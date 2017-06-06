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6 أمثلة لمسابح لا نهائية ستذهب عقلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Tutto un nuovo concetto di piscina, Biodesign pools Biodesign pools مسبح
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وجود مسبح في منزلك يعد ميزة وكنز يتمناه الجميع وخاصة في أيام الصيف الحارة، فلا يوجد أجمل من الاستمتاع بالمياة والاسترخاء بعدها في الجو الرائع. لكن وجود مسبح ذو تصميم لا نهائي يعطي لمنزلك فخامة غير عادية.

ما هو المسبح اللانهائي؟ هو مسبح ذو تصميم عادي لكن الفارق الوحيد أنه بدون حافة علوية مثل أغلب المسابح، بل يحتوي على حافة سلبية، حيث تنغمر المياة من فوقها لتعطيها شعور باللانهائية. هذا التصميم بدأ يظهرفي الفنادق ولكن انتشر أيضاً في البيوت مؤخراً، وهو يأتي بأشكال وأحجام متعددة.

أفضل الأماكن لوضع المسبح اللانهائي هي في حالة إطلالة المسبح على بحر أو محيط والذي يظهره كأنه جزء من البحر الظاهر في الأفق ويعطي أفضل وأكثر التصاميم للمسبح إبهاراً. 

في مقال اليوم جئنا لكم بعدد من الأمثلة لمسابح لا نهائية ستعجبكم بالتأكيد.

1.مصدر مياة لا نهائي

Infinity edge pool by LS+L homify مسبح رخام Blue swimming pool,infinity pool,mediterranean
homify

Infinity edge pool by LS+L

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل فإن أفضل التصاميم للمسبح اللانهائي هي تلك المطلة على بحر أو محيط وهذا المثال جاء ليثبت صحة هذا الإدعاء. تخيل نفسك تسبح في هذا المسبح وتطل على هذا المنظر المبهر.

2.تصميم الشلال

Swimming pool designs, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design مسبح
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
Tono Vila Architecture & Design

المسبح اللانهائي يعد مثالي لعمل تصميم الشلال. فماذا يحدث للمياة الغامرة لحافة المسبح؟ تتجمع في حوض أسفل حافة المسبح والذي يتلقى المياة المنغمرة ويقوم بإعادة استخدامها بعد فلترتها  إلى داخل المسبح مرة أخرى، يمكن تصميمه على شكل شلال مع وجود بعض الصخور لإضفاء أجواء طبيعية جميلة.

3.مسبح له أكثر من مستوى

Swimming pool designs, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design مسبح
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
Tono Vila Architecture & Design

إذا كان منزلك يقع على أرض ذات مستوى متدرج فهذه فرصة مثالية للحصول على مسبح أيضاً متدرج، والذي يؤكد على عنصر الشلال أو إنغمار الماء الذي يعد أساسي لتصميمه. للحصول على مستويات متدرجة في مساحات المسبح المختلفة يمكنك ربطها باستخدام السلالم، أو إختلاف الدرجات والتي تعطي لحديقة منزلك لمسات وأناقة إضافية.

Casa com vista de cortar a respiração na Ilha da Madeira, Mayer & Selders Arquitectura Mayer & Selders Arquitectura مساحات تجارية فنادق
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

من مميزات المسبح اللانهائي كونه مرتبط بالمشهد المحيط به كجزء من الطبيعية ولا يفصله عنها شيئاً.

4.تصميم متزحلق

Tutto un nuovo concetto di piscina, Biodesign pools Biodesign pools مسبح
Biodesign pools

Biodesign pools
Biodesign pools
Biodesign pools

لتصميم مختلف يمكنك عمل مساحة للتزلق في بداية المسبح على الجهة الأخرى من المشهد الرائع والذي يتيح لمستخدميه الاستمتاع بالمشهد المميز والتزحلق أيضاً فسيعطيهم الفرصة للاستمتاع والمرح.

5.أشكال غير تقليدية

Tutto un nuovo concetto di piscina, Biodesign pools Biodesign pools مسبح
Biodesign pools

Biodesign pools
Biodesign pools
Biodesign pools

يجب أن تبقى حافة المسبح مستقيمة للحصول على التأثير المطلوب  لكن الجوانب والحواف الأخرى لا يجب أن تحافظ على الشكل المستقيم التقليدي. يمكنك تجربة أكثر من شكل للمسبح، فالكثير يفضلوا المسبح الدائري، أو بأشكال غير تقليدية وغريبة. كما يمكنك تقسيم المسبح لأقسام داخلية بتغير شكل الحواف فقط.

6.تكلفة المسبح اللانهائي

Hotel Nettuno | Outdoor spaces and infinity pool, DomECO DomECO مسبح
DomECO

DomECO
DomECO
DomECO

يعتمد سعر تصميم المسبح اللانهائي على حجمه ومدى تعقيد تصميمه. والذي سيؤثر بالتبعية على بناؤه والإهتمام به والحفاظ عليه فيما بعد. لذا قم باستشارة المتخصصين لأفضل الأنواع وأكثرها مناسبة لمنزلك والمساحة المتاحة لديك.

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