دليلك للتعرف على أنماط التصميم الداخلى للمنازل

لكل منا شخصيته وطباعه الخاصة، ومنازلنا أيضاً تنبض بتفاصيل شخصيتنا وتبرزها، فمنزلك ما هو إلا مملكتك الخاصة التي تعطيها من تفاصيل شخصيتك الكثير، سواء كنت شخص كلاسيكي يحب الفخامة والترف أو كنت شخص عملي يعشق البساطة والوظيفية، ستجد منزلك يعبر عنك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك أفكار مختلفة لأنماط التصميم الداخلي لتختار منها ما يناسب شخصيتك وذوفك الخاص.
عند ذكر النمط الكلاسيكي تذكر الرفاهية واللمسات المفعمة بالأناقة الخاصة، فالتصميم الكلاسيكي يعتمد في أساسه على خلق التوازن والتناسق في التفاصيل المليئة بالكلاسيكية والأناقة، النمط الكلاسيكي من أنماط التصميم الداخلي المستمدة من العصور اليونانية والرومانية القديمة ونجد من التفاصيل في النمط الكلاسيكي هو وجود مدفأة في غرفة المعيشة وأحياناً تكون هي النقطة المركزية في تصميم الغرفة ويتم توزيع باقي الأثاث حولها، ونلاحظ أيضاً وجود التفاصيل المذهبة في تصميم الأثاث والأسطح اللامعة كعناصر أساسية.
يعتمد النمط الكلاسيكي على الألوان الصريحة كالأخضر، الأزرق والأحمر الداكن واللون الأسود والذهبي ، مع استخدام الأقمشة والمفروشات المخملية والمصنعة من الحرير، ويمتاز الأثاث الكلاسيكي بحجمه الضخم وفخامة تصميمه، أما تصميم الأرضيات والجدران فتعتمد تصميم الأرضيات واختيارها في النمط الكلاسيكية على البورسلين والسيراميك، أما الجدران فالألوان الحيادية هي الأساس في تصميمها مع اختيار ورق الجدران الملئ بالنقوشات الكلاسيكية.
إذا كنت من محبي الرفاهية فعلىيك بالنمط الكلاسيكي هو المفضل إليك وسيعبر عن شخصيتك كثيراً.
نمط النيو كلاسيك هو الحركة الحديثة التي أضافها خبراء الديكور لتطوير النمط الكلاسيكي وتحديثه، من خلال أضافة بعض اللمسات والتفاصيل التي تجمع في ثناياها الفخامة والبساطة، يتميز نمط النيو كلاسيك بأختيار ألوان وتصميمات لديكورات حديثة مع الاحتفاظ بلمحات النمط الكلاسيكي الفخم من التفاصيل المذهبة والأضاءة القوية التي تعكس الأسطح اللامعة والمذهبة في التصميم الكلاسيكي و استخدام ألوان مبهجة وفاتحة في تصميم الجدران مع الأحتفاظ بمكانة بعض التفاصيل من الألوان الحيادية، أما تصميم الأرضيات ففي نمط النيو كلاسيك تدخل الأرضيات الباركيه الخشبية كواحدة من العناصر الأساسية في تصميم الأرضيات. .
بداية النمط العصري الحديث كان على يد مجموعة من الخبراء والمصممين الألمان عام 1919 وقاموا بعد ذلك بأنشاء مدرسة باوهاوس وهي مدرسة فنية مهتمة بالفن المعاصر والحديث وأبتكار خطوط معمارية حديثة في التصميم الداخلي.يمتاز النمط العصري بالبساطة المفرطة والهدوء والعملية أيضاً، فهو نمط مثالي جداً لمن يسعون إلى العملية والحيل التي تسهل نمط الحياة السريع، يعتمد النمط العصري على الألوان البسيطة والحيادية وعادةً لا يتم استخدام اكثر من لونين أساسين في النمط العصري وغالباً ما تميل تصميمات الجدران إلى الألوان الفاتحة الحيادية، يناسب النمط العصري الحديث الشقق ذات المساحات الصغيرة لبساطة تفاصيله التي تعطي أنطباع أن المساحات أكبر.
النمط العصري الحديث بأختصار هو نمط مثالي جداً لمحبي البساطة والهدوء والحياة العملية.
يخلط الكثير بين النمط العصري الحديث والنمط المعاصر وأحياناً يعتقد البعض أن كلاهما نمط واحد، لكن النمط المعاصر يختلف في بعض اللمسات عن النمط العصري الحديث على الرغم من التشابه بينهم في بعض التفاصيل كالراحة والبساطة والحميمية، إلا أن النمط المعاصر يعتمد على الألوان الصريحة والجريئة وتصميمات الأسقف العالية وأختيار أثاث وأقمشة عصرية اغلبها من القطن الملون مع اختيار الخشب الباركيه لاضافة لمسة من الدفئ والحميمية في تصميم الأرضيات.
ننصحك بهذ النمط إذا كنت تهوى العملية والبساطة والتفاصيل اللونية.
الشابي شيك واحد من أشكال التصميم الداخلي التي تمتاز بذوق ورونق خاص، وهو نمط يأخذ من الأثاث العتيق والذي ربما تعتقد أنه عفا عليه الزمن خطوطاً عريضة في التصميم، فأذا كنت تمتلك طاولة خشبية قديمة أو خزانة عفا عليها الزمن وكنت تفكر في الاستغناء عنها، لا داعي لذلك واتركها تزين منزلك على نمط الشابي الشيك. بدأ أسلوب الشابي شيك في التصميم الداخلي في بريطانيا عام 1980 وبعد ذلك بدأ في الأنتشار حول العالم، لكن بدايتها كانت في ديكور المنازل الريفية الكبيرة والقديمة في بريطانيا، وهو أسلوب يعتمد على مزج الأثاث الخشبي القديم والديكورات العتيقة التي عفا عليها الزمن مع التفاصيل العصرية في باقي التصميم. يلعب الخشب دور البطولة في هذا النمط مع استخدام بالتة ألوان الباستيل الرقيفة في التصميم.
بأختصار هذا التمط ستحبه كثيراً إذا كنت من محبي التميز والأختلاف واللمسات البسيطة المجردة من التقليدية.
ألوان ربيعية ولمسات ورود رقيقة وتفاصيل مستمدة من البساطة والطبيعية الخلابة هذا بأختصار هو النمط الأنجليزي، يجمع النمط الأنجليزي بين لمحات الريف الأنجليزي البسيط من حيث الألوان الهادئة ولمسة الخشب الدافئة مع بعض التفاصيل الكلاسيكية في النقوشات ووحدات الأضاءة الهادئة، والاستعانة بمفروشات تنبض بالبساطة والفخامة. ورق الجدران الملون والمميز بنقوشات من الزهور من التفاصيل التي تلعب دوراً رئيسياً في النمط الأنجليزي.
ستحب النمط الانجليزي كثيراً إذا كنت من عشاق اللمسات الجمالية الراقية في التصميم.
هل سمعت عن نمط الأرت ديكو في التصميم الداخلي؟، ربما يبدو أسمه غريباً لكنه من الأنماط التي لاقت رواجاً كبيراً في الفترة بين 1920 و1939 حيث كان هو النمط الأشهر في تلك الفترة وأحدث طفرة في عالم التصميمات المعمارية. يجمع نمط الأرت ديكو بين اللمسات الفنية المختلفة من الكلاسيكية والشعبية والعصرية معاً صانعاً بذلك مزيج راقي ومميز من الأناقة والفخامة في التصميم. يعتمد نمط الأرت ديكو على مزج العناصر المختلفة في التصميم فتجد لمسات الخشب والرخام والسيراميك مجتمعة في هذا النمط وتفاصيل كلاسيكية وعصرية معاً مع الأضاءة القوية والأعتماد على النقوشات الفنية في تصميم السقف.
نمط الأرت ديكو نمط مثالي لمحبي الترف والفخامة
النمط الريفي نمط يعتمد على التقليدية بعض الشئ مع مزيج من تفاصيل الريف الأنجليزي والفرنسي والإيطالي، لذلك هو نمط يحتوي على تفاصيل وروح خاصة في التصميم، يمتازل بالبساطة والمفروشات الممزوجة بنقوشات شعبية رائجة، وغالباً ما يعتمد النمط الريفي على الألوان الهادئة واللمسات الراقية. يناسب النمط الريفي كثيراَ المنازل ذات المساحات الصغيرة لبساطة تفاصيله.
ستعشق هذا النمط إذا كنت متاثراً بنوستالجيا الحنين للماضي وبساطته.
زينالهادئ
نمط الزين الياباني هو نمط مميز بتفاصيل منعشة ومفعمة بالهدوء والبساطة في تصميمه، يعتمد على الخشب وعناصر الحجر كعناصر أساسية في التصميم وأختيار اثاث ذو تصميم منخفض بعض الشئ ، من أكثر السمات المميزة لنمط الزين الياباني هو فكرة الأنفتاح بين التصميم الداخلي للمنزل والطبيعة من الخارج ، والأستعانة باللمسات الزجاجية الشفافة والأبواب الجرارة.
نمط هادئ لعشاق الهدوء والتصميم المريح.
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من أكثر الأنماط بساطة ورقي وهو نمط متأثربثقافة بلاد البحر الأبيض المتوسط، فتجد التفاصيل واللمسات الأساسية في هذا النمط متجردة من أي شئ معقد في الديكور ويعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية البسيطة والتهوية الجيدة والاستعانة بتفاصيل الفراغ كعنصر أساسي في التصميم. يميل نمط البحر الأبيض المتوسط إلى استخدام الألوان الحيادية الهادئة كالأبيض والبيج والأسود كألوان أساسية في التصميم.
نمط البحر الأبيض المتوسط هو نمط البساطة وله روحه الخاصة لمحبي الهدوء.
النمط الصناعي هو أسلوب يشبة تصميم المصانع في التصميم الداخلي للمنازل، وهو نمط قوي في لمسات تصميمه، الحجر والخشب، والألوان الحيادية كالأسود والرمادي تدخل في تصميمه بشكل كبير، مع الأستعانة بالأثاث كبير الحجم وفي بعض الأحيان يكون تصميم الأثاث من الجلد، يمتاز النمط الصناعي بالأعمدة الكبيرة والسقف المرتفع. النمط الصناعي بأختصار هو نمط قوي في مظهره وتفاصيله مميزة لعشاق التمييز والحضور القوي في تصميم المنزل.
لمسة بوهيمية في منزلك هي لمسة حرة مفعمة بالألوان الجريئة الحيوية وتفاصيل الديكور الغجرية، النمط البوهيمي هو نمط حر مجرد من أي قيود، يعتمد على أدخال الألوان القوية والصريحة التي تنبض بالحياة، والاستعانة بلوحات فنية ووسائد ذو نقوشات مميزة، ويمكنك الخلط في هذا النمط بين أثاث وديكورات من أكثر من بلد بثقافة مختلفة، كمزج قطعة ديكور من الهند مع قطعة من الأثاث ذات تصميم عربي، النمط البوهيمي بأختصار هو نمط مفعم بالجنون ومجرد تماماً من التقليدية، لهواة الجنون وكارهي الروتينية.
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يعرف الأسلوب المينيمال أو التبسيطي في التصميم بأنه ذلك الأسلوب الذي يعتمد على لمسات ديكورية هادئة، ويطبق نظرية الأقل هو أكثر ويتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال استخدام قطع الأثاث الوظيفية والأشكال الهندسية وديكورات لا تزيد عادة عن لونين أساسيين.
إن كنت تود تصميم منزلك وفقاً لهذا النمط، فعليك أن تعلم أنه من المهم للغاية في مثل هذا التصميم تقسيم المساحة بشكل صحيح، واستخدام ألوان محايدة كالأبيض أو الأسود أو الرمادي أو البيج أو العاجي، فجميعهم يعبر بكل سهولة عن ذلك النمط البسيط، مع اللعب بالإضاءة واللمسات الديكورية الجمالية ومراعاة أن تكون متناغمة مع قطع الأثاث والتصميم الداخلي.