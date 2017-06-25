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9 ديكورات لغرف نوم جميلة مع تصميم الحد الأدنى

Heba khlili Heba khlili
House 141, Andrew Wallace Architects Andrew Wallace Architects غرفة نوم
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لا يعني أن تملك غرفة نوم صغيرة وبتصميم الحد الأدنى أن تكون غرف مملة، وسنثبت لكم في مقال اليوم من خلال بعض التصاميم الأكثر أناقة وجمال، التي أنشئها المصممين الداخليين الموهوبين بشكل لا يصدق.
عندما تغير طريقة تفكيرك في تصميم غرفة نومك، وتصممها بطريقة الحد الأدنى ستشعر بالكمال والرضى. تتميز تصاميم الحد الأدنى بقلة الفوضى والأثاث، وبكثرة الراحة والاسترخاء في المساحة.

إذا كنت تفكر في تغيير غرفة نومك الرئيسية، تعال معنا الآن سنعرض لكم ماذا تعني غرفة نوم الحد الأدنى من جمالية وكيف يكون الخيار الأمثل!

1. بسيطة وحلوة

Departamento CONCEPCION ARENAL, Trua arqruitectura Trua arqruitectura غرفة نوم
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

قد لا يوجد الكثير في غرفة النوم هذه، لكنها تصميم مناسب لليلة نوم جيدة وشعور دافئ ورائع عند الاستيقاظ. أرضية من خشب الطبيعي يضيف الدفء العضوي، في حين أن الجدران والأثاث الأبيض خلق نظرة تشبه سحابة… مريحة جدا!

2. بساطتها الحديثة!

La Biwa, Construccions i Reformes Miquel Munar SL Construccions i Reformes Miquel Munar SL غرفة نوم
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

تتطور أنماط التصميم، وتصبح بعض الزخارف اكثر وضوح في غرف النوم الحد الأدنى الحديثة، كما نرى تم اختيار الجدران بطريقة فنية. في مساحة صغيرة، لوحات فنية مميزة مع سجادة صغيرة أعطت المزيد من الراحة!

3. حيوية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم جميلة جدا، مملؤة بالضوء الطبيعي مع استخدام ذكي للون الأخضر الذي أعطى لمسة  من الربيع. ونرى بوضوح تصميم الحد الدنى في وحدة التخزين البسيطة، التي تجمع الكثير من الخزن والرفوف مع رف للتلفزيون ومعداته.

4. مواد رائعة

Desarrollo en Lino Limay, Neuquen Capital, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra غرفة نوم
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

حافظت غرفة نوم الحد الأدنى هذه على مسار اللون الأبيض، ولكن بتأثير رائع، كما أضافت نغمات الرمادي هذا الشعور المريح، بينما أعطت أبواب خزانة الملابس العاكسة الشعور بكبر مساحة الغرفة، أما الأسرة منخفضة المستوى فهي الخيار الأمثل لمساحات الحد الأدنى.

5. سهلة التأثيث

House 141, Andrew Wallace Architects Andrew Wallace Architects غرفة نوم
Andrew Wallace Architects

House 141

Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects

هل هذا السرير يطفو ؟ لا، انه مجرد خدعة بصرية ذكية، تبدو رائعة مع الإضاءة المعلقة خلف السرير، تبدو حقا من تصميم الحد الأدنى. تصميم تراثي للسقف وجدران الطوب، أعطت الدفء والراحة لغرفة النوم.

6. الجدران الصامتة!

Chandelier SI-6, Intuerilight Intuerilight غرفة نوم
Intuerilight

Chandelier SI-6

Intuerilight
Intuerilight
Intuerilight

الجدران هنا غير عادية. تأثير مبطن ومصمت للجدران، أعطت شعور بالهدوء والصمت! تصميم بسيط لطاولة السرير الجانبية مع بعض الإضاءة، أما أكثر لفت للنظر استخدام الفراش الأخضر الذي أضاف العنصر الطبيعي!

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7. أبيض-أبيض!

Habitation LAR, adn architectures adn architectures غرفة نوم
adn architectures

adn architectures
adn architectures
adn architectures

لا شيء أكثر أناقة من تصميم الحد الأدنى مع اللون الأبيض اللذان يتماشيان جنبا إلى جنب بشكل رائع. الجدران البيضاء المشرقة المتطابقة مع الستائر البيضاء عبرت بشكل رائع عن الحد الأدنى وعن الأناقة المفرطة.

8. لمسة من اللون!

C&C House_Self-construction manual., ariasrecalde taller de arquitectura ariasrecalde taller de arquitectura غرفة نوم
ariasrecalde taller de arquitectura

C&C House_Self-construction manual.

ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura
ariasrecalde taller de arquitectura

هل يمكنك أن تتخيل وجود غرفة نوم بهذه الأناقة؟ مع تخزين ذكي مخفي في جميع أنحاء هذه الغرفة. تصميم الحد الأدنى لا يعني عدم إدخال بعض الألوان، اللون الفيروزي لأغطية السرير ..باهرة!

9. مزيج رائع

Suite parentale + 2 SDB à Colombes (92), Yeme + Saunier Yeme + Saunier غرفة نوم
Yeme + Saunier

Yeme + Saunier
Yeme + Saunier
Yeme + Saunier

مزيج رائع من الأبيض والأسود والزجاج هذا كل ما تحتاجه لتصميم غرفة نوم مذهلة، جدران بيضاء مع فاصل زجاجي بين غرفة النوم والحمام بفواصل حديدية بلون اسود مع سرير فقط في منطقة النوم. تصميم يعطي الانتعاش من تلك الغرف المزدحمة التي تجعلك تنعم بنوم عميق!

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