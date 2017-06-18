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نصائح مهمة لتصميم خزانة ملابس مثالية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
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في هذا الكتاب سنتعرف معكم على مجموعة من النصائح المهمة والفعّالة لتضمن نجاح تصميم خزانة الملابس في غرفتك مهما كانت مساحتها، غرفة ملابس كبيرة أو دولاب في غرفة النوم أو مجموعة رفوف وسلال جميعها ستجد لها النصيحة المناسبة في هذا المقال. 

التخطيط: مفتاح النجاح في تصميم خزانة الملابس!

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

الخطوة الأولى عند تصميم خزانة الملابس بسيطة للغاية: التخطيط. 

يجب أن تحدد جميع الاحتياجات التي تريدها في هذه الخزانة تبعًا لملابسك وتصنيفاتها وما تريد وضعه في الخزانة والمساحة المتاحة للتصميم إلخ، بعد ذلك وفي ورقة حدد مكان كل تصنيف من التصنيفات (الملابس، الأحذية؛ الشنط، المفروشات، إلخ)، هذه الخطة ستوفر عليك مستقبلًا عناصر المفاجأة بالإضافة إلى توفير كثير من الوقت عند وضع أغراضك.

ملاحظة: من المهم تصميم الخزانة بحيث تناسب التغييرات المختلفة مثل: إضافة عناصر جديدة أو إزالة عناصر أخرى. 

كل شيء في مكانه!

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس الخشب البلاستيك المركب Wood effect
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تخصيص مكان لكل غرض من الأغراض يساعد كثيرًا في تنظيم الدولاب، ويسهّل عليك الوصول لما تريده دون حدوث فوضى عارمة. 

أرفف مفتوحة

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

الأرفف أو السلال المفتوحة لا غنى عنها في أي خزانة ملابس، هذه هي الأماكن المثالية لوضع الأغراض الصغيرة مثل الاكسسوارات والجوارب إلخ. 

مكان لتخزين الملابس الموسمية

Частная двухуровневая квартира эскизное решение и фото , Рязанова Галина Рязанова Галина غرفة الملابس
Рязанова Галина

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

مع تغير المواسم نبدأ في تخزين ملابس الموسم السابق وإخراج ملابس الموسم الحالي وهكذا تتكرر العملية مع كل فصل من الفصول، وللحفاظ على ملابسك في صورة منظمة وأنيقة يمكن تخصيص أرفف علوية من الخزانة لوضع الملابس في شنط كبيرة أو سلال تخزين أو أدراج. 

أماكن مخصصة للأحذية

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura غرفة الملابس MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

الرفوف في زاوية غرفة الملابس أو في أسفل الدولاب أماكن مناسبة لوضع الأحذية في نظام وترتيب جيد. 

التعليق على الشماعات

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

في الخزن الصغيرة يمكنك استخدام هذه الحيلة على الجدار لتعليق الجواكت والشنط. 

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تسمية الصناديق

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة الملابس
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

من النصائح المهمة والمفيدة للحصول على دولاب منظم بطريقة جيدة هو وضع تسمية على الصناديق أو الأدراج المستخدمة في الدولاب وهذا سيسهل عليك الحصول على ماتريد دون فتح جميع الأدراج أو الصناديق. 

يمكن الاعتماد على الأدراج فقط!

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

هناك من يفضل الحصول على خزانة ملابس كاملة من الأدراج، والعيب الوحيد في هذه الفكرة هو عدم وجود رؤية واضحة للملابس باستمرار. 

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تصنيف الملابس أمر مهم

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

القطع الطويلة في الأعلى والقصيرة في الأسفل، القمصان وحدها والبناطيل وحدها، وهكذا. 

احتفظ ببعض المساحات الفارغة

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada غرفة الملابس
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

وجود مساحات فارغة لأي تغييرات أو إضافات من الأمور التي يجب مراعاتها في مرحلة التخطيط. 

دولاب مفتوح للسهولة

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

النوع الأول من تصميم الدواليب ألا تحتوي على أبواب وهذا يوسع من المساحة البصرية ويسهل عليك الوصول لاحتياجاتك بسرعة. 

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أو دولاب مغلق للخصوصية

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

والنوع الثاني وفي الغالب هو الأكثر انتشارًا في غرف النوم هو الدولاب الذي يحتوي على أبواب منزلقة أو عادية، وهذا النوع يتميز بحفاظه على الخصوصية لما يوجد بداخل الدولاب. 

الاستمتاع بستايل مختلف وبسيط

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

الأسلوب الصناعي والمينيمال ينتج كثير من الأفكار المبتكرة مثل هذا التصميم الفريد. 

وفي المساحات الصغيرة هناك حلول ذكية

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

وحتى إن لم يكن لديك مساحة كافية لتصميم أي خزانة يمكنك بطريقة بسيطة استخدام السلال أسفل السرير بهذه الطريقة. 

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عاملان أساسيان في غرفة الملابس: 1- المرآة

NEMI VILLA, INNERSPACE INNERSPACE غرفة الملابس
INNERSPACE

INNERSPACE
INNERSPACE
INNERSPACE

أما إن كان حظك جيدًا ولديك المساحة لتصميم غرفة ملابس كاملة فعليك الاهتمام بأمران مهمان، أولهما المرايا فهي عامل أساسي لكي تظهر بشكل جيد وترى نفسك من جميع الزوايا قبل الخروج من المنزل، بالإضافة إلى قدرتها على توسعة المساحة وعكس الأضواء. 

عاملان أساسيان في غرفة الملابس: 2- الإضاءة

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

والعامل الثاني هو توفر إضاءة جيدة موزعة بطريقة سليمة في زوايا الغرفة. 

منزل أنيق على النمط العصري
هل لديكم نصيحة أو معلومة اخرى تشاركونا بها عن تصميم غرف الملابس المثالية؟

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