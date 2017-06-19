كيفية تصميم حمام أجمل بدون تكلفة.. 18 نصيحة

نحتاج احيانا لتجديد حمامنا ولكن نخاف التكلفة الباهظة ولا نملك ميزانية إضافية لذلك، ولكن مع تطور عالم الديكور اهتم المتخصصون في توفير حلول بسيطة وسهلة لتجديد فراغات المنزل بأقل الإمكانيات، وقد ظهرت في الأونة الأخيرة مقاطع مصورة كثيرة لتساعدك على تنفيذ هذه الأفكار بنفسك وبكل سهولة ودون جهد أو إنفاق أموال باهظة، اليوم مع هوميفاي نقدم لك مجموعة مميزة من الأفكار سهلة التنفيذ لتجعل حمامك أجمل دون تكلفة ..
أضف لمستك الفنية لأحد جدران حمامك واصنع منها علبة ألوان مبهجة ومميزة تجعل الحياة تعود لحمامك الصغير..
اشتر مناشف وأدوات خاصة بك جديدة بألوان جميلة وخامات ناعمة وعلى أحدث موضة لتُضيف لمسة مميزة لحمامك ..
أضف أعمالك اليدوية من الكروشيه وأعمال الخيرزان الشهيرة، لتجعل حمامك أغنى وأكثر فخامة وبتكلفة محدودة وبلمستك الشخصية ..
دائما ما نقع في فوضى مستحضرات التجميل والتنظيف والتي قد تم استخدامها ولكنها مازالت موجودة بحمامك، لتجعل حمامك اجمل وأكثر ظافة وترتيب، تخلص من كل ما هو قديم أو غير مفيد..
اشتري مرآة جديدة تزين حمامك بشكل جديد ومميز، المرايا لها سحر خاص ومختلف قد تُغير من المشهد بالكامل، وبدون تكلفة أو مجهود ستستمتع بمظهر مختلف وبراق لحمامك..
أضف لحمامك طفم كامل من سجادة صغيرة أمام الحوض وخاصة بالمرحاض وعند البانيو ومناشف وأحيانا قد تسمح لك الاختيارات بمفارش خاصة بحمامك من نفس التصميم ..
لون جدار في حمامك بلون مميز ومبهج كنوع من التجديد، ولكن احرص أن تكن من الداهانت المخصصة للحمامات المقاومة للمياه والرطوبة حتى لا تتسبب في أزمة فيما بعد ..
أضف ستارة لشباك الحمام ، أو قم بتغيير تصميمها، واحرص أن تكون مصنوعة من خامة تسمح للإضاءة الطبيعية أن تنتشر داخل حمامك لتحافظ على الفراغ مشرق ..
ستارة البانيو هي قطعة فنية في حد ذاتها وإن كانت متاحة بكل الأشكال والألوان والخامات وبأرخص الأسعار، قد لا نظن أنها قادرة على صُنع فارق كبير إلا أنها بالفعل لها تأثير خاص ومبدع في حمامك..
إن كنت تمتلك سباكة قديمة، فالأفضل لحمام أجمل تغيير السباكة كالدش مثلا، اختر نوع جيد يدوم طويلا وقم بتركيبه بشكل صحيح ولا تنس أن تتخلص من القديم ..
اختر مناشف حمامك وكل الادوات الخاصة وفق لباليتة محددة متناغمة وجميلة وعلى ذوقك الخاص، لتصنع من حمامك حالة جميلة جذابة وملفتة للأنظار..
اشتر وحدات إضاءة صغيرة ومميزة تُزين حمامك واخلق ركن مميز بإضاءة خاصة ..
اجعل حمامك مصمم بذكاء وقم باستغلال كل ركن فيه واصنع رف عملي لترتيب أدواتك وليساعدك على تنظيم أكثر لحمامك..
اصنع حاملات بسيطة من القماش لفرشاة أسنانك وماكينة الحلاقة والأدوات الخفيفة والتي تتسبب في فوضى عارمة بعد ذلك ..
أضف لحمامك شموع ذات رائحة جميلة لتُضيف أجواء حالمة ورومانسية، لمسة لا تُكلفك أي ميزانية ولكن ستشعر بتأثيرها الإيجابي في حمامك ..
زهور جميلة تجعل من حمامك فراغ رائع ومميز، بألوان زاهية وطبيعية من قلب الطبيعة ولكن يجب أن تعتن بها وتهتم بحالتها حتى تدوم إضافة جميلة ..
خطوط مضيئة في أركان مختلفة من حمامك تجعله أجمل، بسهولة شديدة يمكنك إضافة خطوط نور بسيطة ولكن اهتم بان تكن وصلاتها الكهرابئة آمنة غير معرضة للمياة ..
في النهاية.. الحمام النظيف دائما هو الأجمل، لذا احرص على تنظيف حمامك بشكل دوري ليكن برائحة جميلة، ولا تترك ملابس مستخدمة حتى لا تجذب طاقة سلبية لحمامك ..
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