8 أسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها

قد يخبرنا مظهرك الخارجي عنك، عن شخصيتك وذوقك الخاص ويُعطي انطباع سريع عما يدور بداخلك، وقد تظن ان منزلك يخبئ أسرارك وهو مخبئك من عيون الناظرين، إلا ان خبراء التصميم أكدوا أن اختياراتك التي تخص الديكور الداخلي لمنزلك تعبر عنك بشكل أساسي وتخبرنا أسرار شخصيتك، سنتناول اليوم 8 اسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها ، فقط باختيارك تفاصيلها وكل ما يخص تصميمها من ألوان وديكورات، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..