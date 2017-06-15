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تعلم كيف وأين تقوم بتثبيت شاشة التلفاز في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
TV wall mounting Lechlade, Lechlade Aerials Lechlade Aerials غرفة المعيشة فلز Black
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أصبح التلفزيون عنصر أساسي تقريبا في بيوتنا، حتى أنه هناك عدد قليل فقط من الأشخاص الذين لا يملكون واحدًا، وأحيانا نصل الى امتلاك أكثر من نسخة واحدة! في غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة النوم أو في الحديقة، ونظرًا لأن التلفزيون قد أصبح يستخدم بشكل شبه يومي في حياتنا، فإنه من الأفضل التفكير في كيفية دمجه في المنزل بطريقة أنيقة ومبتكرة، بدلًا من محاولة الهرب ووضعه فوق منضدة عادية في غرفة المعيشة كما يفعل الكثيرون.

هل فكرت في الحصول على جهاز تلفزيون في الحمام؟ حسنا، دعنا ننظر في كافة الاحتمالات القابلة للتزايد يوما بعد يوم. والتعرف على كافة المواقع في المنزل التي يمكننا تثبيت التلفزيون فيها مع بعض الاهتمام بتفاصيل العملية حتى يمكنك استخدامه دون خطر ومع أقصى قدر ممكن من الأمن!

تابع مقالنا للنهاية وتعرف على نصائح الخبراء!

كيف تقوم بتثبيت الشاشة

TV wall mounting Lechlade, Lechlade Aerials Lechlade Aerials غرفة المعيشة فلز Black
Lechlade Aerials

TV wall mounting Lechlade

Lechlade Aerials
Lechlade Aerials
Lechlade Aerials

إذا كنت تتبع بالفعل الدليل في حل المشاكل الصغيرة التي تتعلق باستخدام الأدوات في المنزل منذ البداية، فعليك أولًا التحقق إذا ما كان التلفزيون الخاص بك مصمم للتثبيت في الحائط أم لا، وإذا كان متوافق مع VESA فيديو جمعية معايير إلكترونيات’، فأنت تسير على الطريق الصحيح!

إذا لم يكن هناك دليل، لاحظ الجزء الخلفي من وحدة التلفاز، إذا كان لديه أربعة أو أكثر من الأماكن، حيث قوس المسمار يمكن تطبيقه، فإن التلفزيون مصمم مع إمكانية التثبيت في الحائط.

بعد هذه الخطوة الأولى، تحتاج إلى تقييم وزن التلفاز، كما قد تحتاج مساعدة من واحد أو اثنين من الأشخاص. والخطوة التالية هي اختيار داعم للجدار حيث سيتم تثبيت الجهاز عليه وبدء العمل! وتعتبر هذه مهمة معقدة جدًا، نقترح عليك طلب المساعدة من الخبراء في تنفيذها، حتى بتجنب وقوع الحوادث والأضرار في شاشة التلفزيون.

في غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن هذا الاختيار قد يولد بعض الجدل، إلا أن كثير من الناس يفضلون امتلاك شاشة تلفاز في الغرفة، لمجرد أنه لا يمكنهم أن يغفوا دون ضجيج الجهاز. لذلك نعتقد أن خزانة جانبية منخفضة يمكن أن تكون حلًا رائعًا، بالإضافة إلى كونها قطعة مكملة لركن التلفاز، فهي توفر لك المزيد من المساحات التخزينية.

TV في الحمام

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura حمام
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

ولماذا ليس في الحمام؟  بعد يوم طويل من العمل والإرهاق، يمكمنك الاسترخاء في حوض الاستحمام أثناء مشاهدة سلسلة البرامج المفضلة لديك، ليس هذا فقط، بل إنك ستضفي لمسة مميزة وجريئة على تصميم الحمام.

مزايا مزدوجة في المكتب

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd مكتب عمل أو دراسة office,design,interior
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

المكتب هو مكان العمل، ولكن يمكنك خلط بعض المرح والترفيه مع الجدية دون تعارض وبشكل ناجح. يمكنك حتى استخدام شاشة الكمبيوتر كشاشة تلفاز، أي أنك ستحقق مزايا مزدوجة، ستحصل على وظيفتي التلفاز والكمبيوتر في آن واحد، وستوفر المساحة بدلًا من شغلها باثنين من الأجهزة.

التلفزيون في غرفة اللعب للأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

 من المهم أن تكون هناك مساحة حيث يمكن للأطفال اللعب بحرية، ولكن من المؤكد أن جميع الآباء والأمهات- حتى أولئك الذين يراهنون بأن أطفالهم لن يشاهدون التلفزيون أبدا حتى سن معين- سيلجأون إلى استخدام هذا الجهاز في كثير من الأحيان لتهدئة الصغار للتخلص من نوبات البكاء المتذمرة. لذا يمكنك تثبيت شاشة تلفاز خاصة في غرفهم حتى يستيعون متابعة الرسوم المتحركة دون إزعاجك أو منعك من مشاهدة برامجك المفضلة.

الانتقال إلى الحديقة

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

ماذا عن هذا الخيار رائع لأيام الصيف ولياليه، لمشاهدة الألعاب الرياضية أو فيلم في الهواء الطلق؟ ولكن دون أن تذهب بعيدًا، كل ما تحتاجه هو نقل التلفزيون مع غرفة المعيشة إلى حديقة المنزل! نحن نعتقد أن تلك الفكرة ستنال اعجاب أصحاب الأذواق كلاسيكية..

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في ركن خاص

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

إن كنت من محبي الاستمتاع بالأجواء الخاصة وعيش التجربة بكل تفاصيلها ولكن مع الاحتفاظ بالبساطة دون اللجوء إلى المبالغة والتكاليف الباهظة لغرف الميديا وملحقاتها، يمكنك تخصص ركن خاص في أحد الغرف، مع بعض الوسائد المريحة للاستلقاء أثناء متابع التلفاز الذي يجب تثبيته على ارتفاع مناسب حتى لا تؤذي عينك وفقرات الرقبة.

غرفة للميديا

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

لهولاء الذين تتمتع منازلهم بالكثير من الرغف والمساحات الواسعة، يمكن افراد غرفة خاصة للتلفاز وملحقات الميديا من سماعات وأجهزة تكنولوجية حديثة أخرى، وتهيئة الأجواء لتشعر وكأنك داخل أحد قاعات السينما من خلال الديكورات والمقاعد المريحة، وبالطبع طاولة لوضع الوجبات الخفيفة والمشروبات.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 أفكار لاستخدام الجبس في تصميم الحمام

ديكورات لطاولة الطعام تناسب كل الأذواق

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