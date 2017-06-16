6 معاير يجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي

يعد المطبخ من أهم غرف المنزل حيث يتم فيه قضاء وقت كبير في إعداد الطعام وتجهيز ما يحتاجه أفراد أسرتك فيجب تجهيزه وتخطيطة بحيث تتيح أقصى استفادة وراحة لمستخدميه. فيجب تخطيط أماكن ومقاسات الأجهزة الكهربية قبل شراؤها بالإضافة لباقي العوامل الخاضعة للتوصيلاتت مثل الحوض أو الموقد ثم تحديد أماكن ومساحات الخزانات، والعوامل الإضافية كخطوة أخيرة.
في هذا المقال أتينا لكم ببعض الأشياء الواجب مراعاتها لتصميم مطبخ مثالي ومتميز، فتابعونا..
يجب أولاً مراعاة المساحة المتاحة. هل لديك مساحة تتسع لأجهزة وخزانات كبيرة، ما هو شكل مطبخك؟ هل هو مستطيل وضيق؟ هل هو مربع؟ هل تستطيع عمل مثلث الحركة بحرية؟ هل تريد إضافة بار أو طاولة إفطار؟ كل هذه القرارات تحتاج أن تأخذها قبل الشروع في شراء أي شئ.
يتم تحديد قرار مثل هذا بناء على توصيلات السباكة لكن يمكنك تحديد تصميم الحوض كما ترى ليناسب ذوقك الخاص فهناك عدد من الخامات المتعددة والطرق المختلفة لتركيب الأحواض، كما يختلف أيضاً تصميمه بين فردي أو مزدوج وهذا ما يحدده المساحة المتوافرة لديك.
عامل مهم آخر هو مكان وضع الموقد والذي يختلف مكانه حسب تغذيته، إذا كان يعمل بالكهرباء أو الغاز، فيختلف مكانه حسب التوصيلات التي يحتاجها بالإضافة لمكان الشفاط أيضاً. لكن إحرص على توفير قاعدة مثلث الحركة والتي تنص على وضع الحوض، الموقد والثلاجة على زوايا المثلث لحركة مثالية في مطبخك.
تأتي الثلاجة كآخر قرار في قرارات الأجهزة الكهربية لكن لحسن الحظ فالثلاجة تأتي بعدد من المقاسات المختلفة في العرض والارتفاع فيمكنك شراء ما تحتاج وما يناسب المساحة الخاصة بمطبخك. في بعض الأحيان يتم تغليف الثلاجة بنفس خامة الخزانات للحصول على مطبخ متجانس ومتكامل.
بعد أن قررت أماكن الأجهزة الكهربية، حان الوقت الآن لتحديد مساحات الخزانات وتصميمها. فيمكنك تعلية الخزانات العلوية لتصل إلى السقف للحصول على مساحة تخزينية أكبر، كما يمكنك استغلال المساحات المفتوحة والخالية من الخزانات لوضع ارفف مفتوحة، يمكنك أيضاً إضافة وحدات تخزينية ذكية أو استغلال الأركان والأعماق لأفضل استخدام للخزانات، فالقرار في يدك.
آخر عامل يجب التساؤل عنه هو وجود جزيرة المطبخ، فهذا القرار يعتمد على ثلاث عوامل،
أولاً: وجود المساحة، فالكثير قد يفضل استغلال المساحة المتاحة لإضافة مساحة للحركة او لوضع طاولة طعام صغيرة في الركن.
ثانياً: الحاجة لمساحة إعداد طعام إضافية أو مساحة تخزينية إضافية في أسفلها.حيث تأتي أيضاً الجزر بإمكانية عمل بار لتناول الإفطار.
ثالثاً: شكل المطبخ وتصميمه، فالمطبخ المستطيل قد لا يصلح معه وجود جزيرة بينما وجودها يناسب المساحات المفتوحة فهي تمثل مقسم طبيعي للغرف كما أنها تعمل كعنصر متعدد الاستخدامات.