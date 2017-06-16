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6 معاير يجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenCabinets & shelves خشب Green
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يعد المطبخ من أهم غرف المنزل حيث يتم فيه قضاء وقت كبير في إعداد الطعام وتجهيز ما يحتاجه أفراد أسرتك فيجب تجهيزه وتخطيطة بحيث تتيح أقصى استفادة وراحة لمستخدميه. فيجب تخطيط أماكن ومقاسات الأجهزة الكهربية قبل شراؤها بالإضافة لباقي العوامل الخاضعة للتوصيلاتت مثل الحوض أو الموقد ثم تحديد أماكن ومساحات الخزانات، والعوامل الإضافية كخطوة أخيرة.

في هذا المقال أتينا لكم ببعض الأشياء الواجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي ومتميز، فتابعونا..

المساحة المتاحة

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

يجب أولاً مراعاة المساحة المتاحة. هل لديك مساحة تتسع لأجهزة وخزانات كبيرة، ما هو شكل مطبخك؟ هل هو مستطيل وضيق؟ هل هو مربع؟ هل تستطيع عمل مثلث الحركة بحرية؟ هل تريد إضافة بار أو طاولة إفطار؟ كل هذه القرارات تحتاج أن تأخذها قبل الشروع في شراء أي شئ.

2.مكان وضع الحوض

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen sink,handmade kitchen,bespoke kitchen,designer kitchen,painted kitchen,quartz worktop,kitchen tap
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

يتم تحديد قرار مثل هذا بناء على توصيلات السباكة لكن يمكنك تحديد تصميم الحوض كما ترى ليناسب ذوقك الخاص فهناك عدد من الخامات المتعددة والطرق المختلفة لتركيب الأحواض، كما يختلف أيضاً تصميمه بين فردي أو مزدوج وهذا ما يحدده المساحة المتوافرة لديك.

3.مكان وضع الموقد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عامل مهم آخر هو مكان وضع الموقد والذي يختلف مكانه حسب تغذيته، إذا كان يعمل بالكهرباء أو الغاز، فيختلف مكانه حسب التوصيلات التي يحتاجها بالإضافة لمكان الشفاط أيضاً. لكن إحرص على توفير قاعدة مثلث الحركة والتي تنص على وضع الحوض، الموقد والثلاجة على زوايا المثلث لحركة مثالية في مطبخك.

4.مكان وضع الثلاجة

Shaker Style Kitchen Renovation - Hidden Trail, STUDIO Z STUDIO Z مطبخ White
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

تأتي الثلاجة كآخر قرار في قرارات الأجهزة الكهربية لكن لحسن الحظ فالثلاجة تأتي بعدد من المقاسات المختلفة في العرض والارتفاع فيمكنك شراء ما تحتاج وما يناسب المساحة الخاصة بمطبخك. في بعض الأحيان يتم تغليف الثلاجة بنفس خامة الخزانات للحصول على مطبخ متجانس ومتكامل.

5.أماكن وحلول تخزينة

Countryside Retreat - Living Space, Lisa Melvin Design Lisa Melvin Design KitchenCabinets & shelves
Lisa Melvin Design

Countryside Retreat – Living Space

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

بعد أن قررت أماكن الأجهزة الكهربية، حان الوقت الآن لتحديد مساحات الخزانات وتصميمها. فيمكنك تعلية الخزانات العلوية لتصل إلى السقف للحصول على مساحة تخزينية أكبر، كما يمكنك استغلال المساحات المفتوحة والخالية من الخزانات لوضع ارفف مفتوحة، يمكنك أيضاً إضافة وحدات تخزينية ذكية أو استغلال الأركان والأعماق لأفضل استخدام للخزانات، فالقرار في يدك.

6.إمكانية عمل جزيرة المطبخ

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenCabinets & shelves خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

آخر عامل يجب التساؤل عنه هو وجود جزيرة المطبخ، فهذا القرار يعتمد على ثلاث عوامل،

أولاً: وجود المساحة، فالكثير قد يفضل استغلال المساحة المتاحة لإضافة مساحة للحركة او لوضع طاولة طعام صغيرة في الركن. 

ثانياً: الحاجة لمساحة إعداد طعام إضافية أو مساحة تخزينية إضافية في أسفلها.حيث تأتي أيضاً الجزر بإمكانية عمل بار لتناول الإفطار.

ثالثاً: شكل المطبخ وتصميمه، فالمطبخ المستطيل قد لا يصلح معه وجود جزيرة بينما وجودها يناسب المساحات المفتوحة فهي تمثل مقسم طبيعي للغرف كما أنها تعمل كعنصر متعدد الاستخدامات.

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