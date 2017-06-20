12 تصميم لمطابخ صغيرة تتمتع بأجواء ساحرة

عادة ما نجد أن شراء منزل صغير يعني الحصول على مطبخ أيضًا صغير.ولكن هذا لا يعني على الاطلاق عدم القدرة على تصميم مبخ بأجواء رائعة وتفاصيل ديكورية مميزة.
المطبخ بلا شك هو قلب المنزل، ويجب أن يتمتع بدرجة من الجاذبية على الجانبين، الوظيفي والجمالي، فلا يمكن ربط مساحة المطبخ وأناقته أو اريحيته في العمل. لتأكيد هذا، جئنا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بقائمة احتضنت 12 تصميم لمطابخ صغيرة اجتمع فيها كل من الوظيفية والمظهر الجمالي. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تصميمات الخبراء!
إذا تمكنت من تحقيق الاتصال بين المطبخ الخاص بك والشرفة، سواء كانت شرفة صغيرة أو حديقة مشمسة، فإن هذا من شأنه أن يجعله يبدو أكثر اتساعا وأناقة. وهو ما استطاع الخبراء تنفيذه في هذا المطبخ الذي صممه مكتب studioarte.
الأزرق يتمتع بقدرة كبيرة على خلق أجواء هادئة ومريحة. يمكنك اختيار البلاط الجميل لتزيين الحائط باكسبلاش، والجمع بينها وبين خزائن بيضاء، لتحقيق تناقض لوني يخلق عامل جذب بصري.
إذا كان تصميم منزلك يسمح، فإنه يمكن هدم جدار المطبخ وفتحه للحديقة أو أي منطقة أخرى في الهواء الطلق. سيؤدي هذا حصول المطبخ على التدفق السخي من الضوء الطبيعي والتهوية الجيدة.
تصميم بسيط وعملي، واستخدام الأبيض كلون أساسي وحيد، هو المفتاح لنجاح تصميم هذا المطبخ. الأسطح الملساء تعكس الضوء بطريقة أنيقة، وتساعد على الحفاظ على تميز هذا التصميم.
في بعض الأحيان نحتاج إلى الوصول إلى تصميم وظيفيي وأنيق في الوقت ذاته، مع ظلال دافئة، ولتحقيق ذلك قد يكون الحل في كيفية استخدام منضدة العمل أيضا لتناول الطعام فقط من خلال إضافة اثنين من الكراسي المرتفعة سهلة التخزين.
ألوان الباستيل تحقق الإشراقة والسطوع في مطبخ صمم على نمط البحر الأبيض المتوسط، وقد استوعب الأجهزة الحديثة التي تضفي لمسة عصرية للغاية على أجواء المساحة الصغيرة.
لمسات متقنة أنيقة في تصميم خزائن من الأخشاب الخفيفة، ونلاحظ في المصابيح الزرقاء أسلوب صناعي يجعل هذا المطبخ فريد من نوعه ومعاصر.
ظلال ضوء مثل البيج والكريمي والرمادي الفاتح تنسجم مع خطوط الحد الأدنى نقية من هذا المطبخ. الأحمر يعطي الطاقة للبيئة.
التصميم الداخلي لهذا المطبخ هو بمثابة مدخل صغير، ولكن مع خزائن أنيقة وألوان واقعية تجعل من هذا الفضاء مرحب للغاية وسهل التنظيف.
الأضواء الساطعة والمفروشات الحديثة والأنيقة تجعل هذا المطبخ وظيفية وجذابة. وباكسبلاش بلاط الحائط إضافة الحياة إلى الفضاء، في حين العداد على مختلف المستويات هي مثالية لصنع وجبات الطعام.
أبطال هذا مطبخ صغير. الألوان والزخارف الهندسية وتبرز على الفور وعلى النقيض من الثلاجة على غرار خمر. الخشب من خزائن يوفر الحرارة إلى المطبخ.
صغيرة ولكنها أنيقة، وهذا المطبخ يسود الوظيفة. خزائن الحديثة ومكافحة بسيطة وأنيقة لتلك المساعدة. الألوان الدافئة والإضاءة تجعل الجو أكثر دراية ومريحة.
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