افكار مُلهمة لجعل منزلك أكثر تميزًا بأثاث ايكيا

لا يمكن أنكار أن منتجات ايكيا تتمتع بدرجة عالية من العملية والتنوع، وإن كانت تتعرض في بعض الأوقات إلى الانتقادات إلا أنها لا تؤثر على حقيقة جودتها، والتي يمكن أن تمنح المنزل طابعًا أنيقًا ومريحًا، وإن كان البعض يعتقد بانها تجعل المنازل متشابهة، لكننا أتينا بمقال اليوم لنثبت عكس ذلك، وأنها لا يزال بامكانك منح منزلك طابعًا فريدًا باستخدام منتجات ايكيا، حيث يتعلق الأمر بالتركيبات وليس القطعة الواحدة.
تابع مقالنا للنهاية وتعرف على كيفية تحقيق ذلك!
وجدت هذه الغرفة إلهام انتقائي من الكلاسيكية وبعض القطع الحديثة وحتى الصناعية، ويمكننا بسهولة التمييز بين نوعين من القطع المميزة من IKEA، حيث الأريكة EKTORP والمصباح PHOTO.
سيطرة الأبيض تسمح بدمج أجزاء من خلفيات متنوعة وأساليب مختلفة دون دون التسبب في فوضى أو أن تبدو وكأنها خليط مشوش، والتفاصيل بالنغمة الزرقاء اللامعة على النقيض من ذلك، تقوم بخلق أسلوب موحد.
هل يخلو المنزل لديك من وجود طاولة القهوة ؟؟ انت بحاجة إلى طاولة بتصميم بسيط وسعر معقول وسهلة التجميع تماما كتلك التي أمامنا في الصورة، حيث تعد هذه الطاولات مثالية لدمج الديكورات مع مختلف الأساليب، وبأي لون تقريبا. جنبا إلى جنب مع الأثاث الحديث، تزداد أناقة التصميم مع مقطوعات كلاسيكية، لتكوين مجموعات لطيفة ومنفصلة.
الستائر البيج، مع سرير بسيط بتصميم عصري، وسجادة تتمتع بدرجة عالية من الأصالة، إضافة إلى طاولة القهوة المختلفة وكرسيين POANG، كل ما في النغمات المحايدة الناعمة يعمل على إنشاء بيئة فريدة من نوعها وبسيطة جدًا. الإشراقة المتسللة من خلف الستائر تبرز أناقة التفاصيل التي تحقق التميز لتصميم غرفة النوم
KALLAX.. مجموعات أساسية من الرفوف التي تقدمه IKEA والتي يمكن استخدامها لأغراض عديدة مختلفة وبشكل صحيح لخلق الأثاث المختلفة، والتي تتجاوز تلك التي صممت من قبل المبدعين، يمكن استخدامها كطاولة للتلفزيون المتنقل، أو كمكتبة، وربماعارض بسيط لقطع الديكور المميزة،على الرغم من كونها هي الأرفف ذاتها، إلا أنها تقوم بوظائف متنوعة بما يسمح لك بخلق بيئات فريدة من نوعها تمامًا حتى تتكيف مع ما يرضيك.
تحتاج إلى وحدات للتخزين في غرفة أطفالك؟ نرشح لك اختيار MALM فهي مريحة وتشكل حل مثالي، حيث أن تلك الطاولة بما تحويه من أدراج بتصميم أنيق وخطوط بسيطة، يمكن أن ييتم دمجها بسهولة مع الملحقات أوغيرها من الأثاث، لخلق مساحات مختلفة وذات طابع شخصي، ولكن عليك الحذر من قيام الأطفال بسحبها أو وقوعها عليهم.
يمكنك دائما أن تختار تسليط الضوء على قطعة من IKEA وبناء بيئة كاملة من حولك! تماما كما فعل الخبراء ومصممو ILOFTYOU في هذه الغرفة، مع جميع قطع الأثاث في سلسلة HEMNES، والتي تم وضعها جنبا إلى جنب بشكل جميل مع المنسوجات ذات اللون البيج، والبساط الداكن نسبيًا، لخلق بيئة مريحة وهادئة.
في هذه الغرفة الصغيرة، تم اتباع أسلوب بسيط جدا، مع النغمة التي تتأرجح بين الحداثة والرجعية، واختيار أريكة Friheten كفكرة عبقرية، لأنها بالنهار تستخدم كأريكة وفي الليل تتحول إلى سرير مزدوج مريح. وهناك تناغم بين الأريكة ولهجة لون أنماط المنسوجات، والتي خففت من لون الخشب الطبيعي في طاولة الطعام. مصباح السقف الأصلي هو العنصر الذي يمزج تمامًا بين قطع الاثاث المختلفة ويسهم في تخفيف هذا التنوع.
بيئة تقريبا مصممة بالكامل مع الأثاث من IKEA، أو أسلوب مماثل جدا. أدركت على الفور كرسي RADVIKEN المحمول، ولكن الرهان تقريبا على طاولة LACK وفي اليسار أريكة EKTORP. في هذه الغرفة الرهانالحقيقي على اكسسوارات الديكور التي تضفي طابع مميز وفريد على أجواء الغرفة، ترتيب الزهور في ظلال من الوردي، والبني في الجدار يتناغمان معا بشكل جيد للغاية، والضوء يجعل الأجواء أكثر ترحيبًا.
ننتهي بفكرة مختلفة عن كل ما سبق، IKEA لا تقدم الأثاث فحسب، ولكن ايضًا العناصر الزخرفية التي تجعلك ترغب فيها بشدة نظرًا لجمال تصميمها. في هذه الغرفة عناصر IKEA RIBBA حيث الإطارات من مختلف الأحجام، والتي لن تثقل على ميزانيتك، كما أنها بسيطة وأنيقة بدرجة كافية لاتمام الديكور كما في هذا التصميم تمامًا.
لمزيد من الأفكار الديكورية المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل