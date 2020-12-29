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28 تصميم رائع لسلم داخلي بأفكار مختلفة

آية منير آية منير
Casa MN, Básico arquitectura Básico arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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المنازل متعددة الطوابق تحتاج لسلم داخلي كحلقة وصل رأسية، تختلف التصميمات من حيث التكوين الهندسي والمادة التشطيبية وطريقة تثبيتها وشكل درجاتها، واحيانا شكل الدرابزين فقط يستطيع أن يجعل التصميم ككل مميز ومبتكر، لذا اهتم مصممى الديكور بابتكار الكثير من تصميمات السلالم الداخلية ، فظهرت العديد من اشكال السلالم الداخلية فمنها السلالم الخشبية ،وايضا السلالم الزجاجية ،وسلالم مصممة من الحديد والخرسانية، ولكل منها مميزاتها وعيوبها و بريقها الخاص ومحبيها والباحثين عنها .. مع هوميفاي اليوم سنطوف بين 28 تصميم رائع لسلم داخلي بأفكار مختلفة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة !

1. درجات خشبية مثبتة أفقيا مع فاصل خشبي مميز ..

木ルーバーの家, 平林繁・環境建築研究所 平林繁・環境建築研究所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
平林繁・環境建築研究所

平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所

2. سلم خرساني يتكون من قالب واحد متماسك مشكل على هيئة درجات متساوية واستعن المصمم بفكرة رائعة لتثبيته رأسيا ..

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE درج
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE

3. مشهد مهيب لسلم خشبي وسط ساحة مفتوحة مزينة بنباتات مميزة ورائعة ..

Casa MN, Básico arquitectura Básico arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Básico arquitectura

Básico arquitectura
Básico arquitectura
Básico arquitectura

4. وحدات إضاءة مثبتة ليجعل خطواتك مضيئة على درجات سلم خرسانية مثبتة بشكل فردي ..

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

5. سلم معدني مثبت بشكل مبتكر ورائع ذو هيكل بسُمك رفيع جدابلون فضي غير لامع ..

Maison Noire, ar-quo ar-quo الممر والمدخل
ar-quo

ar-quo
ar-quo
ar-quo

6. سلم ذو خزانة رائعة مكونة من مجموعة ضلف مغلقة وأدراج سهلة الفتح ..

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

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7. سلم حلزوني رائع باللون الأبيض وخطوات مضيئة لدراجات حول محور رئيسي ..

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

8. سلم خشبي بسُمك رفيع مثبت من اتجاه واحد في الجدار ومرتكز على الدرجة الأولى البادي كما يسمونها خبراء الديكور

Pintura de interiores, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Barcelona Pintores.es

Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es

9. درج بدايته خشبية مثبت عليها الدرابزين، أما باقي الدرجات مصنوعة من المعدن ومثبتة في الجدار من اتجاه واحد ..

Casa E | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Simon Garcia | arqfoto

Casa E | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

10. خطوط ناعمة لتصميم خرساني باللون الأبيض ..

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

11. سلم حلزوني معدني مثبت درجاته حول عمود أو محور ثابت، وهو الحل الأمثل للمنازل ذات الطابقين بمساحة صغيرة ..

FLY, 株式会社CAPD 株式会社CAPD إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
株式会社CAPD

株式会社CAPD
株式会社CAPD
株式会社CAPD

12. درجات خشبية مثبتة كل واحدة تلو الأخرى بشكل فني أنيق مرتكزة على بادي السلم ..

homify
homify

homify
homify
homify

13. سلم خشبي ترتكز درجاته على ضلع رئيسي من جهة ومعلق من الجهة الأخرى عن طريق شرائح خشبية ثابتة، ستلاحظ استغلال المصمم المساحة في تصميم مكتبة رائعة لتزيين منطقة السلم..

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

14. أحد الحلول والأفكار المبتكرة لاستغلال مساحة أسفل السلم ..

장성 - 세아이가 있는 하얀집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

15. سلم خرساني ودرجاته من الرخام أو الجرانيت بتصميم دائري رائع يناسب فيلا كبيرة ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

16. سلم حلزوني رائع بلون أبيض ودرجات مثلثة الشكل ..

三島丘の社屋, ニュートラル建築設計事務所 ニュートラル建築設計事務所 إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
ニュートラル建築設計事務所

ニュートラル建築設計事務所
ニュートラル建築設計事務所
ニュートラル建築設計事務所

17. سلم درجاته خشبي مثبت على محور معدني ثابت في الأرض ..

Casa em Famalicão | Reabilitação Urbana, Valdemar Coutinho Arquitectos Valdemar Coutinho Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Valdemar Coutinho Arquitectos

Valdemar Coutinho Arquitectos
Valdemar Coutinho Arquitectos
Valdemar Coutinho Arquitectos

18. خطوط ناعمة وفنية ومبتكرة من الخشب لسلم دائري ..

ST855 Schody nowoczesne dywanowe / ST855 Modern Zigzag Stairs, Trąbczyński Trąbczyński الممر الحديث، المدخل و الدرج
Trąbczyński

Trąbczyński
Trąbczyński
Trąbczyński

19. سلم بحاري خشبي يناسب المساحات الصغيرة ومتاح منه الثابت والمتحرك ..

La casa de Sara y Fran, Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج خشب Wood effect
Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth

Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth
Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth
Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth

20. سلم خشبي ذو تصميم غير منتظم بدرابزين معدني رائع ومميز ..

WPArch | Swiss Simplicity | Seltisberg, Switzerland, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

21. سلم خشبي معلق ودرابزين خشبي بسيط يلتف حول عمود مركزي للسلم، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة لبساطته وعمليته، كما أنه يجمع بين الكلاسيكية والحداثة معا في تصميم واحد.

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

22. سلم زجاجي شفاف عبارة عن مجموعة من الدرجات معلقة في الحائط مباشرة وبدون درابزين لتشعر معه بأن المساحة قد تضاعفت والحدود قد اختفت..

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

23. سلم ذو خزانة تشبه مفاتيح البيانو، بتصميم يحترم الجانب العملي للتصميم ..

casa DIEMME, ellevuelle architetti ellevuelle architetti غرفة المعيشة
ellevuelle architetti

ellevuelle architetti
ellevuelle architetti
ellevuelle architetti

24. إلى ما لا نهائية وما بعدها، خط خشبي متصل مصنوع منه درج مميز مثبت بشكل مبتكر ..

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Corridor, hallway & stairsStairs
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

25. سلم حلزوني مبتكر مرتكز على قائم خشبي أشبه بجذع الشجرة وتأتي درجات السلم وكأنها فروعها، كقطعة فنية طبيعية و حل مثالي للمساحات الضيقة.

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

26. ركن للقراءة و الاسترخاء مزين بالوسائد الملونة تحت سلم خشبي مصمم بشكل ذكي ليتناغم مع المساحة المتاحة ..

Biblio-banquette, Blue Interior Design Blue Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Beige
Blue Interior Design

Blue Interior Design
Blue Interior Design
Blue Interior Design

27. عمل فني عبارة عن هيكل من الحديد الأسود مع أوحدات خشبية كدرجات غير متساوية، وتستخدم كأرفف عملية لكتبك المفضلة إلى جانب تصميم بسيط لمكتب صغير ..

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الغرف
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

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28. تصميم حديث متميز جدا يتألق في درجاته الأولى حيث صُممت على شكل خطوات خشبية مضيئة تجذب انتباهك بشدة إلى هذا التصميم ..

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

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4 أشياء عليك القيام بها قبل بناء سلم بمنزلك

Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio غرفة نوم
Lear design studio

Lear design studio
Lear design studio
Lear design studio
  • تحديد الارتفاع: يجب تحديد الارتفاع المراد إقامة السلم وفقًا له وكذلك عرضه، ويوصي الاستعانة في هذا الشأن بخبير متخصص.
  • تحديد التصميم: يجب مراعاة اختيار تصميم مناسب للمساحة المتاحة للسلم والنمط الديكوري المتبع فيها.
  • تحديد موقع الدرج: يجب عتد القيام بذلك مراعاة أن يكون الدرج سهل الوصول منه إلى الباب الرئيسي للمنزل وجميع مناطق المعيشة الرئيسية ومع ذلك، من المهم التأكد من أن السلم لا يشغل مساحة قيمة أو رئيسية إذا لم يكن عنصرًا مميزًا داخل المنزل.

رفع المقاسات: هناك بعض القياسات المعيارية التي يجب اتباعها عند تصميم الدرج والتي معًا لضمان تحقيق الأمان لمستخدميه، وستم حساب هذه القياسات اعتمادًا على مقدار مساحة الأرضية المتوفرة لديك وارتفاع الأسقف وسمك الأرضية.

  • تحديد الميزانية: تعد الميزانية أحد العوامل الرئيسية التي تحدد نوع الدرج الذي يمكنك الحصول عليه، فإذا كانت لديك ميزانية محدودة، فيجب أن تبحث عن مواد أقل تكلفة ودرجًا تقليديًا إلى حد كبير، أما إذا كانت لديك ميزانية أكبر، فمن المؤكد أنه سيمكنك إنشاء درج مميز يضيف بدوره قيمة حقيقية إلى منزلك.
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