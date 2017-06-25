كيف تصمم غرفة صغيرة بدون أخطاء

نظرا لما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ظهر اتجاه قوي لعالم التصميم الداخلي للجوء للمساحات الصغيرة كحل مثالي لتوفير عدد شقق أكثر بتكلفة أقل تتناسب مع الميزانية المتاحة للمستخدمين، ولكن يظل السؤال الأهم كيف تنجح في تصميم تلك المساحة الضيقة لمنزلك دون الوقوع في أخطاء جسيمة تتسبب في أزمات وتقلل من راحتك داخل أركانه، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص راحتك واختياراتك، نقدم لك اليوم 8 نصائح مهمة يجب أن توضع في الاعتبار عند تصميم أي مساحة صغيرة لتنجح في خلق فراغ مريح يتناسب مع استخداماتك ويلبي احتياجاتك .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..