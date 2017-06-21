7 قواعد اساسيات للديكورفي تصميم الداخلي للمنازل

منازلنا هي جزء من كياننا وشخصياتنا ولكل منزل روحه الخاصة وكيانه في التصميم حسب ذوق أصحابه واختياراتهم لتفاصيل التصميم في المنزل ، ولكن يبقى قواعد وأساسيات ثابتة في التصميم لا غنى عنها في تصميمات منازلنا واختيار الديكورات، تعرف عليها معنا في هوميفاي من خلال هذا المقال.
خير التصميمات ما
قل ودل بمعني صحيح البساطة هي عنوان الجمال في كل شئ حتى في التصميمات المعمارية البسيطة لها دوراً كبيراً في خلق الجمال داخل منزلك، وهي أيضاً من اساسيات التصميم الداخلي للمنازل التي تنبض جمالاً، فكن حريصاً على أتباع عنصر البساطة في التصميم من اختيار الأنماط والمزج بينها واختياراتك للأثاث وقطع الديكور أجعلها بسيطة ومناسبة لمساحة الغرف في منزلك، وتذكر دائماً كلما قللت ونسقت في اختيار قطع الأثاث والديكورات على الرفوف والطاولات كلما بدا منزلك أجمل وأرقى.
موضة الألوان في تنسيق وتصميم المنازل تتغير دائماً كل عام، فتارةً نجد ألوان الباستيل الهادئة تتربع على عرش التصميمات وتارةً نجد الألوان الحيادية وفي بعض الأحيان نجد للألوان الداكنة دوراً كبيراًن فبدلاً أن تقع في فخ اختيار أخر صيحات الألوان في الديكور وتنفذها في منزلك ويأتي موسم جديد وتجد أن تلك الصيحة قد تغيرت، الأفضل أن تستعن بالألوان الأساسية والحيادية كالأبيض والبيج والرمادي،وتغير في لمسات الديكور والأكسسورات أو الوسائد على حسب الصيحات اللونية الأكثر انتشاراً، وتذكر دائماً أن الألوان الأساسية هي الحصان الرابح دائماً في تصميمات المنازل.
الراحة لا بديل لها في منزلك فأياك أن تقايض على الشعور بالراحة في المنزل مقابل اقتناء قطعة من الأثاث أو الديكور أعجبتك أوعلى أحدث صيحات الديكور، فأساس منازلنا الراحة والشعور بالهدوء لذلك أحرص على اختيار قطع اثاث مريحة في غرف المنزل، فعلى سبيل المثال اختار الأرائك والكراسي في غرفة المعيشة واسعة ومصنوعة من الأسفنج القوي لتشعر بالراحة في الجلوس وتجعل ظهرك مستقيماً، الأمر كذلك في غرف النوم اختار سرائر وخزانات تتسم بالراحة والأتساع.
غرفة النوم والخصوصية وجهان لعملة واحدة، فعند اختيارك لتفاصيل الأثاث والديكورات وحتى الستائر لنشر الأضاءة أحرص أن يتحقق بهم عنصرين مهمين الراحة التامة والخصوصية المطلقة، فاختار تصميماً مريحاً للسرير وخزانة تسع احتياجاتك بالكامل، واستعن بالأضاءة المعتدلة في أركان الغرفة وأحرص أن لا تكون مزعجة، ولا تنسى أهم شئ وهي الخصوصية فلا تتجه لأختيار ستائر خفيفة تمنع الخصوصية في منزلك وتكشف الغرفة بشكل واضح من النوافذ.
انتشار الأضاءة الطبيعية في المنزل من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار عند تصميمك لمنزلك، فكن حريص أن تكون غرف المنزل تقع تحت قاعدة الأضاءة الطبيعية في المنزلك وتحتوي على نوافذ تساعد في دخول أشعة الشمس والهواء الطبيعي، لتجديد اجواء المنزل وجعلها صحية.
قطع الأثاث هي الأساس في تقسيم منزلك وأحياناً يكون لها دوراً كبيراً في الفصل بين غرف المنزل في المساحات المفتوحة، وهناك أكثر من طريقة لرص قطع الأثاث وترتيبها على حساب مساحة منزلك التي يجب أخدها في الأعتبار أولاً، فعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة المنزل لديك صغيرة قم بتقسيم ورص الأثاث على شكل حرف
L أو
Uفهي أنسب اختيار للمساحات الصغيرة في المنزل.
وأخيراً أحرص على خلق اتزاناً في التكوين العام لتصميم منزلك حتى تشعر براحة ، وأن يكون للفراغ في منزلك دوراً في تصميمه وخلق تفاصيل جمالية وابتعد عن المبالغة في اختيار اثاث وديكورات بأحجام كبيرة لملئ المساحات وعدم ترك مساحة فراغ مناسبة في المنزل تجعل تصميمه مريحاً.
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