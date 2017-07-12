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8 أفكار لاستغلال البدروم بشكل مثالي

Marwa Hasan Marwa Hasan
007 Home Cinema, Finite Solutions Finite Solutions غرفة الميديا
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غالباً ما تكون البدرومات هي عبارة عن مساحات منسية أوغير مستغلة بشكل صحيح، فأغلبنا يستغلها لإلقاء الأشياء القديمة والتخزين بشكل عشوائي كما انه يكون ملجأ للحشرات والأتربة وملاذ للحيوانات مثل الفئران. لكن إذا نظرنا للبدروم بشكل آخر فيمكننا استغلاله بشكل يحسن من وظيفة منزلك ويضيف لها قيمة ليصل لأقصى الإمكانيات. 

فيمكنك تجديده حسب حاجتك واستخدامك والذي سيضيف لمنزلك الكثير لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار الابداعية لاستغلال البدروم بشكل ملهم ورائع..

1.مسبح ذو خصوصية

​Basement pool at Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd مسبح حجر White
Nash Baker Architects Ltd

​Basement pool at Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

يمكنك استغلال مساحة البدروم للحصول على مسبح ذو خصوصية والذي يعد ذو ميزة إضافية، أنه لا يتأثر بالعوامل الجوية المختلفة  ليتمتع به كل أفراد الأسرة.

2.صالة رياضة منزلي

Basement Paul Wiggins Architects صالة الرياضة
Paul Wiggins Architects

Basement

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

إذا كان لديك الامكانيات والمساحة متاحة، فلما لا تحصل على جيم خاص بك ليكون مساحة خاصة يمكنك استغلالها في أي وقت في اليوم للحصول على الرشاقة المطلوية. لا تتطلب مبلغ كبير في البداية ولكن يمكنك البدأ بوضع جهاز واحد وإفساح المجال لعمل تمرينات لا تحتاج للأجهزة مثل قفز الحبل أو اليوجا، ثم بالتدريج يمكنك إضافة الأجهزة التي تحتاجها فهو استثمار رائع لصحتك ورشاقتك.

3.غرفة للألعاب والترفيه

Bespoke games room bar & Cinema room bar cu_cucine غرفة المعيشة
cu_cucine

Bespoke games room bar & Cinema room bar

cu_cucine
cu_cucine
cu_cucine

يمكنك تخصيص مساحة للألعاب الورقية وال board games كما يمكنك وضع طاولة بلياردو أو تخصيص مساحة لألعاب الفيديو لتكون مساحة مثالية لتجمع أصدقاءك والحصول على أجواء من المرح وأوقات طيبة.

4.سينما منزلية

007 Home Cinema, Finite Solutions Finite Solutions غرفة الميديا
Finite Solutions

007 Home Cinema

Finite Solutions
Finite Solutions
Finite Solutions

من منا لا يحب مشاهدة الأفلام، فلا يوجد أفضل من مساحة مثل السينما المنزلية لعمل حفلات الأفلام واستضافة الأصدقاء والعائلة مع الحصول على أجواء السينمات الخاصة داخل منزلك.

5.غرفة غسيل

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا لم يكن لديك المساحة المطلوبة في الحمام أو المنزل يمكنك عمل غرفة ملابس متكاملة في البدروم حيث يمكنك وضع الغسالة الكهربائية فيها بالإضافة للمجفف ومساحة لتعليق الملابس لتجف مع مساحة تخزين للملابس المتسخة، الصابون وكل ما تحتاجه في الغرفة.

6.منتجع صحي

homify SpaPool & spa accessories خشب
homify

homify
homify
homify

أفضل استخدام لمساحة البدروم هي بعمل منتجع صحي خاص بك بعمل غرفة للسونا مع تجهيز ديكور أنيق يساهم في الراحة والاسترخاء مع عمل مساحة للمساج أيضاً.

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7.مساحة للتخزين

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH مرآب~ كراج فلز White
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

يستخدم الكثير منا البدروم كمساحة تخزينية لكن لا بأس من تنظيم هذه المساحة بشكل يتيح لك الحصول على ما تريده فوراً. فقم بالقاء أو التبرع مما لا تريد ولا تجعل البدروم يكون كمساحة لإلقاء القمامة لكن تخلص من الفوضى ونظمه بشكل يساعدك في التخزين. يمكنك وضع خزانات مغلقة لتحافظ على أغراضك كما يمكنك وضع نظام محدد للأوراق وأدوات النظافة أو الإصلاح حول المنزل.

8.مساحة للهوايات

homify
homify

homify
homify
homify

قد يكون المنزل لا يتسع لعمل هواياتك المختلفة كما يمكنها أن تسبب فوضى كبيرة في أثناء ممارستك للهوايات. لكن عند تخصيص مساحة خاصة لعمل هوياتك المختلفة في البدروم فهي فرصة رائعة لإطلاق العنان والحصول على مساحة ابداعية خاصة بك، فقد يكون استوديو أو ورشة خاصة بك مع تنظيم أدواتك بشكل يسمح لك بالعمل بسهولة ومرونة.

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