أفكار مُلهمة لاستغلال كل شبر من مطبخك

المطبخ هو الجزء الأكثر حاجة إلى المساحات التخزينية في المنزل، لكثرة ما يحويه من أدوات طهي وأطباق وأدوات مائدة، ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وما إلى ذلك.. لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الإبداع والابتكار لتحقيق أقصى استفادة ممكن من المساحة المتاحة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، خاصة أنه هناك عدة معايير أخرى يجب تحقيقها، ومنها أريحية الحركة، وتوافر منضدة عمل بحجم مناسب.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بقائمة من الأفكار الإبداعية التي يستخدمها الخبراء في تصميماتهم للمطابخ، لتوفير اكبر قدر من المساحات التخزينية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة المتاحة، دون شغل الفضاء بشكل كامل بما لا يترك مساحة للحركة. تعرف عليهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!