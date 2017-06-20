12 تصميم لمطابخ صغيرة تتمتع بأجواء ساحرة

عادة ما نجد أن شراء منزل صغير يعني الحصول على مطبخ أيضًا صغير.ولكن هذا لا يعني على الاطلاق عدم القدرة على تصميم مبخ بأجواء رائعة وتفاصيل ديكورية مميزة.

المطبخ بلا شك هو قلب المنزل، ويجب أن يتمتع بدرجة من الجاذبية على الجانبين، الوظيفي والجمالي، فلا يمكن ربط مساحة المطبخ وأناقته أو اريحيته في العمل. لتأكيد هذا، جئنا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بقائمة احتضنت 12 تصميم لمطابخ صغيرة اجتمع فيها كل من الوظيفية والمظهر الجمالي. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تصميمات الخبراء!