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منزل عصري بأجواء صيفية منعشة ستحسدون أصحابه عليه!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة السفرة
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مع تصاعد درجات الحرارة وازدياد الأيام الصيفية حرًا، تصبح المنازل المُشرقة ذات الألوان المنعشة والنوافذ الكبيرة، كنز يُحسد أصحابه عليه، ونحن بصدد أن نصحبكم في منزل ستحسدن أصحابه عليه كثيرًا، حيث استبدلت جدرانه الخرسانية بجدران زجاجية بالكامل، لتملأ المنزل بالضوء الكثيف، والكثير من النسمات العليلة، إضافة إلى الإطلالة الخضراء للحديقة الخارجية، بينما تتمتع غرفه بـ تصميمات منعشة مليئة بالألوان الحيوية.

ليس هذا فقط بل إن المنزل أيضًا يتمتع بعدة وسائل للتسلية والحصول على المرح دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، حيث غرفة الميديا التي تم تجهيزها لتوفير أكبر قدر من الراحة أثناء الاستمتاع بمتابعة البرامج المفضلة، إضافة إلى طاولة البلياردو التي وضعت في المساحة المفتوحة التي ضمت كل من غرفة المعيشة وطاولة الطعام.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بتصميم هذا المنزل الرائع حتى النهاية.. سيفاجئكم الفناء الخارجي كثيرًا حتى أنه أكثر ما سوف تحسدون اصحاب المنزل على امتلاكه!

1. دمجت غرفة السفرة مع غرفة المعيشة اتباعًا للاتجاهات الحديثة في التصميم وتصميم مساحة مفتوحة مليئة بالدفء والحميمية

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة السفرة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

2. مدخل صيفي بنافذة زجاجية تملأه بالضوء وحديقة صغيرة أسفل السلم

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

3.غرفة معيشة مفتوحة على الحديقة مع جدران زجاجية بالكامل

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

4. النغمات المحايدة مع الوسائد الملونة تمنح غرفة المعيشة أجواء مُريحة ومنعشة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

5. مزهريات صغيرة مع بعض الأوراق الخضراء ومصباح جانبي بتصميم بسيط.. لمسات فارقة في النتيجة النهائية

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

6. شيزلونج بتصميم فريد وطاولة جانبية للاسترخاء والاستمتاع بالإطلالة الساحرة للحديقة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

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7. غرفة المعيشة في هذا المنزل صممت لأجواء عائلية مليئة بالدفء واللحظات الممتعة خاصة مع طاولة البلياردو للحصول على بعض المرح

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

8. وحدات الإضاءة المتدلية من السقف فوق طاولة الطعام بتصميمها الفريد تُضفي مزيد من الأناقة على السفرة البسيطة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة السفرة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

9. اجتمع الجمال والأناقة في هذا المطبخ مع الإطلالة الساحرة وجدار المرايا وسط تصميم وظيفي للغاية

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design مطبخ
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

10. مزيج من الألوان المنعشة داخل الغرفة وخارجها.. تخيل النوم على سرير مريح والاسترخاء على الشيزلونج في الشرفة الخارجية!

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة نوم
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

11. جدار الكابينة الزجاجية يمنح الحمام طابع فريد يطغى على أناقة السجادة العشبية والمناشف الملونة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

12. بالتة من النغمات المحايدة مع تصميم بسيط لا يخلو من الأناقة العصرية الناعمة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة نوم
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

13. حمام فاخر مع مغطس دائري كبير للاسترخاء طويلا والتخلص من ارهاق يوم طويل

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

14. ألوان الغرفة والجدران المكسوة بالألواح الخشبية والخزانة البيضاء.. تفاصيل أنيقة في غرفة مزدوجة مُريحة

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة نوم
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

15. استغلال زاوية صغيرة لتصميم مكتب للعمل أو الدراسة بتفاصيل بسيطة ورف معلق وظيفي للترتيب

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design مكتب عمل أو دراسة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

16. صممت غرفة الميديا لتوفير أكبر قدر من الاسترخاء والمتعة معًا بفضل تلك الأريكة المريحة ومساند القدم

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة الميديا
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

17. اللوحة الجدارية بألوانها المنعشة الحيوية تجعل من هذا الحمام واحة صغيرة منعشة للاسترخاء

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design حمام
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

19. الفناء الخارجي مفاجأة حقيقية في هذا المنزل.. تأمل المساحات الخضراء والمسبح والمنصة الخشبية والدرجات المزينة بالحصى الأبيض

AM 2014 - Fão, INAIN Interior Design INAIN Interior Design منازل
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

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