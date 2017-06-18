10 طرق ذكية تجعل مطبخك الصغير يبدو أكبر

معظمنا يحلم بمطبخ الأحلام الواسع والكبير ولا يأتي لأذهاننا أننا سوف نحصل في النهاية على مساحة محدودة وضيقة مخصصة للمطبخ، ولكنه الواقع القاسي؛ مساحات صغيرة وضيقة يجب أن تضع فيها كل شيء!
إن لم تكن مستعدًا أو ليس لديك رفاهية توسيع المطبخ وجدرانه فيمكنك القيام بأحد الأمرين: إما خلق وهم أو انطباع ببعض الأدوات لجعل المساحة أكبر أمام العين، أو استخدام بعض الحيل والديكورات الذكية المتوافقة مع هذه المساحة الصغيرة، وفي هذا الكتاب ستحصل على لائحة من 10 حيل مدهشة تجعل مطبخك الصغير يبدو أوسع وأكثر تنظيمًا.
الخزن المصمتة والمغلقة قوية ومتينة وعمرها الافتراضي أكبر، ولكنها تسبب ضيق في المساحات الصغيرة، أما الخزن الزجاجية تسمح للعين بالعبور من خلالها لتخترق الباب وترى الجدار ما يجعل المساحة تبدو أكبر.
حافظ على البساطة في تصميمك ولا تتجه إلى الخزن الكثيرة المصمتة، وتذكر دائمًا أن القليل في المساحات الصغيرة يعني الكثير!
استخدام لون موحد في الجدران والأثاث والأرضيات يساعد على التخلص من الحدود التي ترسمها الألوان المتعددة أمام العين وتجعل ضيق المساحة يظهر بشكل واضح، والمدرسة التقليدية تميل إلى استخدام الألوان الباهتة فلها قدرة على عكس الضوء بشكل أفضل وتبدو المساحة أكبر مما هي عليه.
يمكنك اتباع هذه الطريقة لتبدو الجدران أكبر مما هي عليه وتشعر باتساع المساحة.
انظروا إلى هذا التصميم المدمج والذي أظهر المطبخ بشكل واسع.
احرص دائما على اختيار الأثاث الذي يحتوي على قطع صغيرة مثل: الكراسي الرفيعة والمقاعد الصغيرة والطاولات التي لا تأخذ مساحة من أرضية المطبخ وتترك مساحة واسعة لحرية الحركة.
مثال آخر يوضح طريقة سهلة لتوفير المساحات في المطبخ.
تثبيت الرفوف والخزائن على الجدران من الأعلى لإبعادها عن المساحة الأفقية الصغيرة وبالتالي توفير كبير للمساحة في مطبخك، كما أنها فكرة تنظيمية تساعد على إبقاء الأواني وأغراض الطهي المختلفة في مكانها.
الأثاث المزخرف والأنيق الذي يحمل روح فنية وقطع فريدة له شكل مميز وفريد، ولكنه في نفس الوقت يعمل على تقسيم المطبخ والشعور بالازدحام في المساحات الصغيرة، لذلك من الأفضل أن تحافظ على الأسلوب المينيمال في مطبخك الصغير الذي يتسم بالبساطة والعناصر التي تعطي اتساع للمساحة مثل هذا المثال.
ادمج أكبر عدد من الوحدات في قطعة الأثاث الموجودة بمطبخك، فالوحدات المدمجة لها القدرة على تخزين كثير من الأشياء والاحتياجات داخل مطبخك بسهولة وفي قطعة واحدة.
على سبيل المثال، هذه الخزانة تستطيع بها وضع الأطباق والأواني الفخارية وغيرها بطريقة منظمة وعملية، ويمكنك أيضًا سحب الأشياء إلى الخارج عند الحاجة بطريقة سهلة.
توفر الأرفف المفتوحة مساحة مرئية أمام العين لرؤية الجدران وبذلك توهمك بأن المساحة أكبر مما هي عليه بالفعل، بالإضافة إلى شكلها المميز والأنيق.
ليس هناك حاجة لملء الأرفف والخزائن بالفوضى والأغراض الغير مستخدمة، هذه الطريقة ستجعل المساحة أكثر ضيقًا، من الأفضل التركيز على الأشياء الضرورية في الأماكن المفتوحة ووضع باقي الأغراض داخل الخزائن، وهذا المثال خير دليل على ذلك.
خدعة أخرى لجعل مطبخك يبدو أكثر اتساعًا وهي وضعه في مساحة مفتوحة مع غرف أخرى وبذلك ستبدو هذه المساحة وكأنها امتداد لمنطقة المطبخ، وهذا المثال يوضح كيف يمكن أن يبدو المطبخ الصغير أكبر بالفعل عند تصميمه بشكل مفتوح.
توجيه العيون للأعلى يساعد على الشعور باتساع المساحة، اختيار الأنماط والتصميمات بعناية لأثاث وخزائن المطبخ التي تدفع العينين نحو السقف ويجعلك تنظر إلى الأعلى، ما يعطي انطباع بارتفاع أكبر للسقف، وهذه الخزائن الموجودة في الصورة مثال ممتاز على هذه الفكرة.
املأ منطقة المطبخ بكثير من الأضواء إن كان ذلك ممكنا، مع الحفاظ على نوافذ مفتوحة دائمًا للاستفادة من الإضاءة الطبيعية من الشمس سواء كان التصميم الداخلي داكن أو بألوان باهتة فضوء الشمس يجعلها تبدو كبيرة دون أي مجهود إضافي منك.
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