النمط الأنجليزي من الأنماط التي تعبر عن الكلاسيكية والفخامة المفرطة في كل التفاصيل، فنجد هناك سمات أساسية تعبر وبقوة عن هذا النمط وجميعها متأثرة بشكل كبير بالنمط الريفي الأنجليزي القديم، كالخشب وتفاصيله ونقوشات الورود المبهجة في تصميمات المنسوجات وتفاصيل الديكور التي تحمل في ثناياها رقي وأناقة خاصة، وكعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى جاهدين إلى أيصال كل ما يخص عالم الديكور والتصميمات المعمارية حول العالم إليكم، نقدم لكم من خلال هذا المقال لمسات من النمط الأنجليزي الأنيق وكيفية تطبيقة في المنزل.
لمسات وألوان الربيع كالأقمشة الزاهية بالألوان والمشجرة من أكثر التفاصيل التي تميز النمط الأنجليزي في التصميم مع اختيار لأثاث باللون البيج والذهبي والألوان الزاهية الصريحة.
وهنا نرى تصميماً جذاباً لغرفة معيشة على الطراز الانجليزي تغمرها الألوان والنقوشات الزاهية، اثاث باللون الأخضر الصريح مع التفاصيل المبهجة للمسات الديكور والستائر المنقوشة بالألوان الزاهية.
في النمط الأنجليزي الستائر ذات التصميم البسيط والراقي وغالباً ما تميزها الألوان الهادئة والفاتحة هي اللمسات الفريدة والواضحة في تصميمه، خاصةً مع أضافة ديكورات بسيطة لها كفرنشة بلون وتصميم جذاب يتماشى مع تصميم الغرفة وديكوراتها وتجعل الغرفة لوحة فنية غاية في الرقي والأناقة. .
تلعب النباتات دوراً كبيراً في خلق لمسات جميلة في منزلك، وهي رئيسية في كافة الأنماط ولها نصيباً كبيراً في النمط الأنجليزي، الذي يحرص بطبعه على التفاصيل الطبيعية واللمسات المشرقة في التصميم، فيقوم النمط الأنجليزي على أعادة أحياء الأركان والزوايا في المنزل بأستخدام شتلات من النباتات الطبيعية والورود التي تضفي على المنزل رونقاً وجاذبية خاصة.
الأكسسورات الفاخرة والمميزة لها دوراً كبيراً في النمط الأنجليزي، فهو يعتمد على اختيار المزهريات والأباجورات الخزفية الفاخرة، لذلك إذا كنت من محبي النمط الأنجليزي في التصميم أحرص على اقتناء قطع من الأكسسورات الخزفية في منزلك وستكمل المشهد بشكل رائع.
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يتسم المنزل الانجليزي ويتميز بوجود المدفأة كسمة أساسية في تصميمه سواء كانت بتصميمات جبسية أو بتصميمات أخرى مختلفة بأحجام تتناسب مع مساحة الغرفة وأثاثها لتضفي لمسة من الدفئ والأناقة، بالأضافة إلى تفاصيل ديكوراتها المختلفة كتابلوه أنيق يزين أعلى المدفأة أو اختيار قطع بسيطة من الديكور تزيين المدفأة.
البساطة والأناقة هما أساس النمط الأنجليزي من اختيار ديكورات وورق الجدران لتفاصيل الأثاث، ففي النمط الأنجليزي ستجد الأثاث المخملي الفخم والأثاث الخشبي الدافئ والبسيط، وستجد التابلوهات الفنية بذوقها الراقى مع تفاصيل الديكور التي تحمل ذوقاً فنياً خاصاً.
أحد أركان المنزل مصممة على الطراز الأنجليزي الفخم الملئ بالتفاصيل البسيطة، فنجد طاولة وكرسي من الاستانلس الأسود خلف لوحة فنية من الجدران صممت بورق جدران بنقوشات زرقاء مبهجة، لتجعل هذا الركن البسيط تحفة فنية .
يتأثر النمط الأنجليزي في التصميم بالريف الأنجليزي القديم الذي ظهر في القرن التاسع عشر، لذلك نرى السمات الرئيسية في هذا النمط تعتمد على الأثاث الخشبي واللون الأبيض مع نقوشات الكاروهات والورود بالألوان الزاهية.
وهنا نرى تصميماً لركن في المنزل على النمط الريفي الأنجليزي تغمره نقوشات الورود والألوان الوردية الزاهية مع لمسة الأبيض الجذابة في اختيار الأثاث، تصميماً رائعاً أليس كذلك؟
الديكور الخشبي يلعب دوراً كبيراً في النمط الأنجليزي خاصة الأخشاب الملونة وليست الأخشاب بلونها البني التقليدي فقط، فهنا نرى تصميماً لممر من ممرات المنزل على النمط الأنجليزي استعان فيه المصمم بالخشب الأزرق الزاهي في تصميم تلك الخزانة مع لمسة من الخشب البيج بتصميمه الكلاسيكي في اختياره لهذا الكرسي الأنيق بجوار الخزانة،أما عن أختيار الديكورات فحدث ولا حرج عن جمالها الأخاذ.
يغلب على كافة المفروشات والمنسوجات في النمط الأنجليزي الأقمشة المشجرة بالورود ذات الألوان الزاهية، لذلك يجب الحرص على اختيار بالتة ألوان متناسقة مع بعضها البعض في التصميم حتى تحقق أعلى لمسة جمالية في منزلك يغمرها التناسق والبساطة.
من التفاصيل المهمة جداً في التصميم على النمط الأنجليزي هي البساطة والأتزان ، فعلى الرغم من أن النمط الأنجليزي يعتمد على النقوشات والألوان الزاهية إلا أنه يتحلى بالبساطة الشديدة والبعد عن البهرجة، فلا بد أن تكون الأكسسورات والديكورات متناسقة مع بعضها البعض لتكمل اللوحة الفنية للتصميم.
المنسوجات المخملية وأغطية الأثاث بنقوشات والزخارف بذوقها الرفيع من أكثر التفاصيل تميزاً في النمط الأنجليزي، يعطيك النمط الأنجليزي الحرية الكاملة في التفنن في توزيع لمسات الفخامة من التحف والوسائد الملونة، باختصار هذا الطراز يخلق لك في منزلك توازن ورقي فني خاص فهو حقاً تحفة فنية لا تفقد رونقها أبداً على مر العصور.
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