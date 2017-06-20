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12 تصميم لمطابخ صغيرة تتمتع بأجواء ساحرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CasadaLila, studioarte studioarte مطبخ
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عادة ما نجد أن شراء منزل صغير يعني الحصول على مطبخ أيضًا صغير.ولكن هذا لا يعني على الاطلاق عدم القدرة على تصميم مبخ بأجواء رائعة وتفاصيل ديكورية مميزة. 

المطبخ بلا شك هو قلب المنزل، ويجب أن يتمتع بدرجة من الجاذبية على الجانبين، الوظيفي والجمالي، فلا يمكن ربط مساحة المطبخ وأناقته أو اريحيته في العمل. لتأكيد هذا، جئنا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بقائمة احتضنت 12 تصميم لمطابخ صغيرة اجتمع فيها كل من الوظيفية والمظهر الجمالي. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تصميمات الخبراء!

1. الاتصال بالشرفة

Kitchen studioarte مطبخ kitchen,terrace,white
studioarte

Kitchen

studioarte
studioarte
studioarte

 إذا تمكنت من تحقيق الاتصال بين المطبخ الخاص بك والشرفة، سواء كانت شرفة صغيرة أو حديقة مشمسة، فإن هذا من شأنه أن يجعله يبدو أكثر اتساعا وأناقة. وهو ما استطاع الخبراء تنفيذه في هذا المطبخ الذي صممه مكتب studioarte.

2. جمال الأزرق

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

 الأزرق يتمتع بقدرة كبيرة على خلق أجواء هادئة ومريحة. يمكنك اختيار البلاط الجميل لتزيين الحائط باكسبلاش، والجمع بينها وبين خزائن بيضاء، لتحقيق تناقض لوني يخلق عامل جذب بصري.

3. فتح المطبخ إلى خارج

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

 إذا كان تصميم منزلك يسمح، فإنه يمكن هدم جدار المطبخ وفتحه للحديقة أو أي منطقة أخرى في الهواء الطلق. سيؤدي هذا حصول المطبخ على التدفق السخي من الضوء الطبيعي والتهوية الجيدة.

4. الحد الأدنى ومضيئة

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط وعملي، واستخدام الأبيض كلون أساسي وحيد، هو المفتاح لنجاح تصميم هذا المطبخ. الأسطح الملساء تعكس الضوء بطريقة أنيقة، وتساعد على الحفاظ على تميز هذا التصميم.

5. بسيطة ولكن أنيقة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

في بعض الأحيان نحتاج إلى الوصول إلى تصميم وظيفيي  وأنيق في الوقت ذاته، مع ظلال دافئة، ولتحقيق ذلك  قد يكون الحل في كيفية استخدام منضدة العمل أيضا لتناول الطعام فقط من خلال إضافة اثنين من الكراسي المرتفعة سهلة التخزين.

6. نمط البحر الأبيض المتوسط

Квартира в Сочи, Ателит Ателит مطبخ خشب
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

ألوان الباستيل تحقق الإشراقة والسطوع في مطبخ صمم على نمط البحر الأبيض المتوسط، وقد استوعب الأجهزة الحديثة التي تضفي لمسة عصرية للغاية على أجواء المساحة الصغيرة.

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7. صناعي أنيق

Mieszkanie w kamienicy, emc|partners emc|partners مطبخ خشب Multicolored
emc|partners

emc|partners
emc|partners
emc|partners

لمسات متقنة أنيقة في تصميم خزائن من الأخشاب الخفيفة، ونلاحظ في المصابيح الزرقاء أسلوب صناعي يجعل هذا المطبخ فريد من نوعه ومعاصر.

8. اناقة النغمات المحايدة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

ظلال ضوء مثل البيج والكريمي والرمادي الفاتح تنسجم مع خطوط الحد الأدنى نقية من هذا المطبخ. الأحمر يعطي الطاقة للبيئة.

9. الاتجاهات الحديثة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم الداخلي لهذا المطبخ هو بمثابة مدخل صغير، ولكن مع خزائن أنيقة وألوان واقعية تجعل من هذا الفضاء مرحب للغاية وسهل التنظيف.

10. مضاء ومبهج

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

الأضواء الساطعة والمفروشات الحديثة والأنيقة تجعل هذا المطبخ وظيفية وجذابة. وباكسبلاش بلاط الحائط إضافة الحياة إلى الفضاء، في حين العداد على مختلف المستويات هي مثالية لصنع وجبات الطعام.

11. الإبداع في اختيار البلاط

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

أبطال هذا مطبخ صغير. الألوان والزخارف الهندسية وتبرز على الفور وعلى النقيض من الثلاجة على غرار خمر. الخشب من خزائن يوفر الحرارة إلى المطبخ.

12. الوظيفة هي الأهم

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

صغيرة ولكنها أنيقة، وهذا المطبخ يسود الوظيفة. خزائن الحديثة ومكافحة بسيطة وأنيقة لتلك المساعدة. الألوان الدافئة والإضاءة تجعل الجو أكثر دراية ومريحة.

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اللون الفيروزي يحول هذا المنزل الصغير إلى مساحة ساحرة للعيش

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