حمام إماراتي بتصميم عصري من المستقبل

تتميز التصميمات الإماراتية بالفخامة والرقي، والنظرة المستقبلية التي تتخطى حدود العصرية، مع الحفاظ على التوازن البصري، وعدم الوصول إلى نقطة المبالغة التي تفسد أناقة التصميم، وتذهب بعيدًا إلى الفوضى البصرية.
في مقال اليوم، نصحبكم في جولة خيالية ساحرة، داخل حمام تخطى كل حدود الإبداع مع نظرة مستقبلية أنيقة من خبراء XYZ الذين قدموا في هذا المشروع قطعة فنية ومساحة ساحرة للاستجمام والاسترخاء. شاهدوا معنا تصميم هذا الحمام، ستبهركم تفاصيله!
يتمتع تصميم الحمام بمزيج من الخامات اللامعة التي تعكس الإضاءات في بريق يخطف الأبصار، بدءًا من المرايا الكبيرة ، والأبواب الزجاجية التي تفصل بين أجزاء الحمام، وأيضًا الأرضيات مع الورنيش اللامع الذي يعكس إضاءات السقف بقوة.
يتمتع الحمام بغضاءة جيدة، بفضل خطين من الضوء في منتصف السقف، وإضاءات صغيرة في جانبيه، بالغضافة إلى ثريا كبيرة في نهايته، وجدار زجاجي يمنح الحمام غضاءة طبيعية كثيفة.
تم تقسيم الحمام إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول يتضمن حوضين يمينًا ويسارًا، ثم نجد أبواب زجاجيه لـ كابينة استحمام، ومن ثم أبواب زجاجية أخرى لفصل الجزء الخاص بالمغطس، وفي النهاية جدار زجاجي يطل على الشرفة الخارجية للمنزل. استمرت النغمات اللونية وحتى الأرضيات في الجزئين الأول والثاني، بينما تمتع الجزء الثالث الخاص بالمغطس، بأرضية وجدران مختلفة ومميزة.
منضدة حوض الاغتسال صممت بأناقة فاخرة، مع مزيج من النقيض اللوني بين الاسود والأبيض، ومقابض معدنية لامعة لتعليق المناشف، إضافة إلى ثلاث أدراج للتخزين. قوث المنضدة، وضعت قطع ديكورية تتناسب تمامًا مع رفاهية الحمام، فيما يعتبر الحوض القطعة الأكثر جمالًا فوق تلك المنضدة، بتصميمه الإنسيابي الأسود الذي يشبه تصميم المغطس تمامًا.
من داخل كابينة المغطس، يمكننا الاستمتاع بمشاهدة تفاصيل هيكله الانسايبي الأنيق، وتصميمه القائم بذاته وقد استند على الجدار من الجانبين مرتفعًا عن الأرض وكأنه يطفو في الفضاء، كما ألحق به منضدة صغيرة للغاية لوضع مشروب اثناء الاسترخاء، ومعها دش يدوي متحرك أنيق وعصري.
داخل الكابينة الزجاجية للجزء الخاص بالمغس، اكتست الجدران بتغطية مذهبة ليست فقط فريدة، ولكنها تبدو ثمينة وراقية للغاية، حتى أنه تم تغطية الأرضية والسقف أيضًا بها. بمجرد النظر إليها، يمكنك الشعور بملمسها البارز، والذي يُضفي المزيد من الجاذبية على هذا الحمام.
كي يكتمل شعور الرفاهية، والتصميم الفاخر لهذا الحمام، كان لابد من اختيار إضاءات فريدة من نوعها، تمامًا كتلك الثريا التي تبدو وكأنها مجموعة من البلورات المتدلية من السقف في مشهد مبهر يمكنك الاسترخاء طويلًا في المغطس أثناء النظر إليه. أما في الأرضية، فقد تم وضع إضاءات صغيرة في خط مستقيم، ليتلألأ في ضوئها هذا المغطس الأسود، والجدران المذهبة.
تصميم الحمام وسحره لا يكتملان بدون تلك الإطلالة الساحرة التي تلعب دورًا رئيسيًا في أناقته وتفرده. اختيار موقع الحمام بالقرب من الشرفة في حد ذاته كان موفقًا، ومن ثم اختيار جدار زجاجي للاستمتاع بتلك الإطلالة بدلًا من الجدار الأسمنتي أو حتى المكسو بأفخر وأجود أنواع تغطيات الجدران، حتى أنه لا يحتاج إلى ستائر لأنه يتمتع بخصوصية كاملة مع تلك الإطلالة البحرية.
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