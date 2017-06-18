13 فكرة لتصميم غرفة النوم التي تحلم بها

غرفة النوم في المنزل تعد بمثابةال ملجأ وملاذا السلام. هناك، هل قضاء ليال مريحة من النوم كنت من الحلم من الأشياء العظيمة. لماذا بالضبط هذه الغرفة يجب أن تكون مزينة سارة. حتى اجواء يمكن أن تؤثر على النوم والراحة – سواء كانت إيجابية أو سلبية. نعرض لكم 13 أفكار رائعة لغرفة النوم الخاصة بك من شأنها أن تسهم بالتأكيد في إيجاد مناخ إيجابي وممتعة غرفة واحدة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 13 فكرة لـ تصميم غرفة النوم الخاصة بك، كما تحلم وتتمنى، مع بعض اللمسات المتقنة التي يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي لدينا. لا تفوت مشاهدتهم جميعًا وتدوين ملاحظاتك!
غرفة النوم هذه استخدمت المواد الطبيعية لتوفير جو متوازن. جدار خشبي على رأس قاعدة كبيرة يضمن لمسة رائعة وكانت جميع الأقمشة قد اختيرت بمهارة بألوان ناعمة والأبيض اختيار يتناسب تماما مع الصورة العامة.
لعب مصممو الديكور الداخلي بوضوح في تصميم هذه الغرفة، مع لهجات أنيقة من بالتة الألوان المحايدة. وإلى جانب الأقمشة الزاهية استخدم أيضا الظلام، على سبيل المثال في شكل الستائر.
خزانة الملابس تلعب دورا رئيسيا في النتيجة النهائية لتصميم غرفة النوم، هنا يتعرف عليك أحد سكان نعلق أهمية كبيرة: خزانة كبيرة. تم دمج هذا جنبا إلى جنب اثنين من الجدران، ويوفر مساحة كافية لشراء الملابس والاكسسوارات والأحذية. منذ مجلس الوزراء هو الأبيض والعديد من المرايا موجودة، وقال انه يجعل الغرفة تلقائيا أكبر وأكثر إشراقا.
غرفة النوم هذه قد ظهرت أيضا فندق ومنتجع صحي، حيث يمكن للضيوف أن تتخذ في حق بعد الاستيقاظ أو قبل الذهاب إلى الفراش حمام ساخن في الحمام قائمة بذاتها.
في هذه الصورة يمكنك أن ترى أن فوق كل الألوان تلعب دورا كبيرا. كل من الجدار الخلفي وراء اللوح الأمامي وزينت المنسوجات في مشرق، ولكن الألوان الزاهية.
هنا تصرخ الغرفة بما تحويه من الأثاث الفاخر! العناصر القديمة كانت أنيقة جدا مثل رئيس الغزلان مع تفاصيل حديثة الطراز الصناعي، على سبيل المثال، مع مصابيح، جنبا إلى جنب.
إذا كنت ترغب في تعيين غرفة النوم على خلفية بيضاء، والتي سوف تقع في الحب مع هذه النسخة الثلج الأبيض، مجرد ينص في وسادة باللون الفيروزي لهجة.
الكثير من الفضاء في الشقة، ويمكن الاستفادة من غرفة إلى غرفة نوم كبيرة وبمهارة، على سبيل المثال لحمام فاخر، والتي هي في الغرفة.
في هذه الغرفة، والسقوف العالية، والمفرش منمق وفكرة البسيطة التي تقف وراء فرحة مفهوم التصميم.
لعبت في بأنماط أنماط هي طريقة رائعة لتوفير الضوء في عقر داره. لا شيء من هذا القبيل غرف النوم، في السجاد والبلاط في الحمام المجاور نمط الأبيض والأسود.
ومن المهم أيضا أن تولي اهتماما في تصميم غرفة النوم لتفاصيل معينة. هذا يمكن أن يكون أعلى أو حتى صورة شخصية، والملصقات، وشمعة أو مرآة متعرج ملحق في الصورة.
ولا سيما لطيفا سوف تبقى بالتأكيد في هذا غرفة نوم يشبه حوض للماء ويقدم تفصيلا الصور خلفية.
أم أنك محبي الطبيعة ومناظر رائعة؟ ثم يجب عليك التأكد من المؤكد أن لديك الوصول إلى الشرفة وفي حق الحديقة الخاصة بك من غرفة النوم. ثم تستيقظ كل صباح مع النقيق من الطيور – هل هناك أي شيء أكثر الاسترخاء؟
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