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10 لمسات في منزلك ترحب بضيوفك

آية منير آية منير
Courtyard House - East Dulwich, Designcubed Designcubed بلكونة أو شرفة
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كيف تجعل منزلك يرحب بضيوفك؟؟ .. تساؤل مهم وإجابته ستجدها معنا اليوم ، فما تريد أن تخبر به ضيوفك، منزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الالتفات لتفاصيل خاصة وبسيطة تنبه ضيوفك بترحيبك واهتمامك بوجودهم خاصة وإن كان تواجدهم سيطول لأيام، لذا معا سنتناول 10 لمسات بسيطة بمنزلك ستصنع فارق حقيقي في عيون ضيوفك ..

10 مدخل يرحب بضيوفك

Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design شبابيك
Spaces and Design

Spaces and Design
Spaces and Design
Spaces and Design

مدخل منزلك هو عنوانه، فما تريد أن تخبر به ضيوفك عند الحضور لمنزلك هو ما سيبلغه عنك، لذا عليك الاهتمام بمدخل المنزل وذاك الممر الذى يصلك بك إلى داخل المنزل، يعتبر فاصل مريح وقسط من الهدوء قبل اكتشاف تفاصيل ديكور منزلك ..

2. ابتعد عن التكنولوجيا واهتم بضيوفك..

Tablethalter, Ladestation, manufra - feines aus filz manufra - feines aus filz HouseholdStorage خشب Grey
manufra – feines aus filz

manufra - feines aus filz
manufra – feines aus filz
manufra - feines aus filz

أهم ما يمكن أن تُرحب بضيوفك به، هو اهتمامك الكامل بهم، والابتعاد عن التكنولوجيا بكل أشكالها، آفة عالمنا اليوم هو اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعية عن الواقع وافتقاد علاقاتنا الحميمية، لذا احرص على تقضية وقت مميز مع ضيوفك ..

3. مكان مخصص للمدخنين..

Courtyard House - East Dulwich, Designcubed Designcubed بلكونة أو شرفة
Designcubed

Courtyard House – East Dulwich

Designcubed
Designcubed
Designcubed

احرص على توفير مكان منفصل ومريح للمدخنين، حتى لا تزعج ضيوفك بنمعهم عن ذلك داخل منزلك دون توفير وسيلة أخرى خاصة وإن كانت الزيادرة ستدوم لبضع أيام ..

4. حمام الضيوف..

Cristal Clear Shower Curtain King of Cotton BathroomTextiles & accessories bathroom,cotton,shower curtain
King of Cotton

Cristal Clear Shower Curtain

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

إن كان بمنزلك حمام للضيوف خاص بهم، تاكد من تنظيفه بشكل كامل، واحرص على خصوصيتهم بشكل كامل أثناء تواجدهم وحاجتهم للحمام، هذا ما سيساعد على راحتهم بشكل كبير داخل منزلك..

5. تاكد من نظافة كل شئ..

BATHROOM FITTINGS. Las Maneta BathroomFittings زجاج Metallic/Silver BATHROOM,RAIL,TOWEL,POLISHED CHROME,SWAROVSKI,CRYSTAL
Las Maneta

BATHROOM FITTINGS.

Las Maneta
Las Maneta
Las Maneta

تأكد من نظافة المناشف وكل الأدوات المستخدمة داخل الحمام، حتى تجعل منه فراغ مريح ونظيف وذو رائحة جميلة تستقبل بها ضيوفك..

6. غرفة نوم مريحة ..

Camelia Divan Button & Sprung BedroomBeds & headboards
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

غرفة نوم ضيوفك يجب أن تكن مريحة بشكل كامل، ولا ينعكس عليها شعور أنها وضع مؤقت أو غير مرتب، بل حافظ على الشعور المريح والحميمي داخل كل أركانها، وخاصة إن كانت الميزانية تسمح، اختر سرير مميز وبتصميم مريح ..

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7. مكان آمن للأطفال..

Mobile, HOCKO HOCKO Nursery/kid's roomToys
HOCKO

HOCKO
HOCKO
HOCKO

يجب توفير مكان آمن للأطفال داخل منزلك، لقضاء أوقاتهم معا بشكل مريح وجميل ومسلي دون إزعاج أو إفساد التجمع الحميمي مع ضيوفك ..

8. مكتبة صغيرة ..

Books & Treasures Shelve Unit Katleen Roggeman Living roomTV stands & cabinets
Katleen Roggeman

Books & Treasures Shelve Unit

Katleen Roggeman
Katleen Roggeman
Katleen Roggeman

أضف لمنزلك مكتبة صغيرة بها مجموعة من الكتب المفضلة والممتعة، ليجد ضيوفك ما يسلون به أوقاتهم ويستمتعون به ..

9. مشروبات ومأكولات مفضل ..

Mesa, Linho de Cerva e Limões Linho de Cerva e Limões Dining roomAccessories & decoration الكتان / كتان Beige
Linho de Cerva e Limões

Linho de Cerva e Limões
Linho de Cerva e Limões
Linho de Cerva e Limões

احرص على اختيار المشروبات والمأكولات المفضلة لدى ضيوفك، ومن الأفضل سؤالهم مسبقا، للحفاظ على راحتهم واستمتاعهم بأوقاتهم داخل منزلك..

10. تقديم مميز وشيك ..

PINK TIE & DYE TABLE MAT ( 6 PCS) WITH GREY LATTICE NAPKIN ( 6 PCS) homify Dining roomAccessories & decoration
homify

PINK TIE & DYE TABLE MAT ( 6 PCS) WITH GREY LATTICE NAPKIN ( 6 PCS)

homify
homify
homify

حافظ على الاتيكيت الخاص بكل حدث في منزلك، سواء كان في تقديم الطعام أو المشروبات او غيره، وأضف لمنزلك تفاصيل راقية وغاية في الأناقة والشياكة ..

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