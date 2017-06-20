اللون الفيروزي يحول هذا المنزل الصغير إلى مساحة ساحرة للعيش

في المساحات الصغيرة، نحتاج إلى الكثير من الإبداع، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، لتحقيق الاستغلال الأمثل من الفضاء، مع إضفاء بعض اللمسات اللونية لإنعاش المنزل ومنحه أجواء حيوية تخطف الأنظار بعيدًا عن صغر مساحته.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة مُلهمة بين أرجاء منزل صغير منعش للغاية، حولته اللمسات الفيروزية إلى مساحة ساحرة للعيش. تأمل تفاصيل هذا المنزل والأفكار الإبداعية التي قام بتطبيقها الخبراء في كل شبر من غرفه!