دليلك للتعرف على أنماط التصميم الداخلى للمنازل

عند ذكر النمط الكلاسيكي تذكر الرفاهية واللمسات المفعمة بالأناقة الخاصة، فالتصميم الكلاسيكي يعتمد في أساسه على خلق التوازن والتناسق في التفاصيل المليئة بالكلاسيكية والأناقة، النمط الكلاسيكي من أنماط التصميم الداخلي المستمدة من العصور اليونانية والرومانية القديمة ونجد من التفاصيل في النمط الكلاسيكي هو وجود مدفأة في غرفة المعيشة وأحياناً تكون هي النقطة المركزية في تصميم الغرفة ويتم توزيع باقي الأثاث حولها، ونلاحظ أيضاً وجود التفاصيل المذهبة في تصميم الأثاث والأسطح اللامعة كعناصر أساسية.

يعتمد النمط الكلاسيكي على الألوان الصريحة كالأخضر، الأزرق والأحمر الداكن واللون الأسود والذهبي ، مع استخدام الأقمشة والمفروشات المخملية والمصنعة من الحرير، ويمتاز الأثاث الكلاسيكي بحجمه الضخم وفخامة تصميمه، أما تصميم الأرضيات والجدران فتعتمد تصميم الأرضيات واختيارها في النمط الكلاسيكية على البورسلين والسيراميك، أما الجدران فالألوان الحيادية هي الأساس في تصميمها مع اختيار ورق الجدران الملئ بالنقوشات الكلاسيكية.

إذا كنت من محبي الرفاهية فعلىيك بالنمط الكلاسيكي هو المفضل إليك وسيعبر عن شخصيتك كثيراً.