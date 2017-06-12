دليلك لاختيار أقمشة أثاث منزلك

هو الأنسب لغرف الاستقبال فهو من أقوى الخيوط الطبيعية ولهذا فهو خامة جيدة لصناعة المفروشات بسبب سماكته وملمسه الناعم، كما أنه يساعد على تلطيف الجو، فهو من الخامات الصالحة لفصل الصيف، وهو أيضا من أكثر الأقمشة السهل تطريزها والرسم عليها بالخيوط لنصنع منها لوحات فنية خاصة، ولكن من المهم أن تتعرف على طريقة تنظيفه فهو من الأقمشة التي يجب غسلها بمياه بارده لتجنب انكماشها وعلى الرغم من ذلك فهناك أنواع من الكتان مقاومة للانكماش ويمكن غسلها بالمياه الساخنة بكل سهولة.. لذا يجب اختبار ذك ..