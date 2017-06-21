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7 قواعد اساسيات للديكورفي تصميم الداخلي للمنازل

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Living roomSofas & armchairs
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منازلنا هي جزء من كياننا وشخصياتنا ولكل منزل روحه الخاصة وكيانه في التصميم حسب ذوق أصحابه واختياراتهم لتفاصيل التصميم في المنزل ، ولكن يبقى قواعد وأساسيات ثابتة في التصميم لا غنى عنها في تصميمات منازلنا واختيار الديكورات،  تعرف عليها معنا في هوميفاي من خلال هذا المقال.

1- البساطة والرقي

Gramps armchair Loaf Living roomSofas & armchairs classic,armchair,velvet,vintage,high-back,sprung-seat,wooden-footed,handmade
Loaf

Gramps armchair

Loaf
Loaf
Loaf

خير التصميمات ما قل ودل بمعني صحيح البساطة هي عنوان الجمال في كل شئ حتى في التصميمات المعمارية البسيطة لها دوراً كبيراً في خلق الجمال داخل منزلك، وهي أيضاً من اساسيات التصميم الداخلي للمنازل التي تنبض جمالاً، فكن حريصاً على أتباع عنصر البساطة في التصميم من اختيار الأنماط والمزج بينها واختياراتك للأثاث وقطع الديكور أجعلها بسيطة ومناسبة لمساحة الغرف  في منزلك، وتذكر دائماً كلما قللت ونسقت في اختيار قطع الأثاث والديكورات على الرفوف والطاولات كلما بدا منزلك أجمل وأرقى.

2- الألوان الأساسية هي الأساس

Thankster sofa Loaf Living roomSofas & armchairs sofa,curved,vintage,velvet,pastel,wooden footed,deep seated,sprung seat
Loaf

Thankster sofa

Loaf
Loaf
Loaf

موضة الألوان في تنسيق وتصميم المنازل تتغير دائماً كل عام، فتارةً نجد ألوان الباستيل الهادئة تتربع على عرش التصميمات وتارةً نجد الألوان الحيادية وفي بعض الأحيان نجد للألوان الداكنة دوراً كبيراًن فبدلاً أن تقع في فخ اختيار أخر صيحات الألوان في الديكور وتنفذها في منزلك ويأتي موسم جديد وتجد أن تلك الصيحة قد تغيرت، الأفضل أن تستعن بالألوان الأساسية والحيادية  كالأبيض والبيج والرمادي،وتغير في لمسات الديكور والأكسسورات أو الوسائد على حسب الصيحات اللونية الأكثر انتشاراً، وتذكر دائماً أن الألوان الأساسية هي الحصان الرابح دائماً في تصميمات المنازل.

3- الراحة عنصر هام

Tux sofa homify Living roomSofas & armchairs armless,velvet,vintage velvet,brass-tipped,sprung-seat
homify

Tux sofa

homify
homify
homify

الراحة لا بديل لها في منزلك فأياك أن تقايض على الشعور بالراحة في المنزل مقابل اقتناء قطعة من الأثاث أو الديكور أعجبتك أوعلى أحدث صيحات الديكور، فأساس منازلنا الراحة والشعور بالهدوء لذلك أحرص على  اختيار قطع اثاث مريحة في غرف المنزل، فعلى سبيل المثال اختار الأرائك والكراسي في غرفة المعيشة واسعة ومصنوعة من الأسفنج القوي لتشعر بالراحة في الجلوس وتجعل ظهرك مستقيماً، الأمر كذلك في غرف النوم اختار سرائر وخزانات تتسم بالراحة والأتساع.

4- الخصوصية في غرفة النوم

Pavilion corner sofa bed Loaf Living roomSofas & armchairs Luxury comfortable corner sofa bed
Loaf

Pavilion corner sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

غرفة النوم والخصوصية وجهان لعملة واحدة، فعند اختيارك لتفاصيل الأثاث والديكورات وحتى الستائر لنشر الأضاءة أحرص أن يتحقق بهم عنصرين مهمين الراحة التامة والخصوصية المطلقة، فاختار تصميماً مريحاً للسرير وخزانة تسع احتياجاتك بالكامل، واستعن بالأضاءة  المعتدلة في أركان الغرفة وأحرص أن لا تكون مزعجة، ولا تنسى أهم شئ وهي الخصوصية فلا تتجه لأختيار ستائر خفيفة تمنع الخصوصية في منزلك وتكشف الغرفة بشكل واضح من النوافذ.

5- الأضاءة الطبيعية

Cloud corner sofa Loaf Living roomSofas & armchairs L shape contemporary deep corner luxury sofa
Loaf

Cloud corner sofa

Loaf
Loaf
Loaf

انتشار الأضاءة الطبيعية في المنزل من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار عند تصميمك لمنزلك، فكن حريص أن تكون غرف المنزل تقع تحت قاعدة الأضاءة الطبيعية في المنزلك وتحتوي على نوافذ تساعد في دخول أشعة الشمس والهواء الطبيعي، لتجديد اجواء المنزل وجعلها صحية.

6- قطع الأثاث هي الأساس

Pavilion corner sofa bed Loaf Living roomSofas & armchairs Luxury comfortable corner sofa bed
Loaf

Pavilion corner sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

قطع الأثاث هي الأساس في تقسيم منزلك وأحياناً يكون لها دوراً كبيراً  في الفصل بين غرف المنزل في المساحات المفتوحة، وهناك أكثر من طريقة لرص قطع الأثاث وترتيبها على حساب مساحة منزلك التي يجب أخدها في الأعتبار أولاً، فعلى سبيل المثال إذا كانت مساحة المنزل لديك صغيرة قم بتقسيم ورص الأثاث على شكل حرف L أو Uفهي أنسب اختيار للمساحات الصغيرة في المنزل.

7- لمسات أخيرة

Uno side table homify Living roomSide tables & trays خشب Wood effect wooden side table,metal,round,side table
homify

Uno side table

homify
homify
homify

وأخيراً أحرص على خلق اتزاناً في التكوين العام لتصميم منزلك حتى تشعر براحة ، وأن يكون للفراغ في منزلك دوراً في تصميمه وخلق تفاصيل جمالية وابتعد عن المبالغة في اختيار اثاث وديكورات بأحجام كبيرة لملئ المساحات وعدم ترك مساحة فراغ مناسبة في المنزل تجعل تصميمه مريحاً.

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