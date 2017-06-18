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11 صيحة حديثة في تصميم الجدران لا تفوت تجربتهم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة المعيشة
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سواء كانت ألوان جديدة، أو مواد غير عادية، أو الأشكال الابداعية.. في كل عام هناك اتجاهات تصميمة جديدة نتمكن من جعل بيوتنا أكثر جمالًا وأناقة. ولكن بشرط تناسقها مع ألوان وخامات الاثاث المستخدم في التصميم الداخلي لمنزلك!

في مقال اليوممن هوميفاي، نريد أن ننظر في كيفية تجميل الخبراء لجدرانه مشاريعهم في عام 2017، وما الاتجاهات لا يمكن أن تفوت تجربتها هذا العام. اكتشف معنا في هذا المقال، 11تصميم مع أفكار رائعة  يمكن أن تثري منزلك!

1. جدران من الطوب

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة المعيشة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

لم تكن جدران الطوب واحدة من أهم الاتجاهات في التصميم الداخلي منذ أمس. ومع ذلك، هذا العام، ستكون أكثر حداثة، الطوب مع الظلال الداكنة باللون الأسود أو الأنثراسايت جنبا إلى جنب مع موقد دافئ يخلق جو رائع في غرفة المعيشة.

2. ألواح الجدران الملساء

Arora Residence, groupDCA groupDCA إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
groupDCA

groupDCA
groupDCA
groupDCA

ألواح الجدران الملساء هي بلا شك اختيار رائع. ولكن أيضا السطوح الخشنة لها سحر فريد خاص بها، وتوفر المزيد من الأناقة لتصميم الغرف الخاصة بك. حتى عند استخدامها في جدار الدرج، ستحوله إلى قطعة فنية فريدة!

3. الطوب في الحمام

Casa Miranda, AParquitectos AParquitectos حمام
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

في الماضي كان من العادة في كثير من الأحيان اللجوء إلى وضع طبقة الأسمنت على الطوب. أما اليوم، فإن الاتجاه الحديث يقتضي بالحصول على إطلالة خاطفة. في هذا المثال، الطوب الأسود المطلي يمنح الحمام إطلالة حديثة تجعل الغرفة كلها شيئا خاصًا.

4. لهجات رائعة

Organic House, The White Room The White Room حمام سيراميك Black
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

على الرغم من أن بلاط الموزاييك في المطابخ والحمامات ليس عنصرا جديدا تماما، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر كسوات الجدارن طلبًا. في مثالنا، تم اختيار قطع صغيرة، مع الظلال الداكنة، والتي جنبا إلى جنب مع السقف الأبيض تعطي نظرة فاخرة دون ترك الحمام مظلمًا.

5. التقليدية والحداثة

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers مطبخ
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

سحر جدار من الطوب الاحمر والبني لا يهزم. ولذلك، فإن إطلالة ريفية تقليدية أصبحت أكثر شعبية ومطلبًا من أي وقت مضى. من أجل عدم السماح بسيطرة الطابع الريفي، يمكنك تحقيق مزيج رائع مع الأثاث الحديث.

6. المفروشات والجلود والأقمشة الحصرية

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects غرفة نوم
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

هناك طريقة عصرية جدا لإعطاء جدرانك إطلالة جديدة للعمل مع مواد خاصة مثل الجلد أو القماش. وهنا نرى اللوح الأمامي المنجد الذي يجعل غرفة النوم تلك أكر من مجرد تجربة حقيقية.

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7. طلاء الأخشاب

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

يُضفي الخشب دفء رائع، الأمر الذي يجعله مثاليًا لخق أجواء مريحة في أية غرفة. هنا لم يكن الاستخدام محدود، فلم يتم تطبيقه فقط على الأرض، ولكن أيضا اتيحت الفرصة لاستخدامه في تزيين الجدران بشكل فعال مع المواد الطبيعية.

8. تصميم حجري أنيق

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

الحجر الطبيعي هو واحد من المواد الطبيعية التي دائما ما تنجح في خلق نظرة أنيقة ومعاصرة. هذا العام، أصبح الاتجاه نحو البلاط الأكبر أكثر شيوعًا بدلا من البلاطات الصغيرة التي كانت قد استخدمت في الماضي بشكل كبير.

9. خلفيات 3D

Papel Tapiz ARTE, Interior 3 Interior 3 غرفة المعيشة
Interior 3

Interior 3
Interior 3
Interior 3

عندما يتعلق الأمر بانتقاء كسوة كلاسيكية للجدران مع القليل من الجهد. والحصول على مظهر فريد من نوعه، فإن خلفيات الـ 3D الجديدة، هي القادرة على تحقيق ذلك لك، لذلك نعتقد أن الجدار يمكن أن يُصبح من خلالها  ديكور خاص!

10. الألوان الزاهية

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura غرفة المعيشة
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

إلى جانب الكسوة الحجرية المظلمة يمكنك أيضا اختيار أي من الغرف الخاصة بك لتظهر نموذج مشرق بنغمات الكريمي أو البيج. حيث أنها تتناسب تماما مع الخشب الداكن ويمكن حتى استخدامها جنبا إلى جنب مع وسائد ملونة، بحيث يتم إنشاء نظرة جديدة على نمط البحر الأبيض المتوسط.

11. حيوية الأخضر!

Vila Nova Conceição - Marí Aní Oglouyan, Wall Plant Wall Plant بلكونة أو شرفة
Wall Plant

Wall Plant
Wall Plant
Wall Plant

هذا العام، يريد الخبراء أن يروا الجدران منعشة وتتمتع بلمسات نابضة بالحياة،  والأخضر هو واحد من أكثر الألوان رواجا عندما يتعلق الأمر بالقيام بالقليل من الجهد في تسليط الضوء. إذا كان الأمر يثير فضولك يمكنك تزيين الجدار الأخضر مع النباتات الجميلة، واستخدام بعض الوسائد أو ورق الحائط الملون!

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