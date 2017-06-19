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12 نصيحة رائعة للمطابخ الصغيرة

آية منير آية منير
Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers مطبخ
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مطبخك صغير ؟! .. إذن فأنت في مشكلة حقيقية إن كنت لا تستطيع مواجهة ذلك، المطابخ الصغيرة تحتاج لذكاء في التصميم وجهد وأفكار مبتكرة ولمسات خاصة لتجعلها منطقة صالحة للاستخدام ومريحة لك ولأسرتك، ولأن خبراء التصميم يشعرون بك ويقدمون لك كل الحلول الممكنة دائما والتي تجعل من مطبخك الصغير ركن رائع في منزلك بلا فوضى أو أزمة قد تزعجك يوما ما، وبما أن هوميفاي تعمل على ذلك أيضا .. جمعنا لك اليوم  12 نصيحة رائعة لمطبخك الصغير، بمجرد الاستعانة بهم ستشاهد الفارق بنفسك والتحول الكامل لتلك المساحة الصغيرة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. حل مبتكر للمساحة الصغيرة..

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

المساحات الصغيرة تحتاج لحلول مبتكرة لتنجح في استغلالها على الوجه الامثل، والشكل التقليدي للمطابخ سواء كان بزوايا قائمة أو منحنية قد يؤثر فيما بعد على استخدامك لكل سنتيمتر داخل مطبخك، لذا قد يكون هذا التصميم جديد بالنسبة لك ولكنه احد الأفكار المبتكرة والمميزة والتي ستضيف لمطبخك روح جديدة وفكر مبتكر ..

2. حوض واحد يكفي ..

Galeria, Milar Lobo Estudio Cocinas Milar Lobo Estudio Cocinas مطبخ
Milar Lobo Estudio Cocinas

Galeria

Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas

يكفي حوض واحد لغسيل الأواني، واستغن عن الحوض ذا الفتحتين لتوفر مساحة كبيرة تستهلكها في مثل هذه الأفكاربلا فائدة..

3. استغل المساحة حول الحوض ..

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen sink,handmade kitchen,bespoke kitchen,designer kitchen,painted kitchen,quartz worktop,kitchen tap
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

المنطقة حول الحوض من المساحات الميتة والتي تعد بلا استخدام في أحين كثيرة إلا في تصفية الاطباق وتركها حتى تجف، ولكن يجب عليك تغيير ذلك واستغلالها والحفاظ عليها نظيفة دائما ومرتبة ..

3. أفكار لوحدات التخزين مبتكرة ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

ظهرت في الاونة الأخيرة أفكار كثيرة ومبتكرة للتخزين وخاصة مع الفاكهة والخضروات وكل ما يحتاج لتخزين جاف بطريقة خاصة، ومع تطور عالم الديكور يهتم المختصون بتقديم لك حلول عملية تضع في الاعتبار احتياجاتك ..

4. استغلال الأركان والزوايا ..

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura مطبخ
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

استغلال الأركان في المطبخ بشكل ذكي هو من أحد علامات نجاح التصميم، يمكنك تصميم مطبخك بكل الأشكال والزوايا الممكنة ..

5. أواني وأدوات الطهي معلقة ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

تخلص من ازدحام الأواني والادوات الخاصة بك داخل وحدات التخزين، والتي يجعل مهمة الوصول لها من أصعب ما يكون، وابتكر لها شبكة مثبتة رأسيا أو أفقيا كام تحب وقم بتعليقهم بشكل ديكوري مميز ..

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6. التصميم الخطي هو الأفضل ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم الخطي ذو اتجاه واحد هو الحل الأمثل للمطابخ الصغير ويحتاج لحلول مبتكرة لتنجح في دمج كل احتياجاتك في هذه المساحة المحدودة..

7. أدراج جديدة ..

handles shaker, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

handles shaker

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

الأدراج الجديدة والتي تقدم لك حلول مميزة للأركان والزاويا واستغلالها هي من أكثر الحلول العملية وخاصة مع الحرص على إكسسوارات تساعد على حركة هذه الأدراج المبتكرة بسهولة ومرونة شديدة ..

8. لا تنس أن تضع لمستك ..

Colourful industrial Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Colourful industrial

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

المطابخ دائما تفتقد أي لمسات فنية مما يجعلها أماكن فقيرة ديكوريا ومملة في بعض الأحيان، والمطابخ الصغيرة تحتاج للمساتك حتى تضيف لها روح مرحة وجميلة تُزيد من ارتباطك وحبك للتصميم ..

9. تخلص من كل ما لا يفيد ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تخلص أول بأول بكل ما لا يفيد في مطبخك، ولا تستعين بكثير من القطع الديكورية والمزهريات وعلب البهارات وحافظات للملاعق والشوك، بل ابحث عما تحتاجه فقط واستغن عن الباقي ..

10. الألوان الفاتحة ..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj مطبخ
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

الألوان الفاتحة هي الأمثل للمطابخ الصغيرة، فلا تتردد في أن تختار الأبيض والرمادي والدرجات الزاهية وابحث عن مواد تشطيبية سهلة التنظيف كالأوميتال والخشب ذو الطبقة الحافظة ..

11. حلول مبتكرة ..

Studio Créqui, atelier DiTO atelier DiTO مطبخ
atelier DiTO

atelier DiTO
atelier DiTO
atelier DiTO

الحلول المبتكرة للأماكن المنسية داخل مطبخك الصغير هي من أهم اللمسات الفارقة داخل مطبخك، وخاصة مع لمسة من التكنولوجيا وعالم الديكور الحديث ..

12. استغن عن ضلع من أضلاع المطبخ ..

Casa do Pinheiro, BAAU - Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo BAAU - Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo مطبخ
BAAU – Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo

BAAU - Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo
BAAU – Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo
BAAU - Bernardo Amaral Arquitectura+Urbanismo

إن كان مطبخك صغير فلا تتردد في أن تستغن عن ضلع من أضلاعه ودمجه مع أحد غرف المنزل، فهو حل مثالي ومميز للتخلص من شعور الضيق داخل مطبخك، ولكن احرص على إضافة شفاط كهربائي قوي وتهوية مميزة وحافظ على نظافة مطبخك باستمرار حتى لا يصبح عبء على بيتك…

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