الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 تصميم أنيق وآمن لنوافذ منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify شبابيك
Loading admin actions …

النوافذ من العناصر المهمة في تصميم أي منزل، فهي المصدر الرئيسي للضوء والتهوية بالإضافة إلى جاذبيتها وتصميماتها الراقية، ولكن لا يمكن أن يكون التصميم مثالي دون توفر عامل مهم وهو الأمان، فالنافذة هي فتحة على الخارج يجب أن تكون مؤمنة بشكل جيد، وهنا سنرى معًا بعض الأفكار والتصميمات المميزة التي تعطينا الجمال والأمان في وقتٍ واحد. 

1- حديد كلاسيكي

homify Windows & doorsWindows
homify

homify
homify
homify

الأناقة والبساطة التي تميز الشكل الكلاسيكي للحديد ستوفر الأمان لمنزلك مع الشكل الجيد والأنيق للواجهة، لا نزال نرى الإطارات من الداخل وهي جميلة ولكنها محمية في نفس الوقت. 

2- ​الاشكال المخمرية العتيقة تعطي منزلك جاذبية مميزة مع نمط متشابك ينتج عنه ظلال في الغرفة من الداخل بشكل رائع.

Elegant Bathroom Casa Più Arredamenti elegant bathroom
Casa Più Arredamenti

Elegant Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

3- البساطة عنوان الجمال

Bay Window William Morris Sill length Curtains WAFFLE Design Windows & doorsCurtains & drapes
WAFFLE Design

Bay Window William Morris Sill length Curtains

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

لا يوجد لون أقوى تأثيرًا على الأسود سوى الأبيض، تصميم رائع وعصري وبسيط وسيبدو في غاية الأناقة مع أي نمط تختاره لتصميم غرفتك.

4- الخشب أيضًا مصدر أمان

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto شبابيك
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

شبكات خشبية متداخلة للحصول على تصميم من الطبيعة إن كنت تفضّل هذا الأسلوب في التصميم، هذا المثال تحديدًا كان الأفضل في إبراز جمال الخشب المستخدم في تأمين النافذة مع التصميم الداخلي المكوّن من نفس الألوان والخامات. 

5- وإن كنت لا تفضل وجود شبكة تأمين على النافذة يمكنك استخدام القضبان المعدنية الرفيعة ولن تكون ظاهرة على الإطلاق كما ترى في الصورة.

Siete Viviendas y garaje entre medianeras, Arquibox Arquibox شبابيك
Arquibox

Arquibox
Arquibox
Arquibox

6- شكل فني من الخيزران لمن يحبون الأنماط الفنية ويطمحون إلى الأمان في نفس الوقت.

Edelstahl Geländer und Sicherheit, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: GardenAccessories & decoration
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدام أنماط وأشكال مميزة في شبكة تأمين النافذة يعطي الديكور الداخلي تميز وأناقة وسحر من الداخل والخارج.

SAN MARINO I BH, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura منازل Grey
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

8- أشكال هندسية

Casa Habitación, RJ Arquitectos RJ Arquitectos منازل
RJ Arquitectos

RJ Arquitectos
RJ Arquitectos
RJ Arquitectos

إذا كانت المساحة التي تريد تغطيتها كبيرة تتعدى مساحة النافذة والأبواب فعليك بالتفكير في الحفاظ على الخصوصية والأمان والتهوية في نفس الوقت، هذا التصميم المميز استخدم أشكال هندسية في الواجهة فمنحت المنزل ديكورًا رائعًا مع الحفاظ على جميع المزايا الأخرى.

9- هذا النوع من الستائر المعدنية المنتشر في المنازل الحديثة يعطي المنزل الإضاءة والتهوية والأمان والديكور الجيد بطريقة مميزة.

TNESC Living Room Shutters The New England Shutter Company Living roomAccessories & decoration
The New England Shutter Company

TNESC Living Room Shutters

The New England Shutter Company
The New England Shutter Company
The New England Shutter Company

10- قذبان خرسانية

completd project by Arkitecture studio,calicut kerala, Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india
Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india

Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india
Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india
Arkitecture studio,Architects,Interior designers,Calicut,Kerala india

يمكن استخدام مواد متنوعة على نوافذ المنزل لحمايتها، هذه القضبان الخرسانية ليست الأكثر متانة وأمانًا فقط، بل هي عنصر مهم وأساسي في ديكور الغرفة. 

11- إذا كنت مهتمًا بالمظهر الخارجي لمنزلك فلوحة فنية جميلة من الحديد كهذه اللوحة ستكون اختيار رائع.

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE حديقة
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

12- تصميم كلاسيكي قديم لغطاء من الحديد المميز باللون الأسود.

Emniyet ferforje, Emniyet ferfoje Emniyet ferfoje
Emniyet ferfoje

Emniyet ferfoje
Emniyet ferfoje
Emniyet ferfoje

اقرأ أيضًا: 20 تصميم لنوافذ مختلفة تناسب منزلك الأنيق

13- مستطيلات معدنية من الحديد

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

هذا النمط من التصميم المميز من قضبان الحديد المستطيلة والإطارات الخشبية يناسب الأجواء العصرية والصناعية والريفية أيضًا. 

14- لوحات معدنية مربعة تزين الواجهة وتحمي من أشعة الشمس الشديدة في الأجواء الصحراوية التي يتميز بها مناخ السعودية.

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

15- عواميد رأسية ومتوازية من الحديد ليست فقط تحمي النوافذ وتؤمّن المنزل بل لديها سحر وجمال تضيفه إلى تصميم النافذة.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

16- مثال آخر للعواميد المنحنية التي لها شكل فريد ومميز للنافذة.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

17- عواميد معدنية طويلة تزين النافذة وتحميها.

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto شبابيك
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

18- شكل عتيق ومميز مستمد من القدم يحافظ على النمط الاستعماري التقليدي.

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اقرأ أيضًا: نصائح لتصميم النوافذ في منزلك

10 طرق ذكية تجعل مطبخك الصغير يبدو أكبر
هل تحبون استخدام الحديد في تأمين نوافذ المنزل من الخارج؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً