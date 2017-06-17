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20 تصميم رائع لتوظيف الموزاييك في تزيين منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur مطبخ
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تتمتع بلاطات الموزاييك بجمال ساحر وأنيق، وذلك فضل ألوانها ونقوشها، والتي تتناسب مع مختلف أنماط التصميم، نظرًا لتوافرها بعدة ألوان وتصميمات ما بين النباتات والزخارف والرسومات الهندسية، وهو ما يجعلها أيضًا بمثابة لمسة ديكورية مُشرقة في تصميم المنزل.

إذا كنت ممن يعتقدون أن الموزاييك يليق فقط بالتصميمات العتيقة أو تلك التصميمات الريفية، فأنت بحاجة إلى الاطلاع على التصميمات الـ 20 التي أتينا بها لك في مقال اليوم، لتتعرف على أناقة الموزاييك التي تناسب كل ركن زاوية من غرف منزلك أيًا كان تصميمه، عصريًا أو ريفيًا أو حتى انتقائي. لا تفوت مشاهدة أي من الصور الـ 20!

1. بدلًا من السجاد التقليدي بلاطات الموزاييك ستمنحك وظيفة السجاد مع سطح ملون لامع وسهل التنظيف

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur مطبخ
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

2. بلاطات الموزاييك مثالية لجذب الانظار لذا يمكنك استخدامها لتسليط الضوء على أحد أركان المنزل

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

3. تليق بلاطات الموزاييك جيدًا بالجدران وخاصة عندما يتعلق الأمر بالزخارف

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

4. هل فكرت من قبل في استخدامها كلوح أمامي للسرير؟ فكرة مبتكرة ونتيجة رائعة!

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur غرفة نوم
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

5. هذا التصميم ربما يقنعك بمدى أناقة الموزاييك في تزيين غرفة على النمط العصري

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

6. توظيف بلاطات الموزاييك في المطبخ لا يقتصر فقط على الجدار ولكن أيضًايمنحك نتيجة رائعة في هيكل المنضدة المركزية

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

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7. أجواء منعشة وإطلالة ساحرة نتيجة دمج بلاات الموزاييك الملونة مع الأثاث الخشبي والمزروعات الخضراء

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

8. كابينة الاستحمام تتطلب تصميم جدار مميز.. ليس هناك أفضل من الموزاييك لاتمام تلك المهمة!

IL COLORATO MONDO DEL PATCHWORK, Mosaic del Sur Mosaic del Sur حمام
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

9. مع اختيار الألوان والنقوش المناسبة، يمكن توظيفها بسلاسة مع ديكورات كلاسيكية مذهبة

Mosaic del Sur, Mosaic del Sur Mosaic del Sur غرفة المعيشة
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

10. بلاطات الموزاييك ستمنحك نتيجة رائعة عند توظيفها لتقسيم المساحات بصريًا

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

11. في ركن خاص للاسترخاء، لست بحاجة لأكثر من كرسي مريح وبلاطات موزاييك بألوان مبهجة

Mosaic del Sur, Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

12. أما عن الجلسة الأرضية، فلا تحتاج سوى إلى بضعة وسائد واكتفي بأناقة نقشو الموزاييك

Mosaic del Sur, Mosaic del Sur Mosaic del Sur غرفة المعيشة
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

13. الحمام خيار مثالي اخر لتوظيف بلاطات الموزاييك والحصول على مظهر أنيق وساحر

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

14. حتى مع النغمات الفاتحة، سيبقى الموزاييك خيارًا مثاليًا في الحمام

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

15. الموزاييك حل ذكي ومبدع لدمج المطبخ وطاولة الطعام وتحقيق وحدة بصرية من خلال الجدران والأرضية

La celebre 10200.., Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

16. ليس هناك أفضل من الموزاييك إذا كنت ترغب في مزيج من الخشب والبلاطات المنقوشة

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringTiles
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

17. يمكنك استقبال زائريك بمدخل أنيق وترحيب ملون ومشرق

Borgo Merlassino, Mosaic del Sur Mosaic del Sur مساحات تجارية فنادق
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

18. إن كنت لا ترغب في بذل الكثير من الجهد لتزيين ممرات المنزل يمكنك الاكتفاء بأناقة الموزاييك

La celebre 10200.., Mosaic del Sur Mosaic del Sur جدران
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

19. لا يزال أنيقًا وسط الأجواء الشبابية المسيطرة على تصميم تلك الغرفة!

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

20. اخيرًا.. لن يمنعك الموزاييك من استخدام ورق الحائط المزرقش بل سيتكيف معه في تناغم تام

Il cubo torna di moda..., Mosaic del Sur Mosaic del Sur Walls & flooringWall & floor coverings
Mosaic del Sur

Mosaic del Sur
Mosaic del Sur
Mosaic del Sur

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