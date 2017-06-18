20 نموذج ملهم لتصميم غرفة الميديا في منزلك

أن تحصل على مساحة لقضاء الوقت مع أصدقائك وأقاربك، والاستمتاع باللحظات التي تسرقونها من أيامكم المليئة بالمشاغل والأعمال، يجعل من منزلك جنة صغيرة خاصة بك، وملجأك الذي تلوذ به في الأيام التي تتتمنى فيها عدم الخروج من المنزل.

غرفة الميديا تحقق لك هذا الحلم الصغير، ولكن مع بعض الشروط، الأمر لا يتعلق فقط بشاشة تلفاز كبيرة، وإنما يتعلق باختيار أثاث مريح للجلوس ساعات أمام تلك الشاشة، وتوزيع الصوت بشكل مناسب، واختيار المكان والحجم المناسب للشاشة، إضافة إلى التأثيرات البصرية من خلال الأضواء، وبعض الديكورات التي تُضفي شعورًا بأنك خارج بيتك!

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 20 نموذج وتصميم لغرفة الميديا كما يجب أن تكون.. شاهدهم معنا ودون ملحظاتك واستمد إلهامك لتصميم غرفة الميديا الخاصة بك على طريقة الخبراء!