نصائح مهمة لتصميم خزانة ملابس مثالية

الخطوة الأولى عند تصميم خزانة الملابس بسيطة للغاية: التخطيط.
يجب أن تحدد جميع الاحتياجات التي تريدها في هذه الخزانة تبعًا لملابسك وتصنيفاتها وما تريد وضعه في الخزانة والمساحة المتاحة للتصميم إلخ، بعد ذلك وفي ورقة حدد مكان كل تصنيف من التصنيفات (الملابس، الأحذية؛ الشنط، المفروشات، إلخ)، هذه الخطة ستوفر عليك مستقبلًا عناصر المفاجأة بالإضافة إلى توفير كثير من الوقت عند وضع أغراضك.
ملاحظة: من المهم تصميم الخزانة بحيث تناسب التغييرات المختلفة مثل: إضافة عناصر جديدة أو إزالة عناصر أخرى.
تخصيص مكان لكل غرض من الأغراض يساعد كثيرًا في تنظيم الدولاب، ويسهّل عليك الوصول لما تريده دون حدوث فوضى عارمة.
الأرفف أو السلال المفتوحة لا غنى عنها في أي خزانة ملابس، هذه هي الأماكن المثالية لوضع الأغراض الصغيرة مثل الاكسسوارات والجوارب إلخ.
مع تغير المواسم نبدأ في تخزين ملابس الموسم السابق وإخراج ملابس الموسم الحالي وهكذا تتكرر العملية مع كل فصل من الفصول، وللحفاظ على ملابسك في صورة منظمة وأنيقة يمكن تخصيص أرفف علوية من الخزانة لوضع الملابس في شنط كبيرة أو سلال تخزين أو أدراج.
الرفوف في زاوية غرفة الملابس أو في أسفل الدولاب أماكن مناسبة لوضع الأحذية في نظام وترتيب جيد.
في الخزن الصغيرة يمكنك استخدام هذه الحيلة على الجدار لتعليق الجواكت والشنط.
من النصائح المهمة والمفيدة للحصول على دولاب منظم بطريقة جيدة هو وضع تسمية على الصناديق أو الأدراج المستخدمة في الدولاب وهذا سيسهل عليك الحصول على ماتريد دون فتح جميع الأدراج أو الصناديق.
هناك من يفضل الحصول على خزانة ملابس كاملة من الأدراج، والعيب الوحيد في هذه الفكرة هو عدم وجود رؤية واضحة للملابس باستمرار.
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القطع الطويلة في الأعلى والقصيرة في الأسفل، القمصان وحدها والبناطيل وحدها، وهكذا.
وجود مساحات فارغة لأي تغييرات أو إضافات من الأمور التي يجب مراعاتها في مرحلة التخطيط.
النوع الأول من تصميم الدواليب ألا تحتوي على أبواب وهذا يوسع من المساحة البصرية ويسهل عليك الوصول لاحتياجاتك بسرعة.
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والنوع الثاني وفي الغالب هو الأكثر انتشارًا في غرف النوم هو الدولاب الذي يحتوي على أبواب منزلقة أو عادية، وهذا النوع يتميز بحفاظه على الخصوصية لما يوجد بداخل الدولاب.
الأسلوب الصناعي والمينيمال ينتج كثير من الأفكار المبتكرة مثل هذا التصميم الفريد.
وحتى إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم أي خزانة يمكنك بطريقة بسيطة استخدام السلال أسفل السرير بهذه الطريقة.
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أما إن كان حظك جيدًا ولديك المساحة لتصميم غرفة ملابس كاملة فعليك الاهتمام بأمران مهمان، أولهما المرايا فهي عامل أساسي لكي تظهر بشكل جيد وترى نفسك من جميع الزوايا قبل الخروج من المنزل، بالإضافة إلى قدرتها على توسعة المساحة وعكس الأضواء.
والعامل الثاني هو توفر إضاءة جيدة موزعة بطريقة سليمة في زوايا الغرفة.