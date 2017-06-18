8 أشياء يجب مراعاتها عند شراء الأثاث من إيكيا

إيكيا هي الخيار الأمثل لمن يريدون فرش منازلهم بسرعة وخصوصًا من الشباب الذين يبحثون عن التصميمات العصرية والحلول الذكية والصغيرة.
أصبحت إيكيا أكبر مخزن للأثاث في العالم في العالم لأنها جيدة فيما تصنعه وتقدمه للعملاء بأسعار معقولة واختيارات واسعة ودقة وكفاءة في المنتج النهائي، ولهذه الأسباب أصبحت نموذج نجاح عالمي، فتقريبًا كل شخص منا يمتلك منتج من منتجات إيكيا في منزله وعندما يشتري في المستقبل بالتأكيد سيذهب إلى هناك!
ومع ذلك، يجب أن نكون حريصين عند شراء المنتجات المختلفة من هذا المتجر الرائع وهذا الكتاب يخبركم عن الأسباب..
المشكلة الأكبر في إيكيا أنها تحرم منزلك من امتلاك قطع فريدة خاصة به، ولا يوجد حل أفضل لهذه المشكلة من صنع قطعتك الخاصة، مع كل المميزات التي تحصل عليها من هناك فلا شيء يساوي جمال الأثاث المصنوع خصيصًا من أجلك.
بالطبع لسنا جميعًا نجارين ومع هذا يمكن صنع قطعة أو قطعتين من الأثاث ودمجه مع أثاث إيكيا وسترى نتيجة مبهرة على التصميم.
المنازل المفروشة بشكل مفرط من منتجات إيكيا تفتقر إلى وجود شخصية مميزة فالجميع يشتري نفس المنتج في كل دول العالم، فكم مرة فكرت قبل شراء هذا الرف غير أن أحد أصدقاءك يمتلك واحدًا مثله؟! على الأقل جميعنا فكّر بهذه الطريقة ولو مرة واحدة!
ومع ذلك إن كان لا مفر من فرش جميع المنزل بقطع إيكيا يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تخصيص خلفية فريدة أو ديكور مميز حول الأثاث لجعله مختلفًا كما في هذا المثال.
هذا يبدو غريبًا للبعض ولكن هناك بدائل لإيكيا! أصبحت العلامة التجارية في كل مكان في العالم ولذلك نفكر في كثير من الأحيان في اختيارات أخرى بديلة.
إيكيا رائدة في تصميم الأثاث البسيط والقطع الصغيرة التي يسهل حملها والتسوق معها فغيرت طريقة التفكير في تسوق الأثاث، وبمرور الوقت ظهر التسوق عبر الإنترنت والآن يمكننا الحصول على أي قطعة نريدها ونستلمها على باب المنزل بنقرة من الماوس، فلماذا نشتري نفس البوفيه الذي رأيناه ألف مرة من قبل إن كان من السهل علينا اختيار قطعة فريدة ومميزة في ثواني قليلة؟!
هناك وسائل أخرى مبتكرة وفريدة عند تأثيث منزلك ومنها شراء المنتجات المعاد تدويرها، فكرة إعادة استخدام العناصر القديمة لخلق قطعة جديدة وفريدة ليست فكرة مميزة فقط بل هي ممتعة وأنيقة وأيضًا صديقة للبيئة!
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إيكيا تتميز بأسعارها الجيدة نسبيًا، ولكن أيضا توجد هذه الميزة في مخازن الأثاث المستعمل، إذا كنت محظوظا بما فيه الكفاية للعثور على صفقة جيدة من هذه المخازن ستوفر وقت التسوق وستكون قادرَا على اقتناء قطعة فريدة بجودة عالية وبنفس السعر، ومع هذا إن كنت لا تمتلك الوقت الكافي فإيكيا هي الأفضل في هذه الحالة.
التسوق عبر الإنترنت لشراء المنتجات المستعملة قد يفاجئك في بعض الأحيان بصفقات مربحة ومميزة، فهناك كثير ممن يريدون بيع الأثاث الخاص بهم عند الانتقال أو السفر ويضعون أرقام منخفضة للغاية مقارنةً بجودة القطع المباعة.
بعض أثاث إيكيا مصنوع من ألواح مصنعة مغطاة بطبقة أخرى رقيقة، في الحقيقة هي ليست سيئة ولكنها لا تقارن بجودة الخشب الحقيقية!
كثير من الناس يحبون تجربة التسوق في إيكيا والبعض الآخر لا، وإذا كنت من هؤلاء الذين لا يحبون التسوق فربما عليك النظر في خيار الشراء عبر الإنترنت.
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