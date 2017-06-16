6 معاير يجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي

يعد المطبخ من أهم غرف المنزل حيث يتم فيه قضاء وقت كبير في إعداد الطعام وتجهيز ما يحتاجه أفراد أسرتك فيجب تجهيزه وتخطيطة بحيث تتيح أقصى استفادة وراحة لمستخدميه. فيجب تخطيط أماكن ومقاسات الأجهزة الكهربية قبل شراؤها بالإضافة لباقي العوامل الخاضعة للتوصيلاتت مثل الحوض أو الموقد ثم تحديد أماكن ومساحات الخزانات، والعوامل الإضافية كخطوة أخيرة.

في هذا المقال أتينا لكم ببعض الأشياء الواجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي ومتميز، فتابعونا..