11 صيحة حديثة في تصميم الجدران لا تفوت تجربتهم

سواء كانت ألوان جديدة، أو مواد غير عادية، أو الأشكال الابداعية.. في كل عام هناك اتجاهات تصميمة جديدة نتمكن من جعل بيوتنا أكثر جمالًا وأناقة. ولكن بشرط تناسقها مع ألوان وخامات الاثاث المستخدم في التصميم الداخلي لمنزلك!
في مقال اليوممن هوميفاي، نريد أن ننظر في كيفية تجميل الخبراء لجدرانه مشاريعهم في عام 2017، وما الاتجاهات لا يمكن أن تفوت تجربتها هذا العام. اكتشف معنا في هذا المقال، 11تصميم مع أفكار رائعة يمكن أن تثري منزلك!
لم تكن جدران الطوب واحدة من أهم الاتجاهات في التصميم الداخلي منذ أمس. ومع ذلك، هذا العام، ستكون أكثر حداثة، الطوب مع الظلال الداكنة باللون الأسود أو الأنثراسايت جنبا إلى جنب مع موقد دافئ يخلق جو رائع في غرفة المعيشة.
ألواح الجدران الملساء هي بلا شك اختيار رائع. ولكن أيضا السطوح الخشنة لها سحر فريد خاص بها، وتوفر المزيد من الأناقة لتصميم الغرف الخاصة بك. حتى عند استخدامها في جدار الدرج، ستحوله إلى قطعة فنية فريدة!
في الماضي كان من العادة في كثير من الأحيان اللجوء إلى وضع طبقة الأسمنت على الطوب. أما اليوم، فإن الاتجاه الحديث يقتضي بالحصول على إطلالة خاطفة. في هذا المثال، الطوب الأسود المطلي يمنح الحمام إطلالة حديثة تجعل الغرفة كلها شيئا خاصًا.
على الرغم من أن بلاط الموزاييك في المطابخ والحمامات ليس عنصرا جديدا تماما، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر كسوات الجدارن طلبًا. في مثالنا، تم اختيار قطع صغيرة، مع الظلال الداكنة، والتي جنبا إلى جنب مع السقف الأبيض تعطي نظرة فاخرة دون ترك الحمام مظلمًا.
سحر جدار من الطوب الاحمر والبني لا يهزم. ولذلك، فإن إطلالة ريفية تقليدية أصبحت أكثر شعبية ومطلبًا من أي وقت مضى. من أجل عدم السماح بسيطرة الطابع الريفي، يمكنك تحقيق مزيج رائع مع الأثاث الحديث.
هناك طريقة عصرية جدا لإعطاء جدرانك إطلالة جديدة للعمل مع مواد خاصة مثل الجلد أو القماش. وهنا نرى اللوح الأمامي المنجد الذي يجعل غرفة النوم تلك أكر من مجرد تجربة حقيقية.
يُضفي الخشب دفء رائع، الأمر الذي يجعله مثاليًا لخق أجواء مريحة في أية غرفة. هنا لم يكن الاستخدام محدود، فلم يتم تطبيقه فقط على الأرض، ولكن أيضا اتيحت الفرصة لاستخدامه في تزيين الجدران بشكل فعال مع المواد الطبيعية.
الحجر الطبيعي هو واحد من المواد الطبيعية التي دائما ما تنجح في خلق نظرة أنيقة ومعاصرة. هذا العام، أصبح الاتجاه نحو البلاط الأكبر أكثر شيوعًا بدلا من البلاطات الصغيرة التي كانت قد استخدمت في الماضي بشكل كبير.
عندما يتعلق الأمر بانتقاء كسوة كلاسيكية للجدران مع القليل من الجهد. والحصول على مظهر فريد من نوعه، فإن خلفيات الـ 3D الجديدة، هي القادرة على تحقيق ذلك لك، لذلك نعتقد أن الجدار يمكن أن يُصبح من خلالها ديكور خاص!
إلى جانب الكسوة الحجرية المظلمة يمكنك أيضا اختيار أي من الغرف الخاصة بك لتظهر نموذج مشرق بنغمات الكريمي أو البيج. حيث أنها تتناسب تماما مع الخشب الداكن ويمكن حتى استخدامها جنبا إلى جنب مع وسائد ملونة، بحيث يتم إنشاء نظرة جديدة على نمط البحر الأبيض المتوسط.
هذا العام، يريد الخبراء أن يروا الجدران منعشة وتتمتع بلمسات نابضة بالحياة، والأخضر هو واحد من أكثر الألوان رواجا عندما يتعلق الأمر بالقيام بالقليل من الجهد في تسليط الضوء. إذا كان الأمر يثير فضولك يمكنك تزيين الجدار الأخضر مع النباتات الجميلة، واستخدام بعض الوسائد أو ورق الحائط الملون!
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