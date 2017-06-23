5 أماكن في المطبخ تحتاج إلى تنظيف مستمر

قد تستغرب هذا المقال الذي يتحدث عن تنظيف المطبخ وليس الحمام على سبيل المثال. نعم لأنه المكان الذي تتناول فيه طعامك وتحضر فيه وجبابك، ولأننا نهتم بصحتك وصحة عائلتك، قررنا تخصيص مقال اليوم عن اهم الأماكن الموجودة في المطبخ لتحافظ عليها بنظافة مستمرة. لن تفي قطعة قماش مبلولة بالغرض من تنظيف أسطح المطبخ، لن يكفي غسل الصحون والأطباق يوميا.

تعالوا لنتعرف اكثر على 5 اهم أماكن موجودة في المطبخ لابد من الحفاظ على تنظيفها بشكل مستمر!