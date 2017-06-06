6 أمثلة لمسابح لا نهائية ستذهب عقلك

وجود مسبح في منزلك يعد ميزة وكنز يتمناه الجميع وخاصة في أيام الصيف الحارة، فلا يوجد أجمل من الاستمتاع بالمياة والاسترخاء بعدها في الجو الرائع. لكن وجود مسبح ذو تصميم لا نهائي يعطي لمنزلك فخامة غير عادية.

ما هو المسبح اللانهائي؟ هو مسبح ذو تصميم عادي لكن الفارق الوحيد أنه بدون حافة علوية مثل أغلب المسابح، بل يحتوي على حافة سلبية، حيث تنغمر المياة من فوقها لتعطيها شعور باللانهائية. هذا التصميم بدأ يظهرفي الفنادق ولكن انتشر أيضاً في البيوت مؤخراً، وهو يأتي بأشكال وأحجام متعددة.

أفضل الأماكن لوضع المسبح اللانهائي هي في حالة إطلالة المسبح على بحر أو محيط والذي يظهره كأنه جزء من البحر الظاهر في الأفق ويعطي أفضل وأكثر التصاميم للمسبح إبهاراً.

في مقال اليوم جئنا لكم بعدد من الأمثلة لمسابح لا نهائية ستعجبكم بالتأكيد.