6 أفكار لتصميم الشرفة والاستمتاع بنسمات الليل الصيفية

تخيل نفسك تتجول في شرفتك مع كأس من العصير المثلج أو كوب دافئ من الشوكولاتة في ليالي نسماتها باردة، والأجمل أن تستمتع مع أحبائك وأصدقائك. هل ترغب في قضاء ربيع-صيف هذه السنه بأجواء رائعة مع القيل من البرودة؟ أضف لمسة خلابة لمنزلك واستغل شرفتك بإضافة بعض الأثاث المريح، كرسي الاسترخاء، طاولة قهوة أو حتى مكان لإشعال النار ستعطي شعور مميز في الليالي الباردة والأجمل من ذلك هو إضافة حديقة صغيرة إلى الشرفة يمكن أن تحدث فرقا في منزلك وستجلب الكثير من الانتعاش.
في مقال اليوم سنعرض عليك 6 أفكار لحديقة رائعة على الشرفة وبعدة أنماط مختلفة منه الانتقائي، الإسكندنافي، الكلاسيكي والحديث. تعال معي عزيزي القارئ لنلقي نظرة على هذه الأفكار المدهشة التي تنقل خبرة مهندسي المساحات الخارجية.
لا شيء يضاهي الدمج بين اللون الأخضر والأثاث الخشبي. استغل تلك المساحة على سطح شرفتك لإنشاء حديقة صغيرة في منزلك. طاولة مع كراسي من الخشب مع كرسي للاستمتاع بأشعة الشمس. الحديقة عبارة عن أحواض خرسانية تحيط بالشرفة من كل الجهات مزروع بالأنواع النباتية المناسبة لدرجات الحرارة وطبيعة الطقس والاهم اختيار بعض الأزهار لإعطاء الألوان والبهجة للحديقة.
تصميم مفعم بالحيوية والنشاط. المظلة الخشبية ذات العوارض والمقسمة بخطوط رفيعة تجعل الاستمتاع بأشعة الشمس أمر سهل ومنعش وغير مزعج، كراسي للتشمس مع طاولة سفرة دائرية وكراسي للاستمتاع بشرب القهوة صباحا وبقراءة كتاب ليلا والاستمتاع بنسمات صيفية ناعمة.
في حال لم تتوفر الشرفة في المنزل فلا تقلق يمكنك تصميم شرفتك الخاصة على السطح ومشاركة باقي جيرانك بهذه المساحة غير المستغلة. قام مصممينا الأذكياء بتخصيص مساحة لطاولة السفرة ولكراسي التشمس وللأحواض الزراعية المحيطة بالسطح ككل مع إضافة أرضية عشبية لتجسيد الطبيعة.
في حال كانت المساحة لديك محدودة في السطح، لا داعي لزيادة عدد قطع الأثاث. كرسيي تشميس مع طاولة صغيرة. أحواض خشبية مزروعة بالنباتات المتسلقة التي تغطي الجدران ستجلب الكثير من البرودة والجو المنعش لجلسة الاسترخاء.
لمن كان محظوظ بامتلاكه شرفة كبيرة كهذه، سيساعدك مصممينا على تصميمها بطريقة مناسبة ومريحة. بدون أي حواجز مرئية يمكنك الفصل بين غرفة المعيشة والتراس من خلال الأثاث المستخدم. طاولة السفرة الكبيرة في الواجهة وعلى القرب من الأحواض الزراعية طاولة سفرة أخرى، في المنتصف غرفة المعيشة المفتوحة والمدمجة مع التراس. والاهم من ذلك المظلة العملاقة المغلقة من جهة غرفة المعيشة والمفتوحة من الجهة الأخرى، للاستمتاع بأشعة الشمس بدون أي إزعاج.
محبي التغيير والأنماط القديمة، اخترنا النمط الريفي لمزيد من المتعة ولإعطاء الأجواء الريفية بطريقة عصرية. تصميم مملوء بالعناصر الطبيعية الخشب والحجر مع جذوع الشجر المتمثلة كمظلة ، والأجمل هذا الفرن الحجري للاستمتاع بالطاعم الساخن الشهي في الشرفة.
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