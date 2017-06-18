18 تصميم أنيق وآمن لنوافذ منزلك

النوافذ من العناصر المهمة في تصميم أي منزل، فهي المصدر الرئيسي للضوء والتهوية بالإضافة إلى جاذبيتها وتصميماتها الراقية، ولكن لا يمكن أن يكون التصميم مثالي دون توفر عامل مهم وهو الأمان، فالنافذة هي فتحة على الخارج يجب أن تكون مؤمنة بشكل جيد، وهنا سنرى معًا بعض الأفكار والتصميمات المميزة التي تعطينا الجمال والأمان في وقتٍ واحد.
الأناقة والبساطة التي تميز الشكل الكلاسيكي للحديد ستوفر الأمان لمنزلك مع الشكل الجيد والأنيق للواجهة، لا نزال نرى الإطارات من الداخل وهي جميلة ولكنها محمية في نفس الوقت.
لا يوجد لون أقوى تأثيرًا على الأسود سوى الأبيض، تصميم رائع وعصري وبسيط وسيبدو في غاية الأناقة مع أي نمط تختاره لتصميم غرفتك.
شبكات خشبية متداخلة للحصول على تصميم من الطبيعة إن كنت تفضّل هذا الأسلوب في التصميم، هذا المثال تحديدًا كان الأفضل في إبراز جمال الخشب المستخدم في تأمين النافذة مع التصميم الداخلي المكوّن من نفس الألوان والخامات.
إذا كانت المساحة التي تريد تغطيتها كبيرة تتعدى مساحة النافذة والأبواب فعليك بالتفكير في الحفاظ على الخصوصية والأمان والتهوية في نفس الوقت، هذا التصميم المميز استخدم أشكال هندسية في الواجهة فمنحت المنزل ديكورًا رائعًا مع الحفاظ على جميع المزايا الأخرى.
يمكن استخدام مواد متنوعة على نوافذ المنزل لحمايتها، هذه القضبان الخرسانية ليست الأكثر متانة وأمانًا فقط، بل هي عنصر مهم وأساسي في ديكور الغرفة.
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هذا النمط من التصميم المميز من قضبان الحديد المستطيلة والإطارات الخشبية يناسب الأجواء العصرية والصناعية والريفية أيضًا.
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