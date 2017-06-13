12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل

منزلك هو ساحتك المفضلة للإبداع وانعكاس لشخصيتك وذوقك الخاص، كل فترة تحتاج لتجديده وإضافة أفكار مبتكرة ليصبح أجمل وأجمل، قد تأتي أجازة طويلة تسمح لك بأن تقوم ببعض الأعمال بنفسك لتترك بصمتك في منزلك، انتشرت في الأونة الأخيرة الكثير من المقاطع المصورة والتي تحمل طريقة تصميم جديدة تسمى
DIY او اصنع بنفسك، ما رأيك اليوم بأن نتناول مجموعة أفكار سهلة وبسيطة يمكنك تنفيذها بنفسك في العطلة الأسبوعية تجعل من منزلك أجمل وبدون تكلفة كبيرة..
إن كنت من محبي الأعمال الفنية اليدوية، يمكنك تصميم بوف صغير من صٌنع أيديك أو قم بشراء ما هو مناسب لك، بألوان مميزة وجميلة تضيف لمسة جديدة لمنزلك..
قم بطلاء وحدة التخزين الخاصة بمطبخك بلون جديد بتناسب مع لون الجدران، مثل هذه الخطوة لها تأثير مميز وتصنع من مطبخك فراغ جديد بالكامل، بتكلفة محدودة ومجهود بسيط ..
ما رأيك أن تترك لمستك الفنية على زجاج شباك غرفة نومك، فكرة مميزة وجميلة وتجعل منزلك أجمل، دون مجهود أوميزانية كبيرة، بل وتصنع من شببابيك منزلك قطعة ديكورية ..
انتشرت في الاونة الأخيرة مشاريع صغيرة لإعادة استخدام المناشف والخيوط القديمة في شكل سجاد صغير أو مفروشات أو ألعاب صغيرة لطفلك..
الأوريجامي هو فن طي الورق وتكوينه على هيئة أشكال مميزة ورائعة دون الحاجة لمواد لاصقة ، يمكنك إضافة قطع ديكورية من الاوريجامي في منزلك لتضيف له فكرة جديدة تجعله أجمل..
اختر ستارة جديدة لمنزلك تتناغم مع الأقمشة المستخدمة في تنجيد غرفة المعيشة أو النوم، واصنع لوحة فنية بتفاصيل متناسقة بالوان زاهية وجميلة ..
قم بتغيير الأدوات الكهربائية كأغطية الفيش والأسلاك بألوانها وتصميماتها وتحديثها لتتناسب مع موضة العام الحالي، ولا تنس أيضا مقابض واكسسوارات الأبواب والشبابيك ..
اصنع ركن فني مختلف على طراز جديد غير مستخدم في منزلك، واجعله منه لوحة متكاملة الأركان بألوان وعناصر مختلفة ومميزة ..
قم بشراء أطباق جديدة وأدوات مطبخ وسفرة وردية جميلة بتصميمات جديدة وعلى الموضة .. يمكنك الاستعانة بلوحات ومفروشات وأدوات بسيطة بألوان جديدة تجعل منزلك اجمل بالتأكيد ..
قم بإعادة استخدام قطع أثاث قديمة قد عفا عليها الزمن، ولكن يمكنك بمجهود قليل خلق ركن مميز من قلب الطبيعة بسمة ريفية دافئة، وهذه الأفكار لا تقتصر فقط على كرسي أو طاولة، ولكن بلورة زجاجية وصناديق وزجاجات قديمة هم فرصة رائعة للإبداع لا تقف عندها بل ابتكر وأضف لمساتك لتجعل منزلك أجمل ..
من مجموعة الواح خشبية بسيطة يمكنك تصميم وحدة تخزين او مكتبة مفتوحة لكتبك المفضلة أو ألعاب طفلك، ومن الممكن أيضا أن تقم بدورين بدلا من خزانة فقط بل فاصل رائع لتقسيم جديد لفراغ مفتوح كغرفة معيشة على اتصال مباشر بغرفة النوم في منزلك ..
جدد وحدات الإضاءة الخاصة بمنزلك، بتلوينها وإضافة رسومات رائعة ومميزة لتتحول من مجرد وحدات إضاءة بسيطة لقطع ديكورية رائعة..
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