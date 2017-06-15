تعلم كيف وأين تقوم بتثبيت شاشة التلفاز في منزلك

أصبح التلفزيون عنصر أساسي تقريبا في بيوتنا، حتى أنه هناك عدد قليل فقط من الأشخاص الذين لا يملكون واحدًا، وأحيانا نصل الى امتلاك أكثر من نسخة واحدة! في غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة النوم أو في الحديقة، ونظرًا لأن التلفزيون قد أصبح يستخدم بشكل شبه يومي في حياتنا، فإنه من الأفضل التفكير في كيفية دمجه في المنزل بطريقة أنيقة ومبتكرة، بدلًا من محاولة الهرب ووضعه فوق منضدة عادية في غرفة المعيشة كما يفعل الكثيرون.
هل فكرت في الحصول على جهاز تلفزيون في الحمام؟ حسنا، دعنا ننظر في كافة الاحتمالات القابلة للتزايد يوما بعد يوم. والتعرف على كافة المواقع في المنزل التي يمكننا تثبيت التلفزيون فيها مع بعض الاهتمام بتفاصيل العملية حتى يمكنك استخدامه دون خطر ومع أقصى قدر ممكن من الأمن!
تابع مقالنا للنهاية وتعرف على نصائح الخبراء!
إذا كنت تتبع بالفعل الدليل في حل المشاكل الصغيرة التي تتعلق باستخدام الأدوات في المنزل منذ البداية، فعليك أولًا التحقق إذا ما كان التلفزيون الخاص بك مصمم للتثبيت في الحائط أم لا، وإذا كان
متوافق مع VESA فيديو جمعية معايير إلكترونيات’، فأنت تسير على الطريق الصحيح!
إذا لم يكن هناك دليل، لاحظ الجزء الخلفي من وحدة التلفاز، إذا كان لديه أربعة أو أكثر من الأماكن، حيث قوس المسمار يمكن تطبيقه، فإن التلفزيون مصمم مع إمكانية التثبيت في الحائط.
بعد هذه الخطوة الأولى، تحتاج إلى تقييم وزن التلفاز، كما قد تحتاج مساعدة من واحد أو اثنين من الأشخاص. والخطوة التالية هي اختيار داعم للجدار حيث سيتم تثبيت الجهاز عليه وبدء العمل! وتعتبر هذه مهمة معقدة جدًا، نقترح عليك طلب المساعدة من الخبراء في تنفيذها، حتى بتجنب وقوع الحوادث والأضرار في شاشة التلفزيون.
على الرغم من أن هذا الاختيار قد يولد بعض الجدل، إلا أن كثير من الناس يفضلون امتلاك شاشة تلفاز في الغرفة، لمجرد أنه لا يمكنهم أن يغفوا دون ضجيج الجهاز. لذلك نعتقد أن خزانة جانبية منخفضة يمكن أن تكون حلًا رائعًا، بالإضافة إلى كونها قطعة مكملة لركن التلفاز، فهي توفر لك المزيد من المساحات التخزينية.
ولماذا ليس في الحمام؟ بعد يوم طويل من العمل والإرهاق، يمكمنك الاسترخاء في حوض الاستحمام أثناء مشاهدة سلسلة البرامج المفضلة لديك، ليس هذا فقط، بل إنك ستضفي لمسة مميزة وجريئة على تصميم الحمام.
المكتب هو مكان العمل، ولكن يمكنك خلط بعض المرح والترفيه مع الجدية دون تعارض وبشكل ناجح. يمكنك حتى استخدام شاشة الكمبيوتر كشاشة تلفاز، أي أنك ستحقق مزايا مزدوجة، ستحصل على وظيفتي التلفاز والكمبيوتر في آن واحد، وستوفر المساحة بدلًا من شغلها باثنين من الأجهزة.
من المهم أن تكون هناك مساحة حيث يمكن للأطفال اللعب بحرية، ولكن من المؤكد أن جميع الآباء والأمهات- حتى أولئك الذين يراهنون بأن أطفالهم لن يشاهدون التلفزيون أبدا حتى سن معين- سيلجأون إلى استخدام هذا الجهاز في كثير من الأحيان لتهدئة الصغار للتخلص من نوبات البكاء المتذمرة. لذا يمكنك تثبيت شاشة تلفاز خاصة في غرفهم حتى يستيعون متابعة الرسوم المتحركة دون إزعاجك أو منعك من مشاهدة برامجك المفضلة.
ماذا عن هذا الخيار رائع لأيام الصيف ولياليه، لمشاهدة الألعاب الرياضية أو فيلم في الهواء الطلق؟ ولكن دون أن تذهب بعيدًا، كل ما تحتاجه هو نقل التلفزيون مع غرفة المعيشة إلى حديقة المنزل! نحن نعتقد أن تلك الفكرة ستنال اعجاب أصحاب الأذواق كلاسيكية..
إن كنت من محبي الاستمتاع بالأجواء الخاصة وعيش التجربة بكل تفاصيلها ولكن مع الاحتفاظ بالبساطة دون اللجوء إلى المبالغة والتكاليف الباهظة لغرف الميديا وملحقاتها، يمكنك تخصص ركن خاص في أحد الغرف، مع بعض الوسائد المريحة للاستلقاء أثناء متابع التلفاز الذي يجب تثبيته على ارتفاع مناسب حتى لا تؤذي عينك وفقرات الرقبة.
لهولاء الذين تتمتع منازلهم بالكثير من الرغف والمساحات الواسعة، يمكن افراد غرفة خاصة للتلفاز وملحقات الميديا من سماعات وأجهزة تكنولوجية حديثة أخرى، وتهيئة الأجواء لتشعر وكأنك داخل أحد قاعات السينما من خلال الديكورات والمقاعد المريحة، وبالطبع طاولة لوضع الوجبات الخفيفة والمشروبات.
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