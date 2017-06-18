11 صيحة حديثة في تصميم الجدران لا تفوت تجربتهم

سواء كانت ألوان جديدة، أو مواد غير عادية، أو الأشكال الابداعية.. في كل عام هناك اتجاهات تصميمة جديدة نتمكن من جعل بيوتنا أكثر جمالًا وأناقة. ولكن بشرط تناسقها مع ألوان وخامات الاثاث المستخدم في التصميم الداخلي لمنزلك!

في مقال اليوممن هوميفاي، نريد أن ننظر في كيفية تجميل الخبراء لجدرانه مشاريعهم في عام 2017، وما الاتجاهات لا يمكن أن تفوت تجربتها هذا العام. اكتشف معنا في هذا المقال، 11تصميم مع أفكار رائعة يمكن أن تثري منزلك!