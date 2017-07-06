أفكارجديدة للأضاءة والنجف ستضئ منزلك بالجمال

تلعب تصميمات النجف والأضاءة دوراً كبيراً في أبرازالشكل العام للتصميم وتسليط الضوء عليه، لذلك ضع في الأعتبار الأنطباع الذي تريد أن تتركه في الغرفة، فأذا كانت الغرفة مليئة بالزخارف والديكورات والأثاث الكبير، لا تختار نجفة ذو تصميم ضخم وملئ بالتفاصيل كي لا تضيف الفوضي والأزعاج للغرفة. يجب أن تحدد ايضاً الأماكن والزاويا داخل الغرفة التي تريد أن تسلط عليها الضوء لتبرزها.

دعونا نستعرض في جولة بعض التصميمات المختلفة للنجف لتلهمك باختيار تصميم النجفة الخاصة بك في المنزل.