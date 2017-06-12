10 لمسات في منزلك ترحب بضيوفك

أهم ما يمكن أن تُرحب بضيوفك به، هو اهتمامك الكامل بهم، والابتعاد عن التكنولوجيا بكل أشكالها، آفة عالمنا اليوم هو اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعية عن الواقع وافتقاد علاقاتنا الحميمية، لذا احرص على تقضية وقت مميز مع ضيوفك ..