17 مثال لحوائط مكسية بالخشب ستلهمك لتجديد حوائط منزلك

تأتي خامة الخشب لتتربع على عرش الخامات المستخدمة لكل الأغراض بداية من الإنشاءات إلى الأثاث والإستخدامات الديكورية. تكسية الحوائط بالألوح الخشبية يكسبها رونق خاص ويغير الأجواء العامة للديكور الداخلي ويعطي الغرف دفئ خاص، جمال للمسات الطبيعية وأيضاً راحة وأمان. كما يعتبر استخدام الخشب أحد صيحات الديكور الجديدة كما يعد خامة مرنة تأتي بعدد من الأشكال والتصاميم لذلك يجب الحرص على التخطيط والتصميم الجيد وإختيار نوع الخشب المناسب ولونه.

جئنا لكم اليوم بعدد من التصاميم المختلفة والتي ستحتاج الإطلاع إليها قبل تصميم وتجديد حائط منزلك الخشبي..