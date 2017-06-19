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دروس الفخامة والثراء نتعلمها من هذه الشقة المبهرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
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جولتنا اليوم في شقة في ميونخ في ألمانبا صممها مكتب MIKOŁAJSKASTUDIO البولندي. الشقة مصممه بشكل فخم وثري ببعض التفاصيل المعمارية البسيطة، والتي لو تعلمناها سنتمكن من جعل منازلنا محط إعجاب الجميع، فتعالوا معنا في جولة سوياً لنكتشف تفاصيل هذه الشقة الجميلة.

​غرفة المعيشة

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

نبدأ بغرفة المعيشة وهي قلب هذه الشقة، الغرفة تميل لباليتة ألوان من الرمادي، الأبيض والأسود. فأخذت الأريكة والمقاعد اللون الأسود لتكون أقوى عنصر في الغرفة. 

الحوائط، الأرضية والسقف كلها تعمل كخلفية بيضاء جميلة تتيح كل الإحتمالات، أما الستائر فهي من اللون الرمادى. وحدة الإضاءة الأساسية فاخرة تأخذ خامة زجاجية جميلة بالإضافة لوحدات الإضاءة الجانبية والتي أيضاً يغلب على تصميمها الزجاج. أما طاولة القهوة فهي ذات تصميم مبدع من الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية.

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

كما نرى فإن اللمسات النهائية لهذه الغرفة كانت بوجود نباتات خضراء فأعطت حيوية للغرفة وأضافت لها لون وإشراقة.

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

على الجانب الآخر لغرفة المعيشة وفوق المدفئة السفلية تم تكسية جزء كبير من الحائط ببلاطات ذات سطح عاكس تعكس للغرفة سحر خاص وتتناسب مع استخدام الزجاج في الغرفة.

​ركن خاص

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

في هذا الركن الذي خلقة العمود في خلفية غرفة المعيشة تم استغلال المسافة الصغيرة بين العمودين لعمل مكتبة رائعة وصغيرة يتم وضع الكتب والأغراض المتنوعة فيها بشكل أنيق ومميز مع إضاقة كرسين وطاولة صغيرة ليكملا المشهد البديع.

​مطبخ

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio مطبخ
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

بعد الدخول من الممر ندخل للمطبخ والذي يضم مساحة فخمة لتناول الطعام أيضاً. خزانات المطبخ تأخذ اللونين الأزرق الداكن والرمادي بتصميم مودرن أنيق على الرغم أن الحوائط أخذت تصميم كلاسيكي للبانوهات تتناسب مع تصميم طاولة الطعام.

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة السفرة
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

طاولة الطعام هنا أخذت شكل دائري وخامة رخام أبيض أنيق أنعشت باقي الأجزاء الخاصة بالمطبخ. يلتف حولها كراسي ذات تصميم كلاسيكي أنيق وبسيط بخامة القطيفة ولون أزرق داكن جميل ويعلوها وحدة إضاءة مميزة لتنعش التصميم ككل.

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​غرفة النوم

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

غرفة النوم هي أكثر الغرف فخامة في هذا المنزل ولما لا، فمن المهم تصميم الغرفة بشكل يوفر راحة متناهية لساكنيه فلا يوجد ما يعطي هذا الشعور مثل الفخامة المتناهية. الحائط الجانبي للغرفة تم تكسيته من ورق الحائط الذهبي ذو النقوشات الهندسية الذهبية وتم تكملة المشهد الرائع بمرآة مميزة مع خزانة جانبية يعلو سطحها اكسسوارات مميزة وشموع ونباتات خاصة.

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

الحائط الخلفي للسرير يأخذ لون بيج ذهبي مميز وعليه بعض البانوهات البسيطة، لتعمل كخلفية رائعة للسرير والطاولتين الجانبيتن.

​غرفة الأطفال

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

أخذت الغرفة طابع عربي والذي أعطاها تميز وفخامة. تم الحصول على هذا الطابع بتصميم الحائط الخلفي للأسرة بشكل ممتاز. فقد تم تقسيم الحائط لـ 3 أقسام أفقية، الجزء الأول أخذ لون أزرق مصمت، المنتصف يعد هنا بداية للجزء العلوي وقد أخذا مزيج مميز من البلاطات بشكل أنيق ومبهر.

Friends Tower - exclusive apartment in Munich, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

أثاث الغرفة بسيط وتم الإستعانة بخزانات ذات سطح عاكس لتكمل المشهد المبهر لهذه الغرفة.

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