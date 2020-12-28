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21 تصميم حمام صغير على طراز الفنادق

آية منير آية منير
Apartamento Rua Pirapetinga - Piratininga Arquitetos + JPG.ARQ, Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados حمام
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نظرا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اتجه خبراء الديكور لتصميم شقق ومنازل صغيرة تتناسب مع محدودي الدخل والميزانيات الصغيرة، فظهرت عقبات كثيرة أمام المستخدمين كصغر حجم غرفة المنزل، مما قد يؤدي إلى بعض الحيرة في تصميمها وعمل ديكوراتها، وخاصة الحمامات والمطابخ والتي تحتاج لذكاء وابتكار لتنسيقها بحيث تستوعب كل العناصر المتاحة وتلبي الاحتياجات المتوفعة من فراغ حمام رئيسي في المنزل مثلا، بالتأكيد الكل يريد ان يمتلك ديكورات وتصميمات للحمام بحيث يبدو بمظهر جميل ومتناسق لكن في حالة صغر المساحة يبدو اننا سنضطر الى التخلي عن بعض الاشياء او استبدالها باخرى اصغر منها لتوفير المساحة، لذا اهتم الخبراء بتقديم مجموعة من النصائح التي يمكن ان تساعدك في مثل هذه الخطوة ، ولتنجح في استغلال كل سنتيمتر في حمامك الصغير وتجعل لكل ركن فيه وظيفة وجانب جمالي متميز، أحد اهم هذه النصائح هو اختيار أثاث صحي بمقاسات متناسبة مع المسحاة المتاحة، والاهتمام بمسار الحركة داخل الحمام نفسه مما يجعلك تبحث عن تصميمات خاصة للأثاث لتتناسب مع خطوط ومسارات الحركة، استخدام ألوان متناسقة وتصميم أرفف عملية وتوفير خزانات بتصميمات مبتكرة والحفاظ على الإضاءة الطبيعية وتوفير إضاءة صناعية بديلة مناسبة، كل هذه النصائح ستساعدك بالتأكيد لتحصل على تصميم متميز وفريد من نوعه، أما اليوم سنقدم لك 21 تصميم حمام صغير ولكن على طراز فندقي جذاب لتختار من بينهم ما يناسب بيتك ..

1. الكلاسيكية وروعتها بلمسة صناعية خاصة في حمام صغير متميز ..

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd حمام
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

2. حمام صغير بتصميم عصري باللون الأبيض وخزانة خشبية خاصة بحوض غسيل الأيدي، إضاءة متميزة طبيعية وصناعية ..

small bathroom Hampstead Design Hub حمام
Hampstead Design Hub

small bathroom

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

3. نقوش وزخارف مع الأزرق الملكي لتزيين حمام صغير باللون الأبيض، الاستغناء عن حوش الاستحمام واستبداله بغرفة مميزة بفاصل زجاجي رائع ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

4. الأسود والحجر شريكان في حمام صغير .. جرأة وأناقة لا مثيل لهم ..

homify حمام صوان Black
homify

homify
homify
homify

5. لمسة دفء وأناقة بأرضية خشبية لغرفة استحمام في حمام صغير بألوان محيادة ..

BATHROOM Designs, Artek-Architects & Interior Designers Artek-Architects & Interior Designers حمام
Artek-Architects &amp; Interior Designers

Artek-Architects & Interior Designers
Artek-Architects &amp; Interior Designers
Artek-Architects & Interior Designers

6. فوسيفساء تزين حمام صغير وتقدم نموذج فندقي لبيتك ..

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

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7. أرضية خاصة لحمام صغير ذو تصميم هندسي مختلف، لمسة صناعية من الطوب الأحمر والحوض الأسمنتي الفريد من نوعه ..

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام البلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

8. الأبيض عنوان السعة والراحة، وهو المفضل للمساحات الصغيرة ..

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

9. نجح المصمم في توفير ركن للغسالة في مساحة صغيرة وذلك لذكاء وابتكاره تصميم يتسع لكل الاحتياجات المتوفعة منه ..

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

10. لمسة من الأصفر تجعل حمامك الصغير لوحة فنية ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

11. حوض استحمام وسط تصميم أنيق لحمام صغير يجمع بين الأبيض وبني الشيكولاتة ..

Interiores - La Berzosa, IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO حمام
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

12. الأبيض والأسود مع بريق المرايا في تصميم حمام مميز ورائع لمساحة صغيرة جدا ..

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio حمام
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

13.مرة أخرى ألوان محايدة ولكن هذه المرة مع مرآة بطول جدار كامل في الحمام مع إضاءة خاصة، لتؤثر بصريا على المساحة ..

Basement Bathroom Gullaksen Architects حمام
Gullaksen Architects

Basement Bathroom

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

14. القطع الفريدة في أي فراغ تصنع منه لوحة فنية، فمال بالك بحمام صغير المساحة يزينه حوض بتصميم رائع واختيار مميز للسيراميك بمرايا خاصة ..

Residencia Piatã III, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura حمام
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

15. نصفين غير متماثلين لحمام صغير ..

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

16. الألوان الداكنة اختيار جرئ للحمامات الصغيرة ولكنه يضيف أناقة مثالية لأي تصميم مع اختيار إضاءة ووحدات ديكورية خاصة ..

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

17. اختيار الألوان والأثاث أحد أهم خطوات تصميم الحمامات الصغيرة، تصميم عصري مميز يخطف القلوب ..

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo حمام Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

18. الأبيض لون النظافة والجمال، وخاصة في الحمامات الصغيرة ..

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

19. الأرفف العملية إضافة لحمامك الصغير ..

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

20. الطراز الصناعي يساعدك على استغلال كل عناصر والمساحات المتاحة في حمامك الصغير ..

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

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21. الجدران الفنية والاختيارات الجريئة من أفضل ما يمكن أن تقدمه في منزلك من خلال تصميم حمام رائع لأصحاب الذوق الرفيع ..

Дом в Иславское, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio حمام
Anastasia Yakovleva design studio

Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio

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5 خطوات لتجعل حمامك فندقيا

Дизайн проект квартиры в современном стиле. Город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio حمام
Lear design studio

Lear design studio
Lear design studio
Lear design studio
  1. تعزيز الإضاءة الداخلية: أول خطوة لتجعل حمامك يشبه الفنادق هي تعزيز اضاءته الداخلية بمصادر إنارة أخرى غير تلك التقليدية المعتاد اللجوء إليها، كسبوتات سقفية أو أباليك أو إضاءة خلفية لمرآة المغسلة.
  2. إضافة مقعد أنيق: إن كانت مساحة حمامك تسمح، لا تتردد في إضافة مقعد أنيق به، سواء بمدخله أو في ركن جانبي فيه، ويفضل أن يكون مقعد من النوع العثماني.
  3. تغيير المفروشات: لا يمكن أن يصبح حمامك فندقيا، دون تغيير مفروشاته القديمة بأخرى جديدة أكثر أناقة.
  4. اقتناء حوض استحمام فاخر أو كابينة استحمام على أحدث طراز.
  5. تزويد الحمام بمناشف جديدة بألوان تتناغم مع الفرش والديكور.
10 أفكار متنوعة للإضاءة الجانبية بغرف النوم
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