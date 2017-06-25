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كيف تصمم غرفة صغيرة بدون أخطاء

آية منير آية منير
原生, 澄穆空間設計 澄穆空間設計 غرفة المعيشة
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نظرا لما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ظهر اتجاه قوي لعالم التصميم الداخلي للجوء للمساحات الصغيرة كحل مثالي لتوفير عدد شقق أكثر بتكلفة أقل تتناسب مع الميزانية المتاحة للمستخدمين، ولكن يظل السؤال الأهم كيف تنجح في تصميم تلك المساحة الضيقة لمنزلك دون الوقوع في أخطاء جسيمة تتسبب في أزمات وتقلل من راحتك داخل أركانه، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص راحتك واختياراتك، نقدم لك اليوم 8 نصائح مهمة يجب أن توضع في الاعتبار عند تصميم أي مساحة صغيرة لتنجح في خلق فراغ مريح يتناسب مع استخداماتك ويلبي احتياجاتك .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. استغن عن أحد الجدران

Nadmorski apartament, MOA design MOA design غرفة المعيشة
MOA design

MOA design
MOA design
MOA design

إن كنت تمتلك فراغات ذات مساحات صغيرة، فلا تتردد في أن تستغن عن احد الجدران الفاصلة بينهم ودمجهم معا، لتترك انعكاسا بصريا بكِبر المساحة على عكس الواقع، أغلب المنازل الحديث تجد فراغ الاستقبال مفتوح ومشترك بين مطبخ وغرفة معيشة وطعام، وهو الحل الأكثر انتشارا بين الطراز الحديث والكلاسيكي ..

2. اختر أثاث مناسب ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اختر لمنزلك الأثاث المناسب وخاصة للفراغ الصغيرة، فلا حاجة لقطع أثاث ضخمة أو عدد كبير لا نستفيد منه، كمائدة طعام كبيرة وذات مقاعد أكثر من حاجة المستخدمين، مما يتسبب في أزمة حركة داخل المنزل بلا داعي، لذا اختر أثاث ذو حكم مناسب وعدد كافي لاستخدامنا ..

3. أثاث متعدد الاستخدامات ..

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON بيت زجاجي
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

ابحث عن التصميمات متعددة الاستخدامات لأثاث منزلك، كأريكة مزودة بخزانة ودولاب يضم سرير ومكتب وخزانة، أو سرير بأسفله وحدة تخزين عملية، هذا الحل هو الأكثر عملية لتلبية احتياجات المستخدمين من خلال مساحة صغيرة وأثاث محدود ..

4. تلبية احتياجاتك ..

私宅-綠溢, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design غرفة المعيشة
思為設計 SW Design

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

إن كان هناك طريقة مبتكرة لتلبية احتياجاتك بعيدا عن الأفكار المعتادة، فمثلا إن كان استغنائك عن غرفة الطعام واستبدالها ببار أنيق، وإن كنت من محبي الخروج عن التقليدي، فمثلا قطعة أثاث مثل النيش بلا فائدة، لذا قم بالاستغناء عنها واستبدالها بحل أكثر فعالية في تلبية احتياجاتك ..

5. التصميم الأنسب ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اختر بين تصميمات متعددة ومختلفة الأنسب للفراغ المحدد، فمثلا المطابخ الخطية هي الحل الأمثل للمساحات الصغيرة، الألوان الفاتحة تُعد هي مفتاح التصميم الناجح للفراغات الصغيرة، لذا فابحث جيدا عن الحل المناسب والتصميم الفعال ..

6. لمسة ديكورية مميزة ..

原生, 澄穆空間設計 澄穆空間設計 غرفة المعيشة
澄穆空間設計

澄穆空間設計
澄穆空間設計
澄穆空間設計

لا تنس أن تُضيف لمسة ديكورية مميزة، إن كان تصميم منزلك فقير بدون لمسات أو حس فني، يجعل العين التقاطها لعيوب الفراغ كضيق المساحة أسرع، لذا قم بإضافة تفاصيل تخطف البصر وتنال إعجابك في كل مرة تتأملها ..

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7. حلول عملية ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستغناء عن مسارات الحركة في حين عدم الحاجة لها داخل الفراغ، ولكن في المقابل تصميم المساحة بشكل عملي ويلبي احتياجات المستخدمين بشكل مميز ..

8. استغلال أمثل لكل ركن ..

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

كل ركن في المنزل هو كنز مفقود إذا لم يتم استخدامه على الوجه الأمثل، لذا فابحت دائما على أفكار عملية مميزة لاستغلال كل ركن في منزلك وخاصة الأركان المنسية ..

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