7 نصائح لتنظيف الحمام في المنزل بسهولة

واخيراً لتنظيف المرايات وجعلها براقة ولامعة، استعن بالكحول والخل الأبيض فهما من الحلول السحرية لتلميع المرايات وجعلها براقة لامعة، قم بوضع الخل والكحول الأبيض مع الماء المقطر على قطعة قماش ومررها على المرآة.

لمسات بسيطة ولكنها تجعل حمامك ومنزلك نظيفاً ومتجدداً دائماً لا تهملها.

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