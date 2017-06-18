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8 أشياء يجب مراعاتها عند شراء الأثاث من إيكيا

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify Living roomCupboards & sideboards خشب Brown
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إيكيا هي الخيار الأمثل لمن يريدون فرش منازلهم بسرعة وخصوصًا من الشباب الذين يبحثون عن التصميمات العصرية والحلول الذكية والصغيرة.

أصبحت إيكيا أكبر مخزن للأثاث في العالم في العالم لأنها جيدة فيما تصنعه وتقدمه للعملاء بأسعار معقولة واختيارات واسعة ودقة وكفاءة في المنتج النهائي، ولهذه الأسباب أصبحت نموذج نجاح عالمي، فتقريبًا كل شخص منا يمتلك منتج من منتجات إيكيا في منزله وعندما يشتري في المستقبل بالتأكيد سيذهب إلى هناك!

ومع ذلك، يجب أن نكون حريصين عند شراء المنتجات المختلفة من هذا المتجر الرائع وهذا الكتاب يخبركم عن الأسباب..

1- اختيار الأثاث الخاص بك قد يكون أسهل مما تعتقد

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

المشكلة الأكبر في إيكيا أنها تحرم منزلك من امتلاك قطع فريدة خاصة به، ولا يوجد حل أفضل لهذه المشكلة من صنع قطعتك الخاصة، مع كل المميزات التي تحصل عليها من هناك فلا شيء يساوي جمال الأثاث المصنوع خصيصًا من أجلك. 

بالطبع لسنا جميعًا نجارين ومع هذا يمكن صنع قطعة أو قطعتين من الأثاث ودمجه مع أثاث إيكيا وسترى نتيجة مبهرة على التصميم. 

2- الجميع يشتري من إيكيا

homify Living roomStorage
homify

homify
homify
homify

المنازل المفروشة بشكل مفرط من منتجات إيكيا تفتقر إلى وجود شخصية مميزة فالجميع يشتري نفس المنتج في كل دول العالم، فكم مرة فكرت قبل شراء هذا الرف غير أن أحد أصدقاءك يمتلك واحدًا مثله؟! على الأقل جميعنا فكّر بهذه الطريقة ولو مرة واحدة! 

ومع ذلك إن كان لا مفر من فرش جميع المنزل بقطع إيكيا يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تخصيص خلفية فريدة أو ديكور مميز حول الأثاث لجعله مختلفًا كما في هذا المثال.

3- هناك دائمًا بدائل

homify Living roomCupboards & sideboards خشب Brown
homify

homify
homify
homify

هذا يبدو غريبًا للبعض ولكن هناك بدائل لإيكيا! أصبحت العلامة التجارية في كل مكان في العالم ولذلك نفكر في كثير من الأحيان في اختيارات أخرى بديلة.

إيكيا رائدة في تصميم الأثاث البسيط والقطع الصغيرة التي يسهل حملها والتسوق معها فغيرت طريقة التفكير في تسوق الأثاث، وبمرور الوقت ظهر التسوق عبر الإنترنت والآن يمكننا الحصول على أي قطعة نريدها ونستلمها على باب المنزل بنقرة من الماوس، فلماذا نشتري نفس البوفيه الذي رأيناه ألف مرة من قبل إن كان من السهل علينا اختيار قطعة فريدة ومميزة في ثواني قليلة؟!

4- إعادة استخدام المنتجات

Goose Side Table Little Mill House Living roomSide tables & trays
Little Mill House

Goose Side Table

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

هناك وسائل أخرى مبتكرة وفريدة عند تأثيث منزلك ومنها شراء المنتجات المعاد تدويرها، فكرة إعادة استخدام العناصر القديمة لخلق قطعة جديدة وفريدة ليست فكرة مميزة فقط بل هي ممتعة وأنيقة وأيضًا صديقة للبيئة! 

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5- مخازن الأدوات المستعملة

Living area details Little Mill House غرفة المعيشة upcycled,recycled,reclaimed,vintage,industrial,desk,home office,workspace,house,country,cottage,terraced house
Little Mill House

Living area details

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

إيكيا تتميز بأسعارها الجيدة نسبيًا، ولكن أيضا توجد هذه الميزة في مخازن الأثاث المستعمل، إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية للعثور على صفقة جيدة من هذه المخازن ستوفر وقت التسوق وستكون قادرَا على اقتناء قطعة فريدة بجودة عالية وبنفس السعر، ومع هذا إن كنت لا تمتلك الوقت الكافي فإيكيا هي الأفضل في هذه الحالة. 

6- ستندهش لما يمكن أن تجده من خلال الإنترنت

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

التسوق عبر الإنترنت لشراء المنتجات المستعملة قد يفاجئك في بعض الأحيان بصفقات مربحة ومميزة، فهناك كثير ممن يريدون بيع الأثاث الخاص بهم عند الانتقال أو السفر ويضعون أرقام منخفضة للغاية مقارنةً بجودة القطع المباعة.

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7- مواد البناء

Taburetes pequeños, MIDECO mobiliario y decoracion MIDECO mobiliario y decoracion Dining roomChairs & benches خشب Wood effect
MIDECO mobiliario y decoracion

MIDECO mobiliario y decoracion
MIDECO mobiliario y decoracion
MIDECO mobiliario y decoracion

بعض أثاث إيكيا مصنوع من ألواح مصنعة مغطاة بطبقة أخرى رقيقة، في الحقيقة هي ليست سيئة ولكنها لا تقارن بجودة الخشب الحقيقية! 

8- تجربة التسوق

Shopping-City Süd Wien Vösendorf | Österreich, Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH مساحات تجارية مراكز تسوق/ مولات
Baierl &amp; Demmelhuber Innenausbau GmbH

Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH
Baierl &amp; Demmelhuber Innenausbau GmbH
Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH

كثير من الناس يحبون تجربة التسوق في إيكيا والبعض الآخر لا، وإذا كنت من هؤلاء الذين لا يحبون التسوق فربما عليك النظر في خيار الشراء عبر الإنترنت. 

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والآن أخبرونا عن رأيكم في إيكيا مميزاتها وعيوبها في التعليقات 

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