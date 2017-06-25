غيّر شكل حمامك في 5 دقائق فقط!

الحمام هو الغرفة الأكثر إهمالًا في التصميم الداخلي، نادءًا ما نهتم بالقطع الموجودة بها والديكور المخصص لها، ولكن عندما يأتي الضيوف إلى منزلك لا يوجد شك بأنك تريد عندها أن يظهر الحمام بشكل راقي وأنيق ولكن كيف يمكن ذلك؟!
هوميفاي تقدم لكم الحل في هذا الكتاب من خلال تجديدات بسيطة تضمن بها جمال حمامك ولن تستغرق سوى خمس دقائق فقط..
إذا كان لديك جدار فارغ يحتاج فقط إلى شيء إضافي للتزيين حاول تركيب رف عائم عليه، الأرفف تتناسب مع الجدران بطريقة جيدة ويمكنك استغلالها في وضع أي عنصر ديكور تفضله، شموع وأزهار ولوحات أو حتى أدوات الحمام مثل الصابون والقطن، تغيير بسيط ولكنه سيرتك أثرًا كبيرًا.
لا تترك سطح الطاولة الموجودة بحمامك والتي تحتوي على الحوض أو قطعة أثاث فارغة، مجموعة جميلة من الاكسسوارات ستعطيها أسلوب وحيوية تغير من شكل الحمام تمامًا في وقت لا يذكر، المهم هو طريقة تنظيمها واختيار العناصر المتناسقة.
ليس الميزة الوحيدة التي يحققها وجود النباتات والأزهار في الحمام هو وجود عنصر من الطبيعة يضيف نسمات هادئة وباردة إلى الحمام، ولكنها ستضيف رائحة لطيفة أو لمسة من الألوان الجميلة إلى حمامك، ويمكنك التغيير المستمر في النبات الموجود داخل المزهرية واختيار الأزهار الموسمية لتحصل على طلّة جديدة باستمرار.
واحد من عناصر التصميم المهمة في الحمام هي المناشف، احصل على بعض المناشف الجميلة والرقيقة القطنية الملمس وضعها على الفوّاطة بعد تلميعها وسيكون لديك مظهر مميز لحمامك.
من الطرق المميزة والتي تضيف شخصية راقية في ديكور جدران الحمام، استخدام اللوحات الفنية المناسبة مع إطارات الصور المميزة، هذه الفكرة من شأنها إضافة الكثير إلى الحمام وفي الصورة مثال واضح على ذلك.
بطريقة بسيطة وعملية وسريعة يمكنك تغيير شكل الحمام عن طريق الشموع الجميلة مختلفة الأشكال والأحجام، ويمكنك أيضًا استخدام المعطّرة منها لإضافة رائحة مميزة بالإضافة إلى شكلها الجميل.
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