12 نصيحة رائعة للمطابخ الصغيرة

مطبخك صغير ؟! .. إذن فأنت في مشكلة حقيقية إن كنت لا تستطيع مواجهة ذلك، المطابخ الصغيرة تحتاج لذكاء في التصميم وجهد وأفكار مبتكرة ولمسات خاصة لتجعلها منطقة صالحة للاستخدام ومريحة لك ولأسرتك، ولأن خبراء التصميم يشعرون بك ويقدمون لك كل الحلول الممكنة دائما والتي تجعل من مطبخك الصغير ركن رائع في منزلك بلا فوضى أو أزمة قد تزعجك يوما ما، وبما أن هوميفاي تعمل على ذلك أيضا .. جمعنا لك اليوم 12 نصيحة رائعة لمطبخك الصغير، بمجرد الاستعانة بهم ستشاهد الفارق بنفسك والتحول الكامل لتلك المساحة الصغيرة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
المساحات الصغيرة تحتاج لحلول مبتكرة لتنجح في استغلالها على الوجه الامثل، والشكل التقليدي للمطابخ سواء كان بزوايا قائمة أو منحنية قد يؤثر فيما بعد على استخدامك لكل سنتيمتر داخل مطبخك، لذا قد يكون هذا التصميم جديد بالنسبة لك ولكنه احد الأفكار المبتكرة والمميزة والتي ستضيف لمطبخك روح جديدة وفكر مبتكر ..
يكفي حوض واحد لغسيل الأواني، واستغن عن الحوض ذا الفتحتين لتوفر مساحة كبيرة تستهلكها في مثل هذه الأفكاربلا فائدة..
المنطقة حول الحوض من المساحات الميتة والتي تعد بلا استخدام في أحين كثيرة إلا في تصفية الاطباق وتركها حتى تجف، ولكن يجب عليك تغيير ذلك واستغلالها والحفاظ عليها نظيفة دائما ومرتبة ..
ظهرت في الاونة الأخيرة أفكار كثيرة ومبتكرة للتخزين وخاصة مع الفاكهة والخضروات وكل ما يحتاج لتخزين جاف بطريقة خاصة، ومع تطور عالم الديكور يهتم المختصون بتقديم لك حلول عملية تضع في الاعتبار احتياجاتك ..
استغلال الأركان في المطبخ بشكل ذكي هو من أحد علامات نجاح التصميم، يمكنك تصميم مطبخك بكل الأشكال والزوايا الممكنة ..
تخلص من ازدحام الأواني والادوات الخاصة بك داخل وحدات التخزين، والتي يجعل مهمة الوصول لها من أصعب ما يكون، وابتكر لها شبكة مثبتة رأسيا أو أفقيا كام تحب وقم بتعليقهم بشكل ديكوري مميز ..
التصميم الخطي ذو اتجاه واحد هو الحل الأمثل للمطابخ الصغير ويحتاج لحلول مبتكرة لتنجح في دمج كل احتياجاتك في هذه المساحة المحدودة..
الأدراج الجديدة والتي تقدم لك حلول مميزة للأركان والزاويا واستغلالها هي من أكثر الحلول العملية وخاصة مع الحرص على إكسسوارات تساعد على حركة هذه الأدراج المبتكرة بسهولة ومرونة شديدة ..
المطابخ دائما تفتقد أي لمسات فنية مما يجعلها أماكن فقيرة ديكوريا ومملة في بعض الأحيان، والمطابخ الصغيرة تحتاج للمساتك حتى تضيف لها روح مرحة وجميلة تُزيد من ارتباطك وحبك للتصميم ..
تخلص أول بأول بكل ما لا يفيد في مطبخك، ولا تستعين بكثير من القطع الديكورية والمزهريات وعلب البهارات وحافظات للملاعق والشوك، بل ابحث عما تحتاجه فقط واستغن عن الباقي ..
الألوان الفاتحة هي الأمثل للمطابخ الصغيرة، فلا تتردد في أن تختار الأبيض والرمادي والدرجات الزاهية وابحث عن مواد تشطيبية سهلة التنظيف كالأوميتال والخشب ذو الطبقة الحافظة ..
الحلول المبتكرة للأماكن المنسية داخل مطبخك الصغير هي من أهم اللمسات الفارقة داخل مطبخك، وخاصة مع لمسة من التكنولوجيا وعالم الديكور الحديث ..
إن كان مطبخك صغير فلا تتردد في أن تستغن عن ضلع من أضلاعه ودمجه مع أحد غرف المنزل، فهو حل مثالي ومميز للتخلص من شعور الضيق داخل مطبخك، ولكن احرص على إضافة شفاط كهربائي قوي وتهوية مميزة وحافظ على نظافة مطبخك باستمرار حتى لا يصبح عبء على بيتك…
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