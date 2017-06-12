10 لمسات في منزلك ترحب بضيوفك

كيف تجعل منزلك يرحب بضيوفك؟؟ .. تساؤل مهم وإجابته ستجدها معنا اليوم ، فما تريد أن تخبر به ضيوفك، منزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الالتفات لتفاصيل خاصة وبسيطة تنبه ضيوفك بترحيبك واهتمامك بوجودهم خاصة وإن كان تواجدهم سيطول لأيام، لذا معا سنتناول 10 لمسات بسيطة بمنزلك ستصنع فارق حقيقي في عيون ضيوفك ..
مدخل منزلك هو عنوانه، فما تريد أن تخبر به ضيوفك عند الحضور لمنزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الاهتمام بمدخل المنزل وذاك الممر الذى يصلك بك إلى داخل المنزل، يعتبر فاصل مريح وقسط من الهدوء قبل اكتشاف تفاصيل ديكور منزلك ..
أهم ما يمكن أن تُرحب بضيوفك به، هو اهتمامك الكامل بهم، والابتعاد عن التكنولوجيا بكل أشكالها، آفة عالمنا اليوم هو اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعية عن الواقع وافتقاد علاقاتنا الحميمية، لذا احرص على تقضية وقت مميز مع ضيوفك ..
احرص على توفير مكان منفصل ومريح للمدخنين، حتى لا تزعج ضيوفك بنمعهم عن ذلك داخل منزلك دون توفير وسيلة أخرى خاصة وإن كانت الزيادرة ستدوم لبضع أيام ..
إن كان بمنزلك حمام للضيوف خاص بهم، تاكد من تنظيفه بشكل كامل، واحرص على خصوصيتهم بشكل كامل أثناء تواجدهم وحاجتهم للحمام، هذا ما سيساعد على راحتهم بشكل كبير داخل منزلك..
تأكد من نظافة المناشف وكل الأدوات المستخدمة داخل الحمام، حتى تجعل منه فراغ مريح ونظيف وذو رائحة جميلة تستقبل بها ضيوفك..
غرفة نوم ضيوفك يجب أن تكن مريحة بشكل كامل، ولا ينعكس عليها شعور أنها وضع مؤقت أو غير مرتب، بل حافظ على الشعور المريح والحميمي داخل كل أركانها، وخاصة إن كانت الميزانية تسمح، اختر سرير مميز وبتصميم مريح ..
يجب توفير مكان آمن للأطفال داخل منزلك، لقضاء أوقاتهم معا بشكل مريح وجميل ومسلي دون إزعاج أو إفساد التجمع الحميمي مع ضيوفك ..
أضف لمنزلك مكتبة صغيرة بها مجموعة من الكتب المفضلة والممتعة، ليجد ضيوفك ما يسلون به أوقاتهم ويستمتعون به ..
احرص على اختيار المشروبات والمأكولات المفضلة لدى ضيوفك، ومن الأفضل سؤالهم مسبقا، للحفاظ على راحتهم واستمتاعهم بأوقاتهم داخل منزلك..
حافظ على الاتيكيت الخاص بكل حدث في منزلك، سواء كان في تقديم الطعام أو المشروبات او غيره، وأضف لمنزلك تفاصيل راقية وغاية في الأناقة والشياكة ..
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