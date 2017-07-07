منزل عائلي ينبض بالكلاسيكية والفخامة الحديثة

جولة جديدة في هوميفاي مع منزل مصمم على النمط الصناعي الأنيق من تصميم Graeme Fuller Design Ltd ، يجمع بين العصرية والبساطة مع لمسات من الفخامة الكلاسيكية، النمط الصناعي نمط له ذوقه وتفاصيله الخاصة، فهو نمط يعتمد على القوة في التصميم والألوان الحيادية كالبيج والرمادي والأبيض والأسود كألوان أساسية ومزج المواد الطبيعية في التصميم كالخشب والحجر والسيراميك. دعونا ناخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر عن قرب.
عندما تجتمع التفاصيل والعناصر المختلفة في التصميم ينتج عنها لوحة فنية متكاملة ومفعمة بالرقي والجاذبية، وهذا ما حدث في تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل، فنجد رقي وفخامة خاصة في لمسات المصمم التي استعان بها في التصميم المنزل بالكامل وتحديداً في غرفة المعيشة، استعان المصمم في تصميم الجدران والأرضيات بالأسمنت ليضيف بذلك لمسة عصرية على الغرفة من النمط الصناعية، مع التفاصيل الكلاسيكية في الديكورات والأثاث، اختار المصمم الأثاث من الجلد بلونه الجملي، فالأثاث الجلدي الضخم من السمات الأساسية أيضاً في النمط الصناعي مع استخدام المواد الطبيعية كالأسمنت والخرسانة كلمسة أساسية في التصميم.. اختيار النجفة وتفاصيل الديكور جاءت نابضة بالكلاسيكية والفخامة في تفاصيلها، ليمزج بذلك المصمم بذكاء بين النمط الصناعي والتفاصيل الكلاسيكية في التصميم.
حرص المصمم على خلق لمسات من الأناقة والراحة داخل غرفة المعيشة ، فأختار أثاث بتصميم مريح من الجلد بلونه الجملي المميز، مع لمسات من الكاروه بلونه الأزرق المرح في بعض تفاصيل الأثاث، وفي الجهة المقابلة للأريكة وضع المصمم التليفزيون على الجدار المقابل في وضعية مريحة لتسمح لك بجلسة خاصة مريحة مع عائلتك وأصدقائك لمشاهدة التليفزيون، كما أضاف المصمم لمسات جمالية من الديكور خلقت روح راقية ومميزة في تصميم الغرفة، من خلال الأضاءة واختيار تصميم مميز للنجفة من الكريستال مع سبوتات السقف والأباجورة الأنيقة التي زينت ركن الغرفة، المصمم كان له ذوقاً فنياً رائعاً كما نرى و بدا واضحاً في اختياره لتلك اللوحات الفنية التي زينت الجدار.
تصميم غرفة السفرة في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كان مميز وجذاب ومفعم باللمسات والتفاصيل الخاصة، اختلف تصميم الأرضيات في غرفة السفرة عن غرفة المعيشة، فبدلاً من أرضيات الأسمنت استعان المصمم بأرضيات من السيراميك باللون البيح الحيادي لتشعر أن هناك فاصلاً واضحاً بين الغرف وبعضها بدون استخدام فواصل من الجدران والأبواب. استخدم المصمم اللون الأبيض الحيادي في تصميم الجدران مع تصميم مختلف للجدار الرئيسي في الغرفة. أضاف المصمم جلسة بسيطة داخل غرفة السفرة بوضع تلك الأريكة على شكل حرف
L للاستفادة بها وحفظ المساحات داخل الغرفة. تفاصيل الأثاث كما نرى جاءت باللون الابيض الحيادي لتضيف شعوراً بالراحة وخلق اتساعاً بصرياً داخل الغرفة مع استخدام طاولة مستديرة من الزجاج تحاوطها بعض الكراسي باللون الأبيض الحيادي أيضاً. أما عن الاضاءة فحدث ولا حرج فلعبت الأضاءة دوراً كبيراً في نشر البساطة والجمال داخل الغرفة من خلال النوافذ الكبيرة التي ساعدت في نشر الضوء الطبيعي والهواء داخل الغرفة مع وجود تلك الثرية الكريستالية الأنيقة في سقف الغرفة.
في الجهة المقابلة لغرفة السفرة نجد تصميم بار المطبخ البسيط ونرى بعض الملامح من تصميم المطبخ الذي جاء مشتركاً مع غرفة السفرة.
وهنا ننتقل للمطبخ وتصميمه الملئ بالعملية والبساطة ، مطبخ من الخشب مصمم على شكل حرف
L ليحفظ المساحات بشكل مميز بالداخل، اعتمد المصمم على وجود العديد من الوحدات التخزينية ليضيف بذلك تفاصيل من العملية والراحة داخل المطبخ، مع انتشار سبوتات الاضاءة في السقف والأرضيات لنشر الأضاءة وتوزيعها بشكل مناسب داخل المطبخ.
ممر بتصميم خاص جداً ومزيج من التفاصيل المختلفة التي اجتمعت لتصمم تلك اللوحة الجذابة، قبل أن تصعد الدرج ستجد الأرضيات من البورسلين بلونه البيج الحيادي مع تصميم لجدران خرسانية من الأسمنت ويزين الجدار مرآة بتصميم كلاسيكي فخم، لتمر بعد ذلك على الدرج لتصعد للدور العلوي فتجد الدرج أصبح بتصميم مختلف من الأسمنت بلونه الرمادي الحيادي في خدعة تصميمية جيدة من المصمم.
في الطابق العلوي من المنزل وجدنا غرفة النوم الرئيسية التي صممت بألوان رائعة وتفاصيل أنيقة، اختار المصمم الألوان حيادية في التصميم فنجد اللون الرمادي الحيادي مع الأبيض وبعض اللمسات من اللون الأورجواني الصريح لتكسر حيادية الأبيض والرمادي، لعبت الأضاءة دوراً كبيراً في نشر تفاصيل الجمال داخل الغرفة، فأضافت تلك النجفة جمال خاص مع الأضاءة القادمة من النافذة.
غرفة أطفال بتفاصيل أسطورية وتصميم مبهج ورائع، مزج المصمم بين الأرضيات الأسمنتية والجدران الخشبية ولكن برسومات مبهجة وجذابة ،خلقت جمال خاص على تصميم الغرفة بالكامل وجعلتها غرفة مبهجة لها شخصيتها الخاصة.
تصميم لغرفة نوم أخرى داخل المنزل اتسمت بالفخامة والكلاسيكية الواضحة.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم الحمام ، تصميم الحمام على رغم من مساحته الصغيرة إلا أنه ينبض بالبساطة والتميز، فقد استعان المصمم بالخدع الديكورية في التصميم ليخلق مساحات واتساعاً بصرياً داخل الحمام ، فاستعان بالمرايات واللون الأبيض والأسود الحيادي كألوان أساسية في التصميم، مع وجود لمسة من الشفافية في تصميم كابينة الدش الزجاجية، مميز وبسيط أليس كذلك؟
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الديكور الداخلي: 14 نموذج لأبواب منزلقة