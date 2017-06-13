12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل

منزلك هو ساحتك المفضلة للإبداع وانعكاس لشخصيتك وذوقك الخاص، كل فترة تحتاج لتجديده وإضافة أفكار مبتكرة ليصبح أجمل وأجمل، قد تأتي أجازة طويلة تسمح لك بأن تقوم ببعض الأعمال بنفسك لتترك بصمتك في منزلك، انتشرت في الأونة الأخيرة الكثير من المقاطع المصورة والتي تحمل طريقة تصميم جديدة تسمى DIY او اصنع بنفسك، ما رأيك اليوم بأن نتناول مجموعة أفكار سهلة وبسيطة يمكنك تنفيذها بنفسك في العطلة الأسبوعية تجعل من منزلك أجمل وبدون تكلفة كبيرة ..