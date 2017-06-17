منزل عصري بأجواء صيفية منعشة ستحسدون أصحابه عليه!

مع تصاعد درجات الحرارة وازدياد الأيام الصيفية حرًا، تصبح المنازل المُشرقة ذات الألوان المنعشة والنوافذ الكبيرة، كنز يُحسد أصحابه عليه، ونحن بصدد أن نصحبكم في منزل ستحسدن أصحابه عليه كثيرًا، حيث استبدلت جدرانه الخرسانية بجدران زجاجية بالكامل، لتملأ المنزل بالضوء الكثيف، والكثير من النسمات العليلة، إضافة إلى الإطلالة الخضراء للحديقة الخارجية، بينما تتمتع غرفه بـ تصميمات منعشة مليئة بالألوان الحيوية.

ليس هذا فقط بل إن المنزل أيضًا يتمتع بعدة وسائل للتسلية والحصول على المرح دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، حيث غرفة الميديا التي تم تجهيزها لتوفير أكبر قدر من الراحة أثناء الاستمتاع بمتابعة البرامج المفضلة، إضافة إلى طاولة البلياردو التي وضعت في المساحة المفتوحة التي ضمت كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بتصميم هذا المنزل الرائع حتى النهاية.. سيفاجئكم الفناء الخارجي كثيرًا حتى أنه أكثر ما سوف تحسدون اصحاب المنزل على امتلاكه!