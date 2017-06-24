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منزل أنيق مع تصميمات وألوان رائعة على النمط الاستعماري

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة المعيشة
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يعتمد الطراز الاستعماري في التصميم الداخلي على إعادة إنتاج التقاليد الماضية، وكل شيء يتم اختيار من مواد طبيعية، لذا يكثر فيه الأثاث الخشبي حتى أن الأرضيات غالبًا ما تكون خشبية، وإذا ما تمت تغطيتها بالسجاد يكون مصنوعًا من مواد طبيعية وربما يدوية.

الإطارات، المرايا، الشمعدانات، الصدف، والأسلحة القديمة، والحيوانات المحنطة، ومصابيح، وأدوات المائدة البرونزية وربما الفضية، كلها تفاصيل تميز النمط الاستعماري وتزين أركان المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة رائعة وملهمة بين جدران منزل أنيق على النمط الاستعماري، مع أثاث وأرضيات خشبية، وجدران ذات كسوات مميزة تُضفي مزيد من الأناقة على تفاصيل هذا المنزل.

شاركنا جولتنا واستمتع بألوان وتصميمات غرف النوم!

اللمسات الخشبية تسيطر على الأجواء بداية من مدخل المنزل والأرضيات

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة المعيشة
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الضوء الطبيعي يمنح المدخل إشراقة ترحيبية خاصة مع المدفأة داخل الجدار ذو المظهر الرخامي

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة المعيشة
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

بالتة من النغمات المحايدة تنشر أجواء هادئة وناعمة على غرفة المعيشة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة المعيشة
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

غرفة السفرة تميل إلى الطابع العصري أكثر من الاستعماري خاصة مع وحدات الإضاءة الفريدة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة السفرة
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

تصميم المطبخ على شكل حرف L يحقق أفضل استفادة من الفضاء المتاح

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier مطبخ
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

مزيج الأبيض والأخشاب مع ورق الحائط المنقوش يمنح المطبخ إطلالة رائعة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier مطبخ
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

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الساعة بمظهرها العتيق والسمكة المحنطة يرسخان النمط الاستعماري في هذا المنزل

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier مطبخ
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

درج خشبي مع درابزين بتصميم ذكي يوفر المساحة ويُضفي لمسة جمالية

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

ورق الجدران بمظهره الرخامي يصنع مزيجًا فاخرًا مع الأخشاب ويثري النمط الاستعماري

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

استغلال مثالي لردهة الطابق الثاني بجلسة جانبية مع طاولة لتناول مشروب

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الجدار الحجري خلف السرير يُضفي لمسة لونية مميزة على بالتة الألوان المحايدة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة نوم
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

باب الغرفة بتصميمه الخشبي يتناسق مع الأرضية ويحقق أجواء دافئة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة نوم
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

ليس هناك أفضل من البلاطات المزرقشة لتحقيق نمط استعماري أصيل

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier حمام
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الخزانة الخشبية المرفقة بالحوض تحقق تناسق لوني رائع مع الأرضية وألواح الجدار

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier حمام
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

اللون الأخضر الليموني يُضفي أجواء صيفية حيوية ومنعشة على تصميم الغرفة

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة الاطفال
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

استمرار اللمسات الخشبية لتحقيق وحدة التصميم في أرجاء المنزل

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة الاطفال
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الأرجواني والأبيض يصنعان مزيج مثالي مُشرق وحيوي في غرفة أطفال

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة الاطفال
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الأرجوحة المعلقة بتصميمها الإبداعي تمنح الغرفة طابع مرح ومبهج

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة الاطفال
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الستائر القابلة للرفع تبدو مثالية في غرفة شبابية خاصة مع النغمة الزرقاء

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة نوم
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الأرفف المتعاكسة تصنع ديكور جذاب ومثير للجدار وتوفر لكثير من المساحات التخزينية

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier غرفة الاطفال
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

مزيج النغمات المائية من الأزرق والأخضر يمنح هذا الحمام الأبيض طابع مثالي للاسترخاء

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier حمام
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

الكثير من النقوش ولكن لا يزال الحمام يبدو أنيقًا ومتناسقًا

Kolonialny vintage, Home Atelier Home Atelier حمام
Home Atelier

Home Atelier
Home Atelier
Home Atelier

لمزيد من تصميمات المنازل الإبداعية والملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، منزل عصري بأجواء صيفية منعشة ستحسدون أصحابه عليه!

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