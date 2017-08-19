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تصميمات عبقرية لطاولات القهوة ستلهمك

منة اسماعيل منة اسماعيل
FLYING CARPET COFFEE TABLE, Duffy London Duffy London Living roomSide tables & trays
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تعتبر طاولة القهوة من اللمسات الديكورية الأساسية في غرفة المعيشة، خاصةً إذا كنت من محبي تناول القهوة والمشروبات الساخنة، فستحظى تلك الطاولة بالنسبة إليك برصيد من الحب والأهتمام، بالأضافة إلى كون وجود طاولة قهوة يضيف على غرفة المعيشة لمسة من الحيوية، هناك العديد من التصميمات المختلفة لطاولات القهوة واختيار أي من تلك التصميمات يعتمد على نمط الغرفة وتصميمها والتفاصيل الديكور والأثاث أيضاً. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض التصميمات المختلفة لطاولات القهوة لتختار منها ما يناسب تصميم غرفة المعيشة لديك.

في غرفة عصرية بسيطة كان لابد من وجود طاولة قهوة خشبية مفعمة بالبساطة مثل تلك.

Lake side House, David Hales Interior Design David Hales Interior Design Living roomAccessories & decoration
David Hales Interior Design

Lake side House

David Hales Interior Design
David Hales Interior Design
David Hales Interior Design

أنماط وتصميمات عديدة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هناك العديد من التصميمات لطاولات القهوة بخامات مختلفة ومتنوعة،فعلى سبيل المثال هناك تصميمات لطاولات خشبية وتعتبر من التصميمات الأشهر في عالم طاولات القهوة، وهناك الطاولات الرخامية بالأضافة إلى الطاولات الشفافة المصنوعة من الزجاج والمصنوعة من المواد المعدنية كالنحاس والفضة، وعش الجداول وهي عبارة عن ثلاثة طاولات صغيرة متداخلة معاً، واختيار أي منهم بشكل عام يعتمد على تصميم الغرفة لديك ونمطها وذوقك الشخصي.

تفاصيل ديكورية

Living room corner By Hedayat Ltd غرفة المعيشة coffee table
By Hedayat Ltd

Living room corner

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

أما عن اللمسات والتفاصيل الديكورية لتزيين طاولة القهوة فلكل تصميم اسلوبه الخاص في الديكور فعلى سبيل المثال، الطاولات الزجاجية الشفافة يفضل توزيع الديكورات الصغيرة والصحف الملونة بشكل عشوائي منظم، أما إذا كانت الطاولة حجمها كبير فيمكنك تزيينها بوضع صينية من النحاس أو ذو تصميم مميز تحمل أكواب  على أحد أطرافها أو مزهرية جذابة، أما إذا كانت الطاولة ذو حجم صغير يمكنك استخدام تفاصيل ديكورية صغيرة أو بعض الشموع الملونة بألوان الغرفة ستعطيك إطلالة جمالية مميزة. 

دعونا نستعرض معاً تشكيلة مميزة من تصميمات طاولة القهوة.

1- طاولة للقهوة مصنوعة من الجلد بلونه البني الدافئ، أضافت لغرفة المعيشة إطلالة خاصة من الجمال الدافئ.

Harrod's Court, Anna Casa Anna Casa غرفة المعيشة
Anna Casa

Harrod's Court

Anna Casa
Anna Casa
Anna Casa

2- عندما يمتزج النحاس مع الزجاج ينتج عنه تصميم لطاولة قهوة غاية في الرقي والأناقة.

Our Products, touched interiors touched interiors
touched interiors

Our Products

touched interiors
touched interiors
touched interiors

4- طاولة قهوة خشبية مليئة بالزخارف العثمانية للمسة عربية في منزلك.

our furniture collection, Englander Line Ltd Englander Line Ltd Living roomSide tables & trays
Englander Line Ltd

our furniture collection

Englander Line Ltd
Englander Line Ltd
Englander Line Ltd

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5- طاولة قهوة في ظاهرها الزجاج وفي باطنها بلورات كريستالية باللون الأورجواني الأنيق.

MOLECULES, LAURENTMULLER LAURENTMULLER Living roomSide tables & trays
LAURENTMULLER

MOLECULES

LAURENTMULLER
LAURENTMULLER
LAURENTMULLER

6- للوهلة الأولى تشعر وانت أمام طاولة القهوة تلك انك أمام بساط سحري من الأساطير وليست مجرد طاولة قهوة مبتكرة وجذابة، ولهذا السبب سترغب في اقتنائها.

Flying Carpet Coffee Table Duffy London Living roomSide tables & trays
Duffy London

Flying Carpet Coffee Table

Duffy London
Duffy London
Duffy London

7- طاولة قهوة من الحشب في غاية العملية لمحبي التفاصيل المليئة بالبساطة والعملية، الطاولة تحتوي على ادوار جرارة تستطيع فتحها وغلقها كيفما تشاء.

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti Living roomSide tables & trays
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

8- تصميم لطاولة قهوة من جذع الأشجار والزجاج في تصميم خلق أناقة ورقي خاص.

homify Living roomSide tables & trays
homify

homify
homify
homify

9- طاولة قهوة مصممة بالخشب وذو قاعدة ستانلس تناسب غرفة على النمط الصناعي المميز.

Coffee table stainless steel, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة المعيشة
edictum – UNIKAT MOBILIAR

Coffee table stainless steel

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

10- طاولة قهوة بيضاوية مصممة من الرخام بلونه الرمادي الجذاب.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11- طاولة خشبية للقهوة صغيرة وبسيطة تستطيع وضعها في غرفة المعيشة .

​DABLIU COFFEE TABLE, Setsu & Shinobu Ito Setsu & Shinobu Ito Living roomSide tables & trays
Setsu &amp; Shinobu Ito

​DABLIU COFFEE TABLE

Setsu & Shinobu Ito
Setsu &amp; Shinobu Ito
Setsu & Shinobu Ito

12- تصميم آخر عملي وبسيط لطاولة القهوة في غرفة المعيشة مزودة بأماكن تخزينية.

bolighus Design, bolighus design bolighus design Living roomSide tables & trays
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

13- طاولة قهوة بتصميم عربي مميز وأنيق تليق بالتصميمات الشرقية للمنازل.

Moroccan Wooden Large Coffee Table Moroccan Bazaar Living roomSide tables & trays
Moroccan Bazaar

Moroccan Wooden Large Coffee Table

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

14-طاولة من الخشب بلونه البني الداكن وتحتوي على أرفف في الأسفل لغرفة معيشة على النمط العصري.

Coffee table Atelier Beba Living roomSide tables & trays
Beba

Coffee table Atelier

Beba
Beba
Beba

15- طاولة قهوة على طراز الشابي شيك لمحبي هذا النمط.

Harper Coffee Table, swinging monkey designs swinging monkey designs Living roomSide tables & trays
swinging monkey designs

Harper Coffee Table

swinging monkey designs
swinging monkey designs
swinging monkey designs

16- عندما يمتزج الخشب مع الزجاج في أشكال دائرية هندسية يعطيك تصميماً رائعاً لطاولة القهوة.

PL-033 Coffee Table İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET Living roomAccessories & decoration
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

PL-033 Coffee Table

İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET
İBELYA GROUP DAN. DIŞ TİCARET

17- طاولة قهوة مفعمة بالأناقة والجاذبية مصممة من المرايات في تصميم أكثر من رائع.

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

18- لا مانع من أضافة لمسة ملونة في تصميم طاولة القهوة ونشر لمسة من البهجة في غرفة المعيشة.

Pinkit, side table homify Living roomAccessories & decoration MDF Yellow side table,coffee table,end table
homify

Pinkit, side table

homify
homify
homify

19- طاولة مصنعة من الزجاج وقواعد خشبية أضافت لمسة من الشفافية على غرفة المعيشة.

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

20- لطالما كان للخشب حضور خاص في أي تصميم، وفي تصميم تلك الطاولة أضاف أكثر من ذلك.

Oakland Large Square Coffee Table The Cotswold Company غرفة المعيشة خشب
The Cotswold Company

Oakland Large Square Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

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