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لمسات من نمط الريترو في منزلك

آية منير آية منير
Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 Living roomAccessories & decoration
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الفن المعماري لا يقتصر فقط على تلبية احتياجاتك بل هو ببساطة شديدة يستطيع أن يجعل من منزلك لوحة فنية ومتحف صغير خاص بك وعلى ذوقك الشخصي، هناك من الأنماط الديكورية التي تُبرز هذا المعنى بشكل واضح ومميز، كالريترو أو vintage فهي فنون تجمع بين الحاضر والتراث تحترم كل ما هو قديم وتُضيف له لمسة من الحب والجمال لتجعل من أركان صغيرة تحفة فنية، ترمز كلمة ريترو إلى حقبة الستينات وبداية السبعينات ومما لا شك فيه أن أسلوب الحياة وقتها كان فنيا ويهتم ويحترم كل أنواع الفنون في مختلف جوانب الحياة، كلمة ريترو Retro مشتقة من Retrospective أي من الماضي فارتبطت بهذه الحقبة، وتتميز ألوانه بالسعادة والبهجة ويحب الأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي بكل درجاتهم، وتصميماته مبتكرة وفريدة تحترم كل ما هو قديم وتجمع بين الحداثة والكلاسيكة ولمسات قديمة وأثرية، اليوم سنقدم لك  مجموعة رائعة من لمسات مميزة من نمط الريترو بسهولة شديدة يمكنك إضافتها لمنزلك ..

1. درجات سلم داخلي بنقوش وزخارف مميزة ..

PROJET CBB, 19 DEGRES 19 DEGRES إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
19 DEGRES

19 DEGRES
19 DEGRES
19 DEGRES

2. تصميم غرفة معيشة من الأبيض والأسود ولمسات بسيطة من ألوان مبهجة ..

PROJET CBB, 19 DEGRES 19 DEGRES غرفة المعيشة
19 DEGRES

19 DEGRES
19 DEGRES
19 DEGRES

3. الألوان الزاهية والنقوش الفنية في ورق الجدران أحد أهم لمسات الريترو ..

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet Mitas & Co. Wallpapers & Textiles Walls & flooringWallpaper
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet

Mitas & Co. Wallpapers & Textiles
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles
Mitas & Co. Wallpapers & Textiles

4. مطبخ مميز ورائع يجمع بين الخشب والأسود والأبيض في تصميم مبتكرعلى نمط الريترو..

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

5. الأحمر والتركواز ألوان متباينة يجتمعان في تصميم غرفة نوم مطعم بوحدات ديكورية قديمة تراثية ولوحة فنية فريدة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6. أرضية الشطرنج احد اهم سمات الطراز الريترو ..

SERIE RETRO'2, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia Walls & flooringTiles
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

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7. الأبواب والجدران الخشبية، والرسومات العملاقة التي تزينها، ووحدات الإضاءة ذات التصميم الخاص في غرفة طعام على طراز الريترو ..

​Modern en monumentaal wonen aan de gracht, Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim غرفة السفرة
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim

8. ورق الجدران ذو التصميم الفني بلمسة عفوية وقطع الأثاث والديكور القديمة تأخذك في رحلة صغيرة مع الطراز الريترو ..

Oh Sweetie Wallpaper by Kate Usher Studio Kate Usher Studio Walls & flooringWallpaper
Kate Usher Studio

Oh Sweetie Wallpaper by Kate Usher Studio

Kate Usher Studio
Kate Usher Studio
Kate Usher Studio

9. جدد مقاعد منزلك ذات التصميم الحديث والخطوط الناعمة وأضف لها نقوش خاصة بشكل مبتكر ..

Fogg, Deca Deca Living roomSofas & armchairs
Deca

Deca
Deca
Deca

10. وحدات التخزين بألوان مميزة وأرضيات خشبية بلمسة عتيقة ..

White Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles سيراميك White tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,herringbone,white,vintage,period,kitchen,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

11. لمسات ججنونية ومبتكرة بألوان خاصة ..

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

12. المشهد يبدو كلوحة فنية يجمع بين الكلاسيكية والحداثة والطبيعة وألوان مبهجة كلهم في تناغم وجمال لا مثيل لهم ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio غرفة المعيشة
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

13. وحدة تخزين تقليدية بلون مبهج في مدخل منزلك ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

14. مبطخ حديث بلمسة من لون خاص ومميز وأرضية شطرنج ليتحول للنمط الريترو ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

15. لوحات فنية في حمامك! .. هذا هو طراز الريترو ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio حمام
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

16. ورق جدران بلون الطبيعة ومقعد ومكتب قديم، تصميم ينبض بالحياة ..

Pass Through Room homify جدران
homify

Pass Through Room

homify
homify
homify

17. يجمع النمط الريترو بين نقوش وزخارف وألوان مبهجة في تناغم وحب على هيئة وسادات صغيرة تُزين أريكة صغيرة ..

Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 Living roomAccessories & decoration
Shop 987

Shop 987
Shop 987
Shop 987

18. الكلاسيكية والحداثة ولمسة رومانسية حالمة تجعل من منزل قديم من التراث إلى لوحة فنية ..

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild Windows & doorsCurtains & drapes
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

19. لمسة كهذه في الجدار وطاولة بتصميم مبتكر وغريب خلق أجواء من طراز الريترو الفنية وكأنك داخل فيلم من الخمسينات..

Sala estilo Vintage, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs Living roomSofas & armchairs
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

20. قطع أثاث تراثية بتصميم غني بالزخارف والنقوش، احترم المصمم قيمتهم وأضافهم في ركن منفصل بحالة جيدة ..

PEACOCK LIFE SHOWROOM, Turiya Lifestyle LLP Turiya Lifestyle LLP غرفة نوم خشب Brown
Turiya Lifestyle LLP

Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP

21. أحد الأركان المميزة وكأنك داخل متحف فني من حقبة زمنية خاصة جمعة بين تفاصيلها الكثير من المعاني والجمال ..

PEACOCK LIFE SHOWROOM, Turiya Lifestyle LLP Turiya Lifestyle LLP غرفة المعيشة خشب Blue
Turiya Lifestyle LLP

Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP

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