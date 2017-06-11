لمسات من النمط الأنجليزي الأنيق

يتأثر النمط الأنجليزي في التصميم بالريف الأنجليزي القديم الذي ظهر في القرن التاسع عشر، لذلك نرى السمات الرئيسية في هذا النمط تعتمد على الأثاث الخشبي واللون الأبيض مع نقوشات الكاروهات والورود بالألوان الزاهية.

وهنا نرى تصميماً لركن في المنزل على النمط الريفي الأنجليزي تغمره نقوشات الورود والألوان الوردية الزاهية مع لمسة الأبيض الجذابة في اختيار الأثاث، تصميماً رائعاً أليس كذلك؟