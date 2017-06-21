لمسات من نمط الريترو في منزلك

الفن المعماري لا يقتصر فقط على تلبية احتياجاتك بل هو ببساطة شديدة يستطيع أن يجعل من منزلك لوحة فنية ومتحف صغير خاص بك وعلى ذوقك الشخصي، هناك من الأنماط الديكورية التي تُبرز هذا المعنى بشكل واضح ومميز، كالريترو أو vintage فهي فنون تجمع بين الحاضر والتراث تحترم كل ما هو قديم وتُضيف له لمسة من الحب والجمال لتجعل من أركان صغيرة تحفة فنية، ترمز كلمة ريترو إلى حقبة الستينات وبداية السبعينات ومما لا شك فيه أن أسلوب الحياة وقتها كان فنيا ويهتم ويحترم كل أنواع الفنون في مختلف جوانب الحياة، كلمة ريترو Retro مشتقة من Retrospective أي من الماضي فارتبطت بهذه الحقبة، وتتميز ألوانه بالسعادة والبهجة ويحب الأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي بكل درجاتهم، وتصميماته مبتكرة وفريدة تحترم كل ما هو قديم وتجمع بين الحداثة والكلاسيكة ولمسات قديمة وأثرية، اليوم سنقدم لك مجموعة رائعة من لمسات مميزة من نمط الريترو بسهولة شديدة يمكنك إضافتها لمنزلك ..