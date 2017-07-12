8 أفكار لاستغلال البدروم بشكل مثالي

غالباً ما تكون البدرومات هي عبارة عن مساحات منسية أوغير مستغلة بشكل صحيح، فأغلبنا يستغلها لإلقاء الأشياء القديمة والتخزين بشكل عشوائي كما انه يكون ملجأ للحشرات والأتربة وملاذ للحيوانات مثل الفئران. لكن إذا نظرنا للبدروم بشكل آخر فيمكننا استغلاله بشكل يحسن من وظيفة منزلك ويضيف لها قيمة ليصل لأقصى الإمكانيات.
فيمكنك تجديده حسب حاجتك واستخدامك والذي سيضيف لمنزلك الكثير لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار الابداعية لاستغلال البدروم بشكل ملهم ورائع..
يمكنك استغلال مساحة البدروم للحصول على مسبح ذو خصوصية والذي يعد ذو ميزة إضافية، أنه لا يتأثر بالعوامل الجوية المختلفة ليتمتع به كل أفراد الأسرة.
إذا كان لديك الامكانيات والمساحة متاحة، فلما لا تحصل على جيم خاص بك ليكون مساحة خاصة يمكنك استغلالها في أي وقت في اليوم للحصول على الرشاقة المطلوية. لا تتطلب مبلغ كبير في البداية ولكن يمكنك البدأ بوضع جهاز واحد وإفساح المجال لعمل تمرينات لا تحتاج للأجهزة مثل قفز الحبل أو اليوجا، ثم بالتدريج يمكنك إضافة الأجهزة التي تحتاجها فهو استثمار رائع لصحتك ورشاقتك.
يمكنك تخصيص مساحة للألعاب الورقية وال board games كما يمكنك وضع طاولة بلياردو أو تخصيص مساحة لألعاب الفيديو لتكون مساحة مثالية لتجمع أصدقاءك والحصول على أجواء من المرح وأوقات طيبة.
من منا لا يحب مشاهدة الأفلام، فلا يوجد أفضل من مساحة مثل السينما المنزلية لعمل حفلات الأفلام واستضافة الأصدقاء والعائلة مع الحصول على أجواء السينمات الخاصة داخل منزلك.
إذا لم يكن لديك المساحة المطلوبة في الحمام أو المنزل يمكنك عمل غرفة ملابس متكاملة في البدروم حيث يمكنك وضع الغسالة الكهربائية فيها بالإضافة للمجفف ومساحة لتعليق الملابس لتجف مع مساحة تخزين للملابس المتسخة، الصابون وكل ما تحتاجه في الغرفة.
أفضل استخدام لمساحة البدروم هي بعمل منتجع صحي خاص بك بعمل غرفة للسونا مع تجهيز ديكور أنيق يساهم في الراحة والاسترخاء مع عمل مساحة للمساج أيضاً.
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يستخدم الكثير منا البدروم كمساحة تخزينية لكن لا بأس من تنظيم هذه المساحة بشكل يتيح لك الحصول على ما تريده فوراً. فقم بالقاء أو التبرع مما لا تريد ولا تجعل البدروم يكون كمساحة لإلقاء القمامة لكن تخلص من الفوضى ونظمه بشكل يساعدك في التخزين. يمكنك وضع خزانات مغلقة لتحافظ على أغراضك كما يمكنك وضع نظام محدد للأوراق وأدوات النظافة أو الإصلاح حول المنزل.
قد يكون المنزل لا يتسع لعمل هواياتك المختلفة كما يمكنها أن تسبب فوضى كبيرة في أثناء ممارستك للهوايات. لكن عند تخصيص مساحة خاصة لعمل هوياتك المختلفة في البدروم فهي فرصة رائعة لإطلاق العنان والحصول على مساحة ابداعية خاصة بك، فقد يكون استوديو أو ورشة خاصة بك مع تنظيم أدواتك بشكل يسمح لك بالعمل بسهولة ومرونة.