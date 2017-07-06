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أفكارجديدة للأضاءة والنجف ستضئ منزلك بالجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
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للنجف إطلالة خاصة مفعمة بالجمال والرقي فهو ليس مجرد وسيلة لأضاءة منزلك وحسب، بل هي لمسة أساسية مكملة لتصميم منزلك ونمطه، ولطالما كان  النجف أيقونة رائعة من أيقونات الجمال والرقي على مر التاريخ، ونحن اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال سنعرض إليك تفاصيل أختيار النجفة في منزلك بأفكار وتصميمات جديدة ستضئ منزلك بجمال خاص.

لمسة أساسية

Linea W crystal wall lamp from Manooi Manooi غرفة المعيشة Transparent
Manooi

Linea W crystal wall lamp from Manooi

Manooi
Manooi
Manooi

يجب أولاً أن نعترف بأهمية الأضاءة في المنزل بشكل عام، فهي من أساسيات التصميم الداخلي التي تكمل اللمسة الفنية لأي نمط بجاذبية ورقي خاص، خاصة ً أن هناك انواع وتصميمات كثيرة من النجف بشكل خاص والأضاءة بشكل عام، فبجانب النجف هناك سبوتات الأضاءة والمصابيح التي تكمل لمسة النجفة في التصميم، فالنجف ليس كل شئ في عالم الأضاءة .

النجف وغرف المنزل

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

من المهم جداً عند اختيار تصميمات لنجف غرف المنزل أن تراعي احتياجات الغرفة ومساحتها، فلكل غرفة خصائص واحتياجات تختلف عن الغرف الآخرى، على سبيل المثال غرفة المعيشة والطعام تحتاج إلى أضاءة قوية على عكس غرفة النوم يجب أن يغمرها الهدوء والأضاءة المناسبة، لذلك يجب وضع خصائص الغرفة في الأعتبار قبل اختيار النجفة ومراعاة التصميم الداخلي للغرفة أيضاً ونمطها، كي تندمج النجفة مع تصميم الغرفة  وتبدو الغرفة كلوحة فنية متناسقة.

النجف وتسليط الضوء

14 Offley Road, ATOM BUILD LTD ATOM BUILD LTD غرفة المعيشة
ATOM BUILD LTD

14 Offley Road

ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD

تلعب تصميمات النجف والأضاءة دوراً كبيراً في أبرازالشكل العام للتصميم وتسليط الضوء عليه، لذلك ضع في الأعتبار الأنطباع الذي تريد أن تتركه في الغرفة، فأذا كانت الغرفة مليئة بالزخارف والديكورات والأثاث الكبير، لا تختار نجفة ذو تصميم ضخم وملئ بالتفاصيل كي لا تضيف الفوضي والأزعاج للغرفة. يجب أن تحدد ايضاً الأماكن والزاويا داخل الغرفة التي تريد أن تسلط عليها الضوء لتبرزها.

دعونا نستعرض في جولة بعض التصميمات المختلفة للنجف لتلهمك باختيار تصميم النجفة الخاصة بك في المنزل.

1- نجفة متدلية من السقف مصممة من الزجاج البراق للمسة مليئة بالفخامة في المنزل.

Aires - lampada a sospensione, Lolli e Memmoli Lolli e Memmoli HouseholdAccessories & decoration
Lolli e Memmoli

Lolli e Memmoli
Lolli e Memmoli
Lolli e Memmoli

2- تصميم بسيط مفعم بالجاذبية لنجفة على النمط الأندلسي، تشعر وكأنها شمعدان ملئ بالشموع وليست مجرد نجفة تقليدية.

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer غرفة المعيشة
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

3- نجفة كريستالية على النمط التركي الفخم يتدلى منها كريستالات ملونة خلقت لمسة من الأناقة والمرح على تصميم النجفة.

Chandeliers, The Vintage Chandelier Company The Vintage Chandelier Company Corridor, hallway & stairsLighting
The Vintage Chandelier Company

Chandeliers

The Vintage Chandelier Company
The Vintage Chandelier Company
The Vintage Chandelier Company

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4- نجفة مودرن باللون الأسود الجذاب أضافت تفاصيل راقية على تصميم غرفة المعيشة.

Stylowe nowoczesne wnętrze z lampą Florence Soul - Mollini, Mollini Sp.z o.o. Mollini Sp.z o.o. غرفة المعيشة زجاج Black
Mollini Sp.z o.o.

Mollini Sp.z o.o.
Mollini Sp.z o.o.
Mollini Sp.z o.o.

5- تصميم ممتاز لنجفة مزجت بين البساطة والفخامة لتضئ غرفة المعيشة بجمال خاص.

Jak oświetlenie może zmienić zwykły pokój, Mollini Sp.z o.o. Mollini Sp.z o.o. Living roomLighting زجاج Pink
Mollini Sp.z o.o.

Mollini Sp.z o.o.
Mollini Sp.z o.o.
Mollini Sp.z o.o.

6- للأزرق دائماً حضور خاص، وعندما يتعلق الأمر بالأضاءة فنجفة بسيطة باللون الأزرق يمكنها أن تخلق جمال ورقي خاص في منزلك.

An electric blue flocked 8 lamp Jasmine chandelier Thomas & Vines Ltd Living roomLighting
Thomas &amp; Vines Ltd

An electric blue flocked 8 lamp Jasmine chandelier

Thomas & Vines Ltd
Thomas &amp; Vines Ltd
Thomas & Vines Ltd

7- نجفة كريستالية دائرية باللون الأسود الفخم تلتف حولها الكريستالات باللون الأسود الأنيق.

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design غرفة الملابس
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

8- نجفة كريستالية أسطورية التصميم .

Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH غرفة المعيشة
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

9- نجفة اسطوانية من الكريستال معلقة في سقف غرفة معيشة، ذات تصميم خاص على النمط الإنجليزي.

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

10- نجفة بتصميم راقي ومميز أضاءت هذا الركن بجمال أخاذ.

Isherwood Chandelier Boatswain Lighting Living roomLighting
Boatswain Lighting

Isherwood Chandelier

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

11- نجفة بتصميم هيكلي وخيوط زجاجية متدلية من السقف بتفاصيل رائعة وانيقة.

homify Corridor, hallway & stairsLighting
homify

homify
homify
homify

12- يمكنك أضافة نجفة على التصميم التقلدي في غرفة غير تقليدية التصميم لتخلق مزيج رائع بين الكلاسيكية والعصرية.

Luxury crystal chandelier homify غرفة نوم
homify

Luxury crystal chandelier

homify
homify
homify

13- تصميم مميز لنجفة تشعرك وكأنها لوحة فنية بسيطة وليست مجرد نجفة كريستالية باللون الأسود.

Guest WC Roselind Wilson Design حمام modern,contemporary,bathroom,bathroom mirror,chandelier
Roselind Wilson Design

Guest WC

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

14-نجفة أسطوانية براقة تشع أناقة وجمال وكأنها من العصر الفيكتوري الكلاسيكي.

Classical PC0910-610-086-01 Classical Chandeliers مساحات تجارية محلات تجارية
Classical Chandeliers

Classical PC0910-610-086-01

Classical Chandeliers
Classical Chandeliers
Classical Chandeliers

15- نجفة زجاجية جذابة باللون الازرق الأنيق مفعمة بلمسات عصرية.

CELSI - Modern clear blue chandelier, YourMurano Lighting YourMurano Lighting Living roomLighting زجاج Blue
YourMurano Lighting

CELSI – Modern clear blue chandelier

YourMurano Lighting
YourMurano Lighting
YourMurano Lighting

16- نجفة قرمزية اللون مصممة من الزجاج للمسة مبهجة وجريئة في منزلك.

DOLFIN - modern red glass chandelier, YourMurano Lighting YourMurano Lighting Living roomLighting زجاج Red
YourMurano Lighting

DOLFIN – modern red glass chandelier

YourMurano Lighting
YourMurano Lighting
YourMurano Lighting

17- تصميم براق لنجفة أسطوانية فاخرة.

Dining Room Details Roselind Wilson Design غرفة السفرة luxury,dining table,lights,plates,flowers,dining room
Roselind Wilson Design

Dining Room Details

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

18- نجفة متدلية من السقف يتدلى منها خيوط من الكريستال اللامع.

Dining Room Grey Soft Furnishings غرفة السفرة
Grey Soft Furnishings

Dining Room

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

19- مرة اخرى بعود اللون الأسود ليفاجئنا بتصميم راقي لنجفة تشبة الشمعدان بتصميمها.

Marie Therese Chandelier 5 Light Dual Mount Black Litecraft Living roomLighting Black Litecraft,lighting,chandelier,contemporary light,black,unique,acrylic black finish,dual mount system,pendant lighting,bedroom lighting,black chandelier,modern ceiling light
Litecraft

Marie Therese Chandelier 5 Light Dual Mount Black

Litecraft
Litecraft
Litecraft

20 – نجفة كلاسيكية بتصميم تقليدي ولمسات زجاجية ساحرة.

Blue and Gold Glass Chandelier - RENIER YourMurano Lighting UK Living roomLighting زجاج Blue glass chandelier,glass lighting
YourMurano Lighting UK

Blue and Gold Glass Chandelier – RENIER

YourMurano Lighting UK
YourMurano Lighting UK
YourMurano Lighting UK

21-نجفة كريستالية ساحرة يتدلى منها سلاسل كريستالية براقة.

Chandelier for the outdoors and humid indoors - rated IP65 Italian Lights and Furniture Ltd SpaPool & spa accessories
Italian Lights and Furniture Ltd

Chandelier for the outdoors and humid indoors – rated IP65

Italian Lights and Furniture Ltd
Italian Lights and Furniture Ltd
Italian Lights and Furniture Ltd

22- نجفة رائعة بتصميم يشعرك أنه من فن الأورجامي وليست من النحاس المذهب للمسة من الأناقة والرقي.

homify Living roomStools & chairs
homify

homify
homify
homify

23- نجفة من النحاس مصممة بشكل هيكلي من ثلاث ادوار تنبض بالدفئ والأناقة.

Grade 2 listed barn lighting design, Aura Designworks Ltd Aura Designworks Ltd
Aura Designworks Ltd

Grade 2 listed barn lighting design

Aura Designworks Ltd
Aura Designworks Ltd
Aura Designworks Ltd

24- الفنون الكريستالية في تصميم النجف دائماً ما تحمل لنا الكثير والكثير من الجمال، نجفة فاخرة من الكريستال اللامع في مدخل منزل تضيئه بجمال خاص.

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored entrance hall design,entryway design,interior design,interior designer,Dubai,residential interior,villa design,luxury home,luxury interior,luxury design,entrance gate
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

25- تصميم مميز لنجفة مصممة من الفضة والكريستال.

Marquis by Waterford Bresna LED 6 Light Bathroom Ceiling Pendant Chrome Litecraft BathroomLighting Metallic/Silver Litecraft,lighting,bathoom lighting,ip44 rated,led lighting,crystal fitting,crystal chandelier,contemporary light,pendant lighting,decorative light,modern pendant light,chrome finish
Litecraft

Marquis by Waterford Bresna LED 6 Light Bathroom Ceiling Pendant Chrome

Litecraft
Litecraft
Litecraft

26- نجفة نحاسية مفعمة بالأناقة والجمال الراقي.

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

27- صمم نجفتك الخاصة بنفسك من الفناجين القديمة وأضف لمسة من الجمال الخاص على منزلك.

Area Oasis Bar - Ferrol, Atoledo - interiorismo Atoledo - interiorismo
Atoledo – interiorismo

Atoledo - interiorismo
Atoledo – interiorismo
Atoledo - interiorismo

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شقة عصرية بتفاصيل كلاسيكية
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