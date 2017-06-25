غيّر شكل حمامك في 5 دقائق فقط!

الحمام هو الغرفة الأكثر إهمالًا في التصميم الداخلي، نادءًا ما نهتم بالقطع الموجودة بها والديكور المخصص لها، ولكن عندما يأتي الضيوف إلى منزلك لا يوجد شك بأنك تريد عندها أن يظهر الحمام بشكل راقي وأنيق ولكن كيف يمكن ذلك؟!

هوميفاي تقدم لكم الحل في هذا الكتاب من خلال تجديدات بسيطة تضمن بها جمال حمامك ولن تستغرق سوى خمس دقائق فقط..