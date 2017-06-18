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منزل أنيق على النمط العصري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten منازل سليت Black
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الإشراقة الطبيعية والنغمات الفاتحة تمنح أي مساحة إشراقة رائعة، وتحول المنزل إلى مساحة مُريحة للعيش، خاصة مع نوافذ تتيح تجدد الهواء باستمرار. كما أن اختيار قطع الأثاث بذوق عصري يميل إلى الأناقة البسيطة دون المبالغة، يزيد الأجواء المريحة في أرجاء المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل أنيق صمم على النمط العصري مع بالتة من الألوان المحايدةوالمشرقة، وتناقض لوني رائع بالأبيض والأسود. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من لمسات الخبراء!

واجهة بتصميم هندسي أنيق

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten منازل سليت Black
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

واجهة خرسانية مع تصميم هندسي أنيق، يمنح المنزل إطلالة عصرية رائعة تتحدث عن داخله، وتستقبل الزائرين مع الكثير من الشغف للتعرف على مدى أناقة التصميم الداخلي. النوافذ الزجاجية تمنح المنزل إشراقة طبيعية، وتجعله جيد التهوية، دون خرق الخصوصية، بفضل استخدام الزجاج القاتم.

دمج الغرف في مساحة مُشرقة

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten غرفة المعيشة الخرسانة Beige
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

في مساحة مُشرقة مليئة بالضوء الكثيف والهواء المتجدد، اجتمعت غرفة المعيشة مع غرفة السفرة، ومكتبة خشبية أنيقة لترتيب الكتب وقطع الديكور، مع بالتة من النغمات المحايدة وتناقض لوني رائع بين الأبيض والأسود. اختيار قطع الأثاث ينطوي على درجة عالية من الذوق الرفيع والأناقة البسيطة، مع ترك الكثير مع الفضاء لتحقيق الاتساع والراحة البصرية.

قطع قليلة من الأثاث مع الكثير من الأناقة

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten غرفة المعيشة الخرسانة Beige
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف، والتي حلت بدلًا من الجدران الخرسانية، جعلت من تلك المساحة المُشرقة غرفة مفتوحة مع إطلالة رائعة على الفناء الخارجي.

غرفة المعيشة ضمت أريكة وحيدة كبيرة ومُريحة  بلون أسود مناقض للجدران البيضاء، ومنضدة خشبية بسيطة للمشروبات. بينما صممت غرفة السفرة مع طاولة مستديرة بسطح خشبي وقد احيطت بها كراسي بيضاء مصممة لتوفير أكبر قدر من الراحة في الجلوس.

مطبخ فسيح ونظيف ومشرق

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten مطبخ بلاستيك White
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

داخل المطبخ، نجد أن المساحة تبدو نظيفة ومشرقة وفسيحة للغاية، بفضل التصميم الخطي على جانبي المطبخ، مع ترك المساحة في المنتصف فارغة تمامًا للتحرك بأريحية. صمم المطبخ بمزيج من الأبيض والرمادي، مع سيطرة كبيرة للأبيض الذي يدعمه الضوء الطبيعي المتسلل بكثافة من النافذة الزجاجية المطلة على الفناء الخارجي.

درج ابيض بسيط

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten غرفة المعيشة خشب White
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

يقودنا الدرج بتصميمه الأبيض، إلى الطابق الثاني، حيث تقع غرف النوم. صمم الدرج من الخشب بالكامل، مع طلاء أبيض بالكامل دون اية تفاصيل أو مبالغات، فقط مظهر بسيط يخلو من العيوب.

غرفة نوم بطابع بسيط

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten غرفة نوم الخرسانة Beige
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

في الطابق الثاني، ندخل غرفة النوم، لنجدها لا تختلف كثيرًا عن باقي أجزاء المنزل، حيث الكثير من الأبيض والضوء الطبيعي، وسرير خشبي مزدوج يخلو من التفاصيل، إلا من مفروشات مع خطوط رمادية تكسر برودة الأبيض وتصنع تناقضًا لونيًا مثيرًا للعين. الجدران تخلو من كل شيء ماعدا إطار وحيد لمنظر طبيعي مع الكثير من اللون اللبني. كذلك السقف تزين بمصباح وحيد أبيض وبسيط تمامًا كتفاصيل الغرفة.

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حمام فاخر على وجه مفاجىء

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten حمام البلاط White
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

على عكس سائر أجزاء المنزل، تخلى الحمام عن البساطة ليتمتع بطابع فاخر اكتسبه بفضل الجدار فوق المغطس الكبير، والذي اتخذ تصميمًأ حجريًا أنيقًا للغاية. نلاحظ أنه على عكس تصميمات الحمامات المعتادة، اختار المصمم الجدار فوق المغطس ليكون مختلفًا بدلًا من جدار الكابينة الزجاجية. الخزانة المثبت بها حوض الاغتسال أيضًا تتمتع بطابع فاخر وأنيق، خاصة تلك المقابض الأفقية اللامعة.

فناء خلفي متواضع

Cataloguswoning Datcha house 4, Nijmegen (Lent), 8A Architecten 8A Architecten منازل سليت Black
8A Architecten

8A Architecten
8A Architecten
8A Architecten

يتمتع الفناء الخلفي بمساحة متواضعة ولكنها رائعة لقضاء العطلات مع أفراد العائلة، حيث ضمت الشرفة الصغيرة طاولة خشبية مع بضعة مقاعد لتناول وجبة ممتعة في الهواء طلق وسط المساحات الخضراء المحيطة بالفناء.
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