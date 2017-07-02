الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 مشكلة يمكنك حلها باستخدام الدهان!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Fundi Sideboard - FM100, Fundi Furniture Fundi Furniture Living roomStorage
Loading admin actions …

علبة صغيرة من الطلاء بلون مناسب يمكنها ان تضيف حياة جديدة إلى غرفتك والأثاث القديم بها، أرضية قديمة يعاد تجديدها بالدهان، جدار مخدوش له شكل جديد بالدهان، مصابيح وقطع أثاث واكسسوارات قديمة تتحول بلمسة واحدة من الطلاء، كل ما يتطلبه الأمر هو لون مناسب ووقت بسيط وتركيز لتحول ديكور منزلك إلى شكل جديد ومختلف من الديكور وتتغلب على مشكلات الزمن التي تظهر على العناصر المختلفة.

1- الخدوش في الأرضيات

Parquet point de Hongrie Multicolore, PIERRE ET PARQUET PIERRE ET PARQUET Walls & flooringWall & floor coverings
PIERRE ET PARQUET

PIERRE ET PARQUET
PIERRE ET PARQUET
PIERRE ET PARQUET

من السهل حدوث خدوش في الأرضيات الخشبية للمنازل، والطلاء هو الحلالأمثل لهذه المشكلة، اختر الأنواع المخصصة لطلاء الخشب وأعد تجديد أرضية منزلك واحصل على أرضية لامعة وجديدة وملونة إن أردت! 

2- تجديد جدار المطبخ

Backsplash by LouiseM Atelier LouiseM KitchenAccessories & textiles
Atelier LouiseM

Backsplash by LouiseM

Atelier LouiseM
Atelier LouiseM
Atelier LouiseM

بدلًا من إنفاق الكثير من الأموال على تجديد مطبخك بعد مرور الزمن عليه وتراكم الدهون والخدوش وبقايا الطعام الملتصقة، ما رأيك أن تضيف لمسة من شخصيتك على جدران المطبخ الموجودة فوق الأسطح، هذا المثال رغم جنونه ولكنه الأروع في إظهار أنه يمكنك وضع ما تريد باستخدام الألوان والدهانات وقتما تريد! 

3- مشكلة السلالم الضيقة

ST885 Białe schody dywanowe / ST885 White Zigzag Stairs Trąbczyński الممر والمدخل
Trąbczyński

ST885 Białe schody dywanowe / ST885 White Zigzag Stairs

Trąbczyński
Trąbczyński
Trąbczyński

إذا كنت تعاني من مشكلة السلالم الضيقة والصغيرة في منزلك فاختيار اللون المناسب في طلاء السلم يمكن أن يمنح العين اتسعًا وهميًا، في هذا المثال استخدم المصمم اللون الأبيض (والدرجات الفاتحة بشكلٍ عام هي الأفضل في المساحات الصغيرة)، وأضاف درابزين زجاجي ليمنح العين بعدًا بصريًا، عندما ترى التصميم لن تشعر بالضيق أبدًا!

4- حمام ممل

Hall - Brook Green London townhouse My-Studio Ltd حمام رخام Purple/Violet bathroom,circular,bathroom mirror,marble,marble flooring
My-Studio Ltd

Hall – Brook Green London townhouse

My-Studio Ltd
My-Studio Ltd
My-Studio Ltd

إن كنت تميل إلى تصميم حمامك بدرجات واحدة ومتشابهة، يمكنك القضاء على الملل الناتج من ذلك عن طريق اختيار لون مميز ومختلف لخزانة الحمام وستلاحظ الفرق على الفور! 

5- بوفيه قديم

Fundi Sideboard - FM100, Fundi Furniture Fundi Furniture Living roomStorage
Fundi Furniture

Fundi Sideboard – FM100

Fundi Furniture
Fundi Furniture
Fundi Furniture

الطريقة المثالية للتغلب على الأثاث القديم وإعطائه لمسة من الحيوية والعصرية هي بإعادة دهانه بلمسة من الألوان المختلفة والمبهجة التي تناسب روح العصر ونمط التصميم الخاص بمنزلك. 

6- الخزائن الخشبية القديمة

Luxuriously Painted Bespoke Cabinets NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Luxuriously Painted Bespoke Cabinets

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

الخشب من المواد التي يظهر عليها آثار الزمن، بلمسة جميلة من اللون الأزرق استطاع المصمم إعطاء هذا المطبخ شكل ولمحة مختلفة وكأنه مطبخ جديد.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الحمامات الصغيرة

ARCHITECT'S OWN HOUSE, Human Voice Architects Human Voice Architects حمام
Human Voice Architects

Human Voice Architects
Human Voice Architects
Human Voice Architects

الأسطورة تقول: تجنب الألوان الداكنة في تصميم المساحات الصغيرة، ولكنها حقًا أسطورة! 

هذا الحمام الأسود الأنيق والصغير دليل ناجح على روعة اللون الأسود في المساحات الصغيرة إذا استغل بطريقة جيدة مع الأبيض في الأدوات الصحية والزجاج العاكس المستخدم لتوسعة المساحة وإلغاء الحدود.

8- امنح الكومودينو بجانب سريرك لمسة مختلفة ولون جديد ومبهج وسيؤثر هذا بطريقة مباشرة على استمتاعك بوجودك في غرفة النوم.

Beautiful Bedside Table Gracious Luxury Interiors غرفة نوم White Bedside Table,White,Flowers,Nightstand
Gracious Luxury Interiors

Beautiful Bedside Table

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

اقرأ أيضًا: 7 طرق بسيطة لتزين غرفة النوم

9- امنح الحياة لإطارات النوافذ

Kitchen with Heritage Bronze Casements Architectural Bronze Ltd Windows & doorsDoors فلز Black
Architectural Bronze Ltd

Kitchen with Heritage Bronze Casements

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

دمج ألوان داكنة كالأسود مع أخرى فاتحة في إطارات النوافذ لا يمنحها الحياة فقط، بل يعطيها شخصية وحدود وطريقة بسيطة وأنيقة في التصميم دون استخدام زخارف كثيرة!

10- أواني الزرع

homify Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
homify

homify
homify
homify

هل مللت من الألوان التقليدية لأواني الزرع الموجودة بمنزلك؟ يمكنك التسوق واختيار ألوان مختلفة وبهجة بأسعار قليلة وإعطاء حديقتك الصغيرة روح جديدة وألوان مرحة.

11- ما رأيك في إضافة لون مختلف وصادم في الحمام أو الغرفة البيضاء؟ لمسة بسيطة ستترك أثرًا كبيرًا…

Reforma de baño: azul turquesa y baldosas impresas de mosaico hidráulico, Dec&You Dec&You حمام
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

12- مصباح إضاءة قد عفا عليه الزمن، والآن بلمسة من لون جديد تحوّل لمصباح عتيق وكلاسيكي وقطعة نادرة ولكنها تظل جديدة ورائعة.

Grand Spun Work House Collection Study/officeLighting
Work House Collection

Grand Spun

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

13- لهجة جديدة للسلم، لن تحتاج فيها إلى سجادة جديدة أو ميزانية ضخمة، علبة طلاء وفكرة مبتكرة ستكون كافية لتجديد المساحة الموجود بها السلم بالكامل عن طريق إعادة طلاؤه!

1m2 by EeStairs® - Space Saving Staircase, EeStairs | Stairs and balustrades EeStairs | Stairs and balustrades Corridor, hallway & stairsStairs
EeStairs | Stairs and balustrades

1m2 by EeStairs® – Space Saving Staircase

EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades

14- لا يجب عليك تجديد المكتبة بالكامل بعد الآن، فلون جديد في خلفية الأرفف قادر على تغيير شكلها تمامًا.

Magnetika system - magnetic shelves Ronda Design HouseholdStorage
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

اقرأ أيضًا: 12 مكتبة أنيقة تليق بمنزلك

تعلم اختيار الألوان المتناسقة من منزل عصري بمساحة 260 متر!
وأنتم أخبرونا هل لديكم أفكار أخرى لاستخدام الدهان في التغلب على مشكلات الديكور؟. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً