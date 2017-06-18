18 تصميم أنيق وآمن لنوافذ منزلك

النوافذ من العناصر المهمة في تصميم أي منزل، فهي المصدر الرئيسي للضوء والتهوية بالإضافة إلى جاذبيتها وتصميماتها الراقية، ولكن لا يمكن أن يكون التصميم مثالي دون توفر عامل مهم وهو الأمان، فالنافذة هي فتحة على الخارج يجب أن تكون مؤمنة بشكل جيد، وهنا سنرى معًا بعض الأفكار والتصميمات المميزة التي تعطينا الجمال والأمان في وقتٍ واحد.