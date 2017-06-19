دروس الفخامة والثراء نتعلمها من هذه الشقة المبهرة

جولتنا اليوم في شقة في ميونخ في ألمانبا صممها مكتب MIKOŁAJSKASTUDIO البولندي. الشقة مصممه بشكل فخم وثري ببعض التفاصيل المعمارية البسيطة، والتي لو تعلمناها سنتمكن من جعل منازلنا محط إعجاب الجميع، فتعالوا معنا في جولة سوياً لنكتشف تفاصيل هذه الشقة الجميلة.
نبدأ بغرفة المعيشة وهي قلب هذه الشقة، الغرفة تميل لباليتة ألوان من الرمادي، الأبيض والأسود. فأخذت الأريكة والمقاعد اللون الأسود لتكون أقوى عنصر في الغرفة.
الحوائط، الأرضية والسقف كلها تعمل كخلفية بيضاء جميلة تتيح كل الإحتمالات، أما الستائر فهي من اللون الرمادى. وحدة الإضاءة الأساسية فاخرة تأخذ خامة زجاجية جميلة بالإضافة لوحدات الإضاءة الجانبية والتي أيضاً يغلب على تصميمها الزجاج. أما طاولة القهوة فهي ذات تصميم مبدع من الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية.
كما نرى فإن اللمسات النهائية لهذه الغرفة كانت بوجود نباتات خضراء فأعطت حيوية للغرفة وأضافت لها لون وإشراقة.
على الجانب الآخر لغرفة المعيشة وفوق المدفئة السفلية تم تكسية جزء كبير من الحائط ببلاطات ذات سطح عاكس تعكس للغرفة سحر خاص وتتناسب مع استخدام الزجاج في الغرفة.
في هذا الركن الذي خلقة العمود في خلفية غرفة المعيشة تم استغلال المسافة الصغيرة بين العمودين لعمل مكتبة رائعة وصغيرة يتم وضع الكتب والأغراض المتنوعة فيها بشكل أنيق ومميز مع إضاقة كرسين وطاولة صغيرة ليكملا المشهد البديع.
بعد الدخول من الممر ندخل للمطبخ والذي يضم مساحة فخمة لتناول الطعام أيضاً. خزانات المطبخ تأخذ اللونين الأزرق الداكن والرمادي بتصميم مودرن أنيق على الرغم أن الحوائط أخذت تصميم كلاسيكي للبانوهات تتناسب مع تصميم طاولة الطعام.
طاولة الطعام هنا أخذت شكل دائري وخامة رخام أبيض أنيق أنعشت باقي الأجزاء الخاصة بالمطبخ. يلتف حولها كراسي ذات تصميم كلاسيكي أنيق وبسيط بخامة القطيفة ولون أزرق داكن جميل ويعلوها وحدة إضاءة مميزة لتنعش التصميم ككل.
غرفة النوم هي أكثر الغرف فخامة في هذا المنزل ولما لا، فمن المهم تصميم الغرفة بشكل يوفر راحة متناهية لساكنيه فلا يوجد ما يعطي هذا الشعور مثل الفخامة المتناهية. الحائط الجانبي للغرفة تم تكسيته من ورق الحائط الذهبي ذو النقوشات الهندسية الذهبية وتم تكملة المشهد الرائع بمرآة مميزة مع خزانة جانبية يعلو سطحها اكسسوارات مميزة وشموع ونباتات خاصة.
الحائط الخلفي للسرير يأخذ لون بيج ذهبي مميز وعليه بعض البانوهات البسيطة، لتعمل كخلفية رائعة للسرير والطاولتين الجانبيتن.
أخذت الغرفة طابع عربي والذي أعطاها تميز وفخامة. تم الحصول على هذا الطابع بتصميم الحائط الخلفي للأسرة بشكل ممتاز. فقد تم تقسيم الحائط لـ 3 أقسام أفقية، الجزء الأول أخذ لون أزرق مصمت، المنتصف يعد هنا بداية للجزء العلوي وقد أخذا مزيج مميز من البلاطات بشكل أنيق ومبهر.
أثاث الغرفة بسيط وتم الإستعانة بخزانات ذات سطح عاكس لتكمل المشهد المبهر لهذه الغرفة.