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غيّر شكل حمامك في 5 دقائق فقط!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
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الحمام هو الغرفة الأكثر إهمالًا في التصميم الداخلي، نادءًا ما نهتم بالقطع الموجودة بها والديكور المخصص لها، ولكن عندما يأتي الضيوف إلى منزلك لا يوجد شك بأنك تريد عندها أن يظهر الحمام بشكل راقي وأنيق ولكن كيف يمكن ذلك؟! 

هوميفاي تقدم لكم الحل في هذا الكتاب من خلال تجديدات بسيطة تضمن بها جمال حمامك ولن تستغرق سوى خمس دقائق فقط..

1- رف إضافي

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Beige
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

إذا كان لديك جدار فارغ يحتاج فقط إلى شيء إضافي للتزيين حاول تركيب رف عائم عليه، الأرفف تتناسب مع الجدران بطريقة جيدة ويمكنك استغلالها في وضع أي عنصر ديكور تفضله، شموع وأزهار ولوحات أو حتى أدوات الحمام مثل الصابون والقطن، تغيير بسيط ولكنه سيرتك أثرًا كبيرًا.

2- لا تترك الطاولة فارغة!

Een nieuwe look voor je badkamer, Bath & Living Bath & Living
Bath &amp; Living

Bath & Living
Bath &amp; Living
Bath & Living

لا تترك سطح الطاولة الموجودة بحمامك والتي تحتوي على الحوض أو قطعة أثاث  فارغة، مجموعة جميلة من الاكسسوارات ستعطيها أسلوب وحيوية تغير من شكل الحمام تمامًا في وقت لا يذكر، المهم هو طريقة تنظيمها واختيار العناصر المتناسقة. 

3- الحمام مكان مثالي للمزهرية

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

ليس الميزة الوحيدة التي يحققها وجود النباتات والأزهار في الحمام هو وجود عنصر من الطبيعة يضيف نسمات هادئة وباردة إلى الحمام، ولكنها ستضيف رائحة لطيفة أو لمسة من الألوان الجميلة إلى حمامك، ويمكنك التغيير المستمر في النبات الموجود داخل المزهرية واختيار الأزهار الموسمية لتحصل على طلّة جديدة باستمرار.

4- طاولة جانبية

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حمام
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

إذا كان لديك حوض كبير أو زاوية فارغة، طاولة جانبية هي لمسة غير متوقعة وجميلة وعملية في نفس الوقت، يمكنك استخدامها في وضع صورة أو مزهرية أو المنشفة، ووجود شخصية مميزة لهذه الطاولة يضيف للديكور والتصميم الداخلي للحمام. 

5- منشفة مميزة

Organic Fairtrade Cotton Towels King of Cotton BathroomTextiles & accessories قطن towels,bathroom,items,bath
King of Cotton

Organic Fairtrade Cotton Towels

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

واحد من عناصر التصميم المهمة في الحمام هي المناشف، احصل على بعض المناشف الجميلة والرقيقة القطنية الملمس وضعها على الفوّاطة بعد تلميعها وسيكون لديك مظهر مميز لحمامك.

6- إطارات الصور واللوحات

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

من الطرق المميزة والتي تضيف شخصية راقية في ديكور جدران الحمام، استخدام اللوحات الفنية المناسبة مع إطارات الصور المميزة، هذه الفكرة من شأنها إضافة الكثير إلى الحمام وفي الصورة مثال واضح على ذلك. 

7- الشموع والإضاءات الخافتة

Radiators for small bathrooms, Feature Radiators Feature Radiators حمام
Feature Radiators

Radiators for small bathrooms

Feature Radiators
Feature Radiators
Feature Radiators

بطريقة بسيطة وعملية وسريعة يمكنك تغيير شكل الحمام عن طريق الشموع الجميلة مختلفة الأشكال والأحجام، ويمكنك أيضًا استخدام المعطّرة منها لإضافة رائحة مميزة بالإضافة إلى شكلها الجميل. 

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منزل أنيق مع تصميمات وألوان رائعة على النمط الاستعماري
هل لديكم أفكار سريعة أخرى لإضافة لمسة جمالية لحمام المنزل؟ 

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