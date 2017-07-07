منزل عائلي ينبض بالكلاسيكية والفخامة الحديثة

حرص المصمم على خلق لمسات من الأناقة والراحة داخل غرفة المعيشة ، فأختار أثاث بتصميم مريح من الجلد بلونه الجملي المميز، مع لمسات من الكاروه بلونه الأزرق المرح في بعض تفاصيل الأثاث، وفي الجهة المقابلة للأريكة وضع المصمم التليفزيون على الجدار المقابل في وضعية مريحة لتسمح لك بجلسة خاصة مريحة مع عائلتك وأصدقائك لمشاهدة التليفزيون، كما أضاف المصمم لمسات جمالية من الديكور خلقت روح راقية ومميزة في تصميم الغرفة، من خلال الأضاءة واختيار تصميم مميز للنجفة من الكريستال مع سبوتات السقف والأباجورة الأنيقة التي زينت ركن الغرفة، المصمم كان له ذوقاً فنياً رائعاً كما نرى و بدا واضحاً في اختياره لتلك اللوحات الفنية التي زينت الجدار.