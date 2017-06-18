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13 فكرة لتصميم غرفة النوم التي تحلم بها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
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غرفة النوم في المنزل تعد بمثابةال ملجأ وملاذا السلام. هناك، هل قضاء ليال مريحة من النوم كنت من الحلم من الأشياء العظيمة. لماذا بالضبط هذه الغرفة يجب أن تكون مزينة سارة. حتى اجواء يمكن أن تؤثر على النوم والراحة – سواء كانت إيجابية أو سلبية. نعرض لكم 13 أفكار رائعة لغرفة النوم الخاصة بك من شأنها أن تسهم بالتأكيد في إيجاد مناخ إيجابي وممتعة غرفة واحدة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 13 فكرة لـ تصميم غرفة النوم الخاصة بك، كما تحلم وتتمنى، مع بعض اللمسات المتقنة التي يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي لدينا. لا تفوت مشاهدتهم جميعًا وتدوين ملاحظاتك!

1. المواد الطبيعية

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

غرفة النوم هذه استخدمت المواد الطبيعية لتوفير جو متوازن. جدار خشبي على رأس قاعدة كبيرة يضمن لمسة رائعة وكانت جميع الأقمشة قد اختيرت بمهارة بألوان ناعمة والأبيض اختيار يتناسب تماما مع الصورة العامة.

2. الستائر

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة نوم
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

لعب مصممو الديكور الداخلي بوضوح في تصميم هذه الغرفة، مع لهجات أنيقة من بالتة الألوان المحايدة. وإلى جانب الأقمشة الزاهية استخدم أيضا الظلام، على سبيل المثال في شكل الستائر.

3. خزانة الملابس

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة نوم
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

خزانة الملابس تلعب دورا رئيسيا في النتيجة النهائية لتصميم غرفة النوم، هنا يتعرف عليك أحد سكان نعلق أهمية كبيرة: خزانة كبيرة. تم دمج هذا جنبا إلى جنب اثنين من الجدران، ويوفر مساحة كافية لشراء الملابس والاكسسوارات والأحذية. منذ مجلس الوزراء هو الأبيض والعديد من المرايا موجودة، وقال انه يجعل الغرفة تلقائيا أكبر وأكثر إشراقا.

4 غرفة نوم مع حمام مجاور

Clifton Apartment, Make Architects + Interior Studio Make Architects + Interior Studio غرفة نوم
Make Architects + Interior Studio

Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio
Make Architects + Interior Studio

غرفة النوم هذه قد ظهرت أيضا فندق ومنتجع صحي، حيث يمكن للضيوف أن تتخذ في حق بعد الاستيقاظ أو قبل الذهاب إلى الفراش حمام ساخن في الحمام قائمة بذاتها.

5 غرفة نوم ملونة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

 في هذه الصورة يمكنك أن ترى أن فوق كل الألوان تلعب دورا كبيرا. كل من الجدار الخلفي وراء اللوح الأمامي وزينت المنسوجات في مشرق، ولكن الألوان الزاهية.

6 غرفة نوم فاخرة

The Black House, Etienne Hanekom Interiors Etienne Hanekom Interiors غرفة نوم Black
Etienne Hanekom Interiors

Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors

 هنا تصرخ الغرفة بما تحويه من الأثاث الفاخر!  العناصر القديمة كانت أنيقة جدا مثل رئيس الغزلان مع تفاصيل حديثة الطراز الصناعي، على سبيل المثال، مع مصابيح، جنبا إلى جنب.

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7 غرفة نوم سنو وايت

Franschhoek Guesthouse, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors غرفة نوم Beige
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

 إذا كنت ترغب في تعيين غرفة النوم على خلفية بيضاء، والتي سوف تقع في الحب مع هذه النسخة الثلج الأبيض، مجرد ينص في وسادة باللون الفيروزي لهجة.

8. استغلال الفضاء

CHESTER ROAD, Covet Design Covet Design غرفة نوم
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

الكثير من الفضاء في الشقة، ويمكن الاستفادة من غرفة إلى غرفة نوم كبيرة وبمهارة، على سبيل المثال لحمام فاخر، والتي هي في الغرفة.

9 غرفة نوم بسيطة مع سحر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة، والسقوف العالية، والمفرش منمق وفكرة البسيطة التي تقف وراء فرحة مفهوم التصميم.

10 غرفة نوم واحدة

House Stuttaford - Baronetcy Estate, Covet Design Covet Design غرفة نوم
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

 لعبت في بأنماط أنماط هي طريقة رائعة لتوفير الضوء في عقر داره. لا شيء من هذا القبيل غرف النوم، في السجاد والبلاط في الحمام المجاور نمط الأبيض والأسود.

11. غرف نوم مع التفاصيل الخاصة

Umhlanga Rocks New Home | Win A Home Show, Blaque Pearl Lifestyle Blaque Pearl Lifestyle غرفة نوم
Blaque Pearl Lifestyle

Blaque Pearl Lifestyle
Blaque Pearl Lifestyle
Blaque Pearl Lifestyle

ومن المهم أيضا أن تولي اهتماما في تصميم غرفة النوم لتفاصيل معينة. هذا يمكن أن يكون أعلى أو حتى صورة شخصية، والملصقات، وشمعة أو مرآة متعرج ملحق في الصورة.

12 غرفة نوم مع طباعة الصور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

 ولا سيما لطيفا سوف تبقى بالتأكيد في هذا غرفة نوم يشبه حوض للماء ويقدم تفصيلا الصور خلفية.

13 غرفة نوم مع مناظر رائعة

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors غرفة نوم خشب Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

أم أنك محبي الطبيعة ومناظر رائعة؟ ثم يجب عليك التأكد من المؤكد أن لديك الوصول إلى الشرفة وفي حق الحديقة الخاصة بك من غرفة النوم. ثم تستيقظ كل صباح مع النقيق من الطيور – هل هناك أي شيء أكثر الاسترخاء؟

لمزيد من الأفكار والتصميمات المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 أفكار للممارسة التمارين الرياضية في منزلك

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