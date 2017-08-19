تصميمات عبقرية لطاولات القهوة ستلهمك

تعتبر طاولة القهوة من اللمسات الديكورية الأساسية في غرفة المعيشة، خاصةً إذا كنت من محبي تناول القهوة والمشروبات الساخنة، فستحظى تلك الطاولة بالنسبة إليك برصيد من الحب والأهتمام، بالأضافة إلى كون وجود طاولة قهوة يضيف على غرفة المعيشة لمسة من الحيوية، هناك العديد من التصميمات المختلفة لطاولات القهوة واختيار أي من تلك التصميمات يعتمد على نمط الغرفة وتصميمها والتفاصيل الديكور والأثاث أيضاً. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض التصميمات المختلفة لطاولات القهوة لتختار منها ما يناسب تصميم غرفة المعيشة لديك.
هناك العديد من التصميمات لطاولات القهوة بخامات مختلفة ومتنوعة،فعلى سبيل المثال هناك تصميمات لطاولات خشبية وتعتبر من التصميمات الأشهر في عالم طاولات القهوة، وهناك الطاولات الرخامية بالأضافة إلى الطاولات الشفافة المصنوعة من الزجاج والمصنوعة من المواد المعدنية كالنحاس والفضة، وعش الجداول وهي عبارة عن ثلاثة طاولات صغيرة متداخلة معاً، واختيار أي منهم بشكل عام يعتمد على تصميم الغرفة لديك ونمطها وذوقك الشخصي.
أما عن اللمسات والتفاصيل الديكورية لتزيين طاولة القهوة فلكل تصميم اسلوبه الخاص في الديكور فعلى سبيل المثال، الطاولات الزجاجية الشفافة يفضل توزيع الديكورات الصغيرة والصحف الملونة بشكل عشوائي منظم، أما إذا كانت الطاولة حجمها كبير فيمكنك تزيينها بوضع صينية من النحاس أو ذو تصميم مميز تحمل أكواب على أحد أطرافها أو مزهرية جذابة، أما إذا كانت الطاولة ذو حجم صغير يمكنك استخدام تفاصيل ديكورية صغيرة أو بعض الشموع الملونة بألوان الغرفة ستعطيك إطلالة جمالية مميزة.
دعونا نستعرض معاً تشكيلة مميزة من تصميمات طاولة القهوة.
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