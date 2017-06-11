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لمسات من النمط الأنجليزي الأنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
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النمط الأنجليزي من الأنماط التي تعبر عن الكلاسيكية والفخامة المفرطة في كل التفاصيل، فنجد هناك سمات أساسية تعبر وبقوة عن هذا النمط وجميعها متأثرة بشكل كبير بالنمط الريفي الأنجليزي القديم، كالخشب وتفاصيله ونقوشات الورود المبهجة في تصميمات المنسوجات وتفاصيل الديكور التي تحمل في ثناياها رقي وأناقة خاصة، وكعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى جاهدين إلى أيصال كل ما يخص عالم الديكور والتصميمات المعمارية حول العالم إليكم، نقدم لكم من خلال هذا المقال لمسات من النمط الأنجليزي الأنيق وكيفية تطبيقة في المنزل.

1- لمسة ربيعية

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

لمسات وألوان الربيع كالأقمشة الزاهية بالألوان والمشجرة من أكثر التفاصيل التي تميز النمط الأنجليزي في التصميم مع اختيار لأثاث باللون البيج والذهبي والألوان الزاهية الصريحة.

وهنا نرى تصميماً جذاباً لغرفة معيشة على الطراز الانجليزي تغمرها الألوان والنقوشات الزاهية، اثاث باللون الأخضر الصريح مع التفاصيل المبهجة للمسات الديكور والستائر المنقوشة بالألوان الزاهية.

2- الستائر البسيطة لمسة أساسية

Second Sitting Room, Moor Park, Farnham Renaissance Interiors غرفة المعيشة
Renaissance Interiors

Second Sitting Room, Moor Park, Farnham

Renaissance Interiors
Renaissance Interiors
Renaissance Interiors

في النمط الأنجليزي الستائر ذات التصميم البسيط والراقي وغالباً ما تميزها الألوان الهادئة والفاتحة هي اللمسات الفريدة والواضحة في تصميمه، خاصةً مع أضافة ديكورات بسيطة لها كفرنشة بلون وتصميم جذاب يتماشى مع تصميم الغرفة وديكوراتها وتجعل الغرفة لوحة فنية غاية في الرقي والأناقة. .

3- النباتات لمسة مليئة بالجمال

Living Room Tailored Living Interiors غرفة المعيشة Interior designer,interior design,window seat,bespoke sofa,bespoke tables
Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

تلعب النباتات دوراً كبيراً في خلق لمسات جميلة في منزلك، وهي رئيسية في كافة الأنماط ولها نصيباً كبيراً في النمط الأنجليزي، الذي يحرص بطبعه على التفاصيل الطبيعية واللمسات المشرقة في التصميم، فيقوم النمط الأنجليزي على أعادة أحياء الأركان والزوايا في المنزل بأستخدام شتلات من النباتات الطبيعية والورود التي تضفي على المنزل رونقاً وجاذبية خاصة.

4- اكسسورات فاخرة

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors غرفة المعيشة Grey log side table,cat
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

الأكسسورات الفاخرة والمميزة لها دوراً كبيراً في النمط الأنجليزي، فهو يعتمد على اختيار المزهريات والأباجورات الخزفية الفاخرة، لذلك إذا كنت من محبي النمط الأنجليزي في التصميم أحرص على اقتناء قطع من الأكسسورات الخزفية في منزلك وستكمل المشهد بشكل رائع.

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5- ديكورات المدفأة للمسة دفئ

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

يتسم المنزل الانجليزي ويتميز بوجود المدفأة كسمة أساسية في تصميمه سواء كانت بتصميمات جبسية أو بتصميمات أخرى مختلفة بأحجام تتناسب مع مساحة الغرفة وأثاثها لتضفي لمسة من الدفئ والأناقة، بالأضافة إلى تفاصيل ديكوراتها المختلفة  كتابلوه أنيق يزين أعلى المدفأة أو اختيار قطع بسيطة من الديكور تزيين المدفأة.

