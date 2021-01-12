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دليلك للتعرف على أنماط التصميم الداخلى للمنازل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Boho / wizualizacja. Mieszkanie deweloperskie. Katalog sprzedaży. Warszawa., TETE concept TETE concept
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لكل منا شخصيته وطباعه الخاصة، ومنازلنا أيضاً تنبض بتفاصيل شخصيتنا وتبرزها، فمنزلك ما هو إلا مملكتك الخاصة التي تعطيها من تفاصيل شخصيتك الكثير، سواء كنت شخص كلاسيكي يحب الفخامة والترف أو كنت شخص عملي يعشق البساطة والوظيفية، ستجد منزلك يعبر عنك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك أفكار مختلفة لأنماط التصميم الداخلي لتختار منها ما يناسب شخصيتك وذوفك الخاص.

1- النمط الكلاسيكي لمحبي الرفاهية

Luxury Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Luxury Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

عند ذكر النمط الكلاسيكي تذكر الرفاهية واللمسات المفعمة بالأناقة الخاصة، فالتصميم الكلاسيكي يعتمد في أساسه على خلق التوازن والتناسق في التفاصيل المليئة بالكلاسيكية والأناقة، النمط الكلاسيكي من أنماط التصميم الداخلي المستمدة من العصور اليونانية والرومانية القديمة ونجد من التفاصيل في النمط الكلاسيكي هو وجود مدفأة في غرفة المعيشة وأحياناً تكون هي النقطة المركزية في تصميم الغرفة ويتم توزيع باقي الأثاث حولها، ونلاحظ أيضاً وجود التفاصيل المذهبة في تصميم الأثاث والأسطح اللامعة كعناصر أساسية.

يعتمد النمط الكلاسيكي على الألوان الصريحة كالأخضر، الأزرق والأحمر الداكن واللون الأسود والذهبي ، مع استخدام الأقمشة والمفروشات المخملية والمصنعة من الحرير، ويمتاز الأثاث الكلاسيكي بحجمه الضخم وفخامة تصميمه، أما تصميم الأرضيات والجدران فتعتمد تصميم الأرضيات واختيارها في النمط الكلاسيكية على البورسلين والسيراميك، أما الجدران فالألوان الحيادية هي الأساس في تصميمها مع اختيار ورق الجدران الملئ بالنقوشات الكلاسيكية. 

إذا كنت من محبي الرفاهية فعلىيك بالنمط الكلاسيكي هو المفضل إليك وسيعبر عن شخصيتك كثيراً.

2- النيو كلاسيك مزيج بين الكلاسيكية والحداثة

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

نمط النيو كلاسيك هو الحركة الحديثة التي أضافها خبراء الديكور لتطوير النمط الكلاسيكي وتحديثه، من خلال أضافة بعض اللمسات والتفاصيل التي تجمع في ثناياها الفخامة والبساطة، يتميز نمط النيو كلاسيك بأختيار ألوان وتصميمات لديكورات حديثة مع الاحتفاظ بلمحات النمط الكلاسيكي الفخم من التفاصيل المذهبة والأضاءة القوية التي تعكس الأسطح اللامعة والمذهبة في التصميم الكلاسيكي و استخدام ألوان مبهجة وفاتحة في تصميم الجدران مع الأحتفاظ بمكانة بعض التفاصيل من الألوان الحيادية، أما تصميم الأرضيات ففي نمط النيو كلاسيك تدخل الأرضيات الباركيه الخشبية كواحدة من العناصر الأساسية في تصميم الأرضيات.  .

3- النمط العصري الحديث

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd غرفة المعيشة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

بداية النمط العصري الحديث كان على يد مجموعة من الخبراء والمصممين الألمان عام 1919 وقاموا بعد ذلك بأنشاء مدرسة باوهاوس وهي مدرسة فنية مهتمة بالفن المعاصر والحديث وأبتكار خطوط معمارية حديثة في التصميم الداخلي.يمتاز النمط العصري بالبساطة المفرطة والهدوء والعملية أيضاً، فهو نمط مثالي جداً لمن يسعون إلى العملية والحيل التي تسهل نمط الحياة السريع، يعتمد النمط العصري على الألوان البسيطة والحيادية وعادةً لا يتم استخدام اكثر من لونين أساسين في النمط العصري وغالباً ما تميل تصميمات الجدران إلى الألوان الفاتحة الحيادية، يناسب النمط العصري الحديث الشقق ذات المساحات الصغيرة لبساطة تفاصيله التي تعطي أنطباع أن المساحات أكبر.

النمط العصري الحديث بأختصار هو نمط مثالي جداً لمحبي البساطة والهدوء والحياة العملية.

4- النمط المعاصر ببساطته

Living room Baufritz (UK) Ltd. غرفة المعيشة
Baufritz (UK) Ltd.

Living room

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

يخلط الكثير بين النمط العصري الحديث والنمط المعاصر وأحياناً يعتقد البعض أن كلاهما نمط واحد، لكن النمط المعاصر يختلف في بعض اللمسات عن النمط العصري الحديث على الرغم من التشابه بينهم في بعض التفاصيل كالراحة والبساطة والحميمية، إلا أن النمط المعاصر يعتمد على الألوان الصريحة والجريئة وتصميمات الأسقف العالية وأختيار أثاث وأقمشة عصرية اغلبها من القطن الملون مع اختيار الخشب الباركيه لاضافة لمسة من الدفئ والحميمية في تصميم الأرضيات.

ننصحك بهذ النمط إذا كنت تهوى العملية والبساطة والتفاصيل اللونية.

5- نمط الشابي شيك الأنيق

Shabby Chic Antique French Farmhouse Dresser, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture KitchenStorage
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Shabby Chic Antique French Farmhouse Dresser

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

الشابي شيك واحد من أشكال التصميم الداخلي التي تمتاز بذوق ورونق خاص، وهو نمط يأخذ من الأثاث العتيق والذي ربما تعتقد أنه عفا عليه الزمن خطوطاً عريضة في التصميم، فأذا كنت تمتلك طاولة خشبية قديمة أو خزانة عفا عليها الزمن وكنت تفكر في الاستغناء عنها، لا داعي لذلك واتركها تزين منزلك على نمط الشابي الشيك. بدأ أسلوب الشابي شيك في التصميم الداخلي في بريطانيا عام 1980 وبعد ذلك  بدأ في الأنتشار حول العالم، لكن بدايتها كانت في ديكور المنازل الريفية الكبيرة والقديمة في بريطانيا، وهو أسلوب يعتمد على مزج الأثاث الخشبي القديم والديكورات العتيقة التي عفا عليها الزمن مع التفاصيل العصرية في باقي التصميم. يلعب الخشب دور البطولة في هذا النمط مع استخدام بالتة ألوان الباستيل الرقيفة في التصميم.

بأختصار هذا التمط ستحبه كثيراً إذا كنت من محبي التميز والأختلاف واللمسات البسيطة المجردة من التقليدية.

6- النمط الإنجليزي الراقي

Guide & Glide Window Shutters homify غرفة المعيشة الخشب هندسيا Turquoise Shutters,Wooden Shutters,Door,Colonial,Plantation
homify

Guide & Glide Window Shutters

homify
homify
homify

ألوان ربيعية ولمسات ورود رقيقة وتفاصيل مستمدة من البساطة والطبيعية الخلابة هذا بأختصار هو النمط الأنجليزي، يجمع النمط الأنجليزي بين لمحات الريف الأنجليزي البسيط من حيث الألوان الهادئة ولمسة الخشب الدافئة مع بعض التفاصيل الكلاسيكية في النقوشات ووحدات الأضاءة الهادئة، والاستعانة بمفروشات تنبض بالبساطة والفخامة. ورق الجدران الملون والمميز بنقوشات من الزهور من التفاصيل التي تلعب دوراً رئيسياً  في النمط الأنجليزي.

ستحب النمط الانجليزي كثيراً إذا كنت من عشاق اللمسات الجمالية الراقية في التصميم.

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7- نمط الأرت ديكو لمحبي الفخامة

Роскошный дом в стиле арт-деко, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

هل سمعت عن نمط الأرت ديكو في التصميم الداخلي؟، ربما يبدو أسمه غريباً لكنه من الأنماط التي لاقت رواجاً كبيراً في الفترة بين 1920 و1939 حيث كان هو النمط الأشهر في تلك الفترة وأحدث طفرة في عالم التصميمات المعمارية. يجمع نمط الأرت ديكو بين اللمسات الفنية المختلفة من الكلاسيكية والشعبية والعصرية معاً صانعاً بذلك مزيج راقي ومميز من الأناقة والفخامة في التصميم. يعتمد نمط الأرت ديكو على مزج العناصر المختلفة في التصميم فتجد لمسات الخشب والرخام والسيراميك مجتمعة في هذا النمط وتفاصيل كلاسيكية وعصرية معاً مع الأضاءة القوية والأعتماد على النقوشات الفنية في تصميم السقف.

نمط الأرت ديكو نمط مثالي لمحبي الترف والفخامة

8- بساطة الريف في النمط الريفي

After - Internal View 1 allenarchitecturelimited غرفة المعيشة
allenarchitecturelimited

After – Internal View 1

allenarchitecturelimited
allenarchitecturelimited
allenarchitecturelimited

النمط الريفي نمط يعتمد على التقليدية بعض الشئ مع مزيج من تفاصيل الريف الأنجليزي والفرنسي والإيطالي، لذلك هو نمط يحتوي على تفاصيل وروح خاصة في التصميم، يمتازل بالبساطة والمفروشات الممزوجة بنقوشات شعبية رائجة، وغالباً ما يعتمد النمط الريفي على الألوان الهادئة  واللمسات الراقية. يناسب النمط الريفي كثيراَ المنازل ذات المساحات الصغيرة لبساطة تفاصيله.

ستعشق هذا النمط إذا كنت متاثراً بنوستالجيا الحنين للماضي وبساطته.

9- النمط الياباني زينالهادئ

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

نمط الزين الياباني هو نمط مميز بتفاصيل منعشة ومفعمة بالهدوء والبساطة في تصميمه، يعتمد على الخشب وعناصر الحجر كعناصر أساسية في التصميم وأختيار اثاث ذو تصميم منخفض بعض الشئ ، من أكثر السمات المميزة لنمط الزين الياباني هو فكرة الأنفتاح بين التصميم الداخلي للمنزل والطبيعة من الخارج ، والأستعانة باللمسات الزجاجية الشفافة والأبواب الجرارة. 

نمط هادئ لعشاق الهدوء والتصميم المريح.

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10- نمط البحر الأبيض المتوسط

French Shabby Chic Living Room Katie Malik Interiors غرفة المعيشة french shabby chic
Katie Malik Interiors

French Shabby Chic Living Room

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

من أكثر الأنماط بساطة ورقي وهو نمط متأثربثقافة بلاد البحر الأبيض المتوسط، فتجد التفاصيل واللمسات الأساسية في هذا النمط متجردة من أي شئ معقد في الديكور ويعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية البسيطة والتهوية  الجيدة والاستعانة بتفاصيل الفراغ كعنصر أساسي في التصميم. يميل نمط البحر الأبيض المتوسط إلى استخدام الألوان الحيادية الهادئة كالأبيض والبيج والأسود كألوان أساسية في التصميم.

نمط البحر الأبيض المتوسط هو نمط البساطة وله روحه الخاصة لمحبي الهدوء.

10- النمط الصناعي بقوة تصميمه

The Workshop - living space design storey غرفة المعيشة
design storey

The Workshop – living space

design storey
design storey
design storey

النمط الصناعي هو أسلوب يشبة تصميم المصانع في التصميم الداخلي للمنازل، وهو نمط قوي في لمسات تصميمه، الحجر والخشب، والألوان الحيادية كالأسود والرمادي تدخل في تصميمه بشكل كبير، مع الأستعانة بالأثاث كبير الحجم وفي بعض الأحيان يكون تصميم الأثاث من الجلد، يمتاز النمط الصناعي بالأعمدة الكبيرة والسقف المرتفع. النمط الصناعي بأختصار هو نمط قوي في مظهره وتفاصيله مميزة لعشاق التمييز والحضور القوي في تصميم المنزل.

11- النمط البوهيمي ولمسة فنية خاصة

Boho / wizualizacja. Mieszkanie deweloperskie. Katalog sprzedaży. Warszawa., TETE concept TETE concept
TETE concept

TETE concept
TETE concept
TETE concept

لمسة بوهيمية في منزلك هي لمسة حرة مفعمة بالألوان الجريئة الحيوية  وتفاصيل الديكور الغجرية، النمط البوهيمي هو نمط حر مجرد من أي قيود، يعتمد على أدخال الألوان القوية والصريحة التي تنبض بالحياة، والاستعانة بلوحات فنية ووسائد ذو نقوشات مميزة، ويمكنك الخلط في هذا النمط بين أثاث وديكورات من أكثر من بلد بثقافة مختلفة، كمزج قطعة ديكور من الهند مع قطعة من الأثاث ذات تصميم عربي، النمط البوهيمي بأختصار هو نمط مفعم بالجنون ومجرد تماماً من التقليدية، لهواة الجنون وكارهي الروتينية.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 7 قواعد اساسيات للديكورفي تصميم الداخلي للمنازل

النمط التبسيطي أو المينيمال

MAAB Villa, GOWS architects GOWS architects غرفة المعيشة Grey
GOWS architects

GOWS architects
GOWS architects
GOWS architects

يعرف الأسلوب المينيمال أو التبسيطي في التصميم بأنه ذلك الأسلوب الذي يعتمد على لمسات ديكورية هادئة، ويطبق نظرية الأقل هو أكثر ويتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال استخدام قطع الأثاث الوظيفية والأشكال الهندسية وديكورات لا تزيد عادة عن لونين أساسيين.

إن كنت تود تصميم منزلك وفقاً لهذا النمط، فعليك أن تعلم أنه من المهم للغاية في مثل هذا التصميم تقسيم المساحة بشكل صحيح، واستخدام ألوان محايدة كالأبيض أو الأسود أو الرمادي أو البيج أو العاجي، فجميعهم يعبر بكل سهولة عن ذلك النمط البسيط، مع اللعب بالإضاءة واللمسات الديكورية الجمالية ومراعاة أن تكون متناغمة مع قطع الأثاث والتصميم الداخلي.

دليل الألوان: أي الألوان يتناغم مع اللون البرتقالي؟
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