منزل أنيق مع تصميمات وألوان رائعة على النمط الاستعماري

يعتمد الطراز الاستعماري في التصميم الداخلي على إعادة إنتاج التقاليد الماضية، وكل شيء يتم اختيار من مواد طبيعية، لذا يكثر فيه الأثاث الخشبي حتى أن الأرضيات غالبًا ما تكون خشبية، وإذا ما تمت تغطيتها بالسجاد يكون مصنوعًا من مواد طبيعية وربما يدوية.

الإطارات، المرايا، الشمعدانات، الصدف، والأسلحة القديمة، والحيوانات المحنطة، ومصابيح، وأدوات المائدة البرونزية وربما الفضية، كلها تفاصيل تميز النمط الاستعماري وتزين أركان المنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة رائعة وملهمة بين جدران منزل أنيق على النمط الاستعماري، مع أثاث وأرضيات خشبية، وجدران ذات كسوات مميزة تُضفي مزيد من الأناقة على تفاصيل هذا المنزل.

شاركنا جولتنا واستمتع بألوان وتصميمات غرف النوم!