المنازل متعددة الطوابق تحتاج لسلم داخلي كحلقة وصل رأسية، تختلف التصميمات من حيث التكوين الهندسي والمادة التشطيبية وطريقة تثبيتها وشكل درجاتها، واحيانا شكل الدرابزين فقط يستطيع أن يجعل التصميم ككل مميز ومبتكر، لذا اهتم مصممى الديكور بابتكار الكثير من تصميمات السلالم الداخلية ، فظهرت العديد من اشكال السلالم الداخلية فمنها السلالم الخشبية ،وايضا السلالم الزجاجية ،وسلالم مصممة من الحديد والخرسانية، ولكل منها مميزاتها وعيوبها و بريقها الخاص ومحبيها والباحثين عنها .. مع هوميفاي اليوم سنطوف بين 28 تصميم رائع لسلم داخلي بأفكار مختلفة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة !