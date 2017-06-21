7 قواعد اساسيات للديكورفي تصميم الداخلي للمنازل

وأخيراً أحرص على خلق اتزاناً في التكوين العام لتصميم منزلك حتى تشعر براحة ، وأن يكون للفراغ في منزلك دوراً في تصميمه وخلق تفاصيل جمالية وابتعد عن المبالغة في اختيار اثاث وديكورات بأحجام كبيرة لملئ المساحات وعدم ترك مساحة فراغ مناسبة في المنزل تجعل تصميمه مريحاً.

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