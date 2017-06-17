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10 نصائح لغرفة نوم بطابع مميز وفريد

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم
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من منا لا يتمنى الحصول على غرفة نوم مريحة يمكنه الاسترخاء فيها بعد يوم طويل من العمل المرهق، أو تناول الافطار في السرير وربما في جلسة جانبية لبدء اليوم على مهل؟!

إضافة إلى الراحة، جميعنا نسعى للحصول على غرفة نوم مع طابع شخصي فريد يُشعرنا أننا داخل مساحتنا الخاصة. في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبرك بنصائح الخبراء الـ 10، للحصول على غرفة نوم بطابع مميز وفريد لا يخلو من الراحة!

تابعنا للنهاية ودون ملاحظاتك قبل البدء في تصميم أو تجديد غرفة نومك!

1. تصميم السرير نفسه

homify BedroomBeds & headboards خشب
homify

homify
homify
homify

ليس من الضروري أن تكون محترفا لإنتاج هيكل سرير جميل مصنوع من الخشب، حتى أنك لست بحاجة إلى طلائه فالمظهر الطبيعي للأخشاب في حد ذاته سمنحك لمسة من الطبيعة ومظهر فريد لغرفة لا تُشبه غيرها من الغرف الأخرى.

2. تجميل طاولة السرير

Classic, vintage sleeping 99chairs BedroomBeds & headboards
99chairs

Classic, vintage sleeping

99chairs
99chairs
99chairs

 حتى لو كنت تنوي شراء منضدة رخيصة لغرفة النوم، يمكنك جعلها تبدو كقطعة من تصميم أحد الخبراء المشهورين. فقط تحتاج إلى طلاء بلونك المفضل ومن ثم تغطيتها بأحجاز الزينة أو اي مواد أخرى.

3. لمسات بسيطة

Rustic sleeping 99chairs BedroomBeds & headboards
99chairs

Rustic sleeping

99chairs
99chairs
99chairs

حتى إن كنت تملك سرير مع تصميم تقليدي، كهذا السرير الكلاسيكي مع الأعمدة الخشبية في الصورة أمامنا، يمكنك الاستعانة بستائر من أقمشة مخملية أنيقة، ولكن إذا كنت تفضل شيئا أكثر تفردًا، يمكن تعليق بعض الحقائب المزخرفة لمظهر أكثر تميزًا!

4. لا تخشى الألوان الداكنة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الكثير منا يتجنب استخدام الألوان الداكنة في غرفة النوم، وتختار بدلا من ذلك النظرة كلاسيكية باللون الأبيض أو اختيار النغمات المحايدة. يوضح هذا المثال أنه حتى وإن قمت باختيار لون الجدار بالكامل بـ الأسود، لا يزال بإمكانك الحصول على نهاية أنيقة ساحرة. خصوصا عند مزجه مع الأقمشة الناعمة ليخلق نظرة فاخرة مميزة جدًا.

5. إنشاء واحة للسلام

Bedroom, olivia Sciuto olivia Sciuto غرفة نوم
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

كيف لو علمت أنه بإمكانك تحويل غرفة النوم الخاصة بك إلى واحة صحية للاسترخاء؟! مع بعض  مقاعد الجلوس الجميلة، وطاولة جانبية صغيرة وأنيقة، اواختيار مصباح مناسب لغرفة نوم رائعة جدًا يمكنك الوصول إلى نتيجة تجعلك لا ترغب في مغادرة الغرفة أبدًا!

6. الإضاءة الأنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في كثير من الأحيان غرفة النوم الخاصة بك يمكن أن تبدو بالفعل وكأنها جديدة فقط مع وحدة إضاءة جديدة مختارة بعناية. إضافة اثنين من الاضواء للطاولتين الجانبيتين بجوار السرير، يمنحك ضوء لطيف ودافئ في الليل خاصة إذا كنت بحاجة إلى مصدر للضوء الخافت اثناء النوم!

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7. ديكور الجدار

Bedroom, olivia Sciuto olivia Sciuto غرفة نوم
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

 لدينا كل أنواع الزخرفة على الجدران. ومع ذلك، إذا كان من الممكن يجب أن تجعلها فريدة من نوعها حقا، يمكنك أيضا الانخراط لتصميم واحدة بنفسك باستخدام الطلاء والفرشاة. جرب بسهولة وكن شجاعا، والنتيجة هي أنك ستحصل علىعمل خاص جدا من الفن الذي لا يملكه أحد آخر.

8. العثور على السجادة

Bedroom, olivia Sciuto olivia Sciuto غرفة نوم
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

من الملحقات الرائعة والتي لا تقل أهمية عن اية قطعة أساسية في المنزل، هي السجاد، حيث أن اختيار السجاد المناسب يتوقف عليه اكتمال اللوحة الفنية التي تحاول رسمها بين جدران غرفة نومك. فهي قادرة على  تغيير الغرفة تمامًا. ماذا عن تصميم نزوة من مختلف الألوان أو أنماط تجريدية وتسليط الضوء عليها كأبرز قطعة ديكور في غرفة النوم؟

9. معرض الصور

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma BedroomAccessories & decoration Brown
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

إذا كنت ترغب في زخرفة الجدار خلف السرير، الذي هو مركز الغرفة، ولكنك لست موهوب فنيا، لا تقلق! يمكنك انتقاء بعض الصور الجميلة وقم بتعليقها أعلى اللوح الأمامي للسرير. 

10. الكتان

DEPARTAMENTO KALÁH, Estudio Tanguma Estudio Tanguma BedroomBeds & headboards Purple/Violet
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

 في هذه الأيام يمكنك الاختيار من بين العديد من تصاميم الفراش المختلفة. ولكن في الحقيقة هناك بعض الخامات خلاقة وفريدة من نوعها، إذا كنت تسعى إلى الأناقة المطلقة، يمكنك ببساطة شراء قماش الكتان الأبيض وطباعته أو تزيينه مع التطريز الجميل.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تنظف أرضية منزلك بطريقة سليمة

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