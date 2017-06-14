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10 نصائح لاختيار طاولة طعام مناسبة

آية منير آية منير
Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
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غرفة الطعام فراغ رئيسي كالمعيشة والنوم، أحيانا يأتي مستقل وفي بعض الاوقات نلجأ لتصميم فراغ واحد مشترك مع غرفة المعيشة أو الصالون، يحتاج لاهتمام كبير فهو عنصر أساسي في استقبالك للضيوف، مما يستدعي تصميمه بطريقة لافتة، ومتناغمة مع طراز منزلك العام، اليوم سنستعرض بعض المعلومات والنماذج المميزة لمجموعة رائعة من غرفة الطعام على أنماط وطُرز مختلفة، ستساعدك كثيرا في اختيار ما يناسبك ..

1. مائدة مستطيلة كلاسيكية ..

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Dining Room LuxDeco غرفة السفرة Beige dining room,dining room table,dining chair
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Dining Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

الاختيار الاكثر شيوعا في منازلنا، هو التصميم الكلاسيكي مستطيل الشكل، المصنوع من الخشب وتتنوع درجات ألوان وتأثيراته، فالطاولة التي تكفي لعدد 6 أفراد فيكون مقاسها 90×150 سم. والطاولة التي تكفي لعدد 8 أفراد يكون مقاسها 110 × 200 سم، وهم المقاسين الأكثر انتشارا وتناسبا لمنازلنا واحتياجاتنا ..

2. الأخشاب ..

Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الأخشاب تأتي في المرتبة الاولي كمادة مستخدمة في تصنيع غرفة الطعام، وتتميز بسهولة ومرونة تطويعها حسب حاجتنا وتصميم أحلامنا، بالإضافة لتناسبها مع الطراز المودرن والكلاسيكي وغيرهم ..

3. المقاسات المطلوبة ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يرتفع مقعد الكرسي بحدود 40 إلى 45 سنتيمتراً عن الأرض، تُترك خلف الكراسي على الأقل مسافة 80 سنتيمتراً لسهولة تحريكها عند القيام والجلوس، وكذلك نترك مسافة 20 سنتيمتراً بين كل كرسي وآخر، بالنسبه لطاولة الطعام أيا كان شكلها أو عدد مستخدميها، فإن ارتفاعها المثالى هو 75 سم، وفقاً للمقاييس العالمية. لذلك يجب التأكد من ارتفاع الطاولة لأن الارتفاع غير الملائم يسبب الإصابة بالألم أثناء الجلوس. 

4. دائرية كلاسيكية أيضا ..

Klasyczne Cappucino, Home Atelier Home Atelier غرفة السفرة
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

هناك اختيارات تأتي حسب احتياجاتنا والمساحة المتاحة للتصميم نفسه، مثل الطاولة المستديرة محتفظة بكلاسيكيتها وأناقتها على الرغم من صغر حجمها..

5. خطوط حديثة ..

Trendfarben des Jahres 2018, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Green
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

منها الحديث والمعاصر ذو الخطوط الناعمة والتصميمات البسيطة، بألوان راقية وملكية وانيقة ..

6. النمط الريفي ..

Timeless Country - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración غرفة السفرة
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

المائدة الريفية ذات التصميم التقليدي إضافة لأي منزل وتحمل في تفاصيلها دفء عائلي فريد من نوعه، ومثل هذه التصميمات تسمح لك بالاحتفاظ بأثاثك القديم مع تجديده وترك لمسات بسيطة ليواكب أحدث الصيحات ..

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7. المساحة المتاحة واحتياجاتنا ..

私宅-綠溢, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design غرفة السفرة
思為設計 SW Design

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

كل ما كنت على معرفة بالمساحة المتاحة لغرفة الطعام، كلما كانت مهمة اختيارك مائدة الطعام الخاصة بمنزلك أسهل وأنجح، فالمنازل الصغيرة تحتاج لدقة في الاختيار خاصة وإن كان عدد المستخدمين صغير فلا حاجة لكل عدد الكراسي والمقاسات الكبيرة للموائد ويكفي نموذج صغير يلبي احتياجاتنا ..

8. أسطح مختلفة ..

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

تتنوع المواد التشطيبية المستخدمة لأسطح موائد الطعام، ما بين الرخام والزجاج والجرانيت والخشب، كل منها له عشاقه ومحبيه، وله طريقة في الحفاظ عليه وتنظيفه ليدوم طويلا..

9. الاتجاه الحديث ..

Villa Carlota, Fragmentos Design Fragmentos Design غرفة السفرة
Fragmentos Design

Villa Carlota

Fragmentos Design
Fragmentos Design
Fragmentos Design

الاتجاه الحديث في التصميم هو البساطة وقلة التفاصيل لتتناسب مع الميزانيات المحدودة، فستجد نماذج بسيطة جدا للمائدة الطعام يمكنك تنفيذها بنفسك وبأقل التكاليف..

10. التفاصيل مهمة جدا ..

Pasquale Design | Tampa, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة السفرة خشب White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

لكل طراز تفاصيله الخاص به، ومائدة الطعام مساحة رائعة لإبراز جمالها وترك لمسات فنية أنيقة تثزيد من جمال تمصميم منزلك..

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