6- البساطة والأناقة هما الأساس

Simply Decor, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG Walls & flooringWallpaper Blue
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

البساطة والأناقة هما أساس النمط الأنجليزي من اختيار ديكورات وورق الجدران لتفاصيل الأثاث، ففي النمط الأنجليزي ستجد الأثاث المخملي الفخم والأثاث الخشبي الدافئ والبسيط، وستجد التابلوهات الفنية بذوقها الراقى مع تفاصيل الديكور التي تحمل ذوقاً فنياً خاصاً.

أحد أركان المنزل مصممة على الطراز الأنجليزي الفخم الملئ بالتفاصيل البسيطة، فنجد طاولة وكرسي من الاستانلس الأسود خلف لوحة فنية من الجدران صممت بورق جدران بنقوشات زرقاء مبهجة، لتجعل هذا الركن البسيط تحفة فنية .

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7- الكاروهات والورود ولمسة خاصة من الرقي

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO مكتب عمل أو دراسة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

يتأثر النمط الأنجليزي في التصميم بالريف الأنجليزي القديم الذي ظهر في القرن التاسع عشر، لذلك نرى السمات الرئيسية في هذا النمط تعتمد على الأثاث الخشبي واللون الأبيض مع نقوشات الكاروهات والورود بالألوان الزاهية.

وهنا نرى تصميماً لركن في المنزل على النمط الريفي الأنجليزي تغمره نقوشات الورود والألوان الوردية الزاهية مع لمسة الأبيض الجذابة في اختيار الأثاث، تصميماً رائعاً أليس كذلك؟

8-لمسة خشبية ملونة ودافئة

Moroccan Tiles Pixers غرفة المعيشة Blue pattern,tiles,moroccan,colonial,mediterrean,wall mural,wallpaper
Pixers

Moroccan Tiles

Pixers
Pixers
Pixers

 الديكور الخشبي يلعب دوراً كبيراً في النمط الأنجليزي خاصة الأخشاب الملونة وليست الأخشاب بلونها البني التقليدي فقط، فهنا نرى تصميماً لممر من ممرات المنزل على النمط الأنجليزي استعان فيه المصمم بالخشب الأزرق الزاهي في تصميم تلك الخزانة مع لمسة من الخشب البيج بتصميمه الكلاسيكي في اختياره لهذا الكرسي الأنيق بجوار الخزانة،أما عن أختيار الديكورات فحدث ولا حرج عن جمالها الأخاذ.

9- ألوان متناسقة ومشرقة

Bedding, bluebellgray bluebellgray BedroomTextiles
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

يغلب على كافة المفروشات والمنسوجات في النمط الأنجليزي الأقمشة المشجرة بالورود ذات الألوان الزاهية، لذلك يجب الحرص على اختيار بالتة ألوان متناسقة مع بعضها البعض في التصميم حتى تحقق أعلى لمسة جمالية في منزلك يغمرها التناسق والبساطة.

10- اتزان وبساطة

Vibrant Yellow Blackout Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Yellow blinds,roller blinds,blackout blinds,yellow,window,living room
English Blinds

Vibrant Yellow Blackout Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

من التفاصيل المهمة جداً في التصميم على النمط الأنجليزي هي البساطة والأتزان ، فعلى الرغم من أن النمط الأنجليزي يعتمد على النقوشات والألوان الزاهية إلا أنه يتحلى بالبساطة الشديدة والبعد عن البهرجة، فلا بد أن تكون الأكسسورات والديكورات متناسقة مع بعضها البعض لتكمل اللوحة الفنية للتصميم.

11- منسوجات وأقمشة بلمسة فاخرة

Classical Entrance Hall, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
White Linen Interiors Ltd

Classical Entrance Hall

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

 المنسوجات المخملية وأغطية الأثاث بنقوشات والزخارف بذوقها الرفيع  من أكثر التفاصيل تميزاً في النمط الأنجليزي، يعطيك النمط الأنجليزي الحرية الكاملة في التفنن في توزيع لمسات الفخامة من التحف والوسائد الملونة، باختصار هذا الطراز يخلق لك في منزلك توازن ورقي فني خاص فهو حقاً تحفة فنية لا تفقد رونقها أبداً على مر العصور.

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