تنظيف لتنظيفه من الترسبات والأتربة، ثم بعد ذلك قم بشطفه بالماء.أما لتلميع الحنفيات يمكنك استخدام الخل والماء على قطعة من القماش وتلميع الحنفية بها لتبدو أكثر بريقاً.

3- تنظيف البالوعات

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

تتراكم الأوساخ وتترسب في البالوعات مع استخدام الحمام، لذلك تحتاج البالوعات دائماً إلى تنظيف دوري باستمرار، وتنظيف البالوعات يحتاج منك فقط كوب من البيكربونات الصوديوم وكوب من الخل وسكبهم في البالوعات  وتركها من 5 إلى 10 دقائق ثم سكب الماء االساخن بداخلها بعد ذلك.

4-تنظيف الحمام

Klassiek landhuis met hedendaagse invloeden, Taps&Baths Taps&Baths BathroomToilets
Taps&amp;Baths

Taps&Baths
Taps&amp;Baths
Taps&Baths

لتنظيف المرحاض نفسه تحتاج إلى كوب من صودا الغسيل و نصف كوب من ماء الأكسجين ونصف من كوب من الخل الأبيض، قم بخلط كل المكونات معاً وسكبها في المرحاض واترك الخليط في المرحاض لمدة ساعتين، ثم قم بتفريغ ماء المرحاض بالكامل وشطفه، واسكب منظف للمرحاض داخل الحواف المحيطة بالحمام واستخدم الفرشاة لتوزيع المنظف وتنظيف الحمام وبعد ذلك أفرغ الماء من المرحاض مرة أخرى. 

5-تنظيف الدش

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

نأتي لخطوة تنظيف الدش والتي تحتاج منك فك قطعة الدش باستخدام مفك، ووضعها في كيس بلاستيك وخل أبيض وتركه في الخل لمدة ساعتين وبعد ذلك يشطف بالماء، ولتلميع المفصلات والأماكن الصعبة استعن بفرشاة اسنان قديمة مع الخل لتنظيفها.أما لتنظيف كابينة الحمام الزجاجية استعن بأسفنجة أو قطعة قماش قطنية ومنظف للزجاج ثم تجفيفها.

7- مرايات براقة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

واخيراً لتنظيف المرايات وجعلها براقة ولامعة، استعن بالكحول والخل الأبيض فهما من الحلول السحرية لتلميع المرايات وجعلها براقة لامعة، قم بوضع الخل والكحول الأبيض مع الماء المقطر على قطعة قماش ومررها على المرآة.

لمسات بسيطة ولكنها تجعل حمامك ومنزلك نظيفاً ومتجدداً دائماً لا تهملها.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أضف الجمال لغرفة نومك مع هذة التصميمات

12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل
شاركنا برأيك ما هي المشكلات التي تواجهك في تنظيف الحمام؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً