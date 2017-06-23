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5 أماكن في المطبخ تحتاج إلى تنظيف مستمر

Heba khlili Heba khlili
Design Elegance for Foodies., Chaïm Factor Chaïm Factor HouseholdHomewares
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قد تستغرب هذا المقال الذي يتحدث عن تنظيف المطبخ وليس الحمام على سبيل المثال. نعم لأنه المكان الذي تتناول فيه طعامك وتحضر فيه وجبابك، ولأننا نهتم بصحتك وصحة عائلتك، قررنا تخصيص مقال اليوم عن اهم الأماكن الموجودة في المطبخ لتحافظ عليها بنظافة مستمرة. لن تفي قطعة قماش مبلولة بالغرض من تنظيف أسطح المطبخ، لن يكفي غسل الصحون والأطباق يوميا.

تعالوا لنتعرف اكثر على 5 اهم أماكن موجودة في المطبخ لابد من الحفاظ على تنظيفها بشكل مستمر!

1. الثلاجة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

العادة تغلب التطبع وهذا بالضبط ما تحتاج إليه، عليك التعود على فكرة التدقيق الأسبوعي للثلاجة، بمعنى القيام بالتخلص من أي بقايا طعام أو بقع أو والتحقق من أي تسرب. تخيل الرائحة الكريهة الناتجة عن تسرب بسيط من الحليب، يمكن أن يجعل الثلاجة بأكملها قذرة ورائحتها سيئة!

نصيحة: امس بقطعة قماش قطنية مبلله بالقليل من الخل الثلاجة بشكل أسبوعي سيزيل كل الروائح والبقع المزعجة ويجعل الثلاجة بدون رائحة.

2. منتجات التنظيف

square push pump with caddy simplehuman مطبخ
simplehuman

square push pump with caddy

simplehuman
simplehuman
simplehuman

قد نعتقد أنك لا تحتاج إلى تنظيف منتجات التنظيف نفسها، كإسفنجة الجلي مثلا، فهي مرتع وبيئة مناسبة جدا لنمو البكتيريا والفطريات.

نصيحة: قم بنقع إسفنجة التنظيف في المطهرات وضعها في الميكروويف لقتل الجراثيم، قم بذلك بضع مرات في الأسبوع!

3. المجلى

Brooklyn Brownstone Duplex, Lorraine Bonaventura Architect Lorraine Bonaventura Architect مطبخ رخام Grey
Lorraine Bonaventura Architect

Lorraine Bonaventura Architect
Lorraine Bonaventura Architect
Lorraine Bonaventura Architect

هل تعرف كم الجراثيم الموجودة في مجلى المطبخ؟ هل تتخيل كم الأوساخ التي تمر في المجلى؟ الكثير الكثير من الجراثيم والبكتيريا التي ستتراكم يوم بعد يوم إذا لنم تتخلص منها بشكل يومي.

نصيحة: قم بغسل المجلى يوميا بالماء الساخن والخل أو قشر الليمون، كل ليلة بعد الانتهاء من العمل في المطبخ.

4. ألواح التقطيع الخشبية

Serving Platter Chaïm Factor HouseholdHomewares
Chaïm Factor

Serving Platter

Chaïm Factor
Chaïm Factor
Chaïm Factor

من اخطر وأكثر الأدوات المنزلية في المطبخ التي تتراكم عليها البكتيريا وبشكل سريع أيضا هي أدوات التقطيع الخشبية. لأنه الخشب يحتوي على الكثير من المسامات وبالتالي يمتص المواد بسرعه، وبالتالي تراكم للأوساخ والروائح الكريهة. نصيحة: قم بفرك لوح التقطيع بعد كل استخدام بالملح والليمون، للتأكد من أن الألواح صحية ونظيفة كما يجب.

5. مناطق إطعام حيواناتك الأليفة

A cotswold dream, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ صوان Blue
Auspicious Furniture

A cotswold dream

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

من الأشياء الجميلة تربية الحيوانات ومراقبة طريقة تناولها للطعام. لكن السيء في الموضوع هو شعر وفرو تلك الحيوانات الذي قد يتناثر في كل مكان. نصيحة: قم بتنظيف منطقة التغذية والطاسات الخاصة بالحيوانات بشكل جيد ودائم، مع التأكد من استخدام منتجات غير سامة في التنظيف.

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