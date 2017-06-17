20 تصميم رائع لتوظيف الموزاييك في تزيين منزلك

تتمتع بلاطات الموزاييك بجمال ساحر وأنيق، وذلك فضل ألوانها ونقوشها، والتي تتناسب مع مختلف أنماط التصميم، نظرًا لتوافرها بعدة ألوان وتصميمات ما بين النباتات والزخارف والرسومات الهندسية، وهو ما يجعلها أيضًا بمثابة لمسة ديكورية مُشرقة في تصميم المنزل.

إذا كنت ممن يعتقدون أن الموزاييك يليق فقط بالتصميمات العتيقة أو تلك التصميمات الريفية، فأنت بحاجة إلى الاطلاع على التصميمات الـ 20 التي أتينا بها لك في مقال اليوم، لتتعرف على أناقة الموزاييك التي تناسب كل ركن زاوية من غرف منزلك أيًا كان تصميمه، عصريًا أو ريفيًا أو حتى انتقائي. لا تفوت مشاهدة أي من الصور الـ 20!