21 تصميم حمام صغير على طراز الفنادق

نظرا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اتجه خبراء الديكور لتصميم شقق ومنازل صغيرة تتناسب مع محدودي الدخل والميزانيات الصغيرة، فظهرت عقبات كثيرة أمام المستخدمين كصغر حجم غرفة المنزل، مما قد يؤدي إلى بعض الحيرة في تصميمها وعمل ديكوراتها، وخاصة الحمامات والمطابخ والتي تحتاج لذكاء وابتكار لتنسيقها بحيث تستوعب كل العناصر المتاحة وتلبي الاحتياجات المتوفعة من فراغ حمام رئيسي في المنزل مثلا، بالتأكيد الكل يريد ان يمتلك ديكورات وتصميمات للحمام بحيث يبدو بمظهر جميل ومتناسق لكن في حالة صغر المساحة يبدو اننا سنضطر الى التخلي عن بعض الاشياء او استبدالها باخرى اصغر منها لتوفير المساحة، لذا اهتم الخبراء بتقديم مجموعة من النصائح التي يمكن ان تساعدك في مثل هذه الخطوة ، ولتنجح في استغلال كل سنتيمتر في حمامك الصغير وتجعل لكل ركن فيه وظيفة وجانب جمالي متميز، أحد اهم هذه النصائح هو اختيار أثاث صحي بمقاسات متناسبة مع المسحاة المتاحة، والاهتمام بمسار الحركة داخل الحمام نفسه مما يجعلك تبحث عن تصميمات خاصة للأثاث لتتناسب مع خطوط ومسارات الحركة، استخدام ألوان متناسقة وتصميم أرفف عملية وتوفير خزانات بتصميمات مبتكرة والحفاظ على الإضاءة الطبيعية وتوفير إضاءة صناعية بديلة مناسبة، كل هذه النصائح ستساعدك بالتأكيد لتحصل على تصميم متميز وفريد من نوعه، أما اليوم سنقدم لك 21 تصميم حمام صغير ولكن على طراز فندقي جذاب لتختار من بينهم ما يناسب بيتك ..