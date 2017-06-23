7 وصايا للحصول على منزل صحي

منزلك هو ملجأك وملاذك ففيه تستريح من الحياة السريعة والمتلاحقة وفيه نشعر بالأمان والراحة، لذلك من المهم أن نحرص أن جعل منازلنا صحية ونحررها من أية سموم، جراثيم أو أخطار قد تكون في منازلنا بدون إدراك والتي قد تلحق بنا وبأسرتنا. هناك عدد من أشياء الواجب مراعتها للحصول على منزل صحي ونظيف ونحسين صحتك وصحة أولادك، فبعض التغيرات البسيطة يمكنك الحصول على منزل أكثر صحة وأكثر سعادة.
جئنا لك ببعض هذه الأفكار والتي ستساعدك وتأخذك على أول الطريق نحو بيت صحي وجميل.
يعد الغبار أحد أكثر الأسباب خطورة على الجسم فهو يسبب حساسية الصدر وحساسية الجلد إذا لم يتم التحكم فيه فوراً كما أنه يحمل مكروبات وحشرات غير مرئية تؤدي إلى إيذاء الجسم. قم بالتخلص من الأتربة أولاً بأول باستخدام المكنسة الكهربائية، مسح الأسطح وغسل المفروشات وتخزينها جيداً.
إفحص بيتك من أي أدوات خطيرة مثل الأدوات الحادة، بعض الدهانات أو المركبات الكيماوية الخطيرة أو النباتات السامة والتي قد تؤذي الأطفال أو الحيوانات الأليفة في منزلك كما أن بعض العناصر لها خطورة بالغة عند شمها فقط.
مبيدات الحشرات، المنظفات أو المركبات ذات الاستخدامات المختلفة تسبب العديد من المشكلات الصحية وخاصة للأطفال. يمكنك استبدال هذه الكيماويات بأخرى طييعية وغير سامة لسلامتك وسلامة أطفالك.
إحرص على فنح النوافذ وتهوية منزلك يومياً لتجديد الهواء والتخلص من أي روائح، مكروبات أو جراثيم قد تكون ضارة ومعلقة بالهواء الداخلي للمنزل. يمكنك أيضاً تزين بيتك بالنباتات والتي لن تكون عنصر ديكوري جميل فحسب ولكن لها فوائد صحية عديدة أهمها تنقية الهواء.
كما ذكرنا من قبل فهناك بدائل طبيعية رائعة ورخيصة للمنظفات الضارة والسامة. فإذا كنت تريد الحصول على منزل أكثر صحة فإحرص على استبدال هذه المنظفات بكربونات الصوديوم والخل واللتان تعدان خامتين سحرتين وحلول لكل مشكلات البيت.
قم بإضافة الطعام الصحي لقائمة الوجبات في مطبخك والتي من شأنه أن يساهم في بناء وتقوية أطفالك في أثناء نموهم كما أنه سيعطيك الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك. أيضاً فإن الجسم يعتاد الطعام الصحي بعد فترة وسيرفض فيما بعد أي أطعمة خارجية معدة بصورة غير صحية.
كن مبدع في طريقة تقديم الوجبات لأطفالك خاصة حتى تتجنب رفضهم إياها.
إحرص على وجود فلتر للمياة على صنابير منزلك حيث أن المياة تحتوي على عناصر كيماوية سامة تؤثر على صحتك وصحة أولادك إذا ما شربت منها. وجود فلتر مياة سيوفر عليك الكثير من الأموال المبذولة في شراء المياة المعدنية كما أنها تعد عملية أسهل بكثير من عملية الشراء.