أفكار مُلهمة لاستغلال كل شبر من مطبخك

المطبخ هو الجزء الأكثر حاجة إلى المساحات التخزينية في المنزل، لكثرة ما يحويه من أدوات طهي وأطباق وأدوات مائدة، ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وما إلى ذلك.. لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الإبداع والابتكار لتحقيق أقصى استفادة ممكن من المساحة المتاحة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، خاصة أنه هناك عدة معايير أخرى يجب تحقيقها، ومنها أريحية الحركة، وتوافر منضدة عمل بحجم مناسب.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة من الأفكار الإبداعية التي يستخدمها الخبراء في تصميماتهم للمطابخ، لتوفير اكبر قدر من المساحات التخزينية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة المتاحة، دون شغل الفضاء بشكل كامل بما لا يترك مساحة للحركة. تعرف عليهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!
بعض المطابخ على صغر أو كبر مساحتها، تتمتع بارتفاع كبير للسقف، وهو ما يوفر ذهبية تستحق الاستغلال، لتصميم مستوى إضافي من الخزانات بدلًا من الاكتفاء بالمستويين العلوي والسفلي، ويمكن استخدام تلك الخزانات المرتفعة في تخزين الاشياء التي لا نلجأ إلى استخدامها كثيرًا ولكنه ينبغي الاحتفاظ بها في المطبخ، وبهذه الريقة يمكن الاحتفاظ بها دون التسبب بالفوضى أو شغل مساحات تخزينية أساسية في المستويات المنخفضة.
إن كنت بصدد تصميم مطبخك على شكل حرف U، فأنت بصدد الحصول على مساحة إضافية تستحق الاستغلال، حيث يمكنك استغلال أحد أطراف المطبخ من الجانبين، وتحويلها إلى طاولة لتناول وجبة سريعة، أو ربما كوب من الشاي، وذلك من خلال وضع اثنين من الركاسي المرتفعة، ويفضل استخدام كراسي سهلة التخزين، حتى يمكن استخدام هذا الطرف كمنضدة عمل وقت الحاجة
جزيرة المطبخ توفر لك فرصة ذهبية أخرى سهلة الاغتنام، خاصة إن كانت تتمتع بأبعاد كبيرة، حيث يمكنك تصميم بعض الخزائن والأدراج سواء كانت مفتوحة أو مغلقة للحصول على المزيد من المساحات التخزينية، كما يمكنك تحويل وجها الأممي إلى مكتبة أنيقة لترتيب كتب الطهي وربما بعض القطع الخزفية الثمينة، كذلك يمكن استخدام بعض السلال لتحقيق الأمرين، المظهر الجمالي والتخزين.
بدلًا من تقسيم الخزانة السفلية إلى عدد قليل من الأدراج العميقة للغاية، يمكنك الحصول على أدراج بأعماق متوسطة تناسب حجم الأشياء التي تود تخزينها خاصة إن كنت تقوم بتخزينها بطريقة أفقية وليست رأسية، بما يسمح لك بالحصول على عدد أكبر من الادراج، كما يمكنك إضافة أدراج مع أعماق شبه مسطحة لتخزين الملاعق والسكاكين، وربما الحصول على أخر مسطح تمامًا لاستخدامه كسطح للتقطيع وقت الحاجة.
اعتدنا رؤية المطابخ مع مستويين من الخزانات، كل منهم مقسم إلى عدة خزانات تتفاوت في أحجامها، وطريقة تصميمها، ولكننا نرى أن تصميم الجزء العلوي مع خزانة كبيرة واحدة، مقسمة داخليًا إلى اثنين من الأرفف الممتدة افقيًا، يوفر الكثير من المساحة التخزينية، ويتيح تخزين أدوات المائدة كلها في مكان واحد بجانب بعضها البعض، دون الحاجة إلى فتح وغلق الكثير من الخزانات عند تحضير طاولة الطعام.
االأطباق أحد أكثر الأدوات شغلًأ للمساحات التخزينية داخل المطبخ، فهي تحتل مساحة ليست بصغيرة، خاصة مع خوفنا من ترتيب الكثير فوق بعضهم البعض، خشية السقوط والكسر، ولكن مع مثل تلك الفكرة الإبداعية يمكن تخزين الكثير من الاطباق دون اي خوف من السقوط والتكسر، حيث استغلال رف معلق يتم تقسيمه بخطوط متساوية من الأخشاب الرفيعة إلى مساحات لتخزين الأطباق، واحد في كل فتحة.
يتيح الجدار الكثير من الفرص لتوفير المساحة في كافة غرفة المنزل، وخاصة المطبخ، حيث تصميم الخزانات في منفذ داخل الجدار، وربما دمج الثلاجة وبعض الأجهزة الكهربائية بداخله، ولكن هذه المرة الفكرة أكثر ابداعًا، حيث تصميم منافذ صغيرة بطريقة دائرية أو مربعة، حسب الذوق، لتخزين الزجاجات التي تملأ خزانات المطبخ هنا وهناك. إضافة إلى توفير المساحة واتاحة الفرصة لترتيب المطبخ وظهوره بشكل منمق، هذه الفكرة تُضفي طابعًا ديكوريًا خاصًا على جدار المطبخ.
بعد ظهور الأرفف المعلقة كأفضل الحلول المبتكرة لتوفير المساحات التخزينية، وتعدد وظائفها بين الوظيفية والديكورية، أصبح الجميع يتمنى الحصول على البعض منها في مطبخه، إلا أن بعض المطابخ لا تتمتع بالمساحة الكافية لتصميم مجموعة من الارفف المتتالية، في هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى تصميم رف وحيد في المساحة الفاصلة بين المستويين السفلي والعلوي من الخزانات، سواء كان رف صغير، أو رف ممتد افقيًا بامتداد الخزانات، شرط ألا يتسبب ذلك في فوضى بصرية.
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