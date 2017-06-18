منزل أنيق على النمط العصري

الإشراقة الطبيعية والنغمات الفاتحة تمنح أي مساحة إشراقة رائعة، وتحول المنزل إلى مساحة مُريحة للعيش، خاصة مع نوافذ تتيح تجدد الهواء باستمرار. كما أن اختيار قطع الأثاث بذوق عصري يميل إلى الأناقة البسيطة دون المبالغة، يزيد الأجواء المريحة في أرجاء المنزل.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل أنيق صمم على النمط العصري مع بالتة من الألوان المحايدةوالمشرقة، وتناقض لوني رائع بالأبيض والأسود. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من لمسات الخبراء!
واجهة خرسانية مع تصميم هندسي أنيق، يمنح المنزل إطلالة عصرية رائعة تتحدث عن داخله، وتستقبل الزائرين مع الكثير من الشغف للتعرف على مدى أناقة التصميم الداخلي. النوافذ الزجاجية تمنح المنزل إشراقة طبيعية، وتجعله جيد التهوية، دون خرق الخصوصية، بفضل استخدام الزجاج القاتم.
في مساحة مُشرقة مليئة بالضوء الكثيف والهواء المتجدد، اجتمعت غرفة المعيشة مع غرفة السفرة، ومكتبة خشبية أنيقة لترتيب الكتب وقطع الديكور، مع بالتة من النغمات المحايدة وتناقض لوني رائع بين الأبيض والأسود. اختيار قطع الأثاث ينطوي على درجة عالية من الذوق الرفيع والأناقة البسيطة، مع ترك الكثير مع الفضاء لتحقيق الاتساع والراحة البصرية.
النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف، والتي حلت بدلًا من الجدران الخرسانية، جعلت من تلك المساحة المُشرقة غرفة مفتوحة مع إطلالة رائعة على الفناء الخارجي.
غرفة المعيشة ضمت أريكة وحيدة كبيرة ومُريحة بلون أسود مناقض للجدران البيضاء، ومنضدة خشبية بسيطة للمشروبات. بينما صممت غرفة السفرة مع طاولة مستديرة بسطح خشبي وقد احيطت بها كراسي بيضاء مصممة لتوفير أكبر قدر من الراحة في الجلوس.
داخل المطبخ، نجد أن المساحة تبدو نظيفة ومشرقة وفسيحة للغاية، بفضل التصميم الخطي على جانبي المطبخ، مع ترك المساحة في المنتصف فارغة تمامًا للتحرك بأريحية. صمم المطبخ بمزيج من الأبيض والرمادي، مع سيطرة كبيرة للأبيض الذي يدعمه الضوء الطبيعي المتسلل بكثافة من النافذة الزجاجية المطلة على الفناء الخارجي.
يقودنا الدرج بتصميمه الأبيض، إلى الطابق الثاني، حيث تقع غرف النوم. صمم الدرج من الخشب بالكامل، مع طلاء أبيض بالكامل دون اية تفاصيل أو مبالغات، فقط مظهر بسيط يخلو من العيوب.
في الطابق الثاني، ندخل غرفة النوم، لنجدها لا تختلف كثيرًا عن باقي أجزاء المنزل، حيث الكثير من الأبيض والضوء الطبيعي، وسرير خشبي مزدوج يخلو من التفاصيل، إلا من مفروشات مع خطوط رمادية تكسر برودة الأبيض وتصنع تناقضًا لونيًا مثيرًا للعين. الجدران تخلو من كل شيء ماعدا إطار وحيد لمنظر طبيعي مع الكثير من اللون اللبني. كذلك السقف تزين بمصباح وحيد أبيض وبسيط تمامًا كتفاصيل الغرفة.
على عكس سائر أجزاء المنزل، تخلى الحمام عن البساطة ليتمتع بطابع فاخر اكتسبه بفضل الجدار فوق المغطس الكبير، والذي اتخذ تصميمًأ حجريًا أنيقًا للغاية. نلاحظ أنه على عكس تصميمات الحمامات المعتادة، اختار المصمم الجدار فوق المغطس ليكون مختلفًا بدلًا من جدار الكابينة الزجاجية. الخزانة المثبت بها حوض الاغتسال أيضًا تتمتع بطابع فاخر وأنيق، خاصة تلك المقابض الأفقية اللامعة.
يتمتع الفناء الخلفي بمساحة متواضعة ولكنها رائعة لقضاء العطلات مع أفراد العائلة، حيث ضمت الشرفة الصغيرة طاولة خشبية مع بضعة مقاعد لتناول وجبة ممتعة في الهواء طلق وسط المساحات الخضراء المحيطة بالفناء.
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