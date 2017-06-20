اللون الفيروزي يحول هذا المنزل الصغير إلى مساحة ساحرة للعيش

في المساحات الصغيرة، نحتاج إلى الكثير من الإبداع، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، لتحقيق الاستغلال الأمثل من الفضاء، مع إضفاء بعض اللمسات اللونية لإنعاش المنزل ومنحه أجواء حيوية تخطف الأنظار بعيدًا عن صغر مساحته.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة بين أرجاء منزل صغير منعش للغاية، حولته اللمسات الفيروزية إلى مساحة ساحرة للعيش. تأمل تفاصيل هذا المنزل والأفكار الإبداعية التي قام بتطبيقها الخبراء في كل شبر من غرفه!
في هذا المنزل الصغير، اجتمعت كل الغرف في مساحة واحدة مفتوحة، صممت باحترافية على الطريقة الحديثة للدمج بين الغرف، مع تقسيم بصري أنيق، يمنح كل منهم خصوصيتها الكاملة دون أن يشغل المزيد من الفضاء.
غرفة المعيشة أنيقة ومنعشة بقدر بساطتها الناعمة، وقد لعبت النغمات الفيروزية في قطعة السجاد، دورًا رئيسيًا، في إضفاء السحر على تلك المساحة الصغيرة. الأريكة تبدو مُريحة ومنعشة للغاية، بفضل الوسائد الملونة التي تمنحها إطلالة عصرية تخطف الأبصار بعيدًا عن صغر المساحة.
هذه الغرفة نموذج مثالي لما يمكنك الحصول عليه من مساحة صغيرة للغاية، فاللمسات اللونية في الغطارات المزينة للجدار تحول تلك الغرفة إلى مساحة ساحرة، يمكنك أن تقضي فيها ساعات وساعات دون ملل. تصميم الطاولة الثلاثي مثالي لاستغلال وتوفير المساحات.
اكتسى الجدار المواجه للأريكة بنغمة فيروزية داكنة، خلقت تناقضًا بصريًا رائعًا مع باقي الجدران البيضاء، ومع تلك المدفأة التي تجمع في تصميمها بين العصرية الإلكترونية، وكلاسيكية الهيكل الجبسي.
الكرسي الأسود بتصميمه المميز، وقماشه المخملي، يًضفي لمسة فاخرة ويحول هذا الجزء من الغرفة إلى ركن مثالي للاسترخاء، خاصة وسط الأجواء الرومانسية التي تصنعها الشموع.
إذا عدت إلى الصورة الاولى، ستجد أن هذا الجدار الأنيق، المصمم من الألواح الخشبية المتباعدة، يفصل بين غرفة النوم وغرفة المعيشة، دون أن يشكل حاجزًا بصريًا حقيقيًا. فقط يمنح كل مساحة خصوصيتها، مع إضفاء لمسة أنيقة على تصميم المنزل.
لتحقيق الوحدة في أجواء المنزل، اتخذ الجدار الرئيسي خلف السرير، لونًا فيروزيًا، وقد تزين برف معلق لترتيب القطع الديكوري، واثنين من المصابيح الصغيرة لتوفير إضاءة خافتة.
في المساحة ذاتها، سنجد المطبخ في الجهة المقابلة للجدار الفيروزي، وقد حققت تلك الكراسي تناغمًا لونيًا رائعًا، بين غرفة المعيشة والمطبخ الذي صمم بطريقة عصرية مثالية لتحقيق اقصى استفادة من تلك المساحة الصغيرة للغاية.
خزانات من المرايا داخل الجدار، الأجهزة الكهربائية دمجت في هيكل المطبخ، وطاولة العمل وضعت أمامها الكراسي لتتحول بعد الانتهاء من إعدا الطعام، إلى منضدة لتناوله.. أفكار ابداعية رائعة لمطبخ صغير مثالي!
من تلك الزاوية يمكننا رؤية المزيد من الابداع في استغلال المساحة، حيث استغلال المساحة أسفل منضدة العمل، لوضع الغسالة، فيما استغلت بقية المساحة لتصميم أدراج تخزينية.
إذا نظرنا أمامنا إلى اليميمن قليلًا، سنجد أنه قد تم استغلال مدخل المنزل لتصميم خزانة بيضاء كبيرة، تبدو شبه خفية ولا تشغل أي مساحة إضافية من الفضاء.
تماما كباقي المنزل، صمم الحمام مع درجة عالية من الأناقة والابداع في استغلال المساحات، ولكن هذه المرة مع إضافة سحر الأخشاب التي زينت الجدار بنغمة فاتحة ومظهر طبيعي ساحر، منح هذا المساحة الصغيرة إشراقة رائعة.
استغلت المساحة أعلى المرحاض لوضع رف معلق لترتيب أدوات العناية الصحية والمناشف، بينما وضعت اعلى حوض الاغتسال، مرآة مزينة الأطراف، لتعكس الضوء وتزيد من اتساع الحمام الصغير، كذلك تم تثبيت الحوض داخل خزانة صغيرة من تضم اثنين من الادراج التخزينية. وحدات الإضاءة تُضفي طابعًا فريدًأ وساحرًأ على تصميم الحمام!
كابينة الاستحمام الزجاجية، دائمًا ما تقدم حلا مثاليًأ للحمامات ذات المساحات الصغيرة، كما تقدم فرصة ذهبية لتزيين الجدار ومنح الحمام لمسة مميزة. في هذا الحمام استغل جدار الكابينة الزجاجية لتحقيق الوحدة اللونية بين أجزاء المنزل.
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