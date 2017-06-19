دروس الفخامة والثراء نتعلمها من هذه الشقة المبهرة

نبدأ بغرفة المعيشة وهي قلب هذه الشقة، الغرفة تميل لباليتة ألوان من الرمادي، الأبيض والأسود. فأخذت الأريكة والمقاعد اللون الأسود لتكون أقوى عنصر في الغرفة.

الحوائط، الأرضية والسقف كلها تعمل كخلفية بيضاء جميلة تتيح كل الإحتمالات، أما الستائر فهي من اللون الرمادى. وحدة الإضاءة الأساسية فاخرة تأخذ خامة زجاجية جميلة بالإضافة لوحدات الإضاءة الجانبية والتي أيضاً يغلب على تصميمها الزجاج. أما طاولة القهوة فهي ذات تصميم مبدع من الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية.