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12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل

آية منير آية منير
Antique Crackle Metro Tiles, Walls and Floors Ltd Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles سيراميك White
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منزلك هو ساحتك المفضلة للإبداع وانعكاس لشخصيتك وذوقك الخاص، كل فترة تحتاج لتجديده وإضافة أفكار مبتكرة ليصبح أجمل وأجمل، قد تأتي أجازة طويلة تسمح لك بأن تقوم ببعض الأعمال بنفسك لتترك بصمتك في منزلك، انتشرت في الأونة الأخيرة الكثير من المقاطع المصورة والتي تحمل طريقة تصميم جديدة تسمى DIY او اصنع بنفسك، ما رأيك اليوم بأن نتناول مجموعة أفكار سهلة وبسيطة يمكنك تنفيذها بنفسك في العطلة الأسبوعية تجعل من منزلك أجمل وبدون تكلفة كبيرة..

1. بوف صغير ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الأعمال الفنية اليدوية، يمكنك تصميم بوف صغير من صٌنع أيديك أو قم بشراء ما هو مناسب لك، بألوان مميزة وجميلة تضيف لمسة جديدة لمنزلك..

2. طلاء وحدات تخزين مطبخك ..

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Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

قم بطلاء وحدة التخزين الخاصة بمطبخك بلون جديد بتناسب مع لون الجدران، مثل هذه الخطوة لها تأثير مميز وتصنع من مطبخك فراغ جديد بالكامل، بتكلفة محدودة ومجهود بسيط ..

3. ارسم على الشبابيك ..

Etched Glass shutters with jasmine design, Antonia Macgregor Designs in Glass Antonia Macgregor Designs in Glass غرفة نوم زجاج etched glass,glass shutters,sandblasted glass,privacy glass,bedroom window,jasmine,decorative glazing,bespoke glazing
Antonia Macgregor Designs in Glass

Etched Glass shutters with jasmine design

Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass

ما رأيك أن تترك لمستك الفنية على زجاج شباك غرفة نومك، فكرة مميزة وجميلة وتجعل منزلك أجمل، دون مجهود أوميزانية كبيرة، بل وتصنع من شببابيك منزلك قطعة ديكورية ..

4. سجادة من صُنع أيديك ..

​Tropical mix, Lilipinso Lilipinso Nursery/kid's roomAccessories & decoration
Lilipinso

Lilipinso
Lilipinso
Lilipinso

انتشرت في الاونة الأخيرة مشاريع صغيرة لإعادة استخدام المناشف والخيوط القديمة في شكل سجاد صغير أو مفروشات أو ألعاب صغيرة لطفلك..

5. فن الاوريجامي ..

Studio Snowpuppe origami handgevouwen lampen en de nieuwe houten lampen collectie, Snowpuppe Snowpuppe BedroomLighting
Snowpuppe

Snowpuppe
Snowpuppe
Snowpuppe

الأوريجامي هو فن طي الورق وتكوينه على هيئة أشكال مميزة ورائعة دون الحاجة لمواد لاصقة ، يمكنك إضافة قطع ديكورية من الاوريجامي في منزلك لتضيف له فكرة جديدة تجعله أجمل..

6. ستارة جديدة ..

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV Windows & doorsCurtains & drapes
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

اختر ستارة جديدة لمنزلك تتناغم مع الأقمشة المستخدمة في تنجيد غرفة المعيشة أو النوم، واصنع لوحة فنية بتفاصيل متناسقة بالوان زاهية وجميلة ..

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7. أضف ادوات كهربائية جديدة ..

DETAIL COLOUR, Simon Simon
Simon

DETAIL COLOUR

Simon
Simon
Simon

قم بتغيير الأدوات الكهربائية كأغطية الفيش والأسلاك بألوانها وتصميماتها وتحديثها لتتناسب مع موضة العام الحالي، ولا تنس أيضا مقابض واكسسوارات الأبواب والشبابيك ..

8. اصنع ركن فني ..

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

اصنع ركن فني مختلف على طراز جديد غير مستخدم في منزلك، واجعله منه لوحة متكاملة الأركان بألوان وعناصر مختلفة ومميزة ..

9. اطباق وردية ..

Chalkboard Placemats Altered Chic Dining roomAccessories & decoration
Altered Chic

Chalkboard Placemats

Altered Chic
Altered Chic
Altered Chic

قم بشراء أطباق جديدة وأدوات مطبخ وسفرة وردية جميلة بتصميمات جديدة وعلى الموضة .. يمكنك الاستعانة بلوحات ومفروشات وأدوات بسيطة بألوان جديدة تجعل منزلك اجمل بالتأكيد ..

10. إحياء قطع أثاث قديم .

Toulouse Dark Oak Console Table The Cotswold Company Living roomSide tables & trays
The Cotswold Company

Toulouse Dark Oak Console Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

قم بإعادة استخدام قطع أثاث قديمة قد عفا عليها الزمن، ولكن يمكنك بمجهود قليل خلق ركن مميز من قلب الطبيعة بسمة ريفية دافئة، وهذه الأفكار لا تقتصر فقط على كرسي أو طاولة، ولكن بلورة زجاجية وصناديق وزجاجات قديمة هم فرصة رائعة للإبداع لا تقف عندها بل ابتكر وأضف لمساتك لتجعل منزلك أجمل ..

11. مكتبة صغيرة ..

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Living roomStorage
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

من مجموعة الواح خشبية بسيطة يمكنك تصميم وحدة تخزين او مكتبة مفتوحة لكتبك المفضلة أو ألعاب طفلك، ومن الممكن أيضا أن تقم بدورين بدلا من خزانة فقط بل فاصل رائع لتقسيم جديد لفراغ مفتوح كغرفة معيشة على اتصال مباشر بغرفة النوم في منزلك ..

12. وحدات إضاءة أم قطع ديكورية ..

Colourful Mexican lampshades by Montes & Clark Montes & Clark Living roomLighting
Montes &amp; Clark

Colourful Mexican lampshades by Montes & Clark

Montes & Clark
Montes &amp; Clark
Montes & Clark

جدد وحدات الإضاءة الخاصة بمنزلك، بتلوينها وإضافة رسومات رائعة ومميزة لتتحول من مجرد وحدات إضاءة بسيطة لقطع ديكورية رائعة..

يمكنك قراءة .. مطابخ رائعة: 12 فكرة ديكور تناسب جميع المنازل

منزل على النمط المغربي تتجلى فيه روح الشرق

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