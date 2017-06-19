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17 مثال لحوائط مكسية بالخشب ستلهمك لتجديد حوائط منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Önwall. Handmade wood mosaic tiles. , Önwall Önwall Walls & flooringTiles خشب
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تأتي خامة الخشب لتتربع على عرش الخامات المستخدمة لكل الأغراض بداية من الإنشاءات إلى الأثاث والإستخدامات الديكورية. تكسية الحوائط بالألوح الخشبية يكسبها رونق خاص ويغير الأجواء العامة للديكور الداخلي ويعطي الغرف دفئ خاص، جمال للمسات الطبيعية وأيضاً راحة وأمان. كما يعتبر استخدام الخشب أحد صيحات الديكور الجديدة  كما يعد خامة مرنة تأتي بعدد من الأشكال والتصاميم لذلك يجب الحرص على التخطيط والتصميم الجيد وإختيار نوع الخشب المناسب ولونه.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم المختلفة والتي ستحتاج الإطلاع إليها قبل تصميم وتجديد حائط منزلك الخشبي..

1.أنظر لهذا التصميم المعقد لبلاطات خشبية تأخذ أشكال عشوائية لتعطي هذ التصميم أجواء جريئة ومميزة

homify غرفة المعيشة خشب
homify

homify
homify
homify

2.تم تكسية الحائط الخارجي للفناء والمبنى بأعصاب خشبية لتكون النتيجة مبهرة

larch cladding design storey بلكونة أو شرفة
design storey

larch cladding

design storey
design storey
design storey

3.كما ذكرنا فإن الخشب يعد خامة مرنة فهنا تم عمل ستارة من وحدات خشب خفيفة لتعطي رونق مميز وخفة في التصميم

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor Office spaces & stores
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

4.طريقة مثالية لعمل بؤرة بصرية لجزء من الحائط بتصميم وحدات أفقية بشكل مميز

Projeto VR 01, HAUS HAUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

5.في هذا التصميم تم تكسية الحائط بوحدات رفيعة متجاورة من اخشب واستكمال التكسية للسقف لتحدد غرفة المعيشة بشكل مميز

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة المعيشة
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

​6.في هذا المنزل ذو الطابع الأسيوي جائت الحوائط الخشبية لتضيف أناقة وشخصية على التصميم. على الرغم من صغير المساحة فإن الخشب أعطى التصميم حيوية ودفئ خاص وخاصة مع إضافة أرفف مدمجة ومضاءة لإضافة النباتات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

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7.في هذا المنزل تم عمل فاصل للمساحة المفتوحة باستخدام عروق خشبية متجاورة لتعطي خصوصية ولكن بخفة وأناقة

Лофт в Алматы (Казахстан), AIR Design AIR Design
AIR Design

AIR Design
AIR Design
AIR Design

8.تم تكسية هذا الجزء من الحائط بخشب غير متساوي مع ملئ الفراغات بالحديد ليعطي التصميم لمسة صناعية وفريدة من نوعها

homify Living roomTV stands & cabinets
homify

homify
homify
homify

9.يمكنك استخدام وحدات دقيقة من الخشب لعمل حائط موزايك مبهر ومميز

Lodge50 Önwall Walls & flooringTiles خشب
Önwall

Lodge50

Önwall
Önwall
Önwall

10.أما هنا فقد تم تكسبة ضلعين من الغرفة بالخشب مع عمل أرفف عائمة ذات إضاءة مدمجة تساهم في خلق أجواء ساحرة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

11.هنا تم رص وحدات الخشب والتي تشبه البلاطات المتراصة بجانب بعضها البعض لنحصل على حائط يجمع بين مميزات الخشب والحجارة

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

12.الوحدات الخشبية المستخدمة لتكسية هذا الحائط غير مستوية، لكن تكمن أناقة هذا التصميم في البارز والغاطس لتعطي للحائط طابع مودرن خاص ولمسة مميزة

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

13.في هذا الركن الخاص في الفناء تم تكسية جزء من الحائط بالعروق الخشبية والتي تتناسب بشكل مبهر مع تصميم البرجولا المشابه لفتحة السماوي في السقف

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

14.خلف هذا السرير تم تكسية الحائط ببلاطات خشبية تشبه بلاطات الباركية والتي تأخذ شكل زجزاج أنيق وتتناسب مع الأجواء العامة للغرفة وألوانها

APARTAMENT W SOPOCIE, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

15.في هذان الحائطان المتقابلان نرى تصميم دقيق ومحكم يعطي الغرفة أجواء دافئة ومنعشة

Пять ступеней к счастью, Школа Ремонта Школа Ремонта غرفة المعيشة
Школа Ремонта

Школа Ремонта
Школа Ремонта
Школа Ремонта

16.في هذا التصميم تم المزج بين الأخشاب واللون الأبيض ليكون مزيج رائع ومتوازن على الحائط

Apartamento na Bela Vista, Danyela Corrêa Arquitetura Danyela Corrêa Arquitetura غرفة المعيشة
Danyela Corrêa Arquitetura

Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura

17.من روعة وجمال الخشب أنه يأتي بعدد من الألوان، الأنواع والنقشات وهذا ما استغله المصمم في هذا التصمم للحصول على ظهر متجانس للسرير

Oblojka, HOT WALLS HOT WALLS غرفة نوم
HOT WALLS

HOT WALLS
HOT WALLS
HOT WALLS
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