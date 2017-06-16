8 أسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها

قد يخبرنا مظهرك الخارجي عنك، عن شخصيتك وذوقك الخاص ويُعطي انطباع سريع عما يدور بداخلك، وقد تظن ان منزلك يخبئ أسرارك وهو مخبئك من عيون الناظرين، إلا ان خبراء التصميم أكدوا أن اختياراتك التي تخص الديكور الداخلي لمنزلك تعبر عنك بشكل أساسي وتخبرنا أسرار شخصيتك، سنتناول اليوم 8 اسرار إبداعية سيخبرنا منزلك عنها، فقط باختيارك تفاصيلها وكل ما يخص تصميمها من ألوان وديكورات، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
ماذا يخبرنا عنك مدخل منزلك، هوأول الأسرار والخبايا والجملة الترحيبية لضيوفك وما تود أن يعرفونه عنك، إن كنت من أصحاب الشخصيات الجريئة فستكن اختيارتك على مستوى كبير من الجرأة والجنون كألوان نارية مثل الأحمر أو تصميمات قوية ومبتكرة، أو إن كنت تحب الهدوء فستلجأ لألوان حالمة كالأزرق والرمادي والكاكاوي، أما إن كنت كلاسيكي الطبع فالخشب ينتظرك وستختاره من بين كل المعطيات..
إن كنت من محبي الخصوصية، فلن تدع أحد يقترب من خزانتك بل وستختار تصميم محكم الغلق ويحترم جانب الخصوصية، وإن كنت ممن يحتفظون بذكرياتهم ويحبون كل شئ قديم، فسنجد في خزانتك الركن والمساحة الأكبر للملابس القديمة ذات الذكريات والحكايات والقصص، أما إن كنت شخص عملي جدا، فستجد خزانتك لا تحوي إلا على ما تحتاجه وتحرص على تخزين أشياءك أول بأول ..
هل كنت تعتقد ان من الممكن أن خزانة صغيرة للجوارب مثلا تخبرنا شيئا عن شخصيتك، اليوم سنكشف لك سر خطير، إن كنت من الأشخاص المنظمين فستنأكد من ذلك من خلال درج جواربك وتنظيمه وحرصك الدائم على نظافته وترتيبه، أم أن كنت من محبي الفوضى فسنكتشف ذلك من أول لحظة مع خزانة جواربك ..
كشف العلماء أن نظافة وترتيب سرير غرفة نومك، هو أحد عوامل نجاحك، فإن كنت شخص ناجح في عملك دائم التركيز سريع الإنجاز فبالتأكيد أنت تحافظ على سريرك مرتب ونظيف ورائحته عطرة وذكية ..
غرفة معيشتك تخبرنا الكثير والكثير، فإن كنت تختار الوسائد الكبير ذات الأقمشة الجريئة وألوان مبهجة فأنت شخص واثق اختياراتك قوية وحادة، أما إن كنت رومانسي فستختار دائما عددا أكبر من الوسادات الصغيرة ذات التصميم الناعم والأكثر ليونة، والأقمشة المخملية كالشمواه والقطيفة وألوان هادئة ونقوش وردية ..
مرآتك هي سر ثقتك بنفسك، فإن كانت مرآتك نظيفة لامعة هذا يعني اهتمامك بمظهرك وبرؤية نفسك بشكل أوضح وأدق ..
الألوان المستخدمة في منزلك وعلى ذوقك الخاص تخبرنا أكثر عن شخصيتك، فهي عالم متكامل من قراءة الأفكار وانعكاس الحالة النفسية، إن كنت مهتم أن تقرأ أكثر عن ذلك إليك هذا المقال .. القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك
نظافة المساحة أسفل السرير تخبرنا عنك الكثير، فإن كنت شخص نظيف مرتب تهتم بهذه الأمور، فسنجد أسفل سريرك مرتب ونظبف حتى وإن كنت تقوم باستغلاله كمساحة تخزين، أما إن كنت مؤمن بنظرق الفوضى السرية، فسنجد عالم منفصل تحت سريرك مزدحم غير مرتب، وهو ما يخبرنا عن شخصيتك الجانب الآخر..