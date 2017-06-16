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8 أسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها

آية منير آية منير
山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 غرفة المعيشة
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قد يخبرنا مظهرك الخارجي عنك، عن شخصيتك وذوقك الخاص ويُعطي انطباع سريع عما يدور بداخلك، وقد تظن ان منزلك يخبئ أسرارك وهو مخبئك من عيون الناظرين، إلا ان خبراء التصميم أكدوا أن اختياراتك التي تخص الديكور الداخلي لمنزلك تعبر عنك بشكل أساسي وتخبرنا أسرار شخصيتك، سنتناول اليوم 8 اسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها، فقط باختيارك تفاصيلها وكل ما يخص تصميمها من ألوان وديكورات، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. مدخل منزلك ..

Extension and renovation, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS منازل
TOTUS

Extension and renovation, Wimbledon SW19

TOTUS
TOTUS
TOTUS

ماذا يخبرنا عنك مدخل منزلك، هوأول الأسرار والخبايا والجملة الترحيبية لضيوفك وما تود أن يعرفونه عنك، إن كنت من أصحاب الشخصيات الجريئة فستكن اختيارتك على مستوى كبير من الجرأة والجنون كألوان نارية مثل الأحمر أو تصميمات قوية ومبتكرة، أو إن كنت تحب الهدوء فستلجأ لألوان حالمة كالأزرق والرمادي والكاكاوي، أما إن كنت كلاسيكي الطبع فالخشب ينتظرك وستختاره من بين كل المعطيات..

2. خزانة ملابسك الخاصة ..

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب متين Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إن كنت من محبي الخصوصية، فلن تدع أحد يقترب من خزانتك بل وستختار تصميم محكم الغلق ويحترم جانب الخصوصية، وإن كنت ممن يحتفظون بذكرياتهم ويحبون كل شئ قديم، فسنجد في خزانتك الركن والمساحة الأكبر للملابس القديمة ذات الذكريات والحكايات والقصص، أما إن كنت شخص عملي جدا، فستجد خزانتك لا تحوي إلا على ما تحتاجه وتحرص على تخزين أشياءك أول بأول ..

3. وحدات تخزين صغيرة ..

Muebles coloniales en Ámbar Muebles [Paco Escrivá Muebles], Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles BedroomWardrobes & closets
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

هل كنت تعتقد ان من الممكن أن خزانة صغيرة للجوارب مثلا تخبرنا شيئا عن شخصيتك، اليوم سنكشف لك سر خطير، إن كنت من الأشخاص المنظمين فستنأكد من ذلك من خلال درج جواربك وتنظيمه وحرصك الدائم على نظافته وترتيبه، أم أن كنت من محبي الفوضى فسنكتشف ذلك من أول لحظة مع خزانة جواربك ..

4. سريرك ..

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

كشف العلماء أن نظافة وترتيب سرير غرفة نومك، هو أحد عوامل نجاحك، فإن كنت شخص ناجح في عملك دائم التركيز سريع الإنجاز فبالتأكيد أنت تحافظ على سريرك مرتب ونظيف ورائحته عطرة وذكية ..

5. غرفة معيشتك ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشتك تخبرنا الكثير والكثير، فإن كنت تختار الوسائد الكبير ذات الأقمشة الجريئة وألوان مبهجة فأنت شخص واثق اختياراتك قوية وحادة، أما إن كنت رومانسي فستختار دائما عددا أكبر من الوسادات الصغيرة ذات التصميم الناعم والأكثر ليونة، والأقمشة المخملية كالشمواه والقطيفة وألوان هادئة ونقوش وردية ..

6. مرآتك ..

Um apartamento de Princesa, alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

مرآتك هي سر ثقتك بنفسك، فإن كانت مرآتك نظيفة لامعة هذا يعني اهتمامك بمظهرك وبرؤية نفسك بشكل أوضح وأدق ..

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7. الألوان المفضلة لك ..

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 غرفة المعيشة
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

الألوان المستخدمة في منزلك وعلى ذوقك الخاص تخبرنا أكثر عن شخصيتك، فهي عالم متكامل من قراءة الأفكار وانعكاس الحالة النفسية، إن كنت مهتم أن تقرأ أكثر عن ذلك إليك هذا المقال .. القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

8. أسفل السرير ..

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

نظافة المساحة أسفل السرير تخبرنا عنك الكثير، فإن كنت شخص نظيف مرتب تهتم بهذه الأمور، فسنجد أسفل سريرك مرتب ونظبف حتى وإن كنت تقوم باستغلاله كمساحة تخزين، أما إن كنت مؤمن بنظرق الفوضى السرية، فسنجد عالم منفصل تحت سريرك مزدحم غير مرتب، وهو ما يخبرنا عن شخصيتك الجانب الآخر.. 

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