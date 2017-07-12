8 أفكار لاستغلال البدروم بشكل مثالي

إذا كان لديك الامكانيات والمساحة متاحة، فلما لا تحصل على جيم خاص بك ليكون مساحة خاصة يمكنك استغلالها في أي وقت في اليوم للحصول على الرشاقة المطلوية. لا تتطلب مبلغ كبير في البداية ولكن يمكنك البدأ بوضع جهاز واحد وإفساح المجال لعمل تمرينات لا تحتاج للأجهزة مثل قفز الحبل أو اليوجا، ثم بالتدريج يمكنك إضافة الأجهزة التي تحتاجها فهو استثمار رائع لصحتك ورشاقتك.