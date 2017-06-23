6 أفكار لتصميم الشرفة والاستمتاع بنسمات الليل الصيفية

تخيل نفسك تتجول في شرفتك مع كأس من العصير المثلج أو كوب دافئ من الشوكولاتة في ليالي نسماتها باردة، والأجمل أن تستمتع مع أحبائك وأصدقائك. هل ترغب في قضاء ربيع-صيف هذه السنه بأجواء رائعة مع القيل من البرودة؟ أضف لمسة خلابة لمنزلك واستغل شرفتك بإضافة بعض الأثاث المريح، كرسي الاسترخاء، طاولة قهوة أو حتى مكان لإشعال النار ستعطي شعور مميز في الليالي الباردة والأجمل من ذلك هو إضافة حديقة صغيرة إلى الشرفة يمكن أن تحدث فرقا في منزلك وستجلب الكثير من الانتعاش.

في مقال اليوم سنعرض عليك 6 أفكار لحديقة رائعة على الشرفة وبعدة أنماط مختلفة منه الانتقائي، الإسكندنافي، الكلاسيكي والحديث. تعال معي عزيزي القارئ لنلقي نظرة على هذه الأفكار المدهشة التي تنقل خبرة مهندسي المساحات الخارجية.