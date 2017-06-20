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افكار مُلهمة لجعل منزلك أكثر تميزًا بأثاث ايكيا

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
IKEA, Artur Akopov Artur Akopov غرفة المعيشة
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 لا يمكن أنكار أن منتجات ايكيا تتمتع بدرجة عالية من العملية والتنوع، وإن كانت تتعرض في بعض الأوقات إلى الانتقادات إلا أنها لا تؤثر على حقيقة جودتها،  والتي يمكن أن تمنح المنزل طابعًا أنيقًا ومريحًا، وإن كان البعض يعتقد بانها تجعل المنازل متشابهة، لكننا أتينا بمقال اليوم لنثبت عكس ذلك، وأنها لا يزال بامكانك منح منزلك طابعًا فريدًا باستخدام منتجات ايكيا، حيث يتعلق الأمر بالتركيبات وليس القطعة الواحدة.

تابع مقالنا للنهاية وتعرف على كيفية تحقيق ذلك!

1. أريكة ومصابيح

IKEA, Artur Akopov Artur Akopov غرفة المعيشة
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

وجدت هذه الغرفة إلهام انتقائي من الكلاسيكية وبعض القطع الحديثة وحتى الصناعية، ويمكننا بسهولة التمييز بين نوعين من القطع المميزة من IKEA، حيث الأريكة EKTORP والمصباح PHOTO.

سيطرة الأبيض تسمح بدمج أجزاء من خلفيات متنوعة وأساليب مختلفة دون دون التسبب في فوضى أو أن تبدو وكأنها خليط مشوش، والتفاصيل بالنغمة الزرقاء اللامعة على النقيض من ذلك، تقوم بخلق  أسلوب موحد. 

2. دعم الطاولات

DP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

DP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

هل يخلو المنزل لديك من وجود طاولة القهوة ؟؟ انت بحاجة إلى طاولة بتصميم بسيط وسعر معقول وسهلة التجميع تماما كتلك التي أمامنا في الصورة، حيث تعد هذه الطاولات مثالية لدمج الديكورات مع مختلف الأساليب، وبأي لون تقريبا. جنبا إلى جنب مع الأثاث الحديث، تزداد أناقة التصميم مع مقطوعات كلاسيكية، لتكوين مجموعات لطيفة ومنفصلة.

3. الكلاسيكية الحديثة

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. غرفة نوم
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

الستائر البيج، مع سرير بسيط بتصميم عصري، وسجادة تتمتع بدرجة عالية من الأصالة، إضافة إلى طاولة القهوة المختلفة وكرسيين POANG، كل ما في النغمات المحايدة الناعمة يعمل على إنشاء بيئة فريدة من نوعها وبسيطة جدًا. الإشراقة المتسللة من خلف الستائر تبرز أناقة التفاصيل التي تحقق التميز لتصميم غرفة النوم

4. الرفوف الأساسية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

KALLAX.. مجموعات أساسية من الرفوف التي تقدمه IKEA والتي يمكن استخدامها لأغراض عديدة مختلفة وبشكل صحيح لخلق الأثاث المختلفة، والتي تتجاوز تلك التي صممت من قبل المبدعين، يمكن استخدامها كطاولة للتلفزيون المتنقل، أو كمكتبة، وربماعارض بسيط لقطع الديكور المميزة،على الرغم من كونها هي الأرفف ذاتها، إلا أنها تقوم بوظائف متنوعة بما يسمح لك بخلق بيئات فريدة من نوعها تمامًا حتى تتكيف مع ما يرضيك.

5. التخزين والجماليات

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

تحتاج إلى وحدات للتخزين في غرفة أطفالك؟ نرشح لك اختيار MALM فهي مريحة وتشكل حل مثالي، حيث أن تلك الطاولة بما تحويه من أدراج بتصميم أنيق وخطوط بسيطة، يمكن أن ييتم دمجها بسهولة مع الملحقات أوغيرها من الأثاث، لخلق مساحات مختلفة وذات طابع شخصي، ولكن عليك الحذر من قيام الأطفال بسحبها أو وقوعها عليهم.

6. قطعة لتسليط الضوء

Piso en Andorra, iloftyou iloftyou غرفة نوم
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

يمكنك دائما أن تختار تسليط الضوء على قطعة من IKEA وبناء بيئة كاملة من حولك! تماما كما فعل الخبراء ومصممو ILOFTYOU في هذه الغرفة، مع جميع قطع الأثاث في سلسلة HEMNES، والتي تم وضعها جنبا إلى جنب بشكل جميل مع المنسوجات ذات اللون البيج، والبساط الداكن نسبيًا، لخلق بيئة مريحة وهادئة.

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7. القطع الأساسية من الاسكندنافية

Piso en Barcelona, demarcasueca demarcasueca غرفة السفرة خشب Grey
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
demarcasueca

في هذه الغرفة الصغيرة، تم اتباع أسلوب بسيط جدا، مع النغمة التي تتأرجح بين الحداثة والرجعية، واختيار أريكة Friheten كفكرة عبقرية، لأنها بالنهار تستخدم كأريكة وفي الليل تتحول إلى سرير مزدوج مريح. وهناك تناغم  بين الأريكة ولهجة لون أنماط المنسوجات، والتي خففت من لون الخشب الطبيعي في طاولة الطعام. مصباح السقف الأصلي هو العنصر الذي يمزج تمامًا بين قطع الاثاث المختلفة ويسهم في تخفيف هذا التنوع.

8. تسليط الضوء على الملحقات

HOME SWEET (CANDY) HOME, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

بيئة تقريبا مصممة بالكامل مع الأثاث من IKEA، أو أسلوب مماثل جدا. أدركت على الفور كرسي RADVIKEN المحمول، ولكن الرهان تقريبا على طاولة LACK وفي اليسار أريكة EKTORP. في هذه الغرفة الرهانالحقيقي على اكسسوارات الديكور التي تضفي طابع مميز وفريد على أجواء الغرفة، ترتيب الزهور في ظلال من الوردي، والبني في الجدار يتناغمان معا بشكل جيد للغاية، والضوء يجعل الأجواء أكثر ترحيبًا.

9.العناصر الزخرفية

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

ننتهي بفكرة مختلفة عن كل ما سبق،  IKEA لا تقدم الأثاث فحسب، ولكن ايضًا العناصر الزخرفية التي تجعلك ترغب فيها بشدة نظرًا لجمال تصميمها. في هذه الغرفة عناصر IKEA RIBBA حيث الإطارات من مختلف الأحجام، والتي لن تثقل على ميزانيتك، كما أنها بسيطة وأنيقة بدرجة كافية لاتمام الديكور كما في هذا التصميم تمامًا.

لمزيد من الأفكار الديكورية المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 12 فكرة جديدة تجعل منزلك اجمل

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