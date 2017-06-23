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7 وصايا للحصول على منزل صحي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify HouseholdHomewares
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منزلك هو ملجأك وملاذك ففيه تستريح من الحياة السريعة والمتلاحقة وفيه نشعر بالأمان والراحة، لذلك من المهم أن نحرص أن جعل منازلنا صحية ونحررها من أية سموم، جراثيم أو أخطار قد تكون في منازلنا بدون إدراك والتي قد تلحق بنا وبأسرتنا. هناك عدد من أشياء الواجب مراعتها للحصول على منزل صحي ونظيف ونحسين صحتك وصحة أولادك، فبعض التغيرات البسيطة يمكنك الحصول على منزل أكثر صحة وأكثر سعادة.

جئنا لك ببعض هذه الأفكار والتي ستساعدك وتأخذك على أول الطريق نحو بيت صحي وجميل.

1.التحكم في الغبار والأتربة

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

يعد الغبار أحد أكثر الأسباب خطورة على الجسم فهو يسبب حساسية الصدر وحساسية الجلد إذا لم يتم التحكم فيه فوراً كما أنه يحمل مكروبات وحشرات غير مرئية تؤدي إلى إيذاء الجسم. قم بالتخلص من الأتربة أولاً بأول باستخدام المكنسة الكهربائية، مسح الأسطح وغسل المفروشات وتخزينها جيداً.

2.إبعاد أي عناصر ذات الخطورة

Tocqueville, HiCeBeNe HiCeBeNe غرفة المعيشة
HiCeBeNe

HiCeBeNe
HiCeBeNe
HiCeBeNe

إفحص بيتك من أي أدوات خطيرة مثل الأدوات الحادة، بعض الدهانات أو المركبات الكيماوية الخطيرة أو النباتات السامة والتي قد تؤذي الأطفال أو الحيوانات الأليفة في منزلك كما أن بعض العناصر لها خطورة بالغة عند شمها فقط.

3.إحذز استخدام المركبات الكيماوية

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

مبيدات الحشرات، المنظفات أو المركبات ذات الاستخدامات المختلفة تسبب العديد من المشكلات الصحية وخاصة للأطفال. يمكنك استبدال هذه الكيماويات بأخرى طييعية وغير سامة لسلامتك وسلامة أطفالك.

4.تهوية جيدة

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

إحرص على فنح النوافذ وتهوية منزلك يومياً لتجديد الهواء والتخلص من أي روائح، مكروبات أو جراثيم قد تكون ضارة ومعلقة بالهواء الداخلي للمنزل. يمكنك أيضاً تزين بيتك بالنباتات والتي لن تكون عنصر ديكوري جميل فحسب ولكن لها فوائد صحية عديدة أهمها تنقية الهواء.

5.استبدل الكيماويات بمواد غير سامة

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل فهناك بدائل طبيعية رائعة ورخيصة للمنظفات الضارة والسامة. فإذا كنت تريد الحصول على منزل أكثر صحة فإحرص على استبدال هذه المنظفات بكربونات الصوديوم والخل واللتان تعدان خامتين سحرتين وحلول لكل مشكلات البيت.

6.طعام صحي

Share.Food, STUDIO BILGE NUR SALTIK STUDIO BILGE NUR SALTIK Dining roomCrockery & glassware
STUDIO BILGE NUR SALTIK

STUDIO BILGE NUR SALTIK
STUDIO BILGE NUR SALTIK
STUDIO BILGE NUR SALTIK

قم بإضافة الطعام الصحي لقائمة الوجبات في مطبخك والتي من شأنه أن يساهم في بناء وتقوية أطفالك في أثناء نموهم كما أنه سيعطيك الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك. أيضاً فإن الجسم يعتاد الطعام الصحي بعد فترة وسيرفض فيما بعد أي أطعمة خارجية معدة بصورة غير صحية.

كن مبدع في طريقة تقديم الوجبات لأطفالك خاصة حتى تتجنب رفضهم إياها.

7.فلتر المياة

square push pump with caddy simplehuman مطبخ
simplehuman

square push pump with caddy

simplehuman
simplehuman
simplehuman

إحرص على وجود فلتر للمياة على صنابير منزلك حيث أن المياة تحتوي على عناصر كيماوية سامة تؤثر على صحتك وصحة أولادك إذا ما شربت منها. وجود فلتر مياة سيوفر عليك الكثير من الأموال المبذولة في شراء المياة المعدنية كما أنها تعد عملية أسهل بكثير من عملية الشراء.

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