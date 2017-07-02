14 مشكلة يمكنك حلها باستخدام الدهان!

علبة صغيرة من الطلاء بلون مناسب يمكنها ان تضيف حياة جديدة إلى غرفتك والأثاث القديم بها، أرضية قديمة يعاد تجديدها بالدهان، جدار مخدوش له شكل جديد بالدهان، مصابيح وقطع أثاث واكسسوارات قديمة تتحول بلمسة واحدة من الطلاء، كل ما يتطلبه الأمر هو لون مناسب ووقت بسيط وتركيز لتحول ديكور منزلك إلى شكل جديد ومختلف من الديكور وتتغلب على مشكلات الزمن التي تظهر على العناصر المختلفة.
من السهل حدوث خدوش في الأرضيات الخشبية للمنازل، والطلاء هو الحلالأمثل لهذه المشكلة، اختر الأنواع المخصصة لطلاء الخشب وأعد تجديد أرضية منزلك واحصل على أرضية لامعة وجديدة وملونة إن أردت!
بدلًا من إنفاق الكثير من الأموال على تجديد مطبخك بعد مرور الزمن عليه وتراكم الدهون والخدوش وبقايا الطعام الملتصقة، ما رأيك أن تضيف لمسة من شخصيتك على جدران المطبخ الموجودة فوق الأسطح، هذا المثال رغم جنونه ولكنه الأروع في إظهار أنه يمكنك وضع ما تريد باستخدام الألوان والدهانات وقتما تريد!
إذا كنت تعاني من مشكلة السلالم الضيقة والصغيرة في منزلك فاختيار اللون المناسب في طلاء السلم يمكن أن يمنح العين اتسعًا وهميًا، في هذا المثال استخدم المصمم اللون الأبيض (والدرجات الفاتحة بشكلٍ عام هي الأفضل في المساحات الصغيرة)، وأضاف درابزين زجاجي ليمنح العين بعدًا بصريًا، عندما ترى التصميم لن تشعر بالضيق أبدًا!
إن كنت تميل إلى تصميم حمامك بدرجات واحدة ومتشابهة، يمكنك القضاء على الملل الناتج من ذلك عن طريق اختيار لون مميز ومختلف لخزانة الحمام وستلاحظ الفرق على الفور!
الطريقة المثالية للتغلب على الأثاث القديم وإعطائه لمسة من الحيوية والعصرية هي بإعادة دهانه بلمسة من الألوان المختلفة والمبهجة التي تناسب روح العصر ونمط التصميم الخاص بمنزلك.
الخشب من المواد التي يظهر عليها آثار الزمن، بلمسة جميلة من اللون الأزرق استطاع المصمم إعطاء هذا المطبخ شكل ولمحة مختلفة وكأنه مطبخ جديد.
الأسطورة تقول: تجنب الألوان الداكنة في تصميم المساحات الصغيرة، ولكنها حقًا أسطورة!
هذا الحمام الأسود الأنيق والصغير دليل ناجح على روعة اللون الأسود في المساحات الصغيرة إذا استغل بطريقة جيدة مع الأبيض في الأدوات الصحية والزجاج العاكس المستخدم لتوسعة المساحة وإلغاء الحدود.
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دمج ألوان داكنة كالأسود مع أخرى فاتحة في إطارات النوافذ لا يمنحها الحياة فقط، بل يعطيها شخصية وحدود وطريقة بسيطة وأنيقة في التصميم دون استخدام زخارف كثيرة!
هل مللت من الألوان التقليدية لأواني الزرع الموجودة بمنزلك؟ يمكنك التسوق واختيار ألوان مختلفة وبهجة بأسعار قليلة وإعطاء حديقتك الصغيرة روح جديدة وألوان مرحة.
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