كيف تصمم غرفة صغيرة بدون أخطاء

نظرا لما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ظهر اتجاه قوي لعالم التصميم الداخلي للجوء للمساحات الصغيرة كحل مثالي لتوفير عدد شقق أكثر بتكلفة أقل تتناسب مع الميزانية المتاحة للمستخدمين، ولكن يظل السؤال الأهم كيف تنجح في تصميم تلك المساحة الضيقة لمنزلك دون الوقوع في أخطاء جسيمة تتسبب في أزمات وتقلل من راحتك داخل أركانه، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص راحتك واختياراتك، نقدم لك اليوم 8 نصائح مهمة يجب أن توضع في الاعتبار عند تصميم أي مساحة صغيرة لتنجح في خلق فراغ مريح يتناسب مع استخداماتك ويلبي احتياجاتك .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
إن كنت تمتلك فراغات ذات مساحات صغيرة، فلا تتردد في أن تستغن عن احد الجدران الفاصلة بينهم ودمجهم معا، لتترك انعكاسا بصريا بكِبر المساحة على عكس الواقع، أغلب المنازل الحديث تجد فراغ الاستقبال مفتوح ومشترك بين مطبخ وغرفة معيشة وطعام، وهو الحل الأكثر انتشارا بين الطراز الحديث والكلاسيكي ..
اختر لمنزلك الأثاث المناسب وخاصة للفراغ الصغيرة، فلا حاجة لقطع أثاث ضخمة أو عدد كبير لا نستفيد منه، كمائدة طعام كبيرة وذات مقاعد أكثر من حاجة المستخدمين، مما يتسبب في أزمة حركة داخل المنزل بلا داعي، لذا اختر أثاث ذو حكم مناسب وعدد كافي لاستخدامنا ..
ابحث عن التصميمات متعددة الاستخدامات لأثاث منزلك، كأريكة مزودة بخزانة ودولاب يضم سرير ومكتب وخزانة، أو سرير بأسفله وحدة تخزين عملية، هذا الحل هو الأكثر عملية لتلبية احتياجات المستخدمين من خلال مساحة صغيرة وأثاث محدود ..
إن كان هناك طريقة مبتكرة لتلبية احتياجاتك بعيدا عن الأفكار المعتادة، فمثلا إن كان استغنائك عن غرفة الطعام واستبدالها ببار أنيق، وإن كنت من محبي الخروج عن التقليدي، فمثلا قطعة أثاث مثل النيش بلا فائدة، لذا قم بالاستغناء عنها واستبدالها بحل أكثر فعالية في تلبية احتياجاتك ..
اختر بين تصميمات متعددة ومختلفة الأنسب للفراغ المحدد، فمثلا المطابخ الخطية هي الحل الأمثل للمساحات الصغيرة، الألوان الفاتحة تُعد هي مفتاح التصميم الناجح للفراغات الصغيرة، لذا فابحث جيدا عن الحل المناسب والتصميم الفعال ..
لا تنس أن تُضيف لمسة ديكورية مميزة، إن كان تصميم منزلك فقير بدون لمسات أو حس فني، يجعل العين التقاطها لعيوب الفراغ كضيق المساحة أسرع، لذا قم بإضافة تفاصيل تخطف البصر وتنال إعجابك في كل مرة تتأملها ..
يمكنك الاستغناء عن مسارات الحركة في حين عدم الحاجة لها داخل الفراغ، ولكن في المقابل تصميم المساحة بشكل عملي ويلبي احتياجات المستخدمين بشكل مميز ..
كل ركن في المنزل هو كنز مفقود إذا لم يتم استخدامه على الوجه الأمثل، لذا فابحت دائما على أفكار عملية مميزة لاستغلال كل ركن في منزلك وخاصة الأركان المنسية ..
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