14 مشكلة يمكنك حلها باستخدام الدهان!

إذا كنت تعاني من مشكلة السلالم الضيقة والصغيرة في منزلك فاختيار اللون المناسب في طلاء السلم يمكن أن يمنح العين اتسعًا وهميًا، في هذا المثال استخدم المصمم اللون الأبيض (والدرجات الفاتحة بشكلٍ عام هي الأفضل في المساحات الصغيرة)، وأضاف درابزين زجاجي ليمنح العين بعدًا بصريًا، عندما ترى التصميم لن تشعر بالضيق أبدًا!