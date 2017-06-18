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20 نموذج ملهم لتصميم غرفة الميديا في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة الميديا
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أن تحصل على مساحة لقضاء الوقت مع أصدقائك وأقاربك، والاستمتاع باللحظات التي تسرقونها من أيامكم المليئة بالمشاغل والأعمال، يجعل من منزلك جنة صغيرة خاصة بك، وملجأك الذي تلوذ به في الأيام التي تتتمنى فيها عدم الخروج من المنزل.

غرفة الميديا تحقق لك هذا الحلم الصغير، ولكن مع بعض الشروط، الأمر لا يتعلق فقط بشاشة تلفاز كبيرة، وإنما يتعلق باختيار أثاث مريح للجلوس ساعات أمام تلك الشاشة، وتوزيع الصوت بشكل مناسب، واختيار المكان والحجم المناسب للشاشة، إضافة إلى التأثيرات البصرية من خلال الأضواء، وبعض الديكورات التي تُضفي شعورًا بأنك خارج بيتك!

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 20 نموذج وتصميم لغرفة الميديا كما يجب أن تكون.. شاهدهم معنا ودون ملحظاتك واستمد إلهامك لتصميم غرفة الميديا الخاصة بك على طريقة الخبراء!

1. اثنين من شاشات العرض والكثير من أماكن الجلوس والمقاعد الدائرية لحفل عائلي يضم الجميع

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا الطوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

2. متابعة المبارايات الهامة مع الأصدقاء في المنزل أكثر متعة

Remodelación casa Bogota , Erick Becerra Arquitecto Erick Becerra Arquitecto غرفة الميديا
Erick Becerra Arquitecto

Erick Becerra Arquitecto
Erick Becerra Arquitecto
Erick Becerra Arquitecto

3. أريكة قابلة للتحول إلى سرير.. قطعة مثالية للاستلقاء ومتابعة البرامج المفضلة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

4. الجدار الذي يحتضن شاشة التلفاز أحد الفتاصيل الهامة في تصميم الغرفة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

5. التصميم النصف دائري للأريكة يوفر أكبر عدد من مساحات الجلوس مع أفضل رؤية للشاشة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

6. كلما زادت أعداد المشاركين كلما زادت متعة المشاهدة لذا انت بحجة إلى أريكة كبيرة مع مساند للقدم ومنضدة للمشروبات

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

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7. خطوط الضوء المتعاكسة والإضاءات أسفل الكراسي تخلق أجواء مثيرة وممتعة

homify غرفة الميديا Blue
homify

homify
homify
homify

8. إن كنت تفضل البساطة فربما تحتاج إلى هذا المثال مع أريكة مريحة وأجواء فاخرة

Bartley Residence Interior Design Singapore, Posh Home Interior Design Posh Home Interior Design غرفة الميديا
Posh Home Interior Design

Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design
Posh Home Interior Design

9. قد لا تكون بحاجة إلى أثاث.. الوسائد الكبيرة توفر المزيد من الراحة والمتعة

El Lago , BCA Taller de Diseño BCA Taller de Diseño غرفة الميديا
BCA Taller de Diseño

BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño

10. ماذ عن غرفة سينما حقيقية في المنزل؟ ديكور الجدران والسقف ينقلك من قلب المنزل إلى السينما!

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة الميديا
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

11. مشاهدة الأفلام والاسترخاء في تلك المقاعد الملونة يبدو مممتعًا ومُريحًا

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة الميديا
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

12. التناقض اللوني بالأبيض والأسود يجعل تلك الغرفة بتفاصيلها البسيطة أكثر أناقة وتميز

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

13. فقط اثنين من الكراسي الفاخرة مع مساند القدم لمتاعبة فيلم رومانسي بطريقة مميزة

Pond Street, Belsize Architects Belsize Architects غرفة الميديا
Belsize Architects

Pond Street

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

14.قطعة ديكورية مضيئة وتصميم سقف مميز لخلق أجواء مُسلية وممتعة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

15. إضافة بار للمشروبات والوجبات الخفيفة يزيد من شعورك بأنك في السينما وليس المنزل

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

16. ربما تصميم يليق بميزانية متواضعة دون الكثير من التفاصيل الفارهة ولكن دون التخلي عن الاناقة

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

17. ديكورات السقف والمقاعد على مستوييات مختلفة من الارتفاع.. ألا تبدو كسينما حقيقية؟!

Interiorismo Home Theatre, Guillermo Cardenas Guillermo Cardenas غرفة الميديا
Guillermo Cardenas

Guillermo Cardenas
Guillermo Cardenas
Guillermo Cardenas

18. كراسي خلف بار المشروبات.. يمكنك الاستمتاع بالفيلم والمشروب معًا

Cinema Inspire Audio Visual غرفة الميديا
Inspire Audio Visual

Cinema

Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual

19. أهم التفاصيل البسيطة تتعلق بمكان لوضع المشروب في مسند الذراع للكرسي

Резиденция Монолит, ItalProject ItalProject غرفة الميديا
ItalProject

ItalProject
ItalProject
ItalProject

20. خطوط الإضاءة ولوحات الأفلام على الجدار حققت أجواء سينمائية مميزة

Villa Prometheus, Miralbo Urbana S.L. Miralbo Urbana S.L. غرفة الميديا
Miralbo Urbana S.L.

Miralbo Urbana S.L.
Miralbo Urbana S.L.
Miralbo Urbana S.L.

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