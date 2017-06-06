6 أمثلة لمسابح لا نهائية ستذهب عقلك

وجود مسبح في منزلك يعد ميزة وكنز يتمناه الجميع وخاصة في أيام الصيف الحارة، فلا يوجد أجمل من الاستمتاع بالمياة والاسترخاء بعدها في الجو الرائع. لكن وجود مسبح ذو تصميم لا نهائي يعطي لمنزلك فخامة غير عادية.
ما هو المسبح اللانهائي؟ هو مسبح ذو تصميم عادي لكن الفارق الوحيد أنه بدون حافة علوية مثل أغلب المسابح، بل يحتوي على حافة سلبية، حيث تنغمر المياة من فوقها لتعطيها شعور باللانهائية. هذا التصميم بدأ يظهرفي الفنادق ولكن انتشر أيضاً في البيوت مؤخراً، وهو يأتي بأشكال وأحجام متعددة.
أفضل الأماكن لوضع المسبح اللانهائي هي في حالة إطلالة المسبح على بحر أو محيط والذي يظهره كأنه جزء من البحر الظاهر في الأفق ويعطي أفضل وأكثر التصاميم للمسبح إبهاراً.
في مقال اليوم جئنا لكم بعدد من الأمثلة لمسابح لا نهائية ستعجبكم بالتأكيد.
كما ذكرنا من قبل فإن أفضل التصاميم للمسبح اللانهائي هي تلك المطلة على بحر أو محيط وهذا المثال جاء ليثبت صحة هذا الإدعاء. تخيل نفسك تسبح في هذا المسبح وتطل على هذا المنظر المبهر.
المسبح اللانهائي يعد مثالي لعمل تصميم الشلال. فماذا يحدث للمياة الغامرة لحافة المسبح؟ تتجمع في حوض أسفل حافة المسبح والذي يتلقى المياة المنغمرة ويقوم بإعادة استخدامها بعد فلترتها إلى داخل المسبح مرة أخرى، يمكن تصميمه على شكل شلال مع وجود بعض الصخور لإضفاء أجواء طبيعية جميلة.
إذا كان منزلك يقع على أرض ذات مستوى متدرج فهذه فرصة مثالية للحصول على مسبح أيضاً متدرج، والذي يؤكد على عنصر الشلال أو إنغمار الماء الذي يعد أساسي لتصميمه. للحصول على مستويات متدرجة في مساحات المسبح المختلفة يمكنك ربطها باستخدام السلالم، أو إختلاف الدرجات والتي تعطي لحديقة منزلك لمسات وأناقة إضافية.
من مميزات المسبح اللانهائي كونه مرتبط بالمشهد المحيط به كجزء من الطبيعية ولا يفصله عنها شيئاً.
لتصميم مختلف يمكنك عمل مساحة للتزلق في بداية المسبح على الجهة الأخرى من المشهد الرائع والذي يتيح لمستخدميه الاستمتاع بالمشهد المميز والتزحلق أيضاً فسيعطيهم الفرصة للاستمتاع والمرح.
يجب أن تبقى حافة المسبح مستقيمة للحصول على التأثير المطلوب لكن الجوانب والحواف الأخرى لا يجب أن تحافظ على الشكل المستقيم التقليدي. يمكنك تجربة أكثر من شكل للمسبح، فالكثير يفضلوا المسبح الدائري، أو بأشكال غير تقليدية وغريبة. كما يمكنك تقسيم المسبح لأقسام داخلية بتغير شكل الحواف فقط.
يعتمد سعر تصميم المسبح اللانهائي على حجمه ومدى تعقيد تصميمه. والذي سيؤثر بالتبعية على بناؤه والإهتمام به والحفاظ عليه فيما بعد. لذا قم باستشارة المتخصصين لأفضل الأنواع وأكثرها مناسبة لمنزلك والمساحة المتاحة لديك.
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