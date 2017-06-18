منزل أنيق على النمط العصري

الإشراقة الطبيعية والنغمات الفاتحة تمنح أي مساحة إشراقة رائعة، وتحول المنزل إلى مساحة مُريحة للعيش، خاصة مع نوافذ تتيح تجدد الهواء باستمرار. كما أن اختيار قطع الأثاث بذوق عصري يميل إلى الأناقة البسيطة دون المبالغة، يزيد الأجواء المريحة في أرجاء المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل أنيق صمم على النمط العصري مع بالتة من الألوان المحايدةوالمشرقة، وتناقض لوني رائع بالأبيض والأسود. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من لمسات الخبراء!