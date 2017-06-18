نصائح مهمة لتصميم خزانة ملابس مثالية

الخطوة الأولى عند تصميم خزانة الملابس بسيطة للغاية: التخطيط.

يجب أن تحدد جميع الاحتياجات التي تريدها في هذه الخزانة تبعًا لملابسك وتصنيفاتها وما تريد وضعه في الخزانة والمساحة المتاحة للتصميم إلخ، بعد ذلك وفي ورقة حدد مكان كل تصنيف من التصنيفات (الملابس، الأحذية؛ الشنط، المفروشات، إلخ)، هذه الخطة ستوفر عليك مستقبلًا عناصر المفاجأة بالإضافة إلى توفير كثير من الوقت عند وضع أغراضك.

ملاحظة: من المهم تصميم الخزانة بحيث تناسب التغييرات المختلفة مثل: إضافة عناصر جديدة أو إزالة عناصر أخرى.