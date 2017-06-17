10 نصائح لغرفة نوم بطابع مميز وفريد

من منا لا يتمنى الحصول على غرفة نوم مريحة يمكنه الاسترخاء فيها بعد يوم طويل من العمل المرهق، أو تناول الافطار في السرير وربما في جلسة جانبية لبدء اليوم على مهل؟!
إضافة إلى الراحة، جميعنا نسعى للحصول على غرفة نوم مع طابع شخصي فريد يُشعرنا أننا داخل مساحتنا الخاصة. في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبرك بنصائح الخبراء الـ 10، للحصول على غرفة نوم بطابع مميز وفريد لا يخلو من الراحة!
تابعنا للنهاية ودون ملاحظاتك قبل البدء في تصميم أو تجديد غرفة نومك!
ليس من الضروري أن تكون محترفا لإنتاج هيكل سرير جميل مصنوع من الخشب، حتى أنك لست بحاجة إلى طلائه فالمظهر الطبيعي للأخشاب في حد ذاته سمنحك لمسة من الطبيعة ومظهر فريد لغرفة لا تُشبه غيرها من الغرف الأخرى.
حتى لو كنت تنوي شراء منضدة رخيصة لغرفة النوم، يمكنك جعلها تبدو كقطعة من تصميم أحد الخبراء المشهورين. فقط تحتاج إلى طلاء بلونك المفضل ومن ثم تغطيتها بأحجاز الزينة أو اي مواد أخرى.
حتى إن كنت تملك سرير مع تصميم تقليدي، كهذا السرير الكلاسيكي مع الأعمدة الخشبية في الصورة أمامنا، يمكنك الاستعانة بستائر من أقمشة مخملية أنيقة، ولكن إذا كنت تفضل شيئا أكثر تفردًا، يمكن تعليق بعض الحقائب المزخرفة لمظهر أكثر تميزًا!
الكثير منا يتجنب استخدام الألوان الداكنة في غرفة النوم، وتختار بدلا من ذلك النظرة كلاسيكية باللون الأبيض أو اختيار النغمات المحايدة. يوضح هذا المثال أنه حتى وإن قمت باختيار لون الجدار بالكامل بـ الأسود، لا يزال بإمكانك الحصول على نهاية أنيقة ساحرة. خصوصا عند مزجه مع الأقمشة الناعمة ليخلق نظرة فاخرة مميزة جدًا.
كيف لو علمت أنه بإمكانك تحويل غرفة النوم الخاصة بك إلى واحة صحية للاسترخاء؟! مع بعض مقاعد الجلوس الجميلة، وطاولة جانبية صغيرة وأنيقة، اواختيار مصباح مناسب لغرفة نوم رائعة جدًا يمكنك الوصول إلى نتيجة تجعلك لا ترغب في مغادرة الغرفة أبدًا!
في كثير من الأحيان غرفة النوم الخاصة بك يمكن أن تبدو بالفعل وكأنها جديدة فقط مع وحدة إضاءة جديدة مختارة بعناية. إضافة اثنين من الاضواء للطاولتين الجانبيتين بجوار السرير، يمنحك ضوء لطيف ودافئ في الليل خاصة إذا كنت بحاجة إلى مصدر للضوء الخافت اثناء النوم!
لدينا كل أنواع الزخرفة على الجدران. ومع ذلك، إذا كان من الممكن يجب أن تجعلها فريدة من نوعها حقا، يمكنك أيضا الانخراط لتصميم واحدة بنفسك باستخدام الطلاء والفرشاة. جرب بسهولة وكن شجاعا، والنتيجة هي أنك ستحصل علىعمل خاص جدا من الفن الذي لا يملكه أحد آخر.
من الملحقات الرائعة والتي لا تقل أهمية عن اية قطعة أساسية في المنزل، هي السجاد، حيث أن اختيار السجاد المناسب يتوقف عليه اكتمال اللوحة الفنية التي تحاول رسمها بين جدران غرفة نومك. فهي قادرة على تغيير الغرفة تمامًا. ماذا عن تصميم نزوة من مختلف الألوان أو أنماط تجريدية وتسليط الضوء عليها كأبرز قطعة ديكور في غرفة النوم؟
إذا كنت ترغب في زخرفة الجدار خلف السرير، الذي هو مركز الغرفة، ولكنك لست موهوب فنيا، لا تقلق! يمكنك انتقاء بعض الصور الجميلة وقم بتعليقها أعلى اللوح الأمامي للسرير.
في هذه الأيام يمكنك الاختيار من بين العديد من تصاميم الفراش المختلفة. ولكن في الحقيقة هناك بعض الخامات خلاقة وفريدة من نوعها، إذا كنت تسعى إلى الأناقة المطلقة، يمكنك ببساطة شراء قماش الكتان الأبيض وطباعته أو تزيينه مع التطريز الجميل.
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