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دليلك لاختيار أقمشة أثاث منزلك

آية منير آية منير
Made to Measure Roller Blinds, English Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green
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إذا ذُكرت كلمة اختيار أثاث منزلك فأول ما يأتي على بالنا هي كلمة الراحة، فهو شرط رئيسي لنجاح اختيارتنا، ومن اهم خطوات تصميم أثاث منزلك هو اختيار القماش المستخدم فيه، ولهذا فعند اختيار القماش الخاص بأثاث منزلك يجب أن نراعي فيه الراحة والعملية وسهولة التنظيف إلى جانب جماله وأناقته وشياكته، وهنا تتنوع وتختلف خامات الأقمشة، حيث تُقسم أقمشة التنجيد المناسبة للتصميم الداخلي ككل إلى نوعين رئيسيين (طبيعية وصناعية) لذا اليوم سنتناول الأنواع الرئيسية وكيف يمكننا استخدامها بشكل أساسي في تصميم أثاث منزلك ..

الستان ..

Living Room, Space design Space design غرفة المعيشة
Space design

Space design
Space design
Space design

الستان من الخامات الناعمة جدا، والتي يصُعب استخدامها كماد أساسية للأثاث لذا نكتفي باستخدامها في الوسادات أو الستائر أو المفروشات المتغيرة، تضيف مال وأناقة لا مثيل لها واللامع منها والخفيف كالأورجانزا له سحر خاص به ..

الشمواه ..

O PODER DE COMPARTIMENTAR, Grupo HC Grupo HC غرفة المعيشة
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

هو الأقرب إلى القطيفة أو المخمل، إلا أنه أكثر تحملا عن القطيفة، وأصبح الشمواه من أكثر الأقمشة استخداما وشيوعا في الأثاث الحديث، كما يعطي الشمواه مظهرا رائعا للأرائك، إلا أنه يحتاج إلى عناية خاصة في التنظيف فلا بد من استخدام الفرشاة المخصصة للشمواه أو يمكن تبليل قطعة قماش ببضع قطرات من الخل  حتى تزال عنه البقع..

الحرير ..

Handmade cushions Decoración Andalusí Textil & Tapicería HouseholdTextiles الغزل والنسيج Multicolored
Decoración Andalusí Textil &amp; Tapicería

Handmade cushions

Decoración Andalusí Textil & Tapicería
Decoración Andalusí Textil &amp; Tapicería
Decoración Andalusí Textil & Tapicería

الحرائر أقرب للستان والأورجانزا، ولكنها أقيم وبأسعار أعلى، ومنها املنقوش وذو الملمس الخاص، ومتاح أيضا منها ما يصلح للاستخدام للستائر بشكل رئيسي والمفروشات والأغطية ..

الكتان المنقوش..

"THE GARDEN OF TAL" Eco design: renovation expertise, Talva D. Talva D. HouseholdAccessories & decoration
Talva D.

THE GARDEN OF TAL Eco design: renovation expertise

Talva D.
Talva D.
Talva D.

هو الأنسب لغرف الاستقبال فهو من أقوى الخيوط الطبيعية ولهذا فهو خامة جيدة لصناعة المفروشات بسبب سماكته وملمسه الناعم، كما أنه يساعد على تلطيف الجو، فهو من الخامات الصالحة لفصل الصيف، وهو أيضا من أكثر الأقمشة السهل تطريزها والرسم عليها بالخيوط لنصنع منها لوحات فنية خاصة، ولكن من المهم أن تتعرف على طريقة تنظيفه فهو من الأقمشة التي يجب غسلها بمياه بارده لتجنب انكماشها وعلى الرغم من ذلك فهناك أنواع من الكتان مقاومة للانكماش ويمكن غسلها بالمياه الساخنة بكل سهولة.. لذا يجب اختبار ذك ..

الأقطان وخفتها..

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

هو واحد من اكثر الاختيارات شيوعا خاصة في غرفة المعيشة أو الفراغات الأكثر استخداما، لأن أسعاره في متناول الجميع كما أنه سهل التنظيف ويمكن تنظيفه بسهولة مع استخدام المكنسة الكهربائية أو بواسطة الماء والصابون ويتوفر منه كثير من الألوان التي تتناسب مع جميع الأذواق..

الشيفون ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الشيفون هو احد انواع الأقمشة الخفيفة ولكن لها استخدام وحيد وهو للستائر، وأحيانا المفروشات المؤقتة، سهل التنظيف ويتم غسله بسهولة وإعادة هيئته كما كانت ..

الصوف ..

PLANTATION RUG, The Plantation Rug Company The Plantation Rug Company HouseholdTextiles
The Plantation Rug Company

PLANTATION RUG

The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company

يمتاز بالقوة وطول العمر كما يمنح الدفء لذا هو مناسب لفصل الشتاء، ويمزج الصوف مع الألياف الصناعية لجعله أسهل في التنظيف، وتنقسم أنواع الصوف إلى صوف متوسط وهو الأكثر استخدامًا لقطع الأثاث، أما الصوف طويل التيلة والخشن فيستخدمان أكثر في صناعة السجاد ويُغسل الصوف باستخدام الماء الدافئ، ويجب تجنبه الحرارة العالية أو النار فهو سهل الاشتعال ..

يمكنك قراءة .. تصميمات رائعة للسجاد ستزين سلالم منزلك

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