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10 طرق ذكية تجعل مطبخك الصغير يبدو أكبر

Eman Rifaat Eman Rifaat
ARMONY, Graphosds Graphosds KitchenStorage
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معظمنا يحلم بمطبخ الأحلام الواسع والكبير ولا يأتي لأذهاننا أننا سوف نحصل في النهاية على مساحة محدودة وضيقة مخصصة للمطبخ، ولكنه الواقع القاسي؛ مساحات صغيرة وضيقة يجب أن تضع فيها كل شيء!

إن لم تكن مستعدًا أو ليس لديك رفاهية توسيع المطبخ وجدرانه فيمكنك القيام بأحد الأمرين: إما خلق وهم أو انطباع ببعض الأدوات لجعل المساحة أكبر أمام العين، أو استخدام بعض الحيل والديكورات الذكية المتوافقة مع هذه المساحة الصغيرة، وفي هذا الكتاب ستحصل على لائحة من 10 حيل مدهشة تجعل مطبخك الصغير يبدو أوسع وأكثر تنظيمًا.

تخلص من الخزائن المغلقة

Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs KitchenCabinets & shelves زجاج
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

الخزن المصمتة والمغلقة قوية ومتينة وعمرها الافتراضي أكبر، ولكنها تسبب ضيق في المساحات الصغيرة، أما الخزن الزجاجية تسمح للعين بالعبور من خلالها لتخترق الباب وترى الجدار ما يجعل المساحة تبدو أكبر. 

حافظ على البساطة في تصميمك ولا تتجه إلى الخزن الكثيرة المصمتة، وتذكر دائمًا أن القليل في المساحات الصغيرة يعني الكثير! 

استخدام الألوان الأحادية

ARMONY, Graphosds Graphosds KitchenStorage
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

استخدام لون موحد في الجدران والأثاث والأرضيات يساعد على التخلص من الحدود التي ترسمها الألوان المتعددة أمام العين وتجعل ضيق المساحة يظهر بشكل واضح، والمدرسة التقليدية تميل إلى استخدام الألوان الباهتة فلها قدرة على عكس الضوء بشكل أفضل وتبدو المساحة أكبر مما هي عليه.

يمكنك اتباع هذه الطريقة لتبدو الجدران أكبر مما هي عليه وتشعر باتساع المساحة. 

اختيار أثاث صغير

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts KitchenKitchen utensils
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

انظروا إلى هذا التصميم المدمج والذي أظهر المطبخ بشكل واسع. 

احرص دائما على اختيار الأثاث الذي يحتوي على قطع صغيرة مثل: الكراسي الرفيعة والمقاعد الصغيرة والطاولات التي لا تأخذ مساحة من أرضية المطبخ وتترك مساحة واسعة لحرية الحركة.

استخدام الجدران

Interior work for a 3 bedroom apartment @ Anna Nagar, Ashpra interiors Ashpra interiors KitchenCabinets & shelves خشب رقائقي
Ashpra interiors

Ashpra interiors
Ashpra interiors
Ashpra interiors

مثال آخر يوضح طريقة سهلة لتوفير المساحات في المطبخ. 

تثبيت الرفوف والخزائن على الجدران من الأعلى لإبعادها عن المساحة الأفقية الصغيرة وبالتالي توفير كبير للمساحة في مطبخك، كما أنها فكرة تنظيمية تساعد على إبقاء الأواني وأغراض الطهي المختلفة في مكانها. 

الخطوط النظيفة

PROJECTS EXECUTED, Impetus kitchens Impetus kitchens KitchenCabinets & shelves
Impetus kitchens

Impetus kitchens
Impetus kitchens
Impetus kitchens

الأثاث المزخرف والأنيق الذي يحمل روح فنية وقطع فريدة له شكل مميز وفريد، ولكنه في نفس الوقت يعمل على تقسيم المطبخ والشعور بالازدحام في المساحات الصغيرة، لذلك من الأفضل أن تحافظ على الأسلوب المينيمال في مطبخك الصغير الذي يتسم بالبساطة والعناصر التي تعطي اتساع للمساحة مثل هذا المثال.

استخدام الوحدات المدمجة

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

ادمج أكبر عدد من الوحدات في قطعة الأثاث الموجودة بمطبخك، فالوحدات المدمجة لها القدرة على تخزين كثير من الأشياء والاحتياجات داخل مطبخك بسهولة وفي قطعة واحدة.

على سبيل المثال، هذه الخزانة تستطيع بها وضع الأطباق والأواني الفخارية وغيرها بطريقة منظمة وعملية، ويمكنك أيضًا سحب الأشياء إلى الخارج عند الحاجة بطريقة سهلة.

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اختيار القطع المفتوحة

homify KitchenKitchen utensils
homify

homify
homify
homify

توفر الأرفف المفتوحة مساحة مرئية أمام العين لرؤية الجدران وبذلك توهمك بأن المساحة أكبر مما هي عليه بالفعل، بالإضافة إلى شكلها المميز والأنيق.

تخلص من الفوضى

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

ليس هناك حاجة لملء الأرفف والخزائن بالفوضى والأغراض الغير مستخدمة، هذه الطريقة ستجعل المساحة أكثر ضيقًا، من الأفضل التركيز على الأشياء الضرورية في الأماكن المفتوحة ووضع باقي الأغراض داخل الخزائن، وهذا المثال خير دليل على ذلك. 

المطبخ في مساحة مفتوحة

Dream Modular Kitchens, NBA CORPORATION NBA CORPORATION KitchenCutlery, crockery & glassware
NBA CORPORATION

NBA CORPORATION
NBA CORPORATION
NBA CORPORATION

خدعة أخرى لجعل مطبخك يبدو أكثر اتساعًا وهي وضعه في مساحة مفتوحة مع غرف أخرى وبذلك ستبدو هذه المساحة وكأنها امتداد لمنطقة المطبخ، وهذا المثال يوضح كيف يمكن أن يبدو المطبخ الصغير أكبر بالفعل عند تصميمه بشكل مفتوح.

تصميم السقف بارتفاع جيد

latest project in OTHARA, Maria Enterprises Maria Enterprises KitchenKitchen utensils الخشب هندسيا Yellow
Maria Enterprises

Maria Enterprises
Maria Enterprises
Maria Enterprises

توجيه العيون للأعلى يساعد على الشعور باتساع المساحة، اختيار الأنماط والتصميمات بعناية لأثاث وخزائن المطبخ التي تدفع العينين نحو السقف ويجعلك تنظر إلى الأعلى، ما يعطي انطباع بارتفاع أكبر للسقف، وهذه الخزائن الموجودة في الصورة مثال ممتاز على هذه الفكرة.

الإضاءة الجيدة

Residential - Lower Parel, Nitido Interior design Nitido Interior design KitchenCabinets & shelves خشب Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

املأ منطقة المطبخ بكثير من الأضواء إن كان ذلك ممكنا، مع الحفاظ على نوافذ مفتوحة دائمًا للاستفادة من الإضاءة الطبيعية من الشمس سواء كان التصميم الداخلي داكن أو بألوان باهتة فضوء الشمس يجعلها تبدو كبيرة دون أي مجهود إضافي منك.

